ВС России уничтожили в ДНР более 300 штурмовиков ВСУ

Минобороны: ВС России уничтожили более 300 штурмовиков ВСУ на артемовском и авдеевском направлениях

Tекст: Антон Никитин

Офицер сообщил, что подразделения Южной группировки войск на артемовском и авдеемском направлениях отразили восемь атак украинских штурмовых групп, в результате противник потерял более 300 военнослужащих, САУ «Краб», орудие Д-20, два танка, БМП, две боевые машины зенитных ракетных комплексов «Стрела-10», станцию радиоэлектронной разведки, а также семь автомобилей и восемь беспилотных летательных аппаратов, передает ТАСС.

Кроме того, представитель Минобороны сообщил, что ракетные войска и артиллерия ВС России нанесли удары по трем украинским складам боеприпасов в Красногоровке, Белогоровке и Краматорске, а также по живой силе подразделения 24-й механизированной бригады в районе Дзержинска.

Напомним, в прошлую пятницу Россия вынудила бежать с поля боя элитную бригаду ВСУ.