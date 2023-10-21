Израиль пригрозил расплатой «Хезболле» за присоединение к боевым действиям

Минобороны Израиля пригрозило расплатой «Хезболле» за присоединение к боевым действиям

Tекст: Вера Басилая

Галант подчеркнул, что Израиль будет действовать там, где это необходимо, и одержит победу, передает ТАСС.

Он добавил, что в результате ответных ударов Израиля на ракетные и артиллерийские обстрелы с начала конфликта на юге Ливана уничтожены 13 членов «Хезболлы».

Ранее в Армии обороны Израиля заявили, что были нанесены удары по объектам шиитской организации «Хезболла» в Ливане.