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    Уже пошла в обиход невеселая шутка, что в ВСУ скоро будут служить все, кто уже научился ходить, но еще не разучился. Самое примечательное, что шутку эту не пришлось придумывать. Пришлось только вспомнить приказ Гитлера о создании фольксштурма.

    17 комментариев
    Владислав Исаев Владислав Исаев Кто выиграет в палестино-израильской войне и кто уже проиграл

    Худшим вариантом для Израиля стало бы то, чего требуют местные рассерженные патриоты – полное стирание Газы с лица земли. Тут уже не только испорченная репутация во всем мире, но еще и крупнейшее в истории гетто, на этот раз арабское.

    6 комментариев
    Тимофей Бордачёв Тимофей Бордачёв Россия и Китай сверили курс в глобальном шторме

    Каждая встреча лидеров Китая и России – это не способ урегулировать какие-то противоречия, а очередной шаг в общем направлении движения к более справедливому миропорядку.

    2 комментария
    20 октября 2023, 02:38

    Работавший на Россию украинский пограничник добрался до Москвы через ЕС

    Работавший на Россию украинский пограничник Сыровой незаконно перешел границу с ЕС и прибыл в Москву

    Tекст: Антон Антонов

    Бывший глава отдела кибербезопасности Мукачевского пограничного отряда ГПС Украины Руслан Сыровой, который работал на спецслужбы России, сообщил, что незаконно перешел границу стран Евросоюза, чтобы попасть в Москву.

    Сыровой рассказал, что служил в Закарпатской области и собирал данные для российских спецслужб. Украину он покинул через границу с Венгрией, до которой дошел пешком. Местные полицейские предоставили ему визу на месяц. Сыровой отправился в Будапешт, затем полетел в Стамбул, а после – в Москву, передает РИА «Новости».

    Как заявил Сыровой, он осознавал имевшиеся угрозы, в частности, возможное задержание украинскими пограничниками, но у него «была цель» – «любым путем дойти и пересечь границу».

    «Честно сказать, я не боялся вообще… У тебя есть цель, и ты должен дойти, и с этим я справился», – заявил он. Сыровой отметил, что его ищет СБУ, на Украине против него открыто служебное расследование.

    Напомним, Венгрия заявила, что отказывается поддерживать Киев в любых «аспектах международных отношений», пока Украина «не восстановит права этнических венгров, проживающих на ее территории», то есть в Закарпатье.

    19 октября 2023, 12:27
    В зоне СВО погиб легендарный ополченец Донбасса казак Бабай

    Военкор Рожин: В зоне СВО погиб легендарный ополченец Донбасса казак Бабай

    В зоне СВО погиб легендарный ополченец Донбасса казак Бабай
    @ ИТАР-ТАСС/Михаил Почуев

    Tекст: Алексей Дегтярев

    В зоне специальной военной операции погиб ополченец Александр Можаев, известный как Бабай, участвующий в событиях в Донбассе с 2014 года, сообщил военкор Борис Рожин.

    Можаев погиб в среду на Запорожском направлении, сообщил Рожин в своем Telegram-канале.

    В мае 2014 года Бабай участвовал в праздничном представлении в Краматорске, он поднимался на сцену во время песни о казаках. А через несколько дней местные жители сообщили, что Бабай получил тяжелое ранение в ходе боев в Славянске.

    Тогда же в Сети стихийно начали распространяться истории о героях Новороссии, в том числе об этом ополченце.

    Также Можаев обращался к российскому президенту Владимиру Путину с просьбой предоставить ополченцам ДНР «пушки».

    В апреле 2014 года журнал Time рассказывал своим читателям о Бабае. Можаев оказался уроженцем города Белореченск, он некогда мечтал служить в российском спецназе. Его служба в российской армии закончилась в середине 90-х годов.

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    19 октября 2023, 17:53
    Предотвращен подрыв колонны техники ВС России в Запорожской области

    ФСБ предотвратила подрыв колонны техники ВС России в Запорожской области

    Предотвращен подрыв колонны техники ВС России в Запорожской области
    @ ЦОС ФСБ РФ/РИА Новости

    Tекст: Алексей Дегтярев

    В Запорожской области задержали украинского диверсанта, планировавшего устроить подрыв российской военной колонны, сообщили в региональном управлении ФСБ.

    Подозреваемого задержали оперативные сотрудники, он не успел привести в действие самодельное взрывное устройство, сообщили в ведомстве, передает РИА «Новости».

    Житель Запорожской области намеревался заложить бомбу, собранную из минометных снарядов и компонентов, полученных от украинской разведки, на маршруте движения колонны техники ВС России. Его деятельность координировали сотрудники Главного разведывательного управления (ГУР) украинского Минобороны.

    Ранее в Курганской области местного жителя заподозрили в сотрудничестве с запрещенной в России украинской организацией, он собирал информацию о расположении подразделений ФСБ.

    Коментарии (13)
    19 октября 2023, 16:54
    В Тбилиси заявили о «моральном уничтожении» Украины

    Tекст: Дмитрий Александров, Тбилиси

    Украину «морально уничтожают», легализуя однополые браки, заявила член грузинского политического движения «Сила народа» Тамара Чибурданидзе, передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.

    Комментируя согласие Минобороны и Минюста Украины на однополые браки, она сказала, что «Украине недостаточно военных действий, теперь уничтожают ее морально».

    «Хотим ли мы такую Грузию?» – задалась она вопросом. «Я не хочу!» – заявила Тамара Чибурданидзе. По ее словам, «героями и истинными патриотами являются те, кто уберегают Грузию от открытия «второго фронта». Она считает, что над Грузией «не дадут развеваться радужному флагу».

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    19 октября 2023, 10:59
    Американский беспилотник подал сигнал тревоги над Черным морем

    Shot: Американский беспилотник RQ-4B Global Hawk подал сигнал тревоги над Черным морем

    Tекст: Вера Басилая

    Американский БПЛА RQ-4B Global Hawk после разведки над Черным морем подал сигнал тревоги и начал отдаляться от Крыма, пишут СМИ.

    БПЛА RQ-4B Global Hawk внезапно «потерял связь» и взял курс в сторону одной из баз НАТО после разведки возле Крыма, причины такого поведения американского беспилотника неизвестны, передает Ura.ru пишет Telegram-канал Shot.

    Накануне президент Владимир Путин сообщил, что Россия начинает постоянное патрулирование нейтральной части Черного моря самолетами МиГ-31 с гиперзвуковыми ракетами «Кинжал». Как отметил президент, это не угроза, но Россия будет осуществлять визуальный контроль.

    Газета ВЗГЛЯД писала, какими будут последствия появления «Кинжалов» над Черным морем.

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    19 октября 2023, 10:13
    Назван главный недостаток ATACMS в зоне СВО

    Forbes: Ракеты ATACMS не смогут уничтожить российские танки

    Tекст: Вера Басилая

    Поставленные вооруженными силам Украины американские дальнобойные ракеты ATACMS не смогут уничтожить защищенные российские танки, в том числе из-за срока годности, пишет Дэвид Экс в статье для Forbes.

    Публицист отметил, что ATACMS не могут сделать многих вещей, например, уничтожить наиболее защищенные боевые машины. По его словам, при отсутствии очень удачного попадания ни один суббоеприпас, который составляет часть ракеты, не обладает достаточной мощностью для серьезного повреждения танка, передает РИА «Новости».

    Экс также указала, что Украине были поставлены близкие к истечению их «срока годности» ракеты, что тоже влияет на их качество.

    Ранее министр обороны Сергей Шойгу заявил, что Россия укрепляет западные рубежи в ответ на поставки на Украину из США и союзных Вашингтону стран вооружений.

    Напомним также, американские СМИ сообщали, что Вашингтон передал Киеву около 20 ракет ATACMS с дальностью полета 165 км. Президент Владимир Путин говорил, что российские военные смогут отражать атаки ATACMS.

    Коментарии (29)
    19 октября 2023, 11:51
    В Британии сообщили о переброске российских боевых дельфинов на защиту Крыма

    Naval News: Россия перебросила боевых дельфинов для борьбы с ВСУ в Крыму

    В Британии сообщили о переброске российских боевых дельфинов на защиту Крыма
    @ Fotostand/Ballasch/Global Look Press

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Военно-морской флот России (ВМФ) использует обученных дельфинов для защиты Крыма от водолазов ВСУ. Такое предположение сделала официальная газета британского Королевского флота Naval News.

    По сообщению издания, России пришлось усилить оборону на своих военно-морских базах в Крыму у входа в Севастопольскую гавань дрессированными дельфинами, загоны для дельфинов теперь появились на российской военно-морской базе, передает URA.RU. В Naval News добавили, что ВМФ России используют млекопитающих для защиты критически важных баз от водолазов ВСУ.

    По информации газеты, загоны были установлены в сентябре 2023 года, что «соответствует времени, когда украинский спецназ активизировал свою активность в северной части Черного моря».

    Ранее крымский депутат Госдумы Дмитрий Белик сообщил, что почти все боевые дельфины, которые находились на службе ВМС Украины в Севастополе, распроданы в коммерческие структуры или умерли естественной смертью еще до 2014 года.

    Коментарии (12)
    19 октября 2023, 15:07
    СМИ: Бойцы ВСУ жалуются, что инвалидов и больных признают годными к службе
    СМИ: Бойцы ВСУ жалуются, что инвалидов и больных признают годными к службе
    @ REUTERS

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Военнослужащие ВСУ жалуются, что военно-врачебные комиссии на Украине признают условно годными к службе инвалидов и раненых, которых затем отправляют на фронт, пишет в четверг издание «Страна».

    Издание опубликовало видеообращение бойца ВСУ, в котором он утверждает, что в боевых действиях участвует уже пять лет и нуждается в операции, но военно-врачебная комиссия признала его ограниченно годным к службе, и его снова отправляют на фронт, передает РИА «Новости».

    По словам военного, всех больных, кто лежит на госпитализации раненый, бросают под Бахмут (так на Украине называют город Артемовск в ДНР). Он добавил, что людей на костылях, с имплантами отправляют в боевые батальоны.

    «Мне нужна операция, мне отказали. Я звонил на горячую линию в Минобороны, генштаб», – говорит военнослужащий. По его словам, в ведомствах, куда он обращался, ему не помогли. Имя бойца не называется.

    Ранее на Украине признали годным к военной службе мужчину без кисти руки.

    Коментарии (25)
    19 октября 2023, 09:01
    Военный эксперт предупредил о подготовке Украины к атакам на российские ТЭЦ

    Военный эксперт Кнутов: Украина готовится атаковать беспилотниками российские ТЭЦ

    Tекст: Вера Басилая

    Украина разрабатывает беспилотники большой дальности для того, чтобы атаковать российские энергетические объекты, трансформаторные подстанции, чтобы вызвать серьезные аварии и отключение электроэнергии, сообщил военный историк, директор Музея войск ПВО Юрий Кнутов.

    Полковник предупредил, что вероятность атак беспилотников на военные объекты, объекты гражданской инфраструктуры, теплоэлекростанции, трансформаторные подстанции высока, передает Ura.ru.

    Он отметил, что для этих планов использование беспилотных аппаратов наиболее вероятно, поскольку имеющиеся у них ракеты не такие совершенные. Кроме того, по словам Кнутова, если отправить роем дроны, есть вероятность, что какой-нибудь прорвется.

    Экс-разведчик, полковник в отставке Анатолий Матвийчук согласился с Кнутовым, он тоже уверен, что атаки дронов продолжатся, и Украина перейдет к террору. Он отметил, что Россия принимает меры для защиты от самых маленьких дронов. По его словам, на 100% защитить от атаки беспилотников нельзя, но ТЭЦ, атомные электростанции будут на особом контроле.

    Ранее директор ФСБ Александр Бортников сообщал, что британский спецназ занимался подготовкой групп украинской военной разведки для проведения диверсий на российских атомных станциях.

    Коментарии (10)
    19 октября 2023, 20:55
    Танки Abrams назвали проблемой для украинских войск

    Newsweek: Танки Abrams опоздали и создадут только проблемы для украинских войск

    Танки Abrams назвали проблемой для украинских войск
    @ ABACA/Reuters

    Tекст: Валерия Городецкая

    Американские танки Abrams, поставленные Киеву, опоздали и создадут больше проблем для украинских войск, чем принесут пользы, пишет журнал Newsweek.

    «В этом году, похоже, уже слишком поздно, чтобы «Абрамсы» внесли реальный вклад в изнурительные усилия Украины на юге и востоке страны», – считает украинский депутат Алексей Гончаренко, его слова приводит Newsweek, передает РИА «Новости».

    Танки Abrams хуже приспособлены к украинским условиям, чем советская техника, заявила изданию научный сотрудник кафедры военных исследований Королевского колледжа Лондона в Великобритании Марина Мирон. Американские машины значительно тяжелее советских и российских аналогов, что требует более тщательной работы над планированием маршрута при переброске и применении в бою. Также они потребляют большое количество топлива. Мирон считает, что танки Abrams создадут больше проблем для украинских войск, чем принесут пользы.

    Ранее командир танкового батальона, кавалер ордена Мужества и медали «За отвагу» капитан Самбу Хутаков рассказал об охоте на танки Abrams и Leopard.

    Коментарии (11)
    19 октября 2023, 08:23
    Российские силы отбили попытку наступления ВСУ под Купянском
    Российские силы отбили попытку наступления ВСУ под Купянском
    @ РИА Новости

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Российские силы отбили наступление трех батальонно-тактических групп ВСУ, в составе которых действовали как бронетехника, так и авиация, на участке Синьковка-Сергеевка на Купянском направлении, сообщил подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко.

    По его словам, ВСУ силами до трех БТГр предприняли попытку наступать широким фронтом на участке Синьковка – Сергеевка, используя западную и советскую бронетехнику, различные автомобили, танки, артиллерию и авиацию. Марочко добавил, что все атаки были отражены ВС России, прорыва линии фронта не допущено, передает РИА «Новости».

    Эксперт отметил, что контратак ВСУ с задействованием таких сил и средств на данном участке фронта ранее не фиксировалось.

    Ранее на Купянском направлении «Западная» группировка отразила 13 атак украинских штурмовиков 14-й, 32-й, 43-й, 115-й механизированных бригад у Синьковки, Ивановки, Першотравневого, Орлянского (Харьковская область) и Сергеевки (ЛНР).

    Коментарии (14)
    19 октября 2023, 14:23
    Путин денонсировал конвенцию Совета Европы о защите нацменьшинств

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Президент Владимир Путин подписал закон о денонсации российской стороной рамочной конвенции Совета Европы о защите национальных меньшинств.

    Необходимость прекращения действий конвенции обосновывается в сопроводительных материалах тем, что резолюция Комитета министров СЕ от 27 сентября 2022 года ограничила полномочия российского эксперта в Консультативном комитете для слежения за исполнением участниками конвенции своих обязательств, передает ТАСС.

    Россию также лишили возможности следить на международном уровне за нарушением прав соответствующих категорий граждан, включая русскоязычное население за границей.

    В такой политической обстановке денонсация конвенции в полной мере отвечает интересам страны, указывается в документах.

    Авторы законопроекта указывали, что с учетом в российских законах норм по защите прав национальных меньшинств и программ по их поддержке, денонсация конвенции не приведет к снижению конституционных гарантий прав таких групп людей.

    Закон вступит в силу через десять дней после публикации.

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    19 октября 2023, 09:15
    Стало известно о планах Маска заблокировать соцсеть X в Европе

    Business Insider: Илон Маск собрался заблокировать соцсеть X в Европе

    Стало известно о планах Маска заблокировать соцсеть X в Европе
    @ Susan Walsh/AP/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Американский предприниматель Илон Маск захотел заблокировать X (бывший Twitter) в Европе, он проводит консультации о возможности закрытия доступа к соцсети для Евросоюза, сообщило издание Business Insider.

    В публикации Business Insider утверждается, что американский миллиардер обсуждал возможность простого закрытия доступности приложения для пользователей в Европейском союзе, поскольку разочаровался в необходимости соблюдать закон ЕС о цифровых услугах, пишет «Газета.Ru».

    Ранее газета Politico писала, что после атаки ХАМАС на Израиль социальную сеть наводнили «ужасные изображения, политически мотивированная ложь и террористическая пропаганда». Соответствующие публикации нарушают правила как самого ресурса, как и новый закон Евросоюза о соцсетях.

    Напомним, Маск ранее критиковал новый закон в Евросоюзе, согласившись с мнением о том, что в ЕС будет установлен тотальный контроль над СМИ.

    Добавим также, в среду Маск заявлял, что современная миграционная политика Евросоюза делает гражданскую войну в Европе неизбежной.

    Газета ВЗГЛЯД писала, почему Маск объявлен «врагом номер один» для Евросоюза.

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    19 октября 2023, 13:47
    Политолог объяснил решение Украины признать молдавский язык румынским

    Политолог Скачко указал на подлое поведение Украины в отношении молдавского языка

    Политолог объяснил решение Украины признать молдавский язык румынским
    @ Sergiy Anishchenko/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

    Tекст: Евгений Поздняков

    Украина двигается в фарватере, намеченном Евросоюзом. Западным странам нужно интегрировать Молдавию в Румынию, чтобы приблизить границы НАТО к Приднестровью. И офис Зеленского этому всячески способствует. Об этом газете ВЗГЛЯД сказал украинский политолог Владимир Скачко. Ранее Украина официально признала молдавский язык румынским.

    «Заявления Украины вызваны простым желанием угодить Евросоюзу. Признание молдавского языка румынским – первый шаг на пути к поглощению Бухарестом Кишинева. Конечно, мнение офиса Зеленского по данному вопросу не является ключевым, однако такие решения отличаются накопительным характером: мало-помалу каждый внесет свою лепту», – сказал политолог Владимир Скачко.

    «Если Молдавия будет включена в состав Румынии, то границы НАТО приблизятся вплотную к Приднестровью, что создаст еще один очаг напряжения. Эти действия крайне опасны, но проблемы малых государств не особо заботят Запад. Печально, что Украина пытается заработать мнимые очки уважения в ЕС такими подлыми действиями», – отмечает эксперт.

    «Инициативу офиса Зеленского вряд ли где-либо воспримут всерьез и оценят. Мнение марионеточного государства никого не заботит. Румыны и так не сойдут с уже намеченной дороги, а молдаване переживают небывалый общественный раскол. Количество людей, выступающих за и против признания власти Бухареста, примерно равно», – подчеркивает собеседник.

    «Что касается самой Украины, то и местному населению эти европейские реверансы нужны «как зайцу стоп-сигнал». Государство пребывает в состоянии конфликта, который уже обернулся тотальной катастрофой для народа. Между тем руководство страны занимается глупыми внешнеполитическими инициативами – решает, признать ли молдавский язык румынским», – уточняет эксперт.

    «Конечно, украинцам не нравится данная расстановка приоритетов со стороны властей. Однако изменить ситуацию будет непросто. В конечном счете офис Зеленского не обладает никакой политической субъектностью. Это сборище марионеток, готовых делать все по указке со стороны западных стран», – резюмирует Скачко.

    Ранее Украина официально признала молдавский язык румынским. Об этом сообщил премьер-министр Румынии Марчел Чолаку. Он также назвал молдавский «изобретением Российской Федерации». Соответствующие указания были признаны на заседании правительств стран, проходившем в Киеве.

    До этого Владимир Зеленский уже высказывался по данному вопросу. В своем интервью телеканалу Digi-24 на вопрос о существовании молдавского языка он ответил, что не видит в этом глобальной проблемы. Тем не менее он подчеркнул, что по данной теме будут приняты некоторые  решения уже «через две недели».

    Кроме того, он поблагодарил Румынию за передачу Украине артиллерийских боеприпасов. Назвав эту помощь важной, он добавил, что «было бы чудесно», если Бухарест мог бы также поддержать ВСУ системами ПВО. В заключение он обозначил, что планирует баллотироваться на ближайших президентских выборах в случае, если конфликт с Россией будет продолжаться.

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    19 октября 2023, 03:08
    Байден собрался попросить у Конгресса около 60 млрд долларов на Украину

    NBC News: Президент США Байден планирует попросить у Конгресса выделить на Украину около 60 млрд долларов

    Tекст: Антон Никитин

    Президент Соединенных Штатов Джо Байден планирует попросить у Конгресса США выделить на Украину около 60 млрд долларов, сообщили источники телеканала NBC News.

    По имеющимся у источников телеканала сведениям, в администрации США планируют направить Киеву большую часть средств из 100 млрд долларов, выделяемых Конгрессом «пакетом» на помощь Украине, Израилю, Тайваню и на охрану американской границы. Как отмечает телеканал, подготовка «пакета» еще не завершена, но Байден планирует представить его в конце этой недели, передает ТАСС.

    Накануне министр обороны Сергей Шойгу заявил, что общий объем израсходованных на Украину средств достиг почти 200 млрд долларов.

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    19 октября 2023, 06:53
    В Британии предупредили США о необходимости пожертвовать Европой ради Украины

    Политолог Ливен: Продолжение поддержки Украины может поставить США перед необходимостью пожертвовать Западной Европой

    Tекст: Антон Никитин

    Продолжение поддержки Украины может поставить США перед необходимостью пожертвовать Западной Европой и трансатлантическими интересами, выразил мнение политолог и профессор Кембриджского университета Анатоль Ливен.

    Политолог заявил в своей статье для Responsible Statecraft, что существующая траектория политики США рискует принести в жертву Западную Европу ради Украины. По мнению Ливена, это была бы одна из худших сделок за всю историю США. Профессор подчеркнул, что именно Западная и Центральная Европа, а не Украина, остаются зоной жизненно важных интересов США на протяжении более ста лет, передает РИА «Новости».

    По словам аналитика, американцы склонны радоваться окончательному «подчинению» Европы, которое стало возможным благодаря украинскому конфликту. Однако, по мнению Ливена, такая эйфория не позволяет Вашингтону замечать вызванные военными действиями угрозы, связанные с экономической стагнацией, бесконтрольной миграцией и политическим экстремизмом в европейских странах.

    «На экономическом процветании и либеральной демократии в Европе держится мощь Америки в мире», – считает аналитик.

    Именно обеспечение и сохранение экономического и политического благополучия Европы, по словам Ливена, является жизненно важным интересом США, без учета которого «мощь Америки» будет серьезно подорвана. Осознавая подобный риск, а также огромные потери Украины и провал ее контрнаступления, Вашингтону необходимо приложить все усилия для скорейшего достижения мира, заключил эксперт.

    Ранее французский генерал присудил победу в украинском конфликте России.

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      США ужесточили риторику в отношении Израиля, пытаясь отговорить правительство Нетаньяху от проведения наземной военной операции в Газе. Она грозит стать чудовищно жестокой, и американцы боятся, что не потянут спонсирование Украины и Израиля одновременно. Но Нетаньяху любит власть, а война для него – гарантия сохранения власти.

    • Принц саудов унизил Блинкена

      Госсекретарю США Энтони Блинкену пришлось целую ночь ждать наследного принца Саудовской Аравии Мухаммеда, с которым у них была назначена встреча. Это похоже на месть арабов – как команде Джо Байдена, так и США в целом.

    • В Польше власть меняется. Это плохо

      В Польше подводят итоги парламентских выборов. Судя по всему, к власти вернется экс-премьер и предшественник Урсулы фон дер Ляйен на посту главы Еврокомиссии Дональд Туск, а русофобская партия «Право и справедливость» уйдет в оппозицию. Объясняем, почему это плохо для интересов России.

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