Американцы и их союзники будут защищать свой однополярный мир вооруженным способом – и это серьезно повышает вероятность третьей мировой войны, в том числе с применением ядерного оружия4 комментария
Медведев: Ведомый США мир катится в глубочайшую пропасть
Медведев: Ведомый США мир катится в глубочайшую пропасть, Вашингтон потерял совесть
Ведомый США мир «продолжает катиться в глубочайшую пропасть», решения Вашингтона говорят об утрате остатков совести, а заявления о военной помощи, как «разумной инвестиции» находятся за гранью добра и зла, заявил зампредседателя Совбеза России Дмитрий Медведев.
«Принимаются решения, которые явно свидетельствуют не только о необратимом ментальном расстройстве их носителей, но и об утрате остатков совести. Решения значимые и мелкие, но явно кричащие о болезни всего общества», – написал Медведев в своем Telegram-канале.
Зампред Совбеза упомянул последние заявления Байдена, где тот назвал «разумной инвестицией» дополнительное оружие на десятки миллиардов для Украины и Израиля.
«Деньги, которые должны быть истрачены на смерть других людей вдали от США. Инвестиции в смерть ненужных людей – это разумно и хорошо. Тут нет слов», – отметил политик.
Также Медведев раскритиковал Украину за запрет УПЦ, назвав решение «грязной политикой, густо замешанной на кокаине и сатанизме».
Кроме того, он прокомментировал осуждение министра внутренних дел Франции известного футболиста за посты в поддержку Палестины.
«Выход за буйки идеологического тренда уже прямо наказуем на Западе. Выражать соболезнования израильтянам можно, а палестинцам – нет. Их не должно быть жалко. Они там все типа террористы и пусть умирают тысячами. Дети, женщины, старики – просто расходный материал. Результат таких заявлений очевиден», – подчеркнул Медведев.
Ранее политолог Федор Лукьянов заявил, что речь Джо Байдена, который в обращении к американцам объявил Россию и ХАМАС «тиранами», стремящимися разрушить демократию и американское лидерство на планете, представляет собой карикатурное по степени упрощения описание окружающей США реальности.