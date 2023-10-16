Так называемые сирийские беженцы уже пишут в соцсетях, что они готовы к вооруженному сопротивлению. В Германии. В сердце Европы. Нормально? К сопротивлению кому?5683 комментария
Al Jazeera: При ударах Израиля по сектору Газа погибли 11 журналистов
Al Jazeera: Не менее 11 журналистов погибли в Газе при ударах ВС Израиля
По меньшей мере 11 сотрудников средств массовой информации погибли в секторе Газа с 7 октября при ударах израильской авиации, пишут СМИ со ссылкой на профсоюз журналистов Палестины.
Кроме того, 20 репортеров получили ранения, передает ТАСС со ссылкой на телеканал Al Jazeera.
Напомним, в Израиле предлагают запретить вещание канала Al Jazeera.