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Эксперт: На Украине не смогут спокойно спать из-за «Кинжалов» над Черным морем
Эксперт назвал последствия для Украины от патрулирования пространства над Черным морем самолетами РФ с комплексами «Кинжал»
«Кинжал» – это козырь России для защиты рубежей страны. Западная разведка практически не сможет отследить, кто и куда летит с «Кинжалами», поэтому на Украине больше не смогут спокойно спать, сказал газете ВЗГЛЯД майор запаса ВВС Андрей Красноперов. О том, что Россия начнет постоянное патрулирование пространства над Черным морем самолетами с комплексами «Кинжал», заявил президент Владимир Путин.
«Кинжал» сбить невозможно. После пуска ракета не только меняет курс полета, но и активирует ложные цели, то есть всячески обманывает противника. Плюс гиперзвуковая скорость, поэтому для цели можно выбрать склады с ракетами ATACMS или скоплением украинских войск», – считает Андрей Красноперов, пилот первого класса, майор запаса ВВС.
По его словам, «Кинжал» – это козырь России для защиты рубежей страны. «Американская разведка отслеживает каждый взлет МиГ-31, они знают, что самолет наверняка несет «Кинжал», и если он летит к границам Украины, то жди беды», – добавил эксперт.
Собеседник приветствовал то, что теперь носить «Кинжалы» могут и другие самолеты, в том числе истребители-бомбардировщики Су-34 и Ту-22М3, в перспективе планируется адаптировать для этого сверхзвуковые ракетоносцы Ту-160. «Скоро западная разведка практически не сможет отследить, кто и куда летит с «Кинжалами», – подчеркнул спикер. – Больше на Украине не смогут спокойно спать».
Украинские власти пообещали включать воздушную тревогу при каждом взлете российских МиГ-31 с ракетами «Кинжал». Об этом заявил в среду представитель командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат.
Ранее в среду президент России Владимир Путин поручил российским ВКС начать постоянное патрулирование пространства над Черным морем самолетами с комплексами «Кинжал». «Это не угроза то, что я сейчас скажу. Но по моему поручению ВКС России начинают на постоянной основе патрулирование в нейтральной зоне воздушного пространства над Черным морем. Наши самолеты Миг-31 вооружены комплексами «Кинжал», – сообщил Путин.
Глава государства напомнил, что «Кинжалы» имеют дальность свыше 1 тыс. км со скоростью девять Махов. Эти ракеты относятся к новейшим видам российских стратегических вооружений. Благодаря самолету МиГ-31 ракета уже высоту полета около 20 км и скорость не менее 1500 км/ч, за счет чего боеприпас «Кинжала» получает рекордную скорость и дальность действия.