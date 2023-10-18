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Минздрав сектора Газа: Более 470 человек погибли из-за удара по больнице Аль-Ахли
Число погибших в результате обстрела больницы Аль-Ахли в секторе Газа составило 471 человек, более 340 пострадали, сообщает Минздрав анклава.
В сообщении указано, что вследствие «самой крупной и жестокой атаки, учиненной преступным израильским оккупационным режимом по баптистской больнице Аль-Ахли, погиб 471 человек, 28 пострадавших до сих пор находятся в критическом состоянии, еще 314 получили различные ранения», передает ТАСС.
Ранее шиитское движение «Хезболла» в Ливане на фоне атаки на больницу в секторе Газа объявило среду «днем гнева» против Израиля и призвало население всех арабских и мусульманских стран выходить на протесты. После этого в Берлине уже дважды за день напали на синагогу, а учащиеся и преподаватели еврейской школы в центре Рима были эвакуированы из-за сообщения о бомбе.
Напомним, официальный представитель ЦАХАЛ Даниэль Хагари заявил, что расследование, проведенное Армией обороны Израиля, подтвердило, что ответственность за взрыв в больнице в секторе Газа лежит на группировке «Исламский джихад» (запрещена в РФ).