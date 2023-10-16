Лидер ЛДПР Слуцкий предложил маркировать каналы в соцсетях для борьбы с фейками

В ЛДПР уверены, что это поможет выявлять фейковую информацию в интернете. Только за прошлый год фейковые новости под авторством западных спецслужб и СМИ прочитали 18 млрд раз. Значительно участились случаи размещения на различных площадках в Сети недостоверной либо неактуальной информации, но при этом не содержащей признаков административного или уголовного правонарушения.

Письмо с предложением разработать и внедрить специальную маркировку для сообществ, которые публикуют фейковые материалы в социальных сетях, Леонид Слуцкий направил на имя министра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Максута Шадаева.

«Новостные ресурсы в социальных сетях и мессенджерах не несут ответственности за достоверность информации, как это делают СМИ. Им важнее хайповать и получать огромные просмотры. В рамках действующего законодательства фейковые новости можно удалить, но никто не мешает каналам повторно распространять ложную или недостоверную информацию. Маркировка таких ресурсов предупредит людей, что новости нужно проверять, относиться к ним критически. Так пропагандистам Запада будет намного сложнее засеивать умы молодого поколения ложью», – прокомментировал лидер ЛДПР Слуцкий.

По мнению Слуцкого, действующий Федеральный закон «Об информации, информационных технологиях и о защите информации» необходимая, но недостаточная мера. Маркировка каналов, групп в социальных сетях за распространение ложной информации позволит информировать пользователей интернета о том, что материал, который они читают или смотрят, подготовлен автором, выпускающим фейки. Обеспечивать маркировку могут сами социальные сети.

«Победим мы точно! Вопрос, какой ценой. Сейчас Запад ведет настоящую информационную войну по отношению к России. Это война за сознание людей. Продуманная и планомерная акция, направленная на подрыв авторитетов. Главная цель – дестабилизировать ситуацию в России, внести смуту. В интернете сегодня бессовестно распространяется множество фейков. ЛДПР предлагает снять маски с вражеских подстрекателей и маркировать каналы и сообщества в социальных сетях, которые распространяют фейки. Для тех авторов, которые разворачивают информацию на 180 градусов, нужно ставить галочку – «фейк» или коричневую галочку!» – отметил Слуцкий.

Инициатива была озвучена в рамках церемонии закрытия партийного проекта ЛДПР «Школа молодого военкора» и круглого стола на тему «Противодействие фейкам как элементу информационной войны против России», состоявшегося в Госдуме.

«Выявляются Telegram-каналы, группы в соцсетях. Кто их ведет, непонятно. Украинские и западные СМИ. Нужно брать на вооружение эту ситуацию, бороться среди прочего и с анонимными комментариями, возможно, ввести паспортную верификацию для каждого пользователя», – высказал мнение участник «Школы молодого военкора» Леонид Юлдашев.