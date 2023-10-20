Пленный украинский танкист назвал единственный шанс выжить для солдат ВСУ

Военный эксперт: Надувные ложные позиции ПВО не обманут истребители F-16

Военный эксперт Кнутов: России нужно уплотнять ПВО для защиты от обещанных Киеву F-16

Tекст: Рафаэль Фахрутдинов

«Под укреплением западных рубежей Шойгу подразумевает создание двух военных округов – Ленинградского и Московского. Этим сейчас активно занимается Минобороны. Кроме того, на северо-западе будет создан целый корпус, который включает в себя три мотострелковые дивизии и две воздушно-десантные. Там же ожидается усиление ВКС, береговой обороны», – отметил военный эксперт Юрий Кнутов.

«Кроме того, идет наращивание сил непосредственно вдоль границы с блоком НАТО. В первую очередь мы исходим из того, что альянс планирует развернуть вблизи наших рубежей контингент в 300 тыс. человек. Поэтому мы со своей стороны принимаем адекватные аналогичные меры», – напомнил эксперт.

«Также у нас разворачиваются новые дивизии, полки, причем во всех видах вооруженных сил. Это касается и авиации, и флота, который получает новые корабли, подводные лодки. То есть идет плановое укрепление нашей обороны на случай агрессии со стороны НАТО. А такая вероятность существует, учитывая наращивание сил на наших границах и риторику руководства стран, входящих в альянс», – подчеркнул собеседник.

«Если говорить про F-16, то ранее была информация, что первые машины могут появиться на Украине уже в декабре этого года. Речь шла о 50–80 самолетах. Опасность F-16 для нас заключается в том, что истребители могут нести крылатые высокоточные ракеты AGM-158 JASSM, высокоскоростные противорадиолокационные ракеты AGM-88 HARM, планирующие бомбы. Но главную угрозу представляют модификация F-16 MLU, которая способна быть носителем тактического ядерного оружия. К тому же F-16 могут нести противокорабельные ракеты Harpoon», – детализировал аналитик.

«В этой связи России может потребоваться дополнительная истребительная авиация, а также уплотнение комплексов противовоздушной обороны в приграничных районах. Сбивать F-16 для нас не проблема. Их уничтожали в Югославии даже за счет ЗРК «Куб» советской разработки. А в Сирии F-16 поражали при помощи комплексов С-200», – пояснил Кнутов.

«Но для более успешной защиты нашей территории от американских истребителей российские комплексы ПВО должны чаще маневрировать, создавать ложные позиции. И тут важно сделать ложную позицию максимально похожей на реальную. То есть обычные надувные конструкции не сгодятся. Необходимо обеспечить там появление людей, имитирующих работу, подъезд автомобилей, которые будут оставлять колею на земле. Мы так делали во Вьетнаме. И пока противник наносил удары по нашим ненастоящим комплексам, реальные боевые машины вели прицельный огонь», – заключил эксперт.

Россия укрепляет западные рубежи в ответ на поставки Украине из США и союзных стран вооружений, включая высокоточные ракеты и предстоящую передачу Киеву истребителей F-16, заявил министр обороны РФ Сергей Шойгу в среду на заседании совместной коллегии министерств обороны России и Белоруссии.

По его словам, вопрос передачи Киеву истребителей F-16 перешел в практическую плоскость, их поступление ожидается уже в будущем году. «В нарушение международных конвенций Вашингтон включил в пакеты военной помощи кассетные боеприпасы», – приводит слова Шойгу РИА «Новости».

Он отметил, что «страны НАТО передают ВСУ разведывательную информацию, обучают украинских военнослужащих, направляют наемников и консультантов». Также он указал, что размещение военных баз НАТО и ударных видов вооружений не исключено в ближайшее время на территории Финляндии и Швеции. Глава ведомства подчеркнул, что вступление Финляндии в НАТО и проведение совместных мероприятий на территории Швеции создали дополнительный очаг напряженности.

ВСУ могут начать использовать истребители F-16 не раньше весны 2024 года, заявил ранее глава Пентагона Ллойд Остин. По его словам, США и европейские страны уже начали переучивать украинских летчиков и техников на F-16, но для достижения первичной боеготовности понадобятся месяцы. Также требуется наладить обслуживание и материально-техническое обеспечение истребителей.

