Эксперты раскрыли способы манипуляции Google

Google – самый популярный поисковик в мире. В повседневной жизни его используют более 4 млрд человек из разных стран. Также ИТ-гигант известен своей благотворительной деятельностью и различными сервисами, например, YouTube.

Но у корпорации есть и темная сторона, которая тоже снискала себе славу. Так, в начале октября, в ходе антимонопольного процесса против Google в США, стало известно, что ИТ-гигант может изменять пользовательские запросы. Человек вводит в поисковую строку одну фразу, а система преобразует ее в другую и выдает соответствующие результаты поиска. Такие манипуляции с пользовательскими запросами Google производит, чтобы получать больше денег от рекламных объявлений, ведь за каждый клик по ним рекламодатели платят ИТ-гиганту.

Впрочем, для корпорации уже не впервой злоупотреблять доминирующим положением в сфере онлайн-поиска. Осенью этого года глава Microsoft Сатья Наделла дал показания против Google в федеральном суде в Вашингтоне. Он объяснил, как доминирование ИТ-гиганта на рынке поисковых систем делает конкуренцию в интернете затруднительной.

Кроме своего доминирующего положения, Google известен еще и тем, что среди западных ИТ-гигантов он больше всех собирает пользовательские данные. Согласно прошлогоднему исследованию StockApp, речь идет о 39 типах информации. Например, Google отслеживает историю поиска пользователя, какие видео он смотрит, чем еще интересуется, его местоположение. Кроме того, корпорация просматривает фотографии человека, чтобы узнать, кто и что на них изображено, читает его электронные письма.

ИТ-гигант собирает данные пользователей для внутренних целей и продажи третьим лицам. Так, в прошлом году Bloomberg сообщил, что Google каждый день проводит более 70 млрд операций по продаже пользовательской информации.

Доминирование Google в Сети колоссальное. Неспроста Сатья Наделла сказал, что интернет – это на самом деле «сеть Google». И корпорация может использовать свои преимущества и масштабы для создания инструментов, позволяющих доминировать в развивающейся индустрии искусственного интеллекта (ИИ), заметил Сатья Наделла.

Это также позволяет Google собирать больше пользовательских данных, чем прежде. Так, ИТ-гигант уже этим летом обновил свою политику конфиденциальности. Теперь корпорация оставляет за собой право использовать практически все, что каждый пользователь публикует в интернете, чтобы развивать свои ИИ-проекты.