Можно даже снять римейк «Горбатой горы» на материале будней ВСУ, но беда в том, что всё это никак не пересекается с нуждами украинского населения. Закон об однополых браках станет лишь ещё одной деталью общего демографического безумия.5 комментариев
Израиль пригрозил расплатой «Хезболле» за присоединение к боевым действиям
Минобороны Израиля пригрозило расплатой «Хезболле» за присоединение к боевым действиям
Ливанское движение «Хезболла» решило присоединиться к боевым действиям, за что Израиль заставляет его платить высокую цену, заявил министр обороны Израиля Йоав Галант.
Галант подчеркнул, что Израиль будет действовать там, где это необходимо, и одержит победу, передает ТАСС.
Он добавил, что в результате ответных ударов Израиля на ракетные и артиллерийские обстрелы с начала конфликта на юге Ливана уничтожены 13 членов «Хезболлы».
Ранее в Армии обороны Израиля заявили, что были нанесены удары по объектам шиитской организации «Хезболла» в Ливане.