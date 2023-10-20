Медведев: Ведомый США мир катится в глубочайшую пропасть, Вашингтон потерял совесть

Tекст: Вера Басилая

«Принимаются решения, которые явно свидетельствуют не только о необратимом ментальном расстройстве их носителей, но и об утрате остатков совести. Решения значимые и мелкие, но явно кричащие о болезни всего общества», – написал Медведев в своем Telegram-канале.

Зампред Совбеза упомянул последние заявления Байдена, где тот назвал «разумной инвестицией» дополнительное оружие на десятки миллиардов для Украины и Израиля.

«Деньги, которые должны быть истрачены на смерть других людей вдали от США. Инвестиции в смерть ненужных людей – это разумно и хорошо. Тут нет слов», – отметил политик.

Также Медведев раскритиковал Украину за запрет УПЦ, назвав решение «грязной политикой, густо замешанной на кокаине и сатанизме».

Кроме того, он прокомментировал осуждение министра внутренних дел Франции известного футболиста за посты в поддержку Палестины.

«Выход за буйки идеологического тренда уже прямо наказуем на Западе. Выражать соболезнования израильтянам можно, а палестинцам – нет. Их не должно быть жалко. Они там все типа террористы и пусть умирают тысячами. Дети, женщины, старики – просто расходный материал. Результат таких заявлений очевиден», – подчеркнул Медведев.

Ранее политолог Федор Лукьянов заявил, что речь Джо Байдена, который в обращении к американцам объявил Россию и ХАМАС «тиранами», стремящимися разрушить демократию и американское лидерство на планете, представляет собой карикатурное по степени упрощения описание окружающей США реальности.