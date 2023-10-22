Россиянка Дудакова победила американку после выхода на бой UFC под песню «Я русский»

Россиянка Дудакова победила американку Ю Фрей на турнире UFC в Абу-Даби после выхода на бой под песню Шамана «Я русский»

Tекст: Антон Никитин

Россиянка Виктория Дудакова нанесла поражение американке Джин Ю Фрей на 294-м номерном турнире Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в Абу-Даби. Поединок предварительного карда продлился все три раунда и завершился триумфом отечественной спортсменки единогласным решением судей, передает РИА «Новости».

После боя россиянка призналась, что на победу ее мотивировала песня российского исполнителя Shaman (Ярослав Дронов) «Я русский».

«Сюда приехало много русскоязычных людей. Во время последней подготовки я постоянно слушала эту песню. Мне кажется, она меня мотивировала. Хотелось создать небольшой праздник для русскоязычной аудитории, потому что, несмотря на сложившуюся ситуацию в мире, русские люди немного соскучились по здоровому патриотизму. Если бы привезли российский флаг, я бы вышла с ним. У нас многонациональная команда. Мой тренер из Дагестана, менеджер – поляк, а физиотерапевт из Испании. Все выходили под песню «Я русский» и кайфовали от этой музыки», – приводит слова Дудаковой после боя Sport24.

В активе Дудаковой восемь побед в семи профессиональных схватках. На счету представительницы США десять поражений и 11 успешных поединков.

Напомним, в июле пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков отмечал, что президент России Владимир Путин хорошо воспринимает творчество, посвященное СВО, в том числе песни певца Шамана (Shaman, настоящее имя – Ярослав Дронов).