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    Уже пошла в обиход невеселая шутка, что в ВСУ скоро будут служить все, кто уже научился ходить, но еще не разучился. Самое примечательное, что шутку эту не пришлось придумывать. Пришлось только вспомнить приказ Гитлера о создании фольксштурма.

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    Владислав Исаев Владислав Исаев Кто выиграет в палестино-израильской войне и кто уже проиграл

    Худшим вариантом для Израиля стало бы то, чего требуют местные рассерженные патриоты – полное стирание Газы с лица земли. Тут уже не только испорченная репутация во всем мире, но еще и крупнейшее в истории гетто, на этот раз арабское.

    4 комментария
    Тимофей Бордачёв Тимофей Бордачёв Россия и Китай сверили курс в глобальном шторме

    Каждая встреча лидеров Китая и России – это не способ урегулировать какие-то противоречия, а очередной шаг в общем направлении движения к более справедливому миропорядку.

    0 комментариев
    19 октября 2023, 15:07

    СМИ: Бойцы ВСУ жалуются, что инвалидов и больных признают годными к службе

    СМИ: Бойцы ВСУ жалуются, что инвалидов и больных признают годными к службе
    @ REUTERS

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Военнослужащие ВСУ жалуются, что военно-врачебные комиссии на Украине признают условно годными к службе инвалидов и раненых, которых затем отправляют на фронт, пишет в четверг издание «Страна».

    Издание опубликовало видеообращение бойца ВСУ, в котором он утверждает, что в боевых действиях участвует уже пять лет и нуждается в операции, но военно-врачебная комиссия признала его ограниченно годным к службе, и его снова отправляют на фронт, передает РИА «Новости».

    По словам военного, всех больных, кто лежит на госпитализации раненый, бросают под Бахмут (так на Украине называют город Артемовск в ДНР). Он добавил, что людей на костылях, с имплантами отправляют в боевые батальоны.

    «Мне нужна операция, мне отказали. Я звонил на горячую линию в Минобороны, генштаб», – говорит военнослужащий. По его словам, в ведомствах, куда он обращался, ему не помогли. Имя бойца не называется.

    Ранее на Украине признали годным к военной службе мужчину без кисти руки.

    18 октября 2023, 18:29
    Военный эксперт: Надувные ложные позиции ПВО не обманут истребители F-16

    Военный эксперт Кнутов: России нужно уплотнять ПВО для защиты от обещанных Киеву F-16

    Военный эксперт: Надувные ложные позиции ПВО не обманут истребители F-16
    @ U.S. Air National Guard/Senior Master Sgt. Vincent De Groot

    Tекст: Рафаэль Фахрутдинов

    На фоне будущих поставок Киеву американских истребителей F-16 России нужно наращивать плотность ПВО у границ, создавать «живые» ложные цели, а также привлекать к защите рубежей дополнительную истребительную авиацию, сказал газете ВЗГЛЯД военный эксперт Юрий Кнутов. Ранее министр обороны РФ Сергей Шойгу анонсировал укрепление Россией западных рубежей в ответ на поставки Украине истребителей F-16.

    «Под укреплением западных рубежей Шойгу подразумевает создание двух военных округов – Ленинградского и Московского. Этим сейчас активно занимается Минобороны. Кроме того, на северо-западе будет создан целый корпус, который включает в себя три мотострелковые дивизии и две воздушно-десантные. Там же ожидается усиление ВКС, береговой обороны», – отметил военный эксперт Юрий Кнутов.

    «Кроме того, идет наращивание сил непосредственно вдоль границы с блоком НАТО. В первую очередь мы исходим из того, что альянс планирует развернуть вблизи наших рубежей контингент в 300 тыс. человек. Поэтому мы со своей стороны принимаем адекватные аналогичные меры», – напомнил эксперт.

    «Также у нас разворачиваются новые дивизии, полки, причем во всех видах вооруженных сил. Это касается и авиации, и флота, который получает новые корабли, подводные лодки. То есть идет плановое укрепление нашей обороны на случай агрессии со стороны НАТО. А такая вероятность существует, учитывая наращивание сил на наших границах и риторику руководства стран, входящих в альянс», – подчеркнул собеседник.

    «Если говорить про F-16, то ранее была информация, что первые машины могут появиться на Украине уже в декабре этого года. Речь шла о 50–80 самолетах. Опасность F-16 для нас заключается в том, что истребители могут нести крылатые высокоточные ракеты AGM-158 JASSM, высокоскоростные противорадиолокационные ракеты AGM-88 HARM, планирующие бомбы. Но главную угрозу представляют модификация F-16 MLU, которая способна быть носителем тактического ядерного оружия. К тому же F-16 могут нести противокорабельные ракеты Harpoon», – детализировал аналитик.

    «В этой связи России может потребоваться дополнительная истребительная авиация, а также уплотнение комплексов противовоздушной обороны в приграничных районах. Сбивать F-16 для нас не проблема. Их уничтожали в Югославии даже за счет ЗРК «Куб» советской разработки. А в Сирии F-16 поражали при помощи комплексов С-200», – пояснил Кнутов.

    «Но для более успешной защиты нашей территории от американских истребителей российские комплексы ПВО должны чаще маневрировать, создавать ложные позиции. И тут важно сделать ложную позицию максимально похожей на реальную. То есть обычные надувные конструкции не сгодятся. Необходимо обеспечить там появление людей, имитирующих работу, подъезд автомобилей, которые будут оставлять колею на земле. Мы так делали во Вьетнаме. И пока противник наносил удары по нашим ненастоящим комплексам, реальные боевые машины вели прицельный огонь», – заключил эксперт.

    Россия укрепляет западные рубежи в ответ на поставки Украине из США и союзных стран вооружений, включая высокоточные ракеты и предстоящую передачу Киеву истребителей F-16, заявил министр обороны РФ Сергей Шойгу в среду на заседании совместной коллегии министерств обороны России и Белоруссии.

    По его словам, вопрос передачи Киеву истребителей F-16 перешел в практическую плоскость, их поступление ожидается уже в будущем году. «В нарушение международных конвенций Вашингтон включил в пакеты военной помощи кассетные боеприпасы», – приводит слова Шойгу РИА «Новости».

    Он отметил, что «страны НАТО передают ВСУ разведывательную информацию, обучают украинских военнослужащих, направляют наемников и консультантов». Также он указал, что размещение военных баз НАТО и ударных видов вооружений не исключено в ближайшее время на территории Финляндии и Швеции. Глава ведомства подчеркнул, что вступление Финляндии в НАТО и проведение совместных мероприятий на территории Швеции создали дополнительный очаг напряженности.

    ВСУ могут начать использовать истребители F-16 не раньше весны 2024 года, заявил ранее глава Пентагона Ллойд Остин. По его словам, США и европейские страны уже начали переучивать украинских летчиков и техников на F-16, но для достижения первичной боеготовности понадобятся месяцы. Также требуется наладить обслуживание и материально-техническое обеспечение истребителей.

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    19 октября 2023, 12:27
    В зоне СВО погиб легендарный ополченец Донбасса казак Бабай

    Военкор Рожин: В зоне СВО погиб легендарный ополченец Донбасса казак Бабай

    В зоне СВО погиб легендарный ополченец Донбасса казак Бабай
    @ ИТАР-ТАСС/Михаил Почуев

    Tекст: Алексей Дегтярев

    В зоне специальной военной операции погиб ополченец Александр Можаев, известный как Бабай, участвующий в событиях в Донбассе с 2014 года, сообщил военкор Борис Рожин.

    Можаев погиб в среду на Запорожском направлении, сообщил Рожин в своем Telegram-канале.

    В мае 2014 года Бабай участвовал в праздничном представлении в Краматорске, он поднимался на сцену во время песни о казаках. А через несколько дней местные жители сообщили, что Бабай получил тяжелое ранение в ходе боев в Славянске.

    Тогда же в Сети стихийно начали распространяться истории о героях Новороссии, в том числе об этом ополченце.

    Также Можаев обращался к российскому президенту Владимиру Путину с просьбой предоставить ополченцам ДНР «пушки».

    В апреле 2014 года журнал Time рассказывал своим читателям о Бабае. Можаев оказался уроженцем города Белореченск, он некогда мечтал служить в российском спецназе. Его служба в российской армии закончилась в середине 90-х годов.

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    18 октября 2023, 18:50
    Медведчук: Украинский «батальон Монако» зарабатывает на войне
    Медведчук: Украинский «батальон Монако» зарабатывает на войне
    @ Alex Friedel/imageBROKER/Global Look Press

    Украинские элиты зарабатывают на боевых действиях, этот класс людей при власти уже получил в народе название «Батальон Монако». Сложившаяся в стране ситуация социального расслоения на фоне больших потерь на фронте рано или поздно приведет к социальному взрыву, предупреждает председатель совета движения «Другая Украина» Виктор Медведчук.

    В своей статье «Затягивание войны уничтожит Украину и потянет ко дну Европу» он отметил, когда война начинает быть затяжной, ее исход решает ситуация в тылу.

    «А в тылу, в случае отсутствия инициативы на фронте, закономерно происходит большое социальное расслоение между теми, кто несет тяготы войны, и выгодополучателями от нее. И тогда обнищавшие граждане начинают задавать неудобные вопросы разбогатевшей власти. Сегодняшняя Украина представляет классический пример таких процессов. Фронт дает огромное количество невосполнимых потерь и инвалидов, в то же время верхушка сходит с ума от вседозволенности и безнаказанности», – считает Медведчук.

    По его словам, ничего нового в подобной ситуации нет, рано или поздно она приведет к социальному взрыву. Медведчук привел данные украинского социологического агентства «Рейтинг», которое показывает, как Украину накрывает волна бедности: 60% населения ощущает ухудшение собственного экономического положения за последние полгода. У 35% оно не изменилось, а только 5% почувствовали улучшение.

    «То, что во время военных действий население беднеет, неудивительно, но посмотрите: 5% признались, что живут лучше. Это очень немаленький класс тех, кто зарабатывает на войне. Сегодня их называют «Батальон Монако»: они имеют отношение к верхушке грабительской власти. Но, как видите, это вовсе не батальон, а минимум дивизия, а то и армия паразитов… Сегодня украинская система такова: одним смерть и лишения, другим сверхдоходы и «красивая» жизнь. Первые – это те, кого посылают на войну, вторые – кто посылает», – написал украинский политик.

    Он отметил, что в европейских элитах происходят сходные процессы, ведь поддержка режима Зеленского для многих европейских политиков вовсе не бескорыстна. Пугая своих граждан российской угрозой, множество европейских политиков зарабатывают политические очки, а поставляя военный металлолом на Украину, они еще зарабатывают реальные деньги.

    «Посмотрите на Зеленского: разъезжая за западными деньгами и оружием, он сам создал внутри страны радикальный класс людей, привычных к насилию. И этот класс только ждет команды, чтобы с ним расправиться, а население уже согласно с этой расправой», – заключил Медведчук.

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    19 октября 2023, 10:13
    Назван главный недостаток ATACMS в зоне СВО

    Forbes: Ракеты ATACMS не смогут уничтожить российские танки

    Tекст: Вера Басилая

    Поставленные вооруженными силам Украины американские дальнобойные ракеты ATACMS не смогут уничтожить защищенные российские танки, в том числе из-за срока годности, пишет Дэвид Экс в статье для Forbes.

    Публицист отметил, что ATACMS не могут сделать многих вещей, например, уничтожить наиболее защищенные боевые машины. По его словам, при отсутствии очень удачного попадания ни один суббоеприпас, который составляет часть ракеты, не обладает достаточной мощностью для серьезного повреждения танка, передает РИА «Новости».

    Экс также указала, что Украине были поставлены близкие к истечению их «срока годности» ракеты, что тоже влияет на их качество.

    Ранее министр обороны Сергей Шойгу заявил, что Россия укрепляет западные рубежи в ответ на поставки на Украину из США и союзных Вашингтону стран вооружений.

    Напомним также, американские СМИ сообщали, что Вашингтон передал Киеву около 20 ракет ATACMS с дальностью полета 165 км. Президент Владимир Путин говорил, что российские военные смогут отражать атаки ATACMS.

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    18 октября 2023, 21:06
    Минобороны Украины поддержало легализацию однополых браков
    Минобороны Украины поддержало легализацию однополых браков
    @ REUTERS

    Tекст: Валерия Городецкая

    Министерство обороны и министерство юстиции Украины поддержали законопроект, предлагающий легализовать однополые браки в стране, сообщила депутат Верховной рады Инна Совсун.

    Совсун сообщила, что Минобороны и Минюст Украины, ранее препятствующие продвижению в парламенте законопроекта об однополых браках, изменили свою позицию, передает РИА «Новости».

    Ранее президент Украины Владимир Зеленский, отвечая на петицию о необходимости принять законопроект о регистрации партнерства для однополых браков, предложил кабмину рассмотреть вопрос о введении института зарегистрированного гражданского партнерства.

    В марте в парламент Украины направили законопроект об официальной регистрации однополого партнерства, предусматривающий возможность регистрации партнерства в отсутствие одного человека или за пределами органа регистрации гражданского состояния, если лицо является военнослужащим.

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    18 октября 2023, 21:33
    Украина решила считать молдавский язык румынским
    Украина решила считать молдавский язык румынским
    @ NURPHOTO/REUTERS

    Tекст: Ольга Иванова

    Украина с этого момента официально считает молдавский язык румынским, такое решение было принято на заседании правительств стран в Киеве, сообщил прибывший с визитом на Украину премьер-министр Румынии Марчел Чолаку на совместной пресс-конференции с главой украинского кабинета министров Денисом Шмыгалем.

    По словам Чолаку, на совместном заседании правительств Румынии и Украины было принято решение, что отныне будет признаваться только румынский язык как единственный официальный, передает ТАСС. Он назвал молдавский язык «изобретением Российской Федерации».

    Ранее касательно вопроса о существование молдавского языка президент Украины Владимир Зеленский заверил, что не видит в этом глобальной проблемы, однако пообещал решить этот вопрос «через две недели».

    Коментарии (24)
    19 октября 2023, 09:01
    Военный эксперт предупредил о подготовке Украины к атакам на российские ТЭЦ

    Военный эксперт Кнутов: Украина готовится атаковать беспилотниками российские ТЭЦ

    Tекст: Вера Басилая

    Украина разрабатывает беспилотники большой дальности для того, чтобы атаковать российские энергетические объекты, трансформаторные подстанции, чтобы вызвать серьезные аварии и отключение электроэнергии, сообщил военный историк, директор Музея войск ПВО Юрий Кнутов.

    Полковник предупредил, что вероятность атак беспилотников на военные объекты, объекты гражданской инфраструктуры, теплоэлекростанции, трансформаторные подстанции высока, передает Ura.ru.

    Он отметил, что для этих планов использование беспилотных аппаратов наиболее вероятно, поскольку имеющиеся у них ракеты не такие совершенные. Кроме того, по словам Кнутова, если отправить роем дроны, есть вероятность, что какой-нибудь прорвется.

    Экс-разведчик, полковник в отставке Анатолий Матвийчук согласился с Кнутовым, он тоже уверен, что атаки дронов продолжатся, и Украина перейдет к террору. Он отметил, что Россия принимает меры для защиты от самых маленьких дронов. По его словам, на 100% защитить от атаки беспилотников нельзя, но ТЭЦ, атомные электростанции будут на особом контроле.

    Ранее директор ФСБ Александр Бортников сообщал, что британский спецназ занимался подготовкой групп украинской военной разведки для проведения диверсий на российских атомных станциях.

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    18 октября 2023, 19:37
    ПВО предотвратила атаку переделанными С-200 Украины по Крыму
    ПВО предотвратила атаку переделанными С-200 Украины по Крыму
    @ Зарембо Игорь/ТАСС

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Киевский режим попытался провести террористическую атаку, ударить ракетами по территории Крымского полуострова, сообщило Министерство обороны России.

    Атака была предпринята около 17.40 мск, украинские военные выстрелили из переоборудованного в ударный вариант комплекса ПВО С-200, уточнило ведомство в своем Telegram-канале.

    Две украинские ракеты перехватили средства противовоздушной обороны. Фрагменты перехваченных целей упали в безлюдной местности, затем они сдетонировали. Жертв и разрушений не последовало.

    До этого в среду Черноморский флот отразил воздушную атаку ВСУ в Севастополе.

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    19 октября 2023, 03:08
    Байден собрался попросить у Конгресса около 60 млрд долларов на Украину

    NBC News: Президент США Байден планирует попросить у Конгресса выделить на Украину около 60 млрд долларов

    Tекст: Антон Никитин

    Президент Соединенных Штатов Джо Байден планирует попросить у Конгресса США выделить на Украину около 60 млрд долларов, сообщили источники телеканала NBC News.

    По имеющимся у источников телеканала сведениям, в администрации США планируют направить Киеву большую часть средств из 100 млрд долларов, выделяемых Конгрессом «пакетом» на помощь Украине, Израилю, Тайваню и на охрану американской границы. Как отмечает телеканал, подготовка «пакета» еще не завершена, но Байден планирует представить его в конце этой недели, передает ТАСС.

    Накануне министр обороны Сергей Шойгу заявил, что общий объем израсходованных на Украину средств достиг почти 200 млрд долларов.

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    19 октября 2023, 06:53
    В Британии предупредили США о необходимости пожертвовать Европой ради Украины

    Политолог Ливен: Продолжение поддержки Украины может поставить США перед необходимостью пожертвовать Западной Европой

    Tекст: Антон Никитин

    Продолжение поддержки Украины может поставить США перед необходимостью пожертвовать Западной Европой и трансатлантическими интересами, выразил мнение политолог и профессор Кембриджского университета Анатоль Ливен.

    Политолог заявил в своей статье для Responsible Statecraft, что существующая траектория политики США рискует принести в жертву Западную Европу ради Украины. По мнению Ливена, это была бы одна из худших сделок за всю историю США. Профессор подчеркнул, что именно Западная и Центральная Европа, а не Украина, остаются зоной жизненно важных интересов США на протяжении более ста лет, передает РИА «Новости».

    По словам аналитика, американцы склонны радоваться окончательному «подчинению» Европы, которое стало возможным благодаря украинскому конфликту. Однако, по мнению Ливена, такая эйфория не позволяет Вашингтону замечать вызванные военными действиями угрозы, связанные с экономической стагнацией, бесконтрольной миграцией и политическим экстремизмом в европейских странах.

    «На экономическом процветании и либеральной демократии в Европе держится мощь Америки в мире», – считает аналитик.

    Именно обеспечение и сохранение экономического и политического благополучия Европы, по словам Ливена, является жизненно важным интересом США, без учета которого «мощь Америки» будет серьезно подорвана. Осознавая подобный риск, а также огромные потери Украины и провал ее контрнаступления, Вашингтону необходимо приложить все усилия для скорейшего достижения мира, заключил эксперт.

    Ранее французский генерал присудил победу в украинском конфликте России.

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    18 октября 2023, 16:12
    ВС России поразили авиационный склад на аэродроме в Днепропетровской области
    ВС России поразили авиационный склад на аэродроме в Днепропетровской области
    @ t.me/mod_russia

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Российские военные в последние сутки уничтожили склад авиационных средств поражения на украинском аэродроме, сообщило Министерство обороны России.

    Склад уничтожен на аэродроме Лозовое в Днепропетровской области, сообщило ведомство в своем Telegram-канале.

    На Запорожском направлении отражена атака украинского штурмового отряда 71-й егерской бригады у Вербового в Запорожской области. У Успеновки в том же регионе поражена живая сила и техника 82-й десантно-штурмовой и 116-й механизированной бригад ВСУ. Украинская сторона за сутки на этом направлении потеряла до 85 человек, две боевые бронированные машины и американскую гаубицу М119.

    На Херсонском направлении пресечена деятельность четырех украинских ДРГ у поселков Подстепное и Пойма в Херсонской области. Уничтожено до 70 украинских военных и два автомобиля. В ходе контрбатарейной борьбы поражены американская артиллерийская система М777 и две гаубицы Д-30.

    У Серебрянки (ДНР) и Малиновки (Запорожская область) поражены наблюдательные пункты 67-й механизированной бригады ВСУ и 102-й бригады теробороны.

    Черноморский флот в центральной части акватории Черного моря уничтожил беспилотный катер ВСУ.

    ПВО за сутки перехватили четыре снаряда РСЗО HIMARS и управляемую авиабомбу JDAM. Уничтожен 51 беспилотник у города Донецка, населенных пунктов Червоная Диброва (ЛНР), Лозовое (ДНР), Каменское, Червоногорка, Новофедоровка (Запорожская область), Казачьи Лагери, Саги (Херсонская область) и Жовтневое (Харьковская область).

    С начала СВО уничтожено: 491 самолет, 251 вертолет, 8004 беспилотника, 441 ЗРК, 12 746 танков и других боевых бронированных машин, 1163 машины РСЗО, 6810 орудий полевой артиллерии и минометов.

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    19 октября 2023, 13:47
    Политолог объяснил решение Украины признать молдавский язык румынским

    Политолог Скачко указал на подлое поведение Украины в отношении молдавского языка

    Политолог объяснил решение Украины признать молдавский язык румынским
    @ Sergiy Anishchenko/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

    Tекст: Евгений Поздняков

    Украина двигается в фарватере, намеченном Евросоюзом. Западным странам нужно интегрировать Молдавию в Румынию, чтобы приблизить границы НАТО к Приднестровью. И офис Зеленского этому всячески способствует. Об этом газете ВЗГЛЯД сказал украинский политолог Владимир Скачко. Ранее Украина официально признала молдавский язык румынским.

    «Заявления Украины вызваны простым желанием угодить Евросоюзу. Признание молдавского языка румынским – первый шаг на пути к поглощению Бухарестом Кишинева. Конечно, мнение офиса Зеленского по данному вопросу не является ключевым, однако такие решения отличаются накопительным характером: мало-помалу каждый внесет свою лепту», – сказал политолог Владимир Скачко.

    «Если Молдавия будет включена в состав Румынии, то границы НАТО приблизятся вплотную к Приднестровью, что создаст еще один очаг напряжения. Эти действия крайне опасны, но проблемы малых государств не особо заботят Запад. Печально, что Украина пытается заработать мнимые очки уважения в ЕС такими подлыми действиями», – отмечает эксперт.

    «Инициативу офиса Зеленского вряд ли где-либо воспримут всерьез и оценят. Мнение марионеточного государства никого не заботит. Румыны и так не сойдут с уже намеченной дороги, а молдаване переживают небывалый общественный раскол. Количество людей, выступающих за и против признания власти Бухареста, примерно равно», – подчеркивает собеседник.

    «Что касается самой Украины, то и местному населению эти европейские реверансы нужны «как зайцу стоп-сигнал». Государство пребывает в состоянии конфликта, который уже обернулся тотальной катастрофой для народа. Между тем руководство страны занимается глупыми внешнеполитическими инициативами – решает, признать ли молдавский язык румынским», – уточняет эксперт.

    «Конечно, украинцам не нравится данная расстановка приоритетов со стороны властей. Однако изменить ситуацию будет непросто. В конечном счете офис Зеленского не обладает никакой политической субъектностью. Это сборище марионеток, готовых делать все по указке со стороны западных стран», – резюмирует Скачко.

    Ранее Украина официально признала молдавский язык румынским. Об этом сообщил премьер-министр Румынии Марчел Чолаку. Он также назвал молдавский «изобретением Российской Федерации». Соответствующие указания были признаны на заседании правительств стран, проходившем в Киеве.

    До этого Владимир Зеленский уже высказывался по данному вопросу. В своем интервью телеканалу Digi-24 на вопрос о существовании молдавского языка он ответил, что не видит в этом глобальной проблемы. Тем не менее он подчеркнул, что по данной теме будут приняты некоторые  решения уже «через две недели».

    Кроме того, он поблагодарил Румынию за передачу Украине артиллерийских боеприпасов. Назвав эту помощь важной, он добавил, что «было бы чудесно», если Бухарест мог бы также поддержать ВСУ системами ПВО. В заключение он обозначил, что планирует баллотироваться на ближайших президентских выборах в случае, если конфликт с Россией будет продолжаться.

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    19 октября 2023, 02:50
    Французский генерал присудил победу в украинском конфликте России

    Французский генерал Клермон: Завершение украинского конфликта сейчас означало бы победу России

    Tекст: Антон Никитин

    Завершение украинского конфликта сейчас означало бы победу России, выразил мнение французский генерал Бруно Клермон в статье, опубликованной журналом Valeurs Actuelles.

    По мнению Клермона, «если бы война закончилась завтра, русские просто победили бы», передает РИА «Новости».

    Издание констатировало, что контрнаступление Украины провалилось, так как ВСУ не смогли достичь его главной цели – возвращения территорий Крыма и Донбасса. В публикации отмечается, что украинцы, вероятно, допустили ошибку в планировании, полагая, что выход на первую оборонительную линию приведет к разрушению всей системы российской обороны.

    Накануне президент Владимир Путин отметил, что кураторы киевского режима, заявлявшие недавно о необходимости нанести России стратегическое поражение, сейчас «заговорили другим голосом».

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    19 октября 2023, 12:19
    В США заявили о появлении трех котлов с ВСУ в зоне спецоперации

    Экс-разведчик США Риттер заявил о появлении трех котлов с ВСУ в зоне спецоперации

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Украинские военные попали в три котла в зоне спецоперации, заявил бывший американский разведчик Скотт Риттер в интервью журналисту Гарланду Никсону.

    Российские войска устроили «три огромных котла», ВСУ приходится вводить туда резервы, чтобы удерживать позиции, сказал Риттер в интервью на YouTube-канале Никсона, передает РИА «Новости».

    ВС России приступили к новой фазе СВО, они «контролируют поле боя», в скором времени Российская армия приступит к освобождению новых территорий, подконтрольных Киеву, уверен Риттер.

    Ранее Риттер предполагал, что украинский президент Владимир Зеленский может либо погибнуть на Украине, либо сбежать из страны.

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    18 октября 2023, 18:45
    Сальдо: ВСУ не смогли закрепиться на левом берегу Днепра

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Украинские военные не преуспели в закреплении на левом берегу Днепра в Херсонской области, сообщил глава региона Владимир Сальдо в среду.

    ВСУ не смогли закрепиться на левом берегу реки, бойцы группировки войск «Днепр» наносят им тяжелое поражение, ВСУ несут очень значительные потери, сообщил Сальдо, передает ТАСС.

    У поселков Подстепное и Пойма в Херсонской области пресечена деятельность четырех украинских ДРГ, их остатки запросили эвакуацию и отступают под огнем к Днепру вдоль Антоновского железнодорожного моста, указал губернатор.

    Ранее в среду Минобороны России сообщало о пресечении деятельности четырех украинских ДРГ у Подстепного и Поймы. Отмечалось, что за сутки ВСУ потеряли там до 70 бойцов и два автомобиля.

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