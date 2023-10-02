Даже провал в вопросе создания глобальных механизмов реализации «зеленой» повестки может быть благим основанием для начала трансграничного регулирования климата одной страной – США.2 комментария
В США рассказали об эффективной работе российских дронов против снайперов ВСУ
NYT: Российские беспилотники эффективно рассекречивают позиции снайперов ВСУ
Российские дроны и тепловизоры способны выявить позиции даже хорошо замаскированных украинских снайперов, сообщают американские СМИ.
Украинские военные рассказали газете The New York Times, что российские беспилотники легко фиксируют в том числе «пыль, дым, а иногда и вспышки, возникающие при выстреле из крупнокалиберного оружия со скоростью 2,7 тыс. футов (более 800 м – прим. ВЗГЛЯД) в секунду», передает ТАСС.
В статье американского издания говорится, что в результате «за каждое нажатие на курок приходится платить».
Украинские военные также рассказали газете о профессионализме российских снайперов. Так, по словам одного из солдат ВСУ, у России «есть отличные ребята, эффективные». Он призвал не недооценивать соперника.
В конце сентября сообщалось, что российский спецназ начал бороться со снайперами ВСУ при помощи роботов.