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    Российские беспилотники меняют правила игры в зоне СВО
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    Рар: Конфликт Израиля и ХАМАС провоцирует новую волну террора в Европе
    Дипломаты ЕС обвинили фон дер Ляйен в «неуправляемости»
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    Онуфриенко: В Авдеевке повторяется сценарий Артемовска
    Орбан оценил встречу с Путиным в Пекине
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    Игорь Караулов Игорь Караулов В информационной войне погибает истина

    Идет информационная война, в которой никому не будет пощады – и прежде всего истине как главному врагу пропаганды. Все это нам знакомо из опыта СВО, в ходе которой мы не раз слышали сакраментальное «Россия проигрывает информационную войну».

    5 комментариев
    Сергей Худиев Сергей Худиев Враг Израиля – не значит друг России

    Что произойдет в том случае, если ХАМАС добьется своей цели? «Сионистское образование» будет ликвидировано, израильтяне будут вырезаны или разбегутся по другим странам? ХАМАС займется строительством мирной и процветающей Палестины? Я не уверен.

    15 комментариев
    Игорь Мальцев Игорь Мальцев В Европе начинается новый расизм, на этот раз против арабов

    Так называемые сирийские беженцы уже пишут в соцсетях, что они готовы к вооруженному сопротивлению. В Германии. В сердце Европы. Нормально? К сопротивлению кому?

    26 комментариев
    17 октября 2023, 14:03

    Появились данные о возможном удержании в плену у ХАМАС нескольких россиян

    Посол России в Израиле Викторов заявил о возможном удержании в плену у ХАМАС нескольких россиян

    Появились данные о возможном удержании в плену у ХАМАС нескольких россиян
    @ Yousef Mohammed/Global Look Press

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Движение ХАМАС может удерживать у себя в плену больше одного российского гражданина, пока в списке числится лишь один человек, сообщил посол России в Израиле Анатолий Викторов.

    Установлена личность удерживаемого в плену человека, есть предположения, что россиян в числе пленников может оказаться больше, сказал Викторов, передает ТАСС.

    Он пояснил, что в регионе, где проводилась атака ХАМАС, была большая русскоязычная группа людей. По уточненным данным израильской стороны, на 17 октября в зоне конфликта погибло 16 россиян с гражданством Израиля, без вести пропавшими числятся девять граждан России. Одним из них является пленник ХАМАС.

    Российская сторона приняла все необходимые подготовительные меры для эвакуации россиян, ожидается открытие на юге сектора Газа пограничного перехода «Рафах». Посол добавил, что около 1 тыс. российских граждан и других стран СНГ, включая членов их семей, находятся на юге сектора Газа в ожидании открытия этого перехода.

    16 октября 2023, 17:43
    ЦАХАЛ срочно оборудовал свои танки антидроновыми «мангалами»
    ЦАХАЛ срочно оборудовал свои танки антидроновыми «мангалами»
    @ Saeed Qaq/Anadolu/Reuters

    Tекст: Валентина Григоренко

    Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) начала установку дополнительной защиты на свои танки Merkava в виде антидроновых «мангалов», как это делает российская армия в зоне спецоперации на Украине.

    ЦАХАЛ устанавливает на свои танки «мангалы», которые представляют собой металлические антидроновые «козырьки» и решетки над башнями, фотографии этих танков появились в интернете.

    Автор Telegram-канала «Русский инженер» Алексей Васильев рассказал, что в ЦАХАЛе очень грамотно подходят к оценке рисков, поэтому если они чувствуют «западню», например, если их будет ждать в руинах города FPV-дроны, то они заранее уже принимают меры, которые уже доказали свою эффективность.

    Ранее концерн «Уралвагонзавод» госкорпорации «Ростех» начал штатно оснащать танки Т-90М козырьками, обеспечивающими дополнительную защиту от дронов-камикадзе. Газета ВЗГЛЯД писала, как появление FPV-дронов повлияло на тактику ведения боевых действий.

    До этого в США сообщили, что боевики ХАМАС при нападении на Израиль применили беспилотники, в результате чего за несколько дней израильская армия могла лишиться до шести танков «Меркава» и 17 бронетранспортеров.

    Бойцы ХАМАС опубликовали видео с кадрами поражения израильских танков Merkava в ходе операции «Наводнение Аль-Акса», в том числе с помощью коптеров и дронов-камикадзе.

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    17 октября 2023, 10:57
    Дипломаты ЕС обвинили фон дер Ляйен в «неуправляемости»

    Politico: Дипломаты ЕС обвинили главу ЕК Урсулу фон дер Ляйен в злоупотреблении полномочиями из-за поездки в Израиль

    Дипломаты ЕС обвинили фон дер Ляйен в «неуправляемости»
    @ European Union/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Дипломаты Европейского союза (ЕС) обвинили главу Еврокомиссии (ЕК) Урсулу фон дер Ляйен в злоупотреблении полномочиями и пожаловались на ее «неуправляемость» на фоне скандала, вызванного ее незапланированной и несогласованной поездкой в Израиль, сообщила газета Politico.

    В частных беседах в Брюсселе дипломаты, законодатели и ее сотрудники обратили внимание, что фон дер Ляйен отстраняет правительства стран ЕС от принятия решений и управляет ЕК с небольшой группой советников посредством указа, пишет Politico.

    Авторы публикации указывают, что критика главы ЕК достигла апогея после ее поездки в Израиль, где она выразила солидарность с жертвами атак ХАМАС, но не передала призывы к Тель-Авиву соблюдать международное право в секторе Газа.

    Politico отмечает, что «обычно сдержанный» глава внешнеполитической службы Евросоюза Жозеп Боррель также публично упрекнул председателя ЕК.

    «Внешняя политика определяется лидерами 27 стран ЕС на международных саммитах и обсуждается министрами иностранных дел на встречах «под моим председательством», – подчеркнул Боррель.

    Натали Луазо, европейский депутат и старший член группы «Обновление Европы» президента Франции Эммануэля Макрона, повторила критику в своем посте на X (бывший Twitter, ограничен в России). «Я не понимаю, какое отношение председатель комиссии имеет к внешней политике, которая не является ее обязанностью», – написала она.

    Отвечая на вопрос о критике ее поездки в понедельник, главный представитель ЕК Эрик Мамер сказал, что фон дер Ляйен просто представляла Еврокомиссию, а не позицию 27 стран – членов ЕС.

    Politico отмечает, что риск для фон дер Ляйен заключается в том, что разочарование, которое до сих пор в основном ограничивалось сотрудниками Брюсселя, недовольными ее стилем управления, и ворчанием дипломатов в частных беседах, перерастет в нечто большее. Недовольство в столицах ЕС может поставить под угрозу ее потенциальную заявку на второй срок на посту главы ЕК после выборов в Европейский парламент в июне следующего года.

    Ранее произошла заочная перепалка между главой Евросовета Шарлем Мишелем и фон дер Ляйен из-за Украины. Конфликт разгорелся после недавнего интервью Мишеля немецкому изданию, где он раскритиковал внешнеполитические инициативы Еврокомиссии. Он также обвинил Урсулу фон дер Ляйен в превышении внешнеполитических полномочий.

    Немецкий политолог Рар заявил газете ВЗГЛЯД, что конфликт фон дер Ляйен и Мишеля заставляет забыть о блестящем будущем ЕС.

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    16 октября 2023, 20:36
    Путин рассказал Нетаньяху о беседе с ближневосточными лидерами

    Путин заявил Нетаньяху о предпринимаемых шагах России по нормализации обстановки в секторе Газа

    Путин рассказал Нетаньяху о беседе с ближневосточными лидерами
    @ Михаил Метцель/POOL/ТАСС

    Tекст: Валентина Григоренко

    Президент России Владимир Путин в телефонном разговоре с премьером Израиля Биньямином Нетаньяху заявил о шагах Москвы по урегулированию палестино-израильского конфликта, сообщила пресс-служба Кремля по итогам беседы.

    В сообщении, опубликованном на сайте Кремля, говорится, что российский лидер проинформировал о предпринимаемых Москвой шагах с целью содействия нормализации обстановки, недопущения дальнейшей эскалации насилия и предотвращения гуманитарной катастрофы в секторе Газа, передает ТАСС.

    В пресс-службе уточнили, что Путин довел до израильской стороны ключевые моменты сегодняшних телефонных контактов с лидерами Палестины, Египта, Ирана и Сирии. Кроме того, глава государства заявил Нетаньяху о готовности России содействовать дипломатическому урегулированию палестино-израильского конфликта, отметили в Кремле.

    Как уточнили в пресс-службе, Путин осудил действия в Израиле, жертвами которых становятся мирные люди. Президент России также выразил искренние соболезнования родным и близким погибших израильтян, акцентировал решительное неприятие и осуждение любых действий, жертвами которых становится гражданское население, в том числе женщины и дети, добавили в Кремле.

    Ранее израильские СМИ сообщили, что Путин провел телефонный разговор с Нетаньяху. До этого российский лидер в ходе телефонных переговоров с сирийским и иранским коллегами Башаром Асадом и Эбрахимом Раиси, президентом Египта Абдель Абдель Фаттахом ас-Сиси и президентом Государства Палестина Махмудом Аббасом обсудил палестино-израильский конфликт.

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    17 октября 2023, 08:33
    Маск одним знаком отреагировал на слова Йеллен о противостоянии с Россией
    Маск одним знаком отреагировал на слова Йеллен о противостоянии с Россией
    @ Susan Walsh/AP/ТАСС

    Tекст: Александра Юдина

    Американский бизнесмен Илон Маск емко прокомментировал высказывание главы Минфина Соединенных Штатов Джанет Йеллен о «способности Белого дома поддерживать одновременно два военных конфликта».

    Так, на слова Йеллен телеканалу Sky News отреагировал американский предприниматель, коротко прокомментировав соответствующий пост в соцсети X емким «!», передает РИА «Новости».

    Другие пользователи также выразили несогласие с этим высказыванием и призвали американскую власть задаться вопросами внутри страны, в частности, о причинах роста госдолга США.

    Ранее администрация США решила запросить «существенно больше» 2 млрд долларов на помощь Украине и Израилю у Конгресса.

    Президент США Джо Байден заявил о способности Вашингтона поддерживать Украину и Израиль одновременно.

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    16 октября 2023, 15:50
    Израиль назвал визит Зеленского в страну неуместным

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Президент Украины Владимир Зеленский заявил о желании посетить Израиль на фоне эскалации конфликта с Палестиной, однако в Тель-Авиве дали понять Киеву, что такой визит сейчас неуместен, сообщил портал Ynet.

    По данным СМИ, Зеленский хотел посетить Израиль вместе с госсекретарем США Энтони Блинкеном, который второй раз в ходе эскалации конфликта приезжает в еврейское государство. Однако в Израиле дали Зеленскому понять, что для его визита сейчас «неподходящее время», передает ТАСС.

    Ранее украинские СМИ сообщали, что Зеленский выразил намерение посетить Израиль. Зеленский выражал обеспокоенность тем, что эскалация в Израиле может отвлечь внимание международного сообщества от украинского конфликта.

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    16 октября 2023, 22:15
    В Германии зафиксированы массовые случаи нападений на флаги Израиля

    Bild: В ФРГ массово срывают, крадут и повреждают флаги Израиля

    В Германии зафиксированы массовые случаи нападений на флаги Израиля
    @ Matthias Rietschel/dpa/Global Look Press

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Во многих городах Германии за прошедшие дни были сорваны, украдены или повреждены флаги Израиля, размещенные в знак солидарности на флагштоках у госучреждений, сообщили СМИ.

    Как сообщает издание Bild, за прошлую неделю и выходные были сорваны и  украдены израильские флаги у ратуш или администраций Берлина, Крефельда, Эрфурта, Мерса, у собора в Штральзунде и здания МВД в Шверине. В Виттене и Реклингхаузене флаги украли дважды, передает РИА «Новости».

    Издание сообщила также, что в Майнце и Ахене флаги были сорваны с флагштоков у ратуш и сожжены. В Штаде группа молодых людей намеревалась сорвать флаг у местной ратуши, но с этим так и не справилась, в Пирне попытка сжечь флаг была предотвращена, а в Мюнстере неизвестные сняли и порвали флаг на части.

    Ранее канцлер Германии Олаф Шольц осудил пропалестинские демонстрации в Германии, на которых звучали антисемитские призывы, и пообещал, что власти будут жестко пресекать любые правонарушения.

    Коментарии (18)
    17 октября 2023, 08:40
    В США сравнили траты на Израиль и Украину

    Американский экс-дипломат Фридман: Израиль требует меньше трат, чем Украина

    В США сравнили траты на Израиль и Украину
    @ Maya Alleruzzo/AP/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    В отличие от Украины, Израиль нуждается лишь в скромной финансовой помощи, США заранее выделяли деньги на его финансирование, заявил в интервью Fox News бывший американский посол в Израиле Дэвид Фридман.

    Как отметил экс-дипломат, нападение ХАМАС оказалось беспрецедентным и неожиданным, но США ранее финансировали Израиль. Фридман признал, что необходимо много новых боеприпасов взамен израсходованных, больше ракет для «Железного купола». Также, по словам дипломата, следует учитывать возможность конфликта с Ливаном в случае его нападения на Израиль, передает РИА «Новости».

    Фридман считает, что Израилю не потребуется столько, сколько Украине, тут даже «сравнивать нечего». Он указал, что Израилю и вправду нужна какая-то небольшая помощь – один, два или три миллиарда долларов, но это не сравнить с Украиной.

    Ранее газета The New York Times сообщила, что Израиль запросил у США чрезвычайную помощь на сумму 10 млрд долларов.

    Между тем администрация США решила запросить «существенно больше» 2 млрд долларов на помощь Украине и Израилю у Конгресса.

    Президент США Джо Байден заявил о способности Вашингтона поддерживать Украину и Израиль одновременно.

    Коментарии (8)
    17 октября 2023, 08:58
    ФСБ и СК попросили проверить работу Чубайса на вывод капитала из России

    Депутат Госдумы Хамзаев отправил в СК и ФСБ запросы с просьбой проверить работу Чубайса

    ФСБ и СК попросили проверить работу Чубайса на вывод капитала из России
    @ Александр Рюмин/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Помимо проверки в Роснано нужно тщательно изучить работу Анатолия Чубайса в РАО «ЕЭС России», возможно, был вывод капитала из России им и его родственниками, запросы будут отправлены в Следственный комитет и ФСБ, заявил депутат Госдумы Султан Хамзаев.

    Хамзаев считает, что покинувший год назад Россию бывший государственный чиновник Анатолий Чубайс совершил государственную измену. По словам депутата, непонятно, откуда у Чубайса финансовая подушка, чтобы путешествовать по миру и оказывать гуманитарную помощь, тем самым «показывая лояльность к войне Израиля», передает РИА «Новости».

    Парламентарий подчеркнул, что намерен отправить запросы в ФСБ России и Следственный комитет, чтобы они проверили не только Роснано, но и работу Чубайса в РАО «ЕЭС России» на возможный вывод капитала из страны им и его родственниками.

    Ранее Чубайс вместе с супругой – режиссером Авдотьей Смирновой закупили и развезли гуманитарную помощь для пострадавших при атаке ХАМАС израильтян.

    Напомним, президент России Владимир Путин отмечал, что Чубайс «удрал и прячется», возможно, он опасается уголовных дел из-за финансовой дыры в госкорпорации. В конце лета компания заявила, что на обслуживание долга с 2021 года потрачено свыше 82 млрд рублей.

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    17 октября 2023, 01:11
    Иран заявил о скорых «упреждающих действиях» противостоящих Израилю группировок

    Глава МИД Ирана заявил о скорых «упреждающих действиях» противостоящих Израилю группировок

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Министр иностранных дел Ирана Хосейн Амир Абдоллахиян заявил, что противостоящие Израилю группировки в ближайшие часы предпримут «упреждающие действия».

    Как приводит слова Абдоллахияна агентство IRNA, лидеры сопротивления не позволят Израилю предпринять какие-либо действия в регионе, некоторые упреждающие действия со стороны сопротивления могут быть предприняты в ближайшие часы, передает ТАСС.

    Ранее глава иранского МИД Хосейн Амир Абдоллахиян заявил, что израильской стороне необходимо перестать бить по сектору Газа.

    В воскресенье миссия Ирана при ООН заявила, что если Израиль немедленно не прекратит геноцид, то «ситуация может выйти из-под контроля».

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    17 октября 2023, 11:36
    Рар: Конфликт Израиля и ХАМАС провоцирует новую волну террора в Европе

    Политолог Рар: В Европе будет неспокойно до тех пор, пока обострение на Ближнем Востоке не завершится

    Рар: Конфликт Израиля и ХАМАС провоцирует новую волну террора в Европе
    @ OLIVIER HOSLET/EPA/ТАСС

    Tекст: Евгений Поздняков

    Впуская на территорию Евросоюза огромный поток арабских беженцев, руководство ЕС способствовало проникновению радикальных исламистов. Это категорически не нравится местному населению, сказал газете ВЗГЛЯД политолог Александр Рар. Ранее в Брюсселе произошел теракт, в ходе которого нападавший с криками «Аллах Акбар» застрелил двух граждан Швеции.

    «Текущий конфликт Израиля и ХАМАС может спровоцировать новую волну исламистского террора на улицах Европы. Чем дольше продлится текущее обострение, тем сильнее будут разгораться страсти среди мусульманского населения в ЕС. В этот раз были убиты шведские болельщики», – сказал германский политолог Александр Рар.

    «Вполне возможно, что таким образом террорист ответил на недавнее сожжение Корана в Стокгольме. Силовые ведомства различных государств – членов ЕС давно предупреждают граждан: среди огромного числа беженцев с Ближнего Востока есть и опасные люди, которые могут представлять угрозу для нашего общества», – подчеркнул он.

    «Полиция европейских стран пытается арестовывать тех, кто преступает черту закона. Однако контролировать ситуацию становится все труднее. Многие граждане ЕС все чаще задаются вопросом: почему местные власти не могут посадить или выслать из Евросоюза потенциального убийцу? Общественное негодование постепенно нарастает», – отмечает собеседник.

    «Сложившаяся ситуация приводит к увеличению рейтингов ультраправых партий. Кроме того, государства Восточной Европы получают хорошую возможность задеть своих западных коллег упоминаниями о том, что у них исламистов нет, поскольку все двери для беженцев из арабского мира держатся закрытыми», – резюмирует Рар.

    Ранее в Брюсселе произошел теракт, в ходе которого нападавший с криками «Аллах Акбар» застрелил двух граждан Швеции. Трагедия произошла в преддверии матча чемпионата Европы – 2024. Убитые были болельщиками, приехавшими в Бельгию поддержать родную команду. В результате происшествия в столице страны был повышен уровень опасности до четырех из пяти.

    Премьер-министр государства Александр де Кроо также выразил соболезнования своему шведскому коллеге Ульфу Кристерссену. «Наши мысли с семьями и друзьями тех, кто потерял любимых. Как близкие партнеры, мы совместно боремся с терроризмом», – подчеркнул он. Кроме того, пресс-служба УЕФА сообщила об отмене матча между сборными Бельгии и Швеции.

    Позже в местных СМИ появилась информация о нападавшем. Им оказался некий 45-тилетний Абдессалем, проживающий в Схарбеке и имеющий тунисское происхождение. Подчеркивается, что еще до происшествия он был известен спецслужбам своими радикальными исламистскими взглядами. Позже телеканал VRT сообщил о нейтрализации подозреваемого в одном из кафе Брюсселя.

    Это не первый теракт в Европе с начала конфликта Израиля и ХАМАС. В пятницу неизвестный с холодным оружием атаковал школу в городе Аррас на севере Франции, убив преподавателя и ранив несколько человек. Как сообщает издание Parisien, подозреваемым оказался выходец из Чечни. Во время нападения он также кричал «Аллах Акбар!».

    Позже глава МВД Франции Жеральд Дарманен заявил, что атака на лицей в Аррасе является следствием обострения палестино-израильского конфликта. В стране был введен режим террористической угрозы.

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    16 октября 2023, 18:56
    Путин обсудил палестино-израильский конфликт с ближневосточными лидерами

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Президент Владимир Путин в ходе телефонных переговоров с сирийским и иранским коллегами Башаром Асадом и Эбрахимом Раиси, президентом Египта Абдель Абдель Фаттахом ас-Сиси и президентом Государства Палестина Махмудом Аббасом обсудил палестино-израильский конфликт.

    В разговорах политики главное внимание уделили конфликту между Израилем и Палестиной, они выразили обеспокоенность эскалацией боевых действий и катастрофическим ростом жертв, сообщается на сайте Кремля.

    Лидеры стран также отметили гуманитарный кризис в секторе Газа, все единодушно высказали мнение о необходимости скорейшего прекращения огня, установления гуманитарного перемирия для оказания помощи нуждающимся.

    Путин выслушал оценки и соображения коллег, они указали на необходимость снятия блокады анклава для поставки медикаментов, продовольствия и других жизненно важных товаров. Глава Российского государства указал на неприемлемость любых форм насилия в отношении мирных граждан и указал, что Россия сопереживает всем пострадавшим, родным и близким погибших и готова оказать гуманитарную помощь.

    Российская сторона настроена на координацию усилий со всеми конструктивно настроенными партнерами на остановку боевых действий и стабилизацию обстановки. На это направлен внесенный Россией в СБ ООН проект резолюции о немедленном объявлении гуманитарного перемирия, носящий сбалансированный и неполитизированный характер.

    Политики согласились, что причиной эскалации стал длительный застой в процессе урегулирования на Ближнем Востоке. Путин обозначил принципиальную позицию о необходимости выхода на долгосрочное и справедливое решение палестинской проблемы на известной международно-правовой основе, предусматривающей создание независимого палестинского государства, живущего в мире и безопасности с Израилем.

    В ходе разговора с президентом Египта затронуты вопросы по оказанию содействия с египетской стороны в эвакуации россиян и жителей СНГ из сектора Газа. В канцелярии египетского лидера сообщали, что президенты в ходе беседы условились работать над устранением причин кризиса между сектором Газа и Израилем.

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    16 октября 2023, 18:15
    Израиль возобновил подачу воды на юге сектора Газа
    Израиль возобновил подачу воды на юге сектора Газа
    @ Abed Rahim Khatib/dpa/Global Look Press

    Tекст: Валентина Григоренко

    Израильская сторона возобновила подачу воды в южную часть сектора Газа, заявил посол Израиля в России Александр Бен Цви.

    Как указал посол, в южную часть Газы Израиль возобновил подачу воды. По его словам, с утра точно это функционирует, передает ТАСС.

    Накануне советник американского президента по нацбезопасности Джейк Салливан подтвердил, что Израиль возобновил водоснабжение на юге сектора Газа, и отметил, что США будут координировать усилия со своими израильскими партнерами, с Египтом, Иорданией и ООН, чтобы гарантировать доступ мирных палестинцев к «предметам базовой необходимости».

    Напомним, Тель-Авив решил полностью блокировать сектор Газа. В регион прекращаются поставки света, воды и еды. Газета ВЗГЛЯД писала, для чего Израилю нужна блокада региона.

    Коментарии (11)
    17 октября 2023, 12:06
    Израиль нанес ответный удар из танков по Ливану

    Танки ЦАХАЛа открыли ответный огонь по Ливану из-за обстрела еврейского поселения Метула

    Израиль нанес ответный удар из танков по Ливану
    @ Omer Messinger/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Израильские танки открыли ответный огонь по территории Ливана после обстрела поселения Метула на севере Израиля противотанковыми ракетами, сообщили в Армии обороны Израиля.

    В заявлении ЦАХАЛ отмечается, что израильские танки ведут огонь по источнику обстрела еврейского поселения Метула на границе с Ливаном, передает ТАСС.

    Между тем вооруженное крыло шиитской партии «Хезболла» взяло на себя ответственность за обстрел поселения Метула. В сообщении организации отмечается, что управляемой ракетой был атакован израильский танк, который находился в деревне.

    Ранее Армия обороны Израиля сообщила о ликвидации четырех боевиков, которые пытались проникнуть на территорию страны из соседнего Ливана.

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    16 октября 2023, 20:27
    СМИ: КПП на границе Египта с Газой разрушен после ракетного удара

    СМИ: Ракетный удар нанесен по зоне возле КПП «Рафах» на границе Египта с Газой

    СМИ: КПП на границе Египта с Газой разрушен после ракетного удара
    @ Скриншот из видео

    Tекст: Кристина Цыцура

    По территории, которая вплотную прилегает к контрольно-пропускному пункту «Рафах», нанесен ракетный удар, сообщил телеканал Al-Qahera al-Ihbariya.

    КПП расположен на границе Египта с палестинским сектором Газа, через него планировалась доставка гуманитарного груза и эвакуация гражданского населения. О возможных жертвах или материальном ущербе сведений пока нет, передает ТАСС.

    На кадрах слышен разрыв снаряда, виден столб дыма и разбегающиеся с криками люди. На территории КПП велись ремонтные работы после предыдущих атак израильских сил близ «Рафаха». По словам источника телеканала, работы остановлены «из-за опасений новых ударов со стороны Израиля».

    Ранее глава Минобороны Израиля Йоав Галант заявлял о планах уничтожить все тоннели в секторе Газа и всех военных ХАМАС.

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    17 октября 2023, 13:36
    Политолог: Байден в Израиле хочет загладить промахи на Украине

    Американист Дудаков перечислил цели визита Байдена в Израиль

    Политолог: Байден в Израиле хочет загладить промахи на Украине
    @ Susan Walsh/AP/ТАСС

    Tекст: Евгений Поздняков

    Администрация Байдена постарается воспользоваться обострением на Ближнем Востоке. С помощью темы Израиля можно заставить республиканцев выделить помощь Украине и попытаться привести к власти в Тель-Авиве более лояльного лидера. Об этом газете ВЗГЛЯД сказал американист Малек Дудаков. Ранее стало известно, что Джо Байден посетит Израиль 18 октября.

    «Израиль, в отличие от Украины, действительно не нуждается в колоссальных денежных вливаниях со стороны Штатов. Все-таки это сильная региональная держава, армия которой всегда была укомплектована по последнему слову техники. Однако многое зависит от того, в каком виде будет проведена наземная операция ЦАХАЛ в секторе Газа», – сказал американист Малек Дудаков.

    «Если Тель-Авив решится на масштабный штурм региона, то США придется достаточно серьезно раскошелиться на помощь ближневосточному союзнику. Однако ситуация может ограничиться лишь небольшими рейдами по периметру территории, занятой ХАМАС. Но Байден постарается реализовать любой исход в свою пользу», – подчеркивает собеседник.

    «В настоящий момент его цель заключается в формировании единых для Украины и Израиля бюджетных позиций по оказанию им финансовой поддержки. Таким образом действующая администрация пытается обойти нежелание республиканцев продолжать вливать огромные средства в ВСУ», – считает эксперт.

    «Сложившаяся ситуация неблагоприятна для Тель-Авива. Нетаньяху буквально зажат в тупик. США не хотят видеть разрастание текущего обострения, в то время как местные правые силы требуют возмездия за ужасы первых дней конфликта», – уточняет собеседник.

    «Вашингтон же застыл в ожидании внутриполитической нестабильности в Израиле, чтобы привести к власти более сговорчивого лидера. К тому же Байдену сейчас важно показывать свое влияние. Население Штатов видело его неудачи на Украине, поэтому теперь ему нужен личный визит на Ближний Восток. Это будет демонстрацией умения разрешать международные кризисы», – подчеркивает американист.

    «При этом война в Израиле требует от Пентагона увеличить военное присутствие на Ближнем Востоке – и перенапрягать свои возможности. Только за прошлый год США вывезли восемь систем Patriot из региона, а также систему THAAD из Саудовской Аравии. Вместе с ними ушли десятки тысяч солдат», – пишет эксперт в своем Telegram-канале.

    «Возвращать войска обратно очень проблематично. Ведь у Пентагона сейчас острая нехватка солдат и новобранцев из-за отсутствия желающих служить. И ему приходится держать сотни тысяч военных в Европе и вокруг Китая. Он может направить 2 тыс. морпехов в Израиль – но не более того», – дополняет американист.

    «Их могут задействовать в некоей операции по освобождению пленных американцев. Хотя скорее пленных отпустят после закулисных переговоров с участием США. Публичные переговоры с арабскими странами закончились для Белого дома полным фиаско. Но непублично они еще идут», – резюмирует Дудаков.

    Ранее стало известно, что Джо Байден посетит Израиль 18 октября. Об этом сообщил госсекретарь страны Энтони Блинкен. Он также рассказал о разработанном Вашингтоном и Тель-Авивом плане по доступу гуманитарной помощи в сектор Газа. По его словам, глава Штатов также ждет возможности обсудить эту инициативу.

    Кроме того, координатор по стратегическим коммуникациям Белого дома Джон Кирби сообщил, что в день приезда в Израиль Байден также посетит Иорданию. В этой стране он встретится королем Абдаллой II, а также президентом Египта ас-Сиси и лидером Палестинской автономии Махмудом Аббасом.

    Приезд президента США на Ближний Восток должен внести ясность по многим вопросам текущего обострения. В частности, ожидается, что наконец-то будет объявлена сумма выплат Вашингтона Тель-Авиву. В настоящий момент известно, что Израиль запросил у Штатов 10 млрд долларов. Об этом сообщает The New York Times.

    Однако помощник президента Джо Байдена по национальной безопасности Джейк Салливан отмечал, что планируемая сумма будет превышать 2 млрд. При этом она будет включать одновременно позиции по финансированию Израиля и Украины. Он подчеркнул, что Вашингтон до сих пор сохраняет возможности поддержки ВСУ.

    Бывший посол США в Тель-Авиве Дэвид Фридман отметил, что ближневосточный союзник Штатов нуждается лишь в скромной финансовой помощи, в отличие от офиса Зеленского. Обсуждая два государства, нуждающихся во внешней экономической поддержке, он настоял на том, что их не стоит сравнивать.

    В то же время Джо Байден в интервью телеканалу CBS заявил, что мировому сообществу необходимо искать путь для обеспечения существования Палестинского государства. Причем данное решение, по мнению президента, должно быть принято обеими странами. Однако эта позиция главы США серьезно расходится с мнением израильтян.

    Ранее газета ВЗГЛЯД писала, как именно Тель-Авив планирует уничтожить ХАМАС.

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