В США рассказали об эффективной работе российских дронов против снайперов ВСУ

NYT: Российские беспилотники эффективно рассекречивают позиции снайперов ВСУ

Tекст: Ольга Никитина

Украинские военные рассказали газете The New York Times, что российские беспилотники легко фиксируют в том числе «пыль, дым, а иногда и вспышки, возникающие при выстреле из крупнокалиберного оружия со скоростью 2,7 тыс. футов (более 800 м – прим. ВЗГЛЯД) в секунду», передает ТАСС.

В статье американского издания говорится, что в результате «за каждое нажатие на курок приходится платить».

Украинские военные также рассказали газете о профессионализме российских снайперов. Так, по словам одного из солдат ВСУ, у России «есть отличные ребята, эффективные». Он призвал не недооценивать соперника.

В конце сентября сообщалось, что российский спецназ начал бороться со снайперами ВСУ при помощи роботов.