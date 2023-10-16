Судя по всему, Москва готовится отозвать ратификацию договора о запрете ядерных испытаний. Но при этом к столь ожидаемой многими ядерной эскалации не переходит. В чем логика?0 комментариев
Fujitsu начала процесс ликвидации российского бизнеса
Японская компания Fujitsu начала процесс ликвидации российского бизнеса
Японский разработчик электроники и поставщик инфраструктурных решений Fujitsu начала ликвидацию российского юрлица ООО «Фуджитсу технолоджи солюшнз», следует из данных сервиса Rusprofile.
Дата ликвидации российского бизнеса Fujitsu назначена на 15 августа 2024 года, пишет РБК.
До этого компания прекратила прямые поставки своей продукции и услуг после начала СВО, но не заявляла о полном уходе с российского рынка.
Ранее Путин, говоря об отношениях с Японией, в шутку напомнил про разряд плотника. Он добавил, что если Япония проявит инициативу в вопросе нормализации взаимоотношений, то Россия готова к сотрудничеству.