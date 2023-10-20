Американцы и их союзники будут защищать свой однополярный мир вооруженным способом – и это серьезно повышает вероятность третьей мировой войны, в том числе с применением ядерного оружия4 комментария
Путин обсудил с Совбезом современные технологии для обеспечения обороны
Путин обсудил с Совбезом внедрение современных технологий для обеспечения обороны
Президент России Владимир Путин в рамках оперативного совещания с постоянными членами Совета безопасности обсудил внедрение современных технологий в целях обеспечения обороны и безопасности.
Глава государства пригласил выступить с докладом вице-премьера Дмитрия Чернышенко, передает ТАСС.
Также Путин предложил обсудить наиболее актуальные вопросы текущей повестки.
На заседании президента с Совбезом ранее обсуждалось развитие Севморпути.