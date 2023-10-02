В рейтинге крупнейших иностранных компаний в России сменился лидер

Рейтинг крупнейших иностранных компаний в России по версии Forbes возглавила французская «Леруа Мерлен»

Tекст: Ольга Никитина

Лидерами рейтинга 50 крупнейших в России иностранных компаний по версии Forbes стала французская «Леруа Мерлен», выручка которой по итогам 2022 года составила 529,7 млрд рублей. В прошлом году эта компания занимала вторую строчку рейтинга, а на первой находился концерн Volkswagen Group, которая покинула российский рынок.

Японская компания JT Group (табачная промышленность) закрыла прошлый год с результатом в 432,6 млрд рублей, она занимает второе место в рейтинге. Американская Philip Morris International, также представляющая табачную промышленность, заработала в России 399,9 млрд рублей и заняла третье место.

На четвертом – американская PepsiCo (303,7 млрд рублей), на пятом – французская Elo Group («Ашан», «Атак»), выручившая 292,6 млрд рублей за прошлый год.

В десятку также вошли нидерландская VEON («Вымпелком», 286,4 млрд рублей), немецкая Metro AG (223,6 млрд рублей), американская Mars (201,4 млрд рублей), швейцарская Nestle (195 млрд рублей), китайская Chery Automobile (147,5 млрд рублей).

Из рейтинга, помимо Volkswagen Group, выбыли компании Renault (занимала третье место по итогам 2021 года), Apple (пятое место), Toyota Motor (седьмое место), Samsung Electronics (девятое место), пишет «Коммерсант».

При этом США сохранили самое большое представительство в данном рейтинге, в списке упомянуто восемь американских компаний (в прошлогоднем списке было десять компаний).

Президент Владимир Путин ранее подчеркивал, что Россия «никого не выгоняла», иностранные компании стали покидать наш рынок из-за мощного санкционного давления. При этом российский лидер подчеркивал, что компании не боролись за свои интересы.