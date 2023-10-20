Стала известна спортивная программа Всемирного фестиваля молодежи

На форуме «Россия – спортивная держава» презентовали спортивную программу ВФМ

Tекст: Валентина Григоренко

Для участников фестиваля проведут утреннюю зарядку с легендами спорта, молодые люди попробуют себя в разных видах спорта, в том числе в футболе 6 x 6, боксе, шахматах и примут участие в совместном забеге, говорится в пресс-релизе, поступившем в газету ВЗГЛЯД.

Спортивная программа ВФМ–2024 включит спортивные шоу, в том числе ледовое шоу Ильи Авербуха, фестиваль художественной гимнастики «Алина» и танцевальное шоу «Любовь спасет мир» при участии ведущих спортсменов танцевального спорта.

Гендиректор оргкомитета Всемирных игр дружбы, заместитель руководителя рабочей группы по разработке и организации спортивной программы Всемирного фестиваля молодежи Алексей Сорокин рассказал, что спортивная программа станет важной частью Всемирного фестиваля молодежи. По его словам, спортивная программа включит в себя соревнования показательного характера и мастер-классы именитых спортсменов, а также мероприятия для участников.

Он добавил, что участники будут соревноваться в популярных видах спорта и пробовать себя в инновационных направлениях, например, в спортивном программировании.

Руководитель проекта «Уличная классика» Иван Шмонин уточнил, что отдельным треком спортивной программы станет парк уличной культуры и экстремального спорта. Он подчеркнул, что там пройдут показательные выступления самокатчиков и скейтбордистов, соревнования по силовому фристайлу и хип-хопу, мастер-классы по паркуру, панна-футболу, созданию граффити.

Двукратный чемпион Олимпийских игр по греко-римской борьбе Роман Власов добавил, что участников ВФМ–2024 еще ждут дискуссии и лекции именитых экспертов, выставочная программа, культурный обмен, добровольческие акции и другие интерактивные форматы.