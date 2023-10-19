Путин отметил яркое развитие бокса в России

Tекст: Валерия Городецкая

По словам российского лидера, бокс в России развивается очень ярко, он всегда пользовался особым вниманием и уважением в стране, передает ТАСС.

«Наш спорт в целом развивается, а бокс развивается даже, может быть, более ярко, чем другие виды спорта. Хотя сам по себе является очень ярким. Боксеры всегда в нашей стране пользовались особым вниманием, особым уважением, потому что это наиболее зрелищный и мужской [вид спорта]», – сказал Путин.

Президент отметил, что бокс является очень популярным видом спорта среди россиян. «И мы всегда за вас переживаем, всегда. Сотни тысяч людей по всей стране с удовольствием смотрят бокс и ваши выступления», – сказал он.

Путин, обращаясь к боксерам, пожелал им успехов в соревнованиях и в спортивной карьере, и в завершение встречи выполнил просьбу одного из спортсменов сделать совместное фото.

Ранее американский боксер Кевин Джонсон назвал Путина лучшим президентом в мире.