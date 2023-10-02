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ВС России уничтожили в ДНР более 300 штурмовиков ВСУ
Минобороны: ВС России уничтожили более 300 штурмовиков ВСУ на артемовском и авдеевском направлениях
Российские войска отразили восемь атак штурмовиков Вооруженных сил Украины (ВСУ) на артемовском и авдеевском направлениях, противник потерял более 300 военнослужащих, рассказал начальник пресс-центра группировки «Юг» Георгий Минесашвили.
Офицер сообщил, что подразделения Южной группировки войск на артемовском и авдеемском направлениях отразили восемь атак украинских штурмовых групп, в результате противник потерял более 300 военнослужащих, САУ «Краб», орудие Д-20, два танка, БМП, две боевые машины зенитных ракетных комплексов «Стрела-10», станцию радиоэлектронной разведки, а также семь автомобилей и восемь беспилотных летательных аппаратов, передает ТАСС.
Кроме того, представитель Минобороны сообщил, что ракетные войска и артиллерия ВС России нанесли удары по трем украинским складам боеприпасов в Красногоровке, Белогоровке и Краматорске, а также по живой силе подразделения 24-й механизированной бригады в районе Дзержинска.
Напомним, в прошлую пятницу Россия вынудила бежать с поля боя элитную бригаду ВСУ.