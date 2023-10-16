Российские войска уничтожили узел связи ВСУ на аэродроме в Миргороде

Путин оценил потери украинского контрнаступления

Путин: Потери Украины в попытках контрнаступления в восемь раз превышают российские

Tекст: Ольга Никитина

«С 4 июня оно (контрнаступление – прим. ВЗГЛЯД) продолжается. Пока результатов нет, есть только огромные потери (со стороны Украины – прим. ВЗГЛЯД). Потери просто огромные – один к восьми примерно, если в соотношении», – приводятся слова президента на сайте Кремля.

Ранее Путин обращал внимание, что украинское контрнаступление полностью провалилось, хотя Киев и готовит новые активные наступательные операции на отдельных участках фронта. Он указывал, что российские войска ведут «активную оборону» и улучшают свое положение практически по всей линии соприкосновения в зоне специальной военной операции, в том числе на Купянском, Запорожском и Авдеевском направлениях.

Также глава государства напоминал, что Россия не против мирного завершения конфликта на Украине, но это Киев «выбросил в печку» стамбульские договоренности и не желает вести переговоры.