  • Новость часаЧисло пострадавших во время эскалации граждан Израиля превысило 5 тыс. человек
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    Можно даже снять римейк «Горбатой горы» на материале будней ВСУ, но беда в том, что всё это никак не пересекается с нуждами украинского населения. Закон об однополых браках станет лишь ещё одной деталью общего демографического безумия.

    2 комментария
    Тимур Шерзад Тимур Шерзад Чего боится и чем рискует Израиль

    Если события будут развиваться неудачно для Израиля, это может поставить на карту само его существование. Еврейского государства, этой аномалии Ближнего Востока, может и не стать.

    16 комментариев
    Марат Баширов Марат Баширов Байден резко поднял ставки

    Американцы и их союзники будут защищать свой однополярный мир вооруженным способом – и это серьезно повышает вероятность третьей мировой войны, в том числе с применением ядерного оружия

    17 комментариев
    21 октября 2023, 11:02

    В конгрессе США заявили о найденном для Байдена чеке на 200 тыс. долларов

    В конгрессе США заявили о найденном для Байдена чеке на 200 тыс. долларов
    @ Ting Shen/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Александра Юдина

    Обнаружены доказательства получения президентом США Джо Байденом 200 тыс. долларов от брата Джеймса, которому платила медицинская компания за поиск инвесторов с Ближнего Востока, сообщил надзорный комитет палаты представителей Соединенных Штатов.

    Как отметил глава комитета Джеймс Комер, полученные комитетом палаты представителей по надзору и отчетности банковские записи показали прямой платеж на сумму 200 тыс. долларов от Джеймса и Сары Байден Джо Байдену в форме личного чека, передает РИА «Новости».

    Известно, что чек на погашение долга был выписан 1 марта 2018 года, в тот день, когда Джеймс Байден получил платеж от компании Americore.

    Сам глава США заверяет, что не знал о деловых связях родни за рубежом.

    В августе в Конгрессе США обвинили семью Байдена в получении денег от «олигархов» из России, Казахстана и Украины.

    18 октября 2023, 20:29
    Захарова указала на израильскую ошибку Байдена

    Захарова пошутила над словами Байдена о его израильском происхождении

    Захарова указала на израильскую ошибку Байдена
    @ Global Look Press/Keystone Press Agency

    Tекст: Валерия Городецкая

    Представитель министерства иностранных дел России Мария Захарова отреагировала на слова американского президента Джо Байдена о том, что он родился в Израиле.

    «Только что Байден заявил, что он родился в Израиле. Значит, он не мог быть избран президентом США», – написала Захарова своем Telegram-канале. «Российское вмешательство» в американские выборы становится все более изощренным», – иронично заключила она.

    Президент США Джо Байден в ходе визита в Тель-Авив заявил о том, что родился в Израиле, передает ТАСС. При этом в открытом доступе есть информация о том, что местом его рождения является американский штат Пенсильвания. Согласно Конституции Соединенных Штатов, президентом страны может стать только гражданин США по рождению.

    Ранее Захарова сыронизировала по поводу тройного падения американского лидера Джо Байдена во время подъема по трапу самолета.

    Коментарии (10)
    20 октября 2023, 14:57
    Конгрессмены назвали позором речь Байдена про ХАМАС

    Речь Байдена про ХАМАС вызвала недовольство в Конгрессе среди республиканцев

    Конгрессмены назвали позором речь Байдена про ХАМАС
    @ Jonathan Ernst/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Конгрессмены-республиканцы назвали не достаточно сильной в отношении ХАМАС обращение президента США Джо Байдена к американскому народу, посвященное ситуации в Израиле и на Украине, а также сочли «позором» его предложение выделить деньги для палестинцев.

    Техасский конгрессмен от республиканцев Ронни Джексон написал в соцсети Х (бывший Twitter, ограничен в России), что Байдену верить нельзя.

    «Когда он говорит, что «деньги для палестинцев» не идут тотчас же на терроризм. Там ноль подотчетности. При Байдене мы полностью финансируем наших врагов. Эта речь – позор», – считает Джексон, передает РИА «Новости».

    Другие республиканцы из Сената Марша Блэкберн от Теннесси и Джеймс Вэнс от Огайо оказались тоже разочарованы речью Байдена. Вэнс сделал перепостом саркастичного твита покойного комика Норма Макдональда с комментарием «одна из тем речи Байдена».

    «Что ужасает меня, так это то, что ИГИЛ* (запрещена в России – прим. ВЗГЛЯД) взорвет ядерное устройство и убьет 50 млн американцев. Представляете ответную реакцию против мирных мусульман?» – написано в твите.

    Блэкберн в свою очередь отметила недостаточную жесткость и слабость речи Байдена в отношении ХАМАС и Ирана.

    «В очередной раз Байден не смог привлечь Иран к ответственности, пообещать заморозку шести миллиардов долларов для Ирана или пообещать удержать помощь ХАМАС», – написала в Х сенатор.

    Ранее президент США Джо Байден сообщил, что направляет в американский Конгресс экстренный бюджетный запрос на финансирование Израиля и Украины. Он отметил, что речь идет о «финансировании нужд национальной безопасности» Штатов для «поддержки критически важных партнеров» страны. По его словам, это «разумная инвестиция, которая на протяжении поколений будет приносить дивиденды».

    Заявление Байдена прокомментировала официальный представитель МИД России Мария Захарова. Она отметила, что прежде Штаты говорили о «борьбе за свободу и демократию», а сейчас выясняется, что «это просто расчет». «Таковым он был всегда, просто мир обманывали, прикрываясь несуществующими для Вашингтона ценностями», – заявила она.

    Свое мнение высказал зампред Совбеза Дмитрий Медведев, отметив, что ведомый США мир катится в глубочайшую пропасть.

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    18 октября 2023, 13:32
    Путин: Если Россия «проиграла», пусть Байден забирает ATACMS и приезжает на блины
    Путин: Если Россия «проиграла», пусть Байден забирает ATACMS и приезжает на блины
    @ Сергей Савостьянов/POOL/ТАСС

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Утверждения президента США Джо Байдена о «поражении» России в конфликте на Украине смешны, заявил президент России Владимир Путин.

    «Если война проиграна Россией, зачем [Вашингтону] поставлять [Киеву ракеты] ATACMS? Пусть заберут назад ATACMS, все другое вооружение, садятся за блины, приезжают к нам на чаепитие», – цитирует Путина ТАСС.

    Он сказал, что в случае «проигранной войны» неясны поставки ATACMS, и отметил, что этот вопрос можно задать американской администрации.

    «Ну смешно», – сказал президент России.

    Ранее Байден заявлял, что США способны разрешить кризис на Ближнем Востоке, «объединить всю Европу» и «подавить» Россию.

    Коментарии (42)
    20 октября 2023, 20:19
    ХАМАС освободило американских заложниц

    ХАМАС освободило пленных американку и ее дочь

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Палестинское движение ХАМАС сообщило об освобождении двух граждан Соединенных Штатов, взятых в заложники в ходе нападения на Израиль.

    Боевое крыло ХАМАС «Бригады Изэддина аль-Кассама» освободило двух американских граждан, мать и ее дочь, сообщило движение, передает ТАСС.

    Отмечается, что их освободили из гуманитарных соображений, чтобы доказать американскому народу и всему миру, что заявления главы Белого дома Джо Байдена и его «фашистской администрации» о жестокости палестинцев являются ложными и необоснованными.

    Ранее Байден заявлял, что ХАМАС должен быть полностью уничтожен.

    Коментарии (25)
    20 октября 2023, 18:15
    Байден запросил у Конгресса 106 млрд долларов для Украины и Израиля
    Байден запросил у Конгресса 106 млрд долларов для Украины и Израиля
    @ Maksim Konstantinov/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент США Джо Байден направил в Конгресс страны запрос на оказание Украине и Израилю помощи на сумму около 106 млрд долларов.

    Байден, в частности, просит Конгресс выделить 61,3 млрд долларов с целью «реагирования на ситуацию на Украине и сопутствующие расходы», говорится в заявлении, распространенном пресс-службой Белого дома, передает ТАСС.

    Еще 798 млн долларов предлагается выделить на помощь Киеву по линии ВВС США и 7,5 млрд долларов – по линии Космических сил США. На помощь Израилю администрация Байдена запросила 14,3 млрд долларов.

    Ранее Байден пообещал запросить у Конгресса беспрецедентный пакет помощи Израилю.

    Коментарии (39)
    20 октября 2023, 03:58
    Байден назвал помощь Украине «разумной инвестицией»

    Байден назвал помощь Украине и Израилю «разумной инвестицией» и обещал дивиденды будущим поколениям

    Байден назвал помощь Украине «разумной инвестицией»
    @ Jonathan Ernst/Pool/CNP/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Президент США Джо Байден сообщил, что направляет в Конгресс экстренный бюджетный запрос на финансирование Израиля и Украины.

    Байден сказал, что речь идет о «финансировании нужд национальной безопасности» США для «поддержки критически важных партнеров» страны. По его словам, это «разумная инвестиция, которая на протяжении поколений будет приносить дивиденды». Конкретных цифр Байден не раскрыл.

    «Помогите нам не подвергать опасности американские войска. Помогите нам построить для наших детей и внуков мир, который более безопасным, мирным и процветающим», – приводит его слова РИА «Новости».

    При этом он заверил, что войска США не будут направлены «сражаться на Украину». Как заявил Байден, «все, о чем просит Украина – это помощь». Байден призвал Конгресс обеспечить возможность «бесперебойно посылать» Украине оружие.

    Однако, если Россия атакует союзников НАТО, США намерены защищать «каждый дюйм НАТО», заявил он. При этом Байден заверил: «Есть что-то, чего мы не хотим: мы не ищем того, чтобы американские солдаты сражались в России или против нее».

    Байден считает, что прекращение поддержки Украины привело бы к эскалации в том числе в Азиатско-Тихоокеанском регионе и на Ближнем Востоке: «Мы знаем, что за пределами Европы наши союзники и, может быть важнее всего, наши соперники и противники следят. Они также следят за нашим ответом на Украине», – передает ТАСС.

    «Позвольте мне ясно сказать кое о чем. Мы отправляем Украине технику, которая хранится у нас на складах», – сказал он, отметив, что США используют поставки Украине оружия в том числе в целях производства новой военной техники для себя.

    Кроме того, Байден сказал, что помощь Израилю должна продемонстрировать его противникам в регионе, что «Израиль сильнее, чем когда-либо», и «не допустить распространения конфликта». Байден заявил, что призвал власти Израиля не быть «ослепленными яростью». По его словам, главный приоритет Вашингтона – «безопасность американцев, взятых в заложники». Как заявил президент США, нельзя отказываться от задачи двугосударственного решения конфликта Израиля и Палестины.

    Байден заявил, что мир находится в переломной точке, нужно принять решения, которые «определят будущее на десятилетия вперед».

    Reuters сообщает, что Байден собирается запросить у Конгресса США 60 млрд долларов на помощь Украине, но половина из этой суммы пойдет на «модернизацию и пополнение военных складов США». Всего Байден хочет запросить у Конгресса более 100 млрд, из них 14 млрд – на помощь Израилю, 10 млрд – на различную гуманитарную помощь, 14 млрд – на защиту границы, и 7 млрд – на Индо-Тихоокеанский регион.

    Напомним, по данным американской прессы, США тайно передали Украине около 20 тактических баллистических ракет ATACMS при условии, что Киев обязуется не применять их по целям на территории России.

    Коментарии (30)
    21 октября 2023, 03:28
    Байден заявил о необходимости отложить военную операцию Израиля в Газе

    Байден заявил, что Израилю следует отложить военную операцию в секторе Газа

    Байден заявил о необходимости отложить военную операцию Израиля в Газе
    @ Samuel Corum/Pool/CNP/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Военную операцию Израиля в секторе Газа нужно отложить, чтобы освободить большее число заложников, заявил президент США Джо Байден.

    После того, как две гражданки США были освобождены из плена в секторе Газа, Байдена спросили, следует ли Израилю отложить начало операции, пока не освободят других заложников, передает РИА «Новости» со ссылкой на Reuters.

    Глава американского государства ответил: «Да», – передает ТАСС.

    Позднее в Белом доме заявили, что Байден просто не расслышал, о чем его спрашивали.

    Напомним, о том, что США и ЕС требуют от Израиля повременить с проведением наземной операции в секторе Газа, прежде сообщали СМИ. В пятницу палестинское движение ХАМАС сообщило об освобождении двух граждан США, взятых в заложники в ходе нападения на Израиль.

    Коментарии (10)
    19 октября 2023, 07:53
    В Европе обратили внимание на публичное унижение Байдена на Ближнем Востоке

    Журналист ван Денски: Отказ короля Иордании Абдаллы II от встречи стал публичной «пощечиной» президенту США Байдену

    В Европе обратили внимание на публичное унижение Байдена на Ближнем Востоке
    @ Chris Kleponis/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Антон Никитин

    Отказ короля Иордании Абдаллы II от встречи стал публичной «пощечиной» президенту США Джо Байдену, завила журналист издания Europe Diplomatic, член брюссельской Международной ассоциации прессы Анна ван Денски.

    Журналист заявила в своем Youtube-канале, что «вояж» Байдена на Ближний Восток оказался провальным, поскольку король Иордании Абдалла отказался встречаться с Байденом. Обозреватель отметила, что «это тот самый король, который сказал, что он не примет ни одного беженца из Газы», передает РИА «Новости».

    Ван Денски также отметила, что отказался встречаться с Байденом и глава Палестинской автономии Махмуд Аббас, что она назвала «второй пощечиной».

    Журналист выразила недоумение, планировала ли американская администрация этот визит «для публичного унижения». По мнению обозревателя, уже во время визита госсекретаря США Энтони Блинкена, который ждал приема у саудовского принца Мухаммеда бен Салмана восемь часов, было ясно, «что это будет провалом».

    Накануне Иордания отменила четырехсторонний саммит в Аммане по ситуации в секторе Газа с участием президента США Джо Байдена, а также лидеров Египта и Палестины. Газета ВЗГЛЯД разбирала, как трагедия в Газе обрушила влияние США на Ближнем Востоке.

    Коментарии (2)
    19 октября 2023, 03:08
    Байден собрался попросить у Конгресса около 60 млрд долларов на Украину

    NBC News: Президент США Байден планирует попросить у Конгресса выделить на Украину около 60 млрд долларов

    Tекст: Антон Никитин

    Президент Соединенных Штатов Джо Байден планирует попросить у Конгресса США выделить на Украину около 60 млрд долларов, сообщили источники телеканала NBC News.

    По имеющимся у источников телеканала сведениям, в администрации США планируют направить Киеву большую часть средств из 100 млрд долларов, выделяемых Конгрессом «пакетом» на помощь Украине, Израилю, Тайваню и на охрану американской границы. Как отмечает телеканал, подготовка «пакета» еще не завершена, но Байден планирует представить его в конце этой недели, передает ТАСС.

    Накануне министр обороны Сергей Шойгу заявил, что общий объем израсходованных на Украину средств достиг почти 200 млрд долларов.

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    20 октября 2023, 08:44
    Производитель мороженого собрался конкурировать с Байденом за пост президента США

    Politico: Производитель мороженого, демократ Филлипс решил выдвинуться кандидаты на пост президента США

    Производитель мороженого собрался конкурировать с Байденом за пост президента США
    @ Carlos Gonzalez/ZUMA/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Конгрессмен-демократ Дин Филлипс, один из основателей компании по производству мороженого-джелато Talenti Gelato заявил коллегам, что планирует выдвинуть свою кандидатуру на пост президента США, сообщает Politico со ссылкой на источники в конгрессе.

    Два источники издания отмечают, что миллионер точно будет баллотироваться на выборы президента США, третий собеседник заявил, что Филлипс «явно рассматривает» такую возможность, но еще не определился с решением, передает РИА «Новости».

    Как отмечает издание, Филлипс, который основал производство мороженого-джелато Talenti Gelato, в состоянии сам финансировать свою предвыборнуюб кампанию.

    Между тем, миллионер призывал Байдена вступить в соревнование с другими демократами на партийных праймериз, ссылаясь на то, что «страна просит альтернативы», намекая на возраст президента США.

    Ранее Байден объяснил желание переизбраться на пост президента США, чтобы «подавить Россию» и «объединить Европу».

    Между тем, Роберт Кеннеди – младший, пообещавший завершить конфликт на Украине за 100 дней и «на лучших условиях», заявил об участии в президентских выборах США в качестве независимого кандидата.

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    18 октября 2023, 13:08
    Востоковед указал на растущую токсичность США для арабских стран

    Востоковед Семенов: Поддержка Израиля Вашингтоном после удара в Газе становится токсичной для арабских стран

    Востоковед указал на растущую токсичность США для арабских стран
    @ Kyle Mazza/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Илья Абрамов

    Нанесенный по больнице в Газе удар увеличивает риск вмешательства других стран и группировок Ближнего востока в конфликт Израиля и ХАМАС. Кроме того, в этих условиях поддержка Израиля со стороны США становится все более токсичной для арабских стран. Об этом газете ВЗГЛЯД сказал востоковед Кирилл Семенов. Ранее Джо Байден прибыл с визитом в Израиль.

    «У удара по больнице в Газе может быть несколько последствий. С одной стороны, на Израиль сейчас оказывается огромное международное давление. В текущих условиях существенно повысились риски того, что в войну вмешаются другие региональные игроки, например, «Хезболла». Это позволяет Нетаньяху отказаться от рискованной наземной операции в секторе Газа», – сказал Кирилл Семенов, эксперт Российского совета по международным делам.

    «Удар помешал и планам США. Например, американского президента Джо Байдена не примут в Иордании, куда он хотел приехать с визитом. Поддержка Израиля со стороны Вашингтона становится токсичной для арабских государств. Теперь Штатам будет труднее оказывать помощь Тель-Авиву, так как это будет негативно сказываться на отношениях с мусульманскими странами», – резюмировал Семенов.

    Ранее Джо Байден в среду прибыл в Израиль. Самолет президента США приземлился в аэропорту Бен-Гурион, сообщает пресс-пул Белого дома. Как заявил посол РФ в Тель-Авиве, Анатолий Викторов, Россия надеется, что глава Штатов призовет ближневосточного союзника к прекращению огня.

    На встрече с премьер-министром Израиля Беньямином Нетаньяху Джо Байден заявил, что ответственность за атаку на больницу Аль-Ахли в городе Газа несет «другая сторона» конфликта. Также он добавил, что прибыл в еврейское государство, чтобы выразить поддержку Тель-Авиву со стороны Вашингтона.

    Накануне в секторе Газа был нанесен ракетный удар по госпиталю. Арабские СМИ пишут о причастности к трагедии израильских ВВС. Отмечается, что многие люди находились на улице в очередях. Взрыв также задел соседние здания, где тоже есть убитые. По данным телеканала Al Arabiya, в результате обстрела медучреждения погибли и пострадали более 800 человек.

    В руководстве ЦАХАЛ, ссылаясь на разведывательные данные, заявили, что ответственность за неудачный запуск ракеты, которая попала в больницу, несет «Исламский джихад».

    Удар по больнице вызвал масштабные акции протеста в мусульманских странах. Во многих городах Турции во вторник вечером состоялись стихийные акции протеста. Местные власти призвали участников митингов к спокойствию, в том числе в Анкаре и Стамбуле, где манифестации были организованы у израильских дипломатических миссий.

    Глава МИД страны Хакан Фидан заявил об окончательном разрыве США с Ближним Востоком. По его мнению, моральное превосходство Вашингтона в регионе невероятно пострадало. Он также отметил, что отправка американского авианосца в Восточное Средиземноморье не является чем-то новым и Белый дом может преследовать тактические и стратегические цели.

    Кроме того, десятки протестующих попытались проникнуть на территорию посольства Израиля в Аммане. Демонстранты попытались взять штурмом бетонные заграждения вокруг комплекса дипмиссии, однако силы безопасности применили слезоточивый газ и разогнали толпу.

    На этом фоне Иордания отменила четырехсторонний саммит в Аммане с участием лидеров Египта, США и Палестины по ситуации в секторе Газа, заявил глава МИД королевства Айман ас-Сафади. Шиитское движение «Хезболла» в Ливане на фоне атаки на больницу в секторе Газа объявило среду «днем гнева» против Израиля и призвало население всех арабских и мусульманских стран выходить на протесты.

    Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен считает, что удар по больнице в городе Газа является военным преступлением, которое не имеет оправдания. По ее словам, виновные в случившемся должны быть привлечены к ответственности. При этом она не стала возлагать на кого-либо ответственность за трагедию, пишет «Коммерсант».

    Также издание сообщает, что президент США Джо Байден заявил о необходимости расследования обстоятельств удара. По его словам, представители Соединенных Штатов уже начали сбор информации о случившемся.

    В свою очередь официальный представитель МИД Мария Захарова заявила, что нанесенные по больнице в секторе Газа удары квалифицируются российской стороной как преступное деяние.

    Заместитель председателя Совбеза России Дмитрий Медведев в своем Telegram-канале отметил, что трагедия безусловно является военным преступлением. «Финальную ответственность за него несут те, кто цинично зарабатывает на войнах в разных странах и на разных континентах. Кто бездумно раздает колоссальные деньги на оружие, загружая свой ВПК. Кто лживо вещает о своей глобальной миссии по защите демократических ценностей. Соединенные Штаты Америки», – отмечает политик.

    Первый заместитель постоянного представителя России при ООН Дмитрий Полянский в своем Telegram-канале сообщил, что Москва и ОАЭ запросили на 18 октября срочное открытое заседание СБ ООН в связи с ударом по госпиталю в Газе.

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    20 октября 2023, 10:34
    Лукьянов: Обращение Байдена отражает карикатурное по степени упрощения описание окружающей США реальности

    Tекст: Вера Басилая

    Речь Джо Байдена, который в обращении к американцам объявил Россию и ХАМАС «тиранами», стремящимися разрушить демократию и американское лидерство на планете, представляет собой карикатурное по степени упрощения описание окружающей США реальности, заявил политолог Федор Лукьянов.

    Лукьянов в своем Telegram-канале отметил, что «своеобразное» выступление американского лидера диктуется не анализом международной обстановки, а необходимостью преодоления внутренних политико-бюджетных сложностей.

    «Впрочем, возможно мы и не правы, а это как раз подлинная картина, имеющаяся в сознании идеологов американской внешней политики. Не зря же Джейк Салливан проникновенно рассказывал недавно, что вырос на фильмах про Рембо и всегда хотел воплощать его мировоззрение в жизнь. А там все просто, без затей», – отметил политолог.

    В ходе выступления Байден сказал, что помощь Израилю должна продемонстрировать его противникам в регионе, что «Израиль сильнее, чем когда-либо».

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    18 октября 2023, 21:42
    Нетаньяху заявил, что доказал Байдену непричастность Израиля к инциденту в Газе

    Tекст: Кристина Цыцура

    Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху сообщил, что предоставил президенту США Джо Байдену доказательства того, что израильские военные не имеют отношения к инциденту в Газе.

    По словам премьера, Байден получил «конкретные доказательства» еще до вылета в Израиль. Нетаньяху заявил, что именно «Исламский джихад» (организация, запрещенная в РФ – прим. ВЗГЛЯД) имеет отношение к запуску ракеты по больнице в Газе, передает ТАСС.

    Ранее Минздрав сектора Газа заявил, что более 470 человек погибли из-за удара по больнице Аль-Ахли.

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    21 октября 2023, 02:59
    В Конгрессе США выступили против запроса Байдена о помощи Украине и Израилю

    Конгрессвумен Грин и Буш выступили против запроса Байдена о помощи Украине и Израилю

    В Конгрессе США выступили против запроса Байдена о помощи Украине и Израилю
    @ Alex Edelman/Zuma/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Член Палаты представителей США от Республиканской партии Марджори Тейлор Грин и конгрессвумен от Демократической партии Кори Буш выступили против решения президента страны Джо Байдена просить у Конгресса деньги для Украины и Израиля.

    Грин заявила, что выступает «против выделения денег для защиты границ чужих стран». Она ожидает, что Байден будет защищать границы США и предпринимать действия по депортации мигрантов, а не просить деньги на иностранные конфликты, которые «американцы не могут позволить себе поддерживать», передает РИА «Новости».

    Буш в пятницу присоединилась к антивоенным активистам в Вашингтоне, большинство участников акции – представители мусульманских объединений. По ее словам, планы Байдена приведут лишь к большим смертям и большему насилию. «Совершенно нет... Не при нашей жизни», – заявила она.

    Напомним, Байден направил в Конгресс экстренный запрос на финансирование Израиля и Украины. При этом поддержку Украины президент США назвал «разумной инвестицией».

    Коментарии (2)
    21 октября 2023, 04:23
    Белый дом открестился от предложения Израилю отложить военную операцию в Газе

    Белый дом заявил, что Байден не расслышал вопрос о предложении Израилю отложить военную операцию в секторе Газа

    Белый дом открестился от предложения Израилю отложить военную операцию в Газе
    @ Biden Campaign/CNP/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Президент США Джо Байден, утвердительно ответивший на вопрос, стоит ли Израилю отложить военную операцию в секторе Газа, просто не расслышал, о чем его спрашивали, сообщил представитель Белого дома.

    Как заявили в пресс-пуле Белого дома, Байден отвечал только на ту часть вопроса, которая касалась освобождения заложников. «Как заявил Белый дом, (Байден) не расслышал вопрос и просто сказал, что хотел бы освобождения большего числа заложников», – приводит ТАСС текст сообщения.

    Напомним, Байдена спросили, следует ли Израилю отложить начало операции, пока не освободят больше заложников. Глава американского государства ответил: «Да»

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