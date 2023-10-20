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    Американцы и их союзники будут защищать свой однополярный мир вооруженным способом – и это серьезно повышает вероятность третьей мировой войны, в том числе с применением ядерного оружия

    0 комментариев
    Максим Соколов Максим Соколов Чубайс вам не Прометей

    Просто не нужно было считать Анатолия Чубайса сверхчеловеком ни в хорошем, ни в плохом смысле. Как выяснилось, он всего лишь купец второй гильдии со всеми присущими ему свойствами натуры. «Человеческое, слишком человеческое».

    11 комментариев
    Дмитрий Грунюшкин Дмитрий Грунюшкин Зеленский переплюнул даже Гитлера

    Уже пошла в обиход невеселая шутка, что в ВСУ скоро будут служить все, кто уже научился ходить, но еще не разучился. Самое примечательное, что шутку эту не пришлось придумывать. Пришлось только вспомнить приказ Гитлера о создании фольксштурма.

    19 комментариев
    20 октября 2023, 11:22

    Пленный украинский танкист назвал единственный шанс выжить для солдат ВСУ

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Большая часть украинских военных, штурмующих российские позиции на Запорожском направлении, гибнет, единственный шанс выжить – сдаться в плен, заявил пленный танкист Игорь Галинка, служивший в 14-й механизированной бригаде Вооруженных сил Украины (ВСУ).

    По его словам, все понимают и знают: если попадешь на «передок», шансов выжить у тебя не будет в этих штурмах, вероятность очень маленькая. Он добавил, что успел насмотреться на потери, которые стали результатом штурмов, передает ТАСС.

    По его словам, сам он был мобилизован несколько недель назад и попал в плен на первом же задании, когда его и сослуживцев отправили разминировать дорогу из Малой Токмачки на Вербовое на танках Т-72.

    «На середине пути начался обстрел, хотели спрятаться за посадкой, не заметили окоп, и машина легла на бок. Мы спрятались в том же окопе. Начали подходить ваши солдаты, предлагали сдаться, и мы сложили оружие, сразу сдались. Если бы не эта ситуация, мы бы погибли. Плен спас меня и сослуживцев», – добавил Галинка.

    Ранее украинский пленный рассказал о нехватке сил для контрнаступления под Артемовском.

    18 октября 2023, 18:29
    Военный эксперт: Надувные ложные позиции ПВО не обманут истребители F-16

    Военный эксперт Кнутов: России нужно уплотнять ПВО для защиты от обещанных Киеву F-16

    Военный эксперт: Надувные ложные позиции ПВО не обманут истребители F-16
    @ U.S. Air National Guard/Senior Master Sgt. Vincent De Groot

    Tекст: Рафаэль Фахрутдинов

    На фоне будущих поставок Киеву американских истребителей F-16 России нужно наращивать плотность ПВО у границ, создавать «живые» ложные цели, а также привлекать к защите рубежей дополнительную истребительную авиацию, сказал газете ВЗГЛЯД военный эксперт Юрий Кнутов. Ранее министр обороны РФ Сергей Шойгу анонсировал укрепление Россией западных рубежей в ответ на поставки Украине истребителей F-16.

    «Под укреплением западных рубежей Шойгу подразумевает создание двух военных округов – Ленинградского и Московского. Этим сейчас активно занимается Минобороны. Кроме того, на северо-западе будет создан целый корпус, который включает в себя три мотострелковые дивизии и две воздушно-десантные. Там же ожидается усиление ВКС, береговой обороны», – отметил военный эксперт Юрий Кнутов.

    «Кроме того, идет наращивание сил непосредственно вдоль границы с блоком НАТО. В первую очередь мы исходим из того, что альянс планирует развернуть вблизи наших рубежей контингент в 300 тыс. человек. Поэтому мы со своей стороны принимаем адекватные аналогичные меры», – напомнил эксперт.

    «Также у нас разворачиваются новые дивизии, полки, причем во всех видах вооруженных сил. Это касается и авиации, и флота, который получает новые корабли, подводные лодки. То есть идет плановое укрепление нашей обороны на случай агрессии со стороны НАТО. А такая вероятность существует, учитывая наращивание сил на наших границах и риторику руководства стран, входящих в альянс», – подчеркнул собеседник.

    «Если говорить про F-16, то ранее была информация, что первые машины могут появиться на Украине уже в декабре этого года. Речь шла о 50–80 самолетах. Опасность F-16 для нас заключается в том, что истребители могут нести крылатые высокоточные ракеты AGM-158 JASSM, высокоскоростные противорадиолокационные ракеты AGM-88 HARM, планирующие бомбы. Но главную угрозу представляют модификация F-16 MLU, которая способна быть носителем тактического ядерного оружия. К тому же F-16 могут нести противокорабельные ракеты Harpoon», – детализировал аналитик.

    «В этой связи России может потребоваться дополнительная истребительная авиация, а также уплотнение комплексов противовоздушной обороны в приграничных районах. Сбивать F-16 для нас не проблема. Их уничтожали в Югославии даже за счет ЗРК «Куб» советской разработки. А в Сирии F-16 поражали при помощи комплексов С-200», – пояснил Кнутов.

    «Но для более успешной защиты нашей территории от американских истребителей российские комплексы ПВО должны чаще маневрировать, создавать ложные позиции. И тут важно сделать ложную позицию максимально похожей на реальную. То есть обычные надувные конструкции не сгодятся. Необходимо обеспечить там появление людей, имитирующих работу, подъезд автомобилей, которые будут оставлять колею на земле. Мы так делали во Вьетнаме. И пока противник наносил удары по нашим ненастоящим комплексам, реальные боевые машины вели прицельный огонь», – заключил эксперт.

    Россия укрепляет западные рубежи в ответ на поставки Украине из США и союзных стран вооружений, включая высокоточные ракеты и предстоящую передачу Киеву истребителей F-16, заявил министр обороны РФ Сергей Шойгу в среду на заседании совместной коллегии министерств обороны России и Белоруссии.

    По его словам, вопрос передачи Киеву истребителей F-16 перешел в практическую плоскость, их поступление ожидается уже в будущем году. «В нарушение международных конвенций Вашингтон включил в пакеты военной помощи кассетные боеприпасы», – приводит слова Шойгу РИА «Новости».

    Он отметил, что «страны НАТО передают ВСУ разведывательную информацию, обучают украинских военнослужащих, направляют наемников и консультантов». Также он указал, что размещение военных баз НАТО и ударных видов вооружений не исключено в ближайшее время на территории Финляндии и Швеции. Глава ведомства подчеркнул, что вступление Финляндии в НАТО и проведение совместных мероприятий на территории Швеции создали дополнительный очаг напряженности.

    ВСУ могут начать использовать истребители F-16 не раньше весны 2024 года, заявил ранее глава Пентагона Ллойд Остин. По его словам, США и европейские страны уже начали переучивать украинских летчиков и техников на F-16, но для достижения первичной боеготовности понадобятся месяцы. Также требуется наладить обслуживание и материально-техническое обеспечение истребителей.

    Коментарии (42)
    17 октября 2023, 18:22
    Рогов подтвердил атаку ВСУ ракетами ATACMS на Бердянск

    В Запорожской области заявили, что ВСУ при атаке на Бердянск использовали ракеты ATACMS

    Рогов подтвердил атаку ВСУ ракетами ATACMS на Бердянск
    @ Александр Полегенько/ТАСС

    Tекст: Ольга Иванова

    ВСУ в ночь на вторник во время атаки на город Бердянск Запорожской области использовали дальнобойные ракеты ATACMS, сообщил председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.

    О том, что в Бердянске обнаружены кассетные суббоеприпасы M74 американской оперативно-тактической ракеты ATACMS, Рогов написал в своем Telegram-канале, при этом он не уточнил источник информации. Кроме того, Рогов указал, что также при ударе по Бердянску использовались бомбы GLSDB производства США и Швеции.

    Ранее источники Wall Street Journal сообщили, что киевский режим тайно получил небольшое количество американских дальнобойных ракет ATACMS.

    Напомним, украинские военные обстреляли Бердянск с помощью американских ракет большой дальности ATACMS, заявил украинский депутат Алексей Гончаренко.

    США официально не объявляли о поставках киевскому режиму ракет ATACMS, и даже американский президент Джо Байден отказывался прямо отвечать на вопрос об их поставках. При этом американские СМИ сообщали, что Байден якобы готов передать киевскому режиму ATACMS.

    Коментарии (61)
    17 октября 2023, 18:36
    Эксперты опознали американские ракеты ATACMS, которыми обстреляли Бердянск
    Эксперты опознали американские ракеты ATACMS, которыми обстреляли Бердянск
    @ US Army

    Tекст: Ольга Иванова

    Эксперты Telegram-канала Центра анализа стратегий и технологий опознали ракеты США ATACMS, которые были выпущены ВСУ по Бердянску в Запорожской области.

    В Telegram-канале были опубликованы фото «корпусов отработавших в ходе удара по аэродрому Бердянска американских оперативно-тактических ракет MGM-140A ATACMS Block I с кассетной боевой частью».

    Указывается, что «судя по маркировке, Украине были переданы ракеты ATACMS самой первой модификации М39 Block I с официально заявляемой максимальной дальностью стрельбы 165 км. Заснятые ракеты изготовлены в 1996-1997 годах, то есть относятся к последним партиям выпуска (производство М39 Block I было прекращено в 1997-м)».

    Ранее источники Wall Street Journal сообщили, что киевский режим тайно получил небольшое количество американских дальнобойных ракет ATACMS.

    Коментарии (59)
    17 октября 2023, 21:14
    Военный эксперт предположил, какие цели выберут ВСУ для атаки ракетами ATACMS

    Военный эксперт Кнутов: С военной точки зрения поставка ракет ATACMS ВСУ большого смысла не имеет

    Военный эксперт предположил, какие цели выберут ВСУ для атаки ракетами ATACMS
    @ U.S. Army

    Tекст: Рафаэль Фахрутдинов

    «С военной точки зрения эта поставка большого смысла не имеет. В Киеве уже признавали, что даже если ВСУ поставят не 30 ракет, а 100, на фронте толку от них большого не будет. Но нужно помнить, что сейчас Украина испытывает проблемы с наступлением», – сказал газете ВЗГЛЯД военный эксперт Юрий Кнутов. Ранее сообщалось, что Киев тайно получил от США небольшое количество ATACMS.

    «Вашингтон и Киев еще в сентябре договорились, что США поставят небольшую партию ракет ATACMS, но в публичном пространстве говорить об этом не будут, чтобы место, время и даже сам факт их применения были неожиданностью для России. США и Украина не первый раз так делают. Расчет делается на внезапность и, как следствие, возможный успех атаки», – пояснил Юрий Кнутов, директор Музея войск ПВО.

    «По своим характеристикам первая модификация ATACMS во многом совпадает с ракетой «Точка-У». Мы в свое время украинские ракеты советского производства сбивали в большом количестве. Российская система ПВО защищает от них с вероятностью примерно 90%. Естественно, ВСУ об этом знают», – отметил собеседник.

    «В связи с этим противник, скорее всего, попытается атаковать полученными ракетами населенные пункты, которые не в полной мере прикрыты ПВО. Проблема в том, что ATACMS могут пробить крышу частного дома и взорваться внутри. Более того, если это вариант боеприпаса для поражения бронетехники, то он в силах разрушить и бетонные перекрытия многоэтажек», – указал он.

    «На открытой местности ATACMS взрываются над землей и уничтожают все на площади с футбольное поле. По сути, Украине нужны эти ракеты для того, чтобы посеять панику среди россиян и заставить людей думать, что власти не в силах их защитить», – детализировал эксперт.

    «С военной точки зрения эта поставка большого смысла не имеет. В Киеве уже признавали, что даже если ВСУ поставят не 30 ракет, а 100, на фронте толку от них большого не будет. Но нужно помнить, что сейчас Украина испытывает проблемы с наступлением как раз на Бердянском направлении по линии Орехов – Токмак – Мелитополь – Бердянск, на Артемовском направлении, а также на Южно-Донецком. И поэтому нельзя исключать, что они пытаются как-то изменить ситуацию и на передовой», – добавил аналитик.

    Резюмируя, Кнутов добавил, что у США есть еще одна, более дальнобойная модификация ATACMS, которую в перспективе также могут передать ВСУ. «В Штатах этот тип ракет давно был запланирован на списание», – заключил он.

    Во вторник стало известно, что США тайно передали Украине небольшое количество американских дальнобойных ракет ATACMS, утверждают источники The Wall Street Journal. Доставка этих ракет на украинскую территорию осуществлялась тайно. Отмечается, что это оружие должно повысить потенциал и оперативные возможности ВСУ при контрнаступлении.

    Владимир Зеленский подтвердил применение украинскими военными ракет ATACMS. В вечернем обращении он добавил, что «сегодня особенно благодарны Соединенным Штатам». Также он добавил, что «ATACMS себя показали». Депутат Верховной рады Алексей Гончаренко в свою очередь заявил, что ВСУ обстреляли Бердянск с помощью ATACMS. Прошедшей ночью в городе сработала ПВО, сообщалось о нескольких взрывах, данных о жертвах и разрушениях не поступало.

    Telegram-канал Центра анализа стратегий и технологий (Центр АСТ) опубликовал фотографии корпусов, отработавших в ходе удара по аэродрому Бердянска ракет MGM-140A ATACMS Block I с кассетной боевой частью. «Судя по маркировке, Украине были переданы ракеты ATACMS самой первой модификации М39 Block I с официально заявляемой максимальной дальностью стрельбы 165 км. Заснятые ракеты изготовлены в 1996-1997 годах, то есть относятся к последним партиям выпуска (производство М39 Block I было прекращено в 1997-м)», – говорится в сообщении.

    Ранее помощник американского министра армии по вопросам закупок, материально-технического обеспечения и технологий Дуглас Буш заявил, что Белый дом может передать Киеву оснащенные кассетными боеприпасами ATACMS после того, как президент США Джо Байден одобрит поставку. Сам Байден отказался уточнить, обещал ли он Зеленскому поставить ATACMS. По его словам, он разговаривал с украинским лидером, «и все, о чем он просил, было проработано»

    Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова выразила уверенность, что Киев будет использовать ракеты ATACMS в террористических целях для ударов по гражданской инфраструктуре Донбасса и Крыма.

    Коментарии (19)
    19 октября 2023, 10:59
    Американский беспилотник подал сигнал тревоги над Черным морем

    Shot: Американский беспилотник RQ-4B Global Hawk подал сигнал тревоги над Черным морем

    Tекст: Вера Басилая

    Американский БПЛА RQ-4B Global Hawk после разведки над Черным морем подал сигнал тревоги и начал отдаляться от Крыма, пишут СМИ.

    БПЛА RQ-4B Global Hawk внезапно «потерял связь» и взял курс в сторону одной из баз НАТО после разведки возле Крыма, причины такого поведения американского беспилотника неизвестны, передает Ura.ru пишет Telegram-канал Shot.

    Накануне президент Владимир Путин сообщил, что Россия начинает постоянное патрулирование нейтральной части Черного моря самолетами МиГ-31 с гиперзвуковыми ракетами «Кинжал». Как отметил президент, это не угроза, но Россия будет осуществлять визуальный контроль.

    Газета ВЗГЛЯД писала, какими будут последствия появления «Кинжалов» над Черным морем.

    Коментарии (23)
    19 октября 2023, 10:13
    Назван главный недостаток ATACMS в зоне СВО

    Forbes: Ракеты ATACMS не смогут уничтожить российские танки

    Tекст: Вера Басилая

    Поставленные вооруженными силам Украины американские дальнобойные ракеты ATACMS не смогут уничтожить защищенные российские танки, в том числе из-за срока годности, пишет Дэвид Экс в статье для Forbes.

    Публицист отметил, что ATACMS не могут сделать многих вещей, например, уничтожить наиболее защищенные боевые машины. По его словам, при отсутствии очень удачного попадания ни один суббоеприпас, который составляет часть ракеты, не обладает достаточной мощностью для серьезного повреждения танка, передает РИА «Новости».

    Экс также указала, что Украине были поставлены близкие к истечению их «срока годности» ракеты, что тоже влияет на их качество.

    Ранее министр обороны Сергей Шойгу заявил, что Россия укрепляет западные рубежи в ответ на поставки на Украину из США и союзных Вашингтону стран вооружений.

    Напомним также, американские СМИ сообщали, что Вашингтон передал Киеву около 20 ракет ATACMS с дальностью полета 165 км. Президент Владимир Путин говорил, что российские военные смогут отражать атаки ATACMS.

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    18 октября 2023, 15:03
    Российские танкисты начали охоту на танки Abrams

    Командир танкового батальона Хутаков рассказал об охоте на Abrams и Leopard

    Российские танкисты начали охоту на танки Abrams
    @ РИА Новости

    Tекст: Кристина Цыцура

    После сообщений о поставках ВСУ танков Abrams из США, российские танкисты начали готовиться к охоте за ними в зоне СВО, рассказал командир танкового батальона, кавалер ордена «Мужества» и медали «За отвагу» капитан Самбу Хутаков.

    По его словам, военнослужащие ВС России отслеживают прибытие западной техники на любой участок СВО.

    «Вы не представляете, какой здесь был ажиотаж среди танкистов – кто должен был первый этого Leopard поймать, Bradley вот эти даже поймать. То есть, мы ждем их!» – сказал Хутаков, передает РИА «Новости».

    Сейчас танкисты батальона Хутакова ожидают появления первых американских танков М1 Abrams к концу этого года или в начале следующего, но готовы встречать их уже сейчас.

    Ранее президент России Владимир Путин заявил, что западные танки горят лучше советских, поэтому украинцы боятся в них садиться. А пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков сказал, танки Abrams будут гореть так же, как и другие.

    Коментарии (10)
    19 октября 2023, 22:22
    Мигрантов предложили лишать российского гражданства за отказ от участия в СВО

    Бастрыкин предложил лишать получивших российский паспорт мигрантов гражданства за отказ участвовать в СВО

    Мигрантов предложили лишать российского гражданства за отказ от участия в СВО
    @ Сергей Фадеичев/ТАСС

    Tекст: Антон Антонов

    Мигрантов, получивших российский паспорт, нужно привлекать к участию в специальной военной операции на Украине, а за отказ – лишать гражданства России, заявил глава СК Александр Бастрыкин.

    Бастрыкин заявил об этом на военно-научной конференции Клуба военачальников России «Сплоченность общества и укрепление межнациональных отношений – основа безопасности страны на современном этапе», передает ТАСС.

    По его словам, пока продолжается СВО, следует «привлечь их к проведению специальной военной операции». Если человек, получив российский паспорт, не готов «исполнять свой воинский долг», то необходимо «принимать решение о лишении такого человека гражданства», сказал он.

    Кроме того, Бастрыкин выразил поддержку созданию цифрового профиля иностранного гражданина. Он считает целесообразным введение процедуры обязательного получения российской сим-карты при въезде в Россию с обязательством использования именно ее при создании личного кабинета мигранта на портале госуслуг. Также предлагается проводить на пунктах пропуска через государственную границу обязательную дактилоскопическую регистрацию всех иностранных граждан.

    В августе сообщалось, что в Госдуму внесли законопроект о лишении приобретенного гражданства России за уклонение от постановки на воинский учет.

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    20 октября 2023, 00:22
    Захарова рассказала о намерении спецслужб Украины убить военкора Трушнина

    Захарова рассказала о намерении спецслужб Украины устроить покушение на российского военкора Трушнина

    Захарова рассказала о намерении спецслужб Украины убить военкора Трушнина
    @ Maksim Konstantinov/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Украинские спецслужбы готовили физическое устранение военного корреспондента «Известий» Валентина Трушнина, сообщила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

    Захарова, слова которой приводятся на сайте МИДа, сообщила, что «киевский режим продолжает осуществлять в отношении российских журналистов и военкоров акции устрашения с угрозами физической расправы». Она отметила, что сейчас Трушнин, освещавший ход специальной военной операции на Украине, находится в служебной командировке в зоне палестино-израильского конфликта.

    Украинские спецслужбы через чат-боты в мессенджерах наняли россиян «передать угрозы военкору». Задержанные граждане России признались, что понимали, «кто именно является заказчиком преступления – украинские спецслужбы».

    Захарова указала, что Трушнин подвергается «непрерывному психологическому прессингу». Как сообщили арестованные, итогом такого «давления должна была стать расправа над журналистом, то есть его физическое устранение».

    «Тиражирование фейков и распространение инсинуаций – кредо «пиарщиков» этого спонсируемого извне неонацистского режима. На объективность и взвешенность там никто не способен. Да и такой цели, учитывая заказ «коллективного Запада», – не было и нет», – заявила Захарова.

    Она уверена, что «профильные международные структуры» в очередной раз проигнорируют «творимые бандеровским режимом бесчинства». Захарова заявила: «Именно их сознательное бездействие способствовало укоренению там неонацистской идеологии и возрождению звериных рефлексов в отношении всех неугодных режиму Зеленского. Они обязаны будут принять свою долю ответственности за преступления подопечных».

    На днях на полу у квартиры военкора была нарисована пентаграмма, исписана дверь. По подозрению в преступлении сотрудники полиции задержали уроженку Северной Осетии 1998 года рождения и уроженца Кировской области 1995 года рождения. При этом ранее военный корреспондент получал ряд телефонных звонков и сообщений с угрозами. В столичной прокуратуре сообщали, что открыто уголовное дело, передает ТАСС.

    Напомним, Захарова уже указывала на  «террористическую сущность» режима президента Украины Владимира Зеленского, ответственного за серию терактов. Так, в 2022 году диверсанты украинских спецслужб убили российскую журналистку Дарью Дугину, в марте 2023 года покушались на основателя телеканала «Царьград» Константина Малофеева, в апреле погиб военкор Максим Фомин (Владлен Татарский), в мае тяжелые ранения получил писатель Захар Прилепин, летом киевский режим пытался организовать террористическое нападения на главного редактора телеканала RT Маргариту Симоньян и журналистку Ксению Собчак.

    Коментарии (12)
    17 октября 2023, 18:38
    Ветеран СВО назвал возможную причину стычки в филиале фонда «Защитники Отечества» в Кирове

    Соцкоординатор фонда «Защитники Отечества» Кадыров: Мы должны уметь услышать и успокоить обращающихся за помощью ветеранов СВО

    Ветеран СВО назвал возможную причину стычки в филиале фонда «Защитники Отечества» в Кирове
    @ zaschitniki-otechestva.ru

    Tекст: Рафаэль Фахрутдинов

    «У меня за четыре месяца работы в фонде пару раз были диалоги с такими обращающимися, которые разговаривали на повышенных тонах. Но мы входили в положение, не доводили до рукоприкладства, договаривались. Со всеми можно найти общий язык», – сказал газете ВЗГЛЯД соцкоординатор фонда «Защитники Отечества» в Дербентском районе Дагестана Иманитдин Кадыров. Ранее в Кирове ветеран СВО Максим Иванов напал на сотрудников регионального филиала организации.

    «В данном случае вопросы возникают как к ветерану СВО, так и к самим работникам фонда. Я по своему опыту знаю, что бойцы ЧВК менее, скажем так, психологически устойчивы, чем те же кадровые военные. Но они такие же защитники. И наша задача – не допускать подобных инцидентов. Ведь совершенно очевидно – он пришел туда не для того, чтобы просто подраться. На мой взгляд, Иванов мог бы вести себя сдержаннее, а сотрудники фонда – более участливо», – пояснил Иманитдин Кадыров.

    «Я сам ветеран СВО и понимаю, что у человека могут быть психологические проблемы после всего, что он видел в ходе боевых действий. Мы должны уметь услышать и успокоить обращающихся за помощью.

    У меня за четыре месяца работы в фонде пару раз были диалоги с такими обращающимися, которые разговаривали на повышенных тонах. Но мы входили в положение, не доводили до рукоприкладства, договаривались. Со всеми можно найти общий язык. В таких ситуациях помогают навыки и знания, приобретенные на обучении в РАНХиГС», – отметил собеседник.

    «У меня, к слову, есть юридическое образование, я в прошлом кадровый военный. И в случае необходимости мне понятно, куда стоит обратиться за теми или иными документами. А обычные бойцы зачастую этой информацией не владеют. К тому же, в Сети встречаются фейки о якобы плохом отношении к ветеранам СВО, все это их может также беспокоить. Именно поэтому мы должны входить в положение и отвечать пониманием на возможный негатив», – резюмировал он.

    В понедельник в филиале фонда «Защитники Отечества» по Кировской области произошла стычка с участием Максима Иванова, ветерана боевых действий, бывшего бойца ЧВК «Вагнер», ушедшего в отпуск по ранению. Инцидент случился во время его беседы с руководителем филиала фонда Александром Матвеевым и заместителем по социальным вопросам Натальей Швецовой. Иванов напал на сотрудников фонда, в результате чего пострадали трое человек. Нападавший был задержан сотрудником охраны и передан правоохранительным органам.

    «Причиной конфликта стало то, что по мнению Иванова, фонд не оказывает помощи в решении его вопросов и не может выдать удостоверение Ветерана боевых действий. Этот вопрос фондом сейчас решается во взаимодействии с Минобороны.  Несмотря на этот инцидент, мы продолжим оказывать Максиму помощь и поддержку в решении его вопросов, как ветерану СВО, который, к тому же, награжден государственными наградами», – говорится в Telegram-канале филиала.

    Максим находится на сопровождении у социального координатора фонда с июля 2023 года. Ему уже помогли в восстановлении военного билета и получении его дубликата, заключении договоров с управляющей компанией в связи с приобретением жилья. Также оказано содействие во внеочередном приеме в больницу для получения направлений к узкопрофильным специалистам.

    Основная цель госфонда поддержки участников СВО «Защитники Отечества» – персональное социальное сопровождение ветеранов и их семей, помощь участникам СВО. Центры поддержки и социальные координаторы фонда оказывают содействие в социальной, медицинской и психологической реабилитации бойцов, обеспечении лекарствами и техническими средствами реабилитации, помогают в восстановлении документов, профпереподготовке и трудоустройстве ветеранов.

    Коментарии (8)
    20 октября 2023, 02:38
    Работавший на Россию украинский пограничник добрался до Москвы через ЕС

    Работавший на Россию украинский пограничник Сыровой перешел границу с ЕС и прибыл в Москву

    Tекст: Антон Антонов

    Бывший глава отдела кибербезопасности Мукачевского пограничного отряда ГПС Украины Руслан Сыровой, который работал на спецслужбы России, сообщил, что незаконно перешел границу стран Евросоюза, чтобы попасть в Москву.

    Сыровой рассказал, что служил в Закарпатской области и собирал данные для российских спецслужб. Украину он покинул через границу с Венгрией, до которой дошел пешком. Местные полицейские предоставили ему визу на месяц. Сыровой отправился в Будапешт, затем полетел в Стамбул, а после – в Москву, передает РИА «Новости».

    Как заявил Сыровой, он осознавал имевшиеся угрозы, в частности, возможное задержание украинскими пограничниками, но у него «была цель» – «любым путем дойти и пересечь границу».

    «Честно сказать, я не боялся вообще… У тебя есть цель, и ты должен дойти, и с этим я справился», – заявил он. Сыровой отметил, что его ищет СБУ, на Украине против него открыто служебное расследование.

    Напомним, Венгрия заявила, что отказывается поддерживать Киев в любых «аспектах международных отношений», пока Украина «не восстановит права этнических венгров, проживающих на ее территории», то есть в Закарпатье.

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    19 октября 2023, 11:51
    В Британии сообщили о переброске российских боевых дельфинов на защиту Крыма

    Naval News: Россия перебросила боевых дельфинов для борьбы с ВСУ в Крыму

    В Британии сообщили о переброске российских боевых дельфинов на защиту Крыма
    @ Fotostand/Ballasch/Global Look Press

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Военно-морской флот России (ВМФ) использует обученных дельфинов для защиты Крыма от водолазов ВСУ. Такое предположение сделала официальная газета британского Королевского флота Naval News.

    По сообщению издания, России пришлось усилить оборону на своих военно-морских базах в Крыму у входа в Севастопольскую гавань дрессированными дельфинами, загоны для дельфинов теперь появились на российской военно-морской базе, передает URA.RU. В Naval News добавили, что ВМФ России используют млекопитающих для защиты критически важных баз от водолазов ВСУ.

    По информации газеты, загоны были установлены в сентябре 2023 года, что «соответствует времени, когда украинский спецназ активизировал свою активность в северной части Черного моря».

    Ранее крымский депутат Госдумы Дмитрий Белик сообщил, что почти все боевые дельфины, которые находились на службе ВМС Украины в Севастополе, распроданы в коммерческие структуры или умерли естественной смертью еще до 2014 года.

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    20 октября 2023, 03:58
    Байден назвал помощь Украине «разумной инвестицией»

    Байден назвал помощь Украине и Израилю «разумной инвестицией» и обещал дивиденды будущим поколениям

    Байден назвал помощь Украине «разумной инвестицией»
    @ Jonathan Ernst/Pool/CNP/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Президент США Джо Байден сообщил, что направляет в Конгресс экстренный бюджетный запрос на финансирование Израиля и Украины.

    Байден сказал, что речь идет о «финансировании нужд национальной безопасности» США для «поддержки критически важных партнеров» страны. По его словам, это «разумная инвестиция, которая на протяжении поколений будет приносить дивиденды». Конкретных цифр Байден не раскрыл.

    «Помогите нам не подвергать опасности американские войска. Помогите нам построить для наших детей и внуков мир, который более безопасным, мирным и процветающим», – приводит его слова РИА «Новости».

    При этом он заверил, что войска США не будут направлены «сражаться на Украину». Как заявил Байден, «все, о чем просит Украина – это помощь». Байден призвал Конгресс обеспечить возможность «бесперебойно посылать» Украине оружие.

    Однако, если Россия атакует союзников НАТО, США намерены защищать «каждый дюйм НАТО», заявил он. При этом Байден заверил: «Есть что-то, чего мы не хотим: мы не ищем того, чтобы американские солдаты сражались в России или против нее».

    Байден считает, что прекращение поддержки Украины привело бы к эскалации в том числе в Азиатско-Тихоокеанском регионе и на Ближнем Востоке: «Мы знаем, что за пределами Европы наши союзники и, может быть важнее всего, наши соперники и противники следят. Они также следят за нашим ответом на Украине», – передает ТАСС.

    «Позвольте мне ясно сказать кое о чем. Мы отправляем Украине технику, которая хранится у нас на складах», – сказал он, отметив, что США используют поставки Украине оружия в том числе в целях производства новой военной техники для себя.

    Кроме того, Байден сказал, что помощь Израилю должна продемонстрировать его противникам в регионе, что «Израиль сильнее, чем когда-либо», и «не допустить распространения конфликта». Байден заявил, что призвал власти Израиля не быть «ослепленными яростью». По его словам, главный приоритет Вашингтона – «безопасность американцев, взятых в заложники». Как заявил президент США, нельзя отказываться от задачи двугосударственного решения конфликта Израиля и Палестины.

    Байден заявил, что мир находится в переломной точке, нужно принять решения, которые «определят будущее на десятилетия вперед».

    Reuters сообщает, что Байден собирается запросить у Конгресса США 60 млрд долларов на помощь Украине, но половина из этой суммы пойдет на «модернизацию и пополнение военных складов США». Всего Байден хочет запросить у Конгресса более 100 млрд, из них 14 млрд – на помощь Израилю, 10 млрд – на различную гуманитарную помощь, 14 млрд – на защиту границы, и 7 млрд – на Индо-Тихоокеанский регион.

    Напомним, по данным американской прессы, США тайно передали Украине около 20 тактических баллистических ракет ATACMS при условии, что Киев обязуется не применять их по целям на территории России.

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    19 октября 2023, 09:01
    Военный эксперт предупредил о подготовке Украины к атакам на российские ТЭЦ

    Военный эксперт Кнутов: Украина готовится атаковать беспилотниками российские ТЭЦ

    Tекст: Вера Басилая

    Украина разрабатывает беспилотники большой дальности для того, чтобы атаковать российские энергетические объекты, трансформаторные подстанции, чтобы вызвать серьезные аварии и отключение электроэнергии, сообщил военный историк, директор Музея войск ПВО Юрий Кнутов.

    Полковник предупредил, что вероятность атак беспилотников на военные объекты, объекты гражданской инфраструктуры, теплоэлекростанции, трансформаторные подстанции высока, передает Ura.ru.

    Он отметил, что для этих планов использование беспилотных аппаратов наиболее вероятно, поскольку имеющиеся у них ракеты не такие совершенные. Кроме того, по словам Кнутова, если отправить роем дроны, есть вероятность, что какой-нибудь прорвется.

    Экс-разведчик, полковник в отставке Анатолий Матвийчук согласился с Кнутовым, он тоже уверен, что атаки дронов продолжатся, и Украина перейдет к террору. Он отметил, что Россия принимает меры для защиты от самых маленьких дронов. По его словам, на 100% защитить от атаки беспилотников нельзя, но ТЭЦ, атомные электростанции будут на особом контроле.

    Ранее директор ФСБ Александр Бортников сообщал, что британский спецназ занимался подготовкой групп украинской военной разведки для проведения диверсий на российских атомных станциях.

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    19 октября 2023, 08:23
    Российские силы отбили попытку наступления ВСУ под Купянском
    Российские силы отбили попытку наступления ВСУ под Купянском
    @ РИА Новости

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Российские силы отбили наступление трех батальонно-тактических групп ВСУ, в составе которых действовали как бронетехника, так и авиация, на участке Синьковка-Сергеевка на Купянском направлении, сообщил подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко.

    По его словам, ВСУ силами до трех БТГр предприняли попытку наступать широким фронтом на участке Синьковка – Сергеевка, используя западную и советскую бронетехнику, различные автомобили, танки, артиллерию и авиацию. Марочко добавил, что все атаки были отражены ВС России, прорыва линии фронта не допущено, передает РИА «Новости».

    Эксперт отметил, что контратак ВСУ с задействованием таких сил и средств на данном участке фронта ранее не фиксировалось.

    Ранее на Купянском направлении «Западная» группировка отразила 13 атак украинских штурмовиков 14-й, 32-й, 43-й, 115-й механизированных бригад у Синьковки, Ивановки, Першотравневого, Орлянского (Харьковская область) и Сергеевки (ЛНР).

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