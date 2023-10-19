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    Уже пошла в обиход невеселая шутка, что в ВСУ скоро будут служить все, кто уже научился ходить, но еще не разучился. Самое примечательное, что шутку эту не пришлось придумывать. Пришлось только вспомнить приказ Гитлера о создании фольксштурма.

    14 комментариев
    Владислав Исаев Владислав Исаев Кто выиграет в палестино-израильской войне и кто уже проиграл

    Худшим вариантом для Израиля стало бы то, чего требуют местные рассерженные патриоты – полное стирание Газы с лица земли. Тут уже не только испорченная репутация во всем мире, но еще и крупнейшее в истории гетто, на этот раз арабское.

    6 комментариев
    Тимофей Бордачёв Тимофей Бордачёв Россия и Китай сверили курс в глобальном шторме

    Каждая встреча лидеров Китая и России – это не способ урегулировать какие-то противоречия, а очередной шаг в общем направлении движения к более справедливому миропорядку.

    2 комментария
    19 октября 2023, 18:36

    Российские Су-27 отогнали британские самолеты от границы России над Черным морем

    Tекст: Валерия Городецкая

    Российские истребители Су-27 не допустили нарушения государственной границы России тремя самолетами военно-воздушных сил (ВВС) Британии.

    Как сообщили в Министерстве обороны России, в четверг российские средства контроля воздушного пространства засекли над акваторией Черного моря приближающиеся к российской границе три воздушные цели, для их опознавания и недопущения нарушения госграницы в воздух была поднята пара Су-27, передает ТАСС.

    Воздушные цели были идентифицированы как самолет радиотехнической разведки и радиоэлектронной борьбы RC-135 и два многоцелевых истребителя «Тайфун» ВВС Британии, при приближении российских истребителей они развернулись и ушли, граница нарушена не была.

    В сентябре российский МиГ-31 перехватил американский самолет над Баренцевым морем.

    16 октября 2023, 20:36
    Путин рассказал Нетаньяху о беседе с ближневосточными лидерами

    Путин заявил Нетаньяху о предпринимаемых шагах России по нормализации обстановки в секторе Газа

    Путин рассказал Нетаньяху о беседе с ближневосточными лидерами
    @ Михаил Метцель/POOL/ТАСС

    Tекст: Валентина Григоренко

    Президент России Владимир Путин в телефонном разговоре с премьером Израиля Биньямином Нетаньяху заявил о шагах Москвы по урегулированию палестино-израильского конфликта, сообщила пресс-служба Кремля по итогам беседы.

    В сообщении, опубликованном на сайте Кремля, говорится, что российский лидер проинформировал о предпринимаемых Москвой шагах с целью содействия нормализации обстановки, недопущения дальнейшей эскалации насилия и предотвращения гуманитарной катастрофы в секторе Газа, передает ТАСС.

    В пресс-службе уточнили, что Путин довел до израильской стороны ключевые моменты сегодняшних телефонных контактов с лидерами Палестины, Египта, Ирана и Сирии. Кроме того, глава государства заявил Нетаньяху о готовности России содействовать дипломатическому урегулированию палестино-израильского конфликта, отметили в Кремле.

    Как уточнили в пресс-службе, Путин осудил действия в Израиле, жертвами которых становятся мирные люди. Президент России также выразил искренние соболезнования родным и близким погибших израильтян, акцентировал решительное неприятие и осуждение любых действий, жертвами которых становится гражданское население, в том числе женщины и дети, добавили в Кремле.

    Ранее израильские СМИ сообщили, что Путин провел телефонный разговор с Нетаньяху. До этого российский лидер в ходе телефонных переговоров с сирийским и иранским коллегами Башаром Асадом и Эбрахимом Раиси, президентом Египта Абдель Абдель Фаттахом ас-Сиси и президентом Государства Палестина Махмудом Аббасом обсудил палестино-израильский конфликт.

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    18 октября 2023, 17:07
    Берлин и Лондон исключили былое сотрудничество с Россией в энергетике в будущем

    Британия и Германия объявили об отказе от прежнего сотрудничества с Россией в энергетике

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Британская и германская стороны не намерены возобновлять сотрудничество с российской в энергетической сфере, заявили представители двух европейских стран на форуме Energy Intelligence Forum в Лондоне.

    Посол Германии в Лондоне Мигель Бергер заявил об отсутствии у Берлина планов по возвращению отношений с Москвой в энергетике, которые были до начала СВО, передают «Известия». Он добавил, что эти отношения «окончены».

    Британский министр энергетической безопасности Грэм Стюарт также заявил, что Лондон не намерен возвращаться к прежним отношениям с Москвой в сфере энергетики.

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    16 октября 2023, 19:29
    В Госдуме рассказали о принципах выбора городов для новых российских купюр

    Депутат Госдумы Артем Кирьянов рассказал о принципах выбора символов для новых российских купюр

    В Госдуме рассказали о принципах выбора городов для новых российских купюр
    @ Михаил Синицын/ТАСС

    Tекст: Рафаэль Фахрутдинов

    Символы на новых российских банкнотах были выбраны на основе принципа ротации – по принадлежности к федеральным округам. Центробанк оценивал символы, исходя из дизайнерской и туристической привлекательности, сказали газете ВЗГЛЯД депутат Госдумы Артем Кирьянов и экономист Кирилл Бабаев. В понедельник Центробанк представил новые купюры 1000 и 5000 рублей.

    «Подбор символов для российских банкнот ведется на основе деления страны на федеральные округа, а не на отдельные регионы. Если на прежних купюрах были представлены Хабаровск и Ярославль как отражение Дальневосточного и Центрального округов, то теперь мы видим Нижний Новгород, который символизирует Приволжский федеральный округ, и Екатеринбург (Уральский федеральный округ)», – рассказал Кирилл Бабаев, приглашенный специалист Факультета мировой экономики и мировой политики НИУ ВШЭ.

    «Если говорить о том, каким образом выбирали конкретные памятники, то это вопрос к дизайнерам – они смотрят, чтобы символ хорошо смотрелся на купюре, имел подходящие форму, размеры, композицию и прочее. Кроме того, я думаю, что в данном случае были найдены наиболее привлекательные с точки зрения туризма памятники, но при этом не самые популярные и, скажем так, не «заезженные». Это может привлечь внимание людей к этим достопримечательностям», – добавил собеседник.

    «При этом очевидно, что окончательным выбором и утверждением того, какие памятники будут представлены на банкнотах, занимается федеральный центр по согласованию с администрациями регионов и руководством федеральных округов», – отметил он.

    «В России очень много городов, которые бы хотели бы быть отражены на купюрах. Из множества вариантов были выбраны Нижний Новгород и Екатеринбург, но это ни в коем случае не значит, что другие регионы и федеральные округа не достойны также быть представлены на российских банкнотах. Какие-то банкноты внедряются, какие-то выводятся из оборота, это обычный принцип ротации», – подчеркнул Артем Кирьянов, зампредседателя комитета Госдумы по экономической политике.

    «Естественно, представленные на банкнотах символы всегда что-то значат для нашей страны. Нижний Новгород, например, как мы знаем – знаковый город в истории становления российской государственности. Ну и конечно, никакой корреляции между номиналом банкноты и значимостью представленных символов и регионов нет – для нас они все одинаково важны», – резюмировал парламентарий.

    На ваш взгляд
    Вы считаете необходимым введение в оборот в России купюры номиналом в 10 тысяч рублей?



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    В понедельник Банк России представил и начал вводить в обращение новые банкноты 1000 и 5000 рублей. Пятитысячная купюра посвящена Екатеринбургу и Уральскому федеральному округу. На одной стороне изображен челябинский гранитный памятник «Сказ об Урале», созданный по мотивам сказок Павла Бажова, и стела «66 параллель» в Салехарде, на оборотной стороне – стела «Европа – Азия».

    Тысячерублевая банкнота посвящена Нижнему Новгороду и Приволжскому федеральному округу. На лицевой стороне изображена Никольская башня Нижегородского кремля. На оборотной стороне – Музей истории государственности татарского народа в Казани, башня Сююмбике в Казанском кремле, а также уфимский Музей археологии и этнографии, сообщается на сайте регулятора.

    Как сказал на презентации зампредседателя ЦБ Сергей Белов, обновленные купюры имеют «усиленный защитный комплекс», повышенную износоустойчивость и снабжены QR-кодом, с помощью которого можно узнать о признаках подлинности банкнот. Банкноты будут поступать в обращение постепенно и обращаться наравне с купюрами образца 1997 года, печать которых ЦБ прекратит.

    Генеральный директор АО «Гознак» Аркадий Трачук заявил, что при создании модернизированных купюр использованы только собственные решения, без участия поставок материалов из недружественных государств. По его словам, программное обеспечение для распознания банкоматами обновленных купюр уже разработано, «Гознак» готов представить его работу уже на следующей неделе, сообщает ТАСС.

    Ранее Трачук заявил, что возвращения в оборот пяти- и десятирублевых банкнот можно ожидать уже в 2023 году. Напомним, зампредседателя ЦБ РФ Михаил Алексеев рассказал, что на новых банкнотах номиналом 100 рублей появятся контрастные цифры и надписи, а также специальные рельефные метки для незрячих людей.

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    19 октября 2023, 17:32
    В Киргизии изменили правила пребывания россиян в стране

    Кабмин Киргизии изменил правила пребывания граждан ЕАЭС в стране

    В Киргизии изменили правила пребывания россиян в стране
    @ Алексей Смышляев/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Краткосрочный выезд из Киргизии теперь не обнуляет необходимость повторной регистрации при долгосрочном пребывании в стране граждан ЕАЭС, в частности, России, сообщили в кабинете министров республики.

    Уточняется, что граждане ЕАЭС, в том числе россияне, могут пребывать в Киргизии без необходимости оформления разрешительных документов не более 90 дней. В соответствии с новыми правилами, введенными кабмином, для долгосрочного пребывания теперь недостаточно просто на короткий срок выехать из республики, передает РИА «Новости».

    Отныне для долгосрочного нахождения в Киргизи необходимо оформить документы, разрешающие нахождение в стране (регистрация по месту пребывания, вид на жительство, разрешение на временное проживание, а также статус «Кайрылман» или «Мекен-карт»), либо выехать из страны не менее, чем на 90 дней. При этом виза для нахождения на территории республики гражданами ЕАЭС не требуется.

    Ранее Тайланд объявил о продлении безвизового режима для россиян до 90 дней.

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    19 октября 2023, 06:53
    В Британии предупредили США о необходимости пожертвовать Европой ради Украины

    Политолог Ливен: Продолжение поддержки Украины может поставить США перед необходимостью пожертвовать Западной Европой

    Tекст: Антон Никитин

    Продолжение поддержки Украины может поставить США перед необходимостью пожертвовать Западной Европой и трансатлантическими интересами, выразил мнение политолог и профессор Кембриджского университета Анатоль Ливен.

    Политолог заявил в своей статье для Responsible Statecraft, что существующая траектория политики США рискует принести в жертву Западную Европу ради Украины. По мнению Ливена, это была бы одна из худших сделок за всю историю США. Профессор подчеркнул, что именно Западная и Центральная Европа, а не Украина, остаются зоной жизненно важных интересов США на протяжении более ста лет, передает РИА «Новости».

    По словам аналитика, американцы склонны радоваться окончательному «подчинению» Европы, которое стало возможным благодаря украинскому конфликту. Однако, по мнению Ливена, такая эйфория не позволяет Вашингтону замечать вызванные военными действиями угрозы, связанные с экономической стагнацией, бесконтрольной миграцией и политическим экстремизмом в европейских странах.

    «На экономическом процветании и либеральной демократии в Европе держится мощь Америки в мире», – считает аналитик.

    Именно обеспечение и сохранение экономического и политического благополучия Европы, по словам Ливена, является жизненно важным интересом США, без учета которого «мощь Америки» будет серьезно подорвана. Осознавая подобный риск, а также огромные потери Украины и провал ее контрнаступления, Вашингтону необходимо приложить все усилия для скорейшего достижения мира, заключил эксперт.

    Ранее французский генерал присудил победу в украинском конфликте России.

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    17 октября 2023, 21:23
    Корабли ВМС Британии выдвинулись в восточное Средиземноморье

    Tекст: Кристина Цыцура

    Корабли ВМС Британии направились в восточное Средиземноморье в рамках переброски сил для оказания помощи Израилю, сообщили в британском ведомстве.

    Среди кораблей, отправившихся в рамках переброски, есть корабли Argus и Lyme Bay. Они должны укрепить региональную стабильность и предоставить возможность «на случай непредвиденных ситуаций в ближайшие недели», передает РИА «Новости» со ссылкой на сообщение.

    Ранее сообщалось, что США направили к Израилю авианосную группу и 2 тыс. морпехов.

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    17 октября 2023, 20:54
    Путин назвал Байдена опытным политиком
    Путин назвал Байдена опытным политиком
    @ Сергей Савостьянов/POOL/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин назвал американского коллегу Джо Байдена опытным политиком.

    «Во-первых, я считаю, что президент Байден, безусловно, является одним из наиболее опытных политиков в мире в целом по времени пребывания в так называемых высших эшелонах власти, что называется. Он давно в политике», – сказал Путин в разговоре с журналистом ВГТРК Павлом Зарубиным, передает ТАСС.

    Российский лидер считает, что «если у них (коллективного Запада) других задач нет, кроме как строить отношения с Россией, то это в известном смысле неплохо».

    Ранее Байден выразил уверенность, что Вашингтон способен решить кризис на Ближнем Востоке, а также «объединить всю Европу» и «подавить» Россию. Желание Байдена «подавить» Россию оценили в Кремле.

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    17 октября 2023, 01:53
    Лукьянов назвал незаслуженным увольнение изобразившего Нетаньяху карикатуриста

    Эксперт: Карикатуриста Стива Белла обидели незаслуженно

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Карикатуриста Стива Белла обидели незаслуженно, уволив из Guardian за изображение Беньямина Нетаньяху, заявил политолог Федор Лукьянов.

    Ранее Русская служба Би-би-си сообщила, что карикатурист одной из ведущих британских газет Guardian Стив Белл был уволен за карикатуру, в которой изобразил израильского премьер-министра Беньямина Нетаньяху с голым животом, делающим самому себе хирургическую операцию. На животе нарисован контур сектора Газа, который премьер пытается вырезать скальпелем, причем держит его руками в боксерских перчатках.

    Как написал Лукьянов в своем Telegram-канале, Стив Белл – один из самых ярких современных карикатуристов. Он добавил, что «все сходят с ума и начинают видеть призраки там, где их нет».

    «Слишком нервозно все. Художника обидели незаслуженно», – написал политолог.

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    16 октября 2023, 20:10
    СМИ: Путин и Нетаньяху провели телефонный разговор

    Tекст: Валентина Григоренко

    Президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху, сообщили израильские СМИ.

    Как пишет Haaretz, главной темой разговора Путина и Нетаньяху стала ситуация вокруг сектора Газа, передает ТАСС. Канцелярия израильского премьера сообщения о телефонном разговоре двух лидеров пока не комментирует.

    Ранее Владимир Путин в ходе телефонных переговоров с сирийским и иранским коллегами Башаром Асадом и Эбрахимом Раиси, президентом Египта Абдель Абдель Фаттахом ас-Сиси и президентом Государства Палестина Махмудом Аббасом обсудил палестино-израильский конфликт.

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    18 октября 2023, 12:21
    СМИ: Российские банки готовятся к повышению ключевой ставки

    РБК: Банки нарастили заимствования у ЦБ в ожидании роста ключевой ставки в октябре

    Tекст: Александра Юдина

    Российские банки заняли у Центрального банка более 7 трлн рублей, это может свидетельствовать о том, что банки увеличивают резервы в ожидании очередного увеличения ключевой ставки, следует из статистики регулятора и опрошенных экспертов.

    Отмечается, что 12 октября обязательства банков увеличились до 6,98 трлн рублей, на следующий день – до 7,14 трлн рублей, а 17 октября снизились до 3,27 трлн рублей, вследствие чего долг кредитных организаций перед ЦБ превысил объем размещенных ими на депозитах и корсчетах в ЦБ средств, передает РБК.

    По мнению экспертов, рост долга сектора перед регулятором является признаком того, что банки ожидают серьезного повышения ключевой ставки на ближайшем заседании 27 октября, передает «Газета.Ru».

    В сентябре Банк России повысил ключевую ставку до 13% годовых. Как заявляли в ЦБ РФ, инфляционное давление в российской экономике остается высоким.

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    18 октября 2023, 15:04
    В России собрались внести изменения в указ о многодетных семьях

    Вице-премьер Голикова заявила, что российские власти прорабатывают изменения в указ президента о многодетных семьях

    Tекст: Александра Юдина

    Российские власти прорабатывают изменения в указ президента о многодетных семьях, сообщила вице-премьер Татьяна Голикова.

    Так, согласно поручению российского лидера Владимира Путина прорабатываются изменения в датированный началом 90-х 431-й указ, который определил некий набор льгот для многодетных семей, который объективно в разной степени реализуется субъектами, передает ТАСС.

    Голикова допустила, что этот шаг продиктован необходимостью уточнения уровня бюджетной обеспеченности таких семей.

    Ранее Путин назвал многодетные семьи гордостью России.

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    18 октября 2023, 17:46
    Лавров оценил позицию КНДР по вхождению новых регионов в состав России

    Tекст: Валерия Городецкая

    Москва высоко ценит поддержку Пхеньяна в вопросе спецоперации на Украине и вхождения новых регионов в состав России, заявил российский министр иностранных дел Сергей Лавров в ходе визита в КНДР в среду.

    «Мы высоко ценим вашу принципиальную, однозначную поддержку действий России в связи со специальной военной операцией на Украине, поддержку в том, что касается вашего признания вхождения Донецкой и Луганской народных республик, Запорожской и Херсонской областей в состав Российской Федерации», – сказал министр на официальном приеме от имени правительства КНДР, передает ТАСС.

    Лавров назвал свой визит в республику хорошей возможностью для обсуждения реализации договоренностей, достигнутых между президентом России Владимиром Путиным и северокорейским лидером Ким Чен Ыном на аэродроме Восточный.

    «Нынешний визит дает очень хорошие возможности рассмотреть подробно каждую из доверенностей, которую достигли на высшем уровне на космодроме Восточный, и наметить практические шаги с тем, чтобы гарантировать полное выполнение и воплощение в жизнь каждой из этих договоренностей», – сказал глава российского МИД.

    Ранее Лавров заявил о планах России и КНДР развивать сотрудничество, не подверженное давлению западных стран.

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    17 октября 2023, 15:52
    Названо число заявок на участие в конкурсе «Это у нас семейное»

    Более 340 тыс. человек подали заявки на участие в конкурсе «Это у нас семейное»

    Названо число заявок на участие в конкурсе «Это у нас семейное»
    @ Пресс-служба конкурса

    Tекст: Александра Юдина

    С момента запуска конкурса «Это у нас семейное» заявки на участие в нем подали более 60 тыс. семей, то есть более 340 тыс. человек, сообщил на первом заседании Наблюдательного совета конкурса первый заместитель руководителя администрации президента России Сергей Кириенко.

    «Объявив 1 сентября о запуске конкурса «Это у нас семейное», президент России сказал, что это будет самый народный конкурс на платформе «Россия – страна возможностей» – и, как всегда, оказался прав. Участие в конкурсе дает семьям возможность выиграть по 5 млн рублей на улучшение жилищных условий. Не менее интересный приз – уникальные путешествия по самым прекрасным и удивительным местам страны», – отметил Кириенко, сообщается в пресс-релизе, поступившем в газету ВЗГЛЯД.

    Он подчеркнул, что все семейные команды «совершенно удивительные» – они предмет гордости для России. «Главное, чтобы в результате конкурса об этих людях, их традициях и династиях узнала вся наша большая страна», – сказал Кириенко.

    На заседании было принято решение об уменьшении возраста младших участников семейных команд с шести до пяти лет и утверждены первые восемь заданий дистанционного этапа. Кириенко отметил, что каждое задание конкурса «Это у нас семейное» должно иметь воспитательный эффект, быть полезным и интересным для семьи.

    Кроме того, Кириенко привел несколько примеров ярких историй участников, которые уже подали заявки на конкурс «Это у нас семейное». Например, Василий и Евдокия Безруковы из поселка Кулебаки Нижегородской области в ноябре этого года отметят юбилей – 70 лет совместной жизни. Они родили и воспитали пятерых детей, которые сами уже являются бабушками и дедушками. Самая многочисленная на данный момент команда Ольховских из Забайкальского края, воспитывающая 26 детей, 23 из которых приемные.

    Учитель начальных классов Ульяна Каретникова из села Репное Саратовской области – представитель династии педагогов, которая началась еще в XIX веке. Их общий трудовой стаж – более 500 лет. Ларины – династия атомщиков, из поколения в поколение члены семьи работают на градообразующем предприятии – Нововоронежской атомной электростанции, которую проектировал их дед. Есть даже династия гармонистов из Вологодской области. Всех членов семейной команды Малышевых объединяет любовь к игре на гармони.

    Как добавил генеральный директор АНО «Россия – страна возможностей», ректор Президентской академии (РАНХиГС) Алексей Комиссаров, в данный момент среди участников конкурса «Это у нас семейное» 62% представительниц прекрасного пола и 38% мужского пола. 37% участников – это родители и законные представители, 36% – дети, 21% – бабушки и дедушки, 5% – другие родственники, а 1% – прабабушки и прадедушки.

    Наибольшую активность демонстрируют жители Центрального (29%), Приволжского (20%), Сибирского (12%) и Уральского (11%) федеральных округов. Южный федеральный округ вместе с новыми регионами, а также Северо-Западный федеральный округ заявили по 10% участников. Из ДФО поступило 5% заявок, из СКФО – 3%.

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    17 октября 2023, 11:35
    «Лента» выкупила сеть магазинов у дома «Монетка»

    Федеральный ретейлер «Лента» выкупил сеть продуктовых магазинов «Монетка» в Екатеринбурге

    Tекст: Александра Юдина

    Один из представителей крупнейших российских ретейлеров «Лента» решил приобрести сеть продуктовых магазинов «Монетка» в Екатеринбурге, сообщает пресс-служба компании.

    Уточняется, что покупка сети «Монетка» направлена на развитие формата магазинов у дома, это поможет «Ленте» переквалифицироваться в «мультиформатного игрока», передает Ura.ru со ссылкой на «Лента Бизнес».

    Известно, что сделку «Лента» оплатила за счет имеющихся средств и заемного финансирования. В результате сделки общая торговая площадь приобретаемых активов составит 606 тыс. квадратных метров.

    В связи с распространением новости о покупке сети магазинов «Монетка» акции «Ленты» выросли на 3,6% на открытии торгов, достигнув 777 рублей за бумагу, однако позднее замедлился до 1,47%, а акции торговались на уровне 761 рубля.

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    17 октября 2023, 10:58
    На первый конкурс президентских грантов 2024 года подали более 10 тыс. проектов

    На первый конкурс президентских грантов 2024 года подано 10 тыс. 827 проектов

    Tекст: Александра Юдина

    Завершился прием заявок на 17-й по счету конкурс фонда президентских грантов – 9 тыс. 458 некоммерческих организаций из 88 регионов страны представили свои инициативы, 47 проектов подано из новых регионов.

    Отмечается, что в топ-3 популярных грантовых направлений по количеству инициатив вошли такие вопросы, как «охрана здоровья граждан, пропаганда здорового образа жизни» – 2  тыс. 58 (19%), «социальное обслуживание, социальная поддержка и защита граждан» – 1 тыс. 689 (15,6%), «сохранение исторической памяти» – 1 тыс. 686 (15,6%).

    В основном заявители запросили гранты в группе до 1 млн рублей – 5 тыс. 45 инициатив (46,6%) и на сумму от 1 до 5 млн рублей – 4 тыс. 805 поданных проектов (44,4%).

    Известно, что 25 октября состоится заседание объединенного экспертного совета, на котором будет принято решение по заявкам, поданным с нарушением положения о конкурсе.

    Победители конкурса будут определены в январе 2024 года. Финансирование поддержанных инициатив начнется с 1 февраля 2024 года.

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    Россия и Китай выкинули доллар из своей торговли

    Доля расчетов в нацвалютах между Россией и Китаем выросла уже до 90%, заявил министр финансов РФ Антон Силуанов. Еще в начале прошлого года она составляла всего 25%, а теперь Китай и Россия почти полностью вычеркнули доллар из своей торговли. Однако переходить на национальные валюты со всеми торговыми партнерами не всегда удачная идея. Почему? Подробности

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    Операция в Газе необходима Нетаньяху ради власти

    После визита президента США Джо Байдена в Израиль риторика Вашингтона в адрес израильского правительства как будто ужесточилась. Американцы не хотят проведения наземной операции в секторе Газа. Но она необходима израильскому премьеру Биньямину Нетаньяху как воздух. Без нее он потеряет власть. Впрочем, он все равно ее потеряет. Подробности

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    «Кинжалы» над Черным морем лишат власти Киева спокойного сна

    Россия начнет постоянное патрулирование нейтральной части Черного моря самолетами МиГ-31 с гиперзвуковыми ракетами «Кинжал». Как заявил Владимир Путин, это не угроза, но Россия будет осуществлять визуальный контроль. В ходе СВО «Кинжал» доказал свою эффективность и неуязвимость перед западными средствами ПВО, поэтому теперь Украине придется находиться в постоянном состоянии тревоги. Какими будут последствия появления «Кинжалов» над Черным морем? Подробности

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    Трагедия в Газе обрушила влияние США на Ближнем Востоке

    США воздержались от обвинений Израиля в нанесении удара по больнице в секторе Газа. Ответственность за гибель 800 человек Джо Байден возложил на «другую сторону». Подобная позиция вызвала гнев не только арабов, но и других мусульман по всему миру. Чем обусловлено заявление Джо Байдена и как эта позиция скажется на способностях США оказывать влияние на Ближний Восток? Подробности

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    Чем опасна новая тактика ВСУ при атаке на Севастополь

    ВСУ вновь попытались атаковать Крым и Севастополь. На этот раз противник использовал комбинированный удар десятью крылатыми ракетами и тремя безэкипажными катерами. В Минобороны сообщили, что семь ракет были перехвачены, а БЭК – ликвидированы. При этом поврежденные ударом противника два корабля будут восстановлены и вернутся на службу. В чем заключаются тактические особенности очередной атаки противника и как России следует на нее ответить? Подробности

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    • Принц саудов унизил Блинкена

      Госсекретарю США Энтони Блинкену пришлось целую ночь ждать наследного принца Саудовской Аравии Мухаммеда, с которым у них была назначена встреча. Это похоже на месть арабов – как команде Джо Байдена, так и США в целом.

    • В Польше власть меняется. Это плохо

      В Польше подводят итоги парламентских выборов. Судя по всему, к власти вернется экс-премьер и предшественник Урсулы фон дер Ляйен на посту главы Еврокомиссии Дональд Туск, а русофобская партия «Право и справедливость» уйдет в оппозицию. Объясняем, почему это плохо для интересов России.

    • «Маск главный враг Евросоюза»

      Илона Маска назвали «врагом номер один» для Евросоюза, правда, только в цифровом пространстве. Еврокомиссары действительно готовятся к судебной войне с самым богатым человеком мира, поскольку его политика в X мешает их планам. Но и Маск сдаваться не собирается.

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