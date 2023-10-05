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    Андрей Полонский Андрей Полонский Государственность Армении без Карабаха теряет смысл

    Нынешнее армянское государство продемонстрировало, что значит сдавать своих за западную похлебку и что из этого получается. Пашинян не мог бы осуществить этого позора, не будь у армянских хипстеров в Ереване и у части армян в Европе и США «усталости» от Арцаха.

    28 комментариев
    Денис Миролюбов Денис Миролюбов Российский футбол протискивается в Европу

    Осталось только увидеть, что УЕФА не испугается собственных инициатив и западный мир хотя бы немного начнет вспоминать о принципе «спорт вне политики». Цель близка, но до нее еще надо дожить.

    3 комментария
    Игорь Караулов Игорь Караулов Какая символика СВО нам нужна

    Символика СВО, как и символика Великой Отечественной, не была статичной, она развивалась с течением времени. Дискуссии на эту тему символического и смыслового наполнения возвращают нас к вопросу о том, насколько уместен ребрендинг исторических процессов.

    6 комментариев
    5 октября 2023, 20:21

    Говоря об отношениях с Японией, Путин в шутку напомнил про разряд плотника

    Говоря об отношениях с Японией, Путин в шутку напомнил про разряд плотника
    @ Сергей Гунеев/РИА Новости

    Tекст: Ольга Иванова

    Президент России Владимир Путин на заседании дискуссионного клуба «Валдай», говоря о «закрытом окне в Азию», в шутку напомнил про свой плотницкий разряд и умение «окна строить».

    Сперва Путин отметил, что Россия не вводила санкции против Японии и не захлопывала окно в Азию, передает РИА «Новости». «Но не мы же ввели санкции против Японии. Не мы захлопнули вот это окно, в данном случае в Азию. Это же сделала Япония. Мы-то ничего и не делали», – сказал он.

    После этого Путин в шутку напомнил, что умеет «окна строить». «Я плотник четвертого разряда, знаю, как окна строить, не беспокойтесь. Расширим, если потребуется. Если соотносится с нашим национальным интересом, поработаем над этим», – сказал президент.

    Также Путин добавил, что если Япония проявит инициативу в вопросе нормализации взаимоотношений, то Россия готова к сотрудничеству.

    «Если вы считаете, что настало время, чтобы какой-то диалог имел место быть, и полагаете, что возможно, чтобы японская сторона как-то проявила какую-то инициативу. Это всегда неплохо, когда есть какое-то дело. Вы меня спросили, готовы ли мы на это ответить. Готовы, если будет такая инициатива со стороны той стороны, которая эти двери закрыла... Если вы считаете, пришло время приоткрыть эту форточку, так, пожалуйста. Мы же никогда и не говорили, что мы против», – сказал Путин.

    1 сентября на открытом уроке «Разговор о важном» президент рассказал, что получил квалификацию плотника четвертого разряда в стройотряде.

    5 октября 2023, 10:55
    Путин поручил рассмотреть вопрос строительства Северо-Сибирской ж/д магистрали

    Tекст: Ольга Никитина

    Президент Владимир Путин поручил правительству совместно с правительством Кемеровской области, Российской академией наук и «Российскими железными дорогами» рассмотреть возможность строительства Северо-Сибирской железнодорожной магистрали.

    Об этом говорится в перечне поручений главы государства на сайте Кремля по итогам совещания с членами правительства.

    «Правительству Российской Федерации совместно с правительством Кемеровской области – Кузбасса, федеральным государственным бюджетным учреждением «Российская академия наук» и открытым акционерным обществом «Российские железные дороги» рассмотреть вопрос о строительстве Северо-Сибирской железнодорожной магистрали», – говорится в сообщении.

    Доклад по поручению должны предоставить до 1 марта 2024 года.

    Также президент поручил ускорить формирование планов по развитию инфраструктуры Восточного полигона до 2030 года.

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    5 октября 2023, 17:27
    Путин: Контрагенты на Западе потеряли чувство реальности
    Путин: Контрагенты на Западе потеряли чувство реальности
    @ Владимир Смирнов/ТАСС

    Tекст: Ольга Иванова

    Контрагенты на Западе потеряли чувство реальности, нарушили все правила, сказал президент России Владимир Путин в ходе заседания международного дискуссионного клуба «Валдай».

    «К сожалению, приходится констатировать, что наши контрагенты на Западе чувство реальности потеряли, все возможные грани перешли. Зря», – приводит его слова РИА «Новости».

    Президент отметил, что благосостояние Запада в значительной степени было достигнуто благодаря ограблению колоний на протяжении веков.

    «Это же факт. Фактически такой уровень развития был достигнут за счет ограбления всей планеты. История Запада – по сути хроника бесконечной экспансии. Западное влияние в мире – это огромная военно-финансовая пирамида, ей все время нужно новое «топливо» для поддержания себя самой – природные, технологические, человеческие ресурсы, принадлежащие другим», – сказал Путин.

    Ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что речь Путина на форуме «Валдай» будет весьма содержательной, его выступления на данном мероприятии каждый раз становятся событиями мирового масштаба.

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    5 октября 2023, 18:03
    Путин пояснил выражение о том, что российские границы нигде не заканчиваются
    Путин пояснил выражение о том, что российские границы нигде не заканчиваются
    @ Григорий Сысоев/РИА Новости

    Tекст: Ольга Иванова

    Президент России Владимир Путин на пленарном заседании международного дискуссионного клуба «Валдай» рассказал о значении и обстоятельствах произнесения им фразы о том, что границы России нигде не заканчиваются.

    «Это было сказано впервые в разговоре с одним из бывших президентов Соединенных Штатов у меня дома, в Огареве. Я сказал ее (фразу) в шутку, конечно, когда он смотрел на карту Российской Федерации», – приводит его комментарий ТАСС.

    «Все знают, еще раз хочу это повторить, что Россия остается самой крупной страной в мире по территории, но если серьезно, то это [высказывание] в первую очередь имеет цивилизационный смысл», – пояснил глава государства.

    Ранее Путин заявил, что контрагенты на Западе потеряли чувство реальности, нарушили все правила.

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    5 октября 2023, 17:54
    Путин: Для США ничего не стоит напечатать деньги и разбросать по миру
    Путин: Для США ничего не стоит напечатать деньги и разбросать по миру
    @ Maksim Konstantinov/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Для США ничего не стоит напечатать деньги и разбросать их по миру, во время и после пандемии COVID они напечатали более 9 трлн долларов, заявил президент России Владимир Путин на заседании Международного дискуссионного клуба «Валдай».

    «В США заминка с поддержкой Украины, связана с проблемами с бюджетом, но в конечном итоге деньги найдут, напечатают еще. Напечатали же за постковидный период и в ковидный период девять с лишним триллионов долларов. Отпечатать еще кой-чего и разбросать это на весь мир, повысив продовольственную инфляцию, ничего для них не стоит», – заявил Путин, передает РИА «Новости».

    Ранее Путин заявил, что Западу всегда нужен враг для объяснения необходимости силовых действий и экспансий, а также сохранения внутреннего контроля.

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    5 октября 2023, 17:32
    Путин назвал условие для установления прочного мира
    Путин назвал условие для установления прочного мира
    @ Владимир Смирнов/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Прочный мир установится только тогда, когда все будут чувствовать себя в безопасности, понимать, что их мнение уважается, заявил президент России Владимир Путин в ходе заседания Международного дискуссионного клуба «Валдай».

    «Прочный мир установится только тогда, когда все станут чувствовать себя в безопасности, понимать, что их мнение уважается и что в мире существует равновесие, когда никто не способен по собственному желанию заставить, принудить остальных жить и вести себя так, как это угодно гегемону, пусть даже это противоречит суверенитету, подлинным интересам, традициям, устоям народов и государств. В такой схеме само понятие какого-либо суверенитета просто отрицается, выбрасывается, извините, на помойку», – приводит РИА «Новости» слова Путина.

    Ранее Путин заявил о стоящей перед Россией задаче по строительству нового мира.

    Коментарии (2)
    5 октября 2023, 18:21
    Путин ответил поговоркой на слова главы ЕС, что Россия якобы предала Армению

    Путин ответил поговоркой на заявление главы ЕС о том, что Россия якобы предала Армению

    Tекст: Ольга Иванова

    Президент России Владимир Путин на Валдайском форуме прокомментировал русской поговоркой заявление главы Евросовета Шарля Мишеля о том, что Россия якобы предала армянский народ.

    «Знаете, у нас в народе говорят: чья бы кобыла мычала, а твоя бы молчала», – ответил Путин на просьбу модератора панельной сессии, директора клуба по научной работе Федора Лукьянова прокомментировать слова главы Евросовета, передает РИА «Новости». Ведущий поправил: «Корова». На что Путин ответил: «Корова, кобыла – не важно. Животное короче какое-то».

    Путин также заявил, что Россия готова оказывать гуманитарную поддержку армянам, при этом Армения остается союзной России страной. «Мы готовы оказывать (помощь), Армения не перестает быть нашим союзником. Если там есть гуманитарные вопросы, а они есть, мы, конечно, готовы обсуждать и оказывать поддержку этим людям. Это само собой разумеется», – передает ТАСС.

    Напомним, Европейский союз (ЕС) предал Армению, заявила на брифинге официальный представитель МИД России Мария Захарова.

    Коментарии (3)
    5 октября 2023, 19:02
    Путин назвал Одессу русским городом и чуть-чуть еврейским

    Tекст: Вера Басилая

    Одесса является русским и «чуть-чуть еврейским» городом, заявил президент России Владимир Путин на пленарном заседании международного дискуссионного клуба «Валдай».

    «Одесса – это, конечно, русский город, вот чуть-чуть еврейский, как мы сейчас говорим, чуть-чуть», – заявил Путин, передает ТАСС.

    Ранее Путин пояснил выражение о том, что российские границы нигде не заканчиваются.

    Коментарии (4)
    5 октября 2023, 12:56
    Путин разрешил передачу ядерного топлива на АЭС «Руппур» в Бангладеш
    Путин разрешил передачу ядерного топлива на АЭС «Руппур» в Бангладеш
    @ REUTERS

    Tекст: Ольга Никитина

    Президент России Владимир Путин в ходе торжественной церемонии в четверг дал разрешение на передачу ядерного топлива на бангладешскую АЭС «Руппур», которая сооружается в этой южноазиатской стране по российскому проекту.

    В столице Бангладеш Дакке первый заместитель гендиректора по атомной энергетике госкорпорации «Росатом» и президент АО «Атомстройэкспорт» Андрей Петров вручили премьер-министру Бангладеш Шейх Хасине сертификат о доставке свежего ядерного топлива из России, передает ТАСС.

    Российский лидер принимает участие в церемонии в режиме видеоконференцсвязи. Также в мероприятии участвуют премьер-министр Народной Республики Бангладеш (НРБ) Шейх Хасина, генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси, генеральный директор Росатома Алексей Лихачев, министр науки и технологий НРБ Яфеш Осман и другие официальные гости.

    Топливо для АЭС «Руппур» было изготовлено в России на Новосибирском заводе химконцентратов (НЗХК), входящем в топливный дивизион Росатома. Изготовление и транспортировка топлива осуществлялись под активным руководством и контролем Надзорного органа по ядерной энергии Бангладеш (BAERA).

    «Сегодня наступает новый этап в развитии российско-бангладешских отношений. С завозом первого ядерного топлива АЭС «Руппур» становится ядерным объектом, а Народная Республика Бангладеш получает статус страны с мирными атомными технологиями. Для Росатома большая честь – реализовывать проект, который обеспечит стабильное энергоснабжение и поможет сохранить уникальную природу Бангладеш для будущих поколений», – приводит пресс-служба слова Лихачева на торжественной церемонии, посвященной доставке первой партии ядерного топлива на АЭС «Руппур».

    В свою очередь Осман отметил особую значимость события для всей страны. «Мы долго ждали этого особенного момента. Это торжественное событие не только для жителей района Пабна, но и для всей страны. 5 октября мы получили сертификат на поставку топлива, который сам по себе говорит о наших достижениях как нации. Вся страна пребывает в праздничном настроении», – заявил Осман.

    АЭС «Руппур» с двумя реакторами ВВЭР-1200 сооружается по российскому проекту в 160 км от столицы Бангладеш – города Дакки. Для первой АЭС Бангладеш выбран российский проект с реакторами ВВЭР-1200, успешно реализованный на двух энергоблоках Нововоронежской АЭС. Это эволюционный проект поколения III+, который полностью удовлетворяет международным требованиям безопасности.

    Строительство станции началось в 2021 году. Проектирование и строительство объекта осуществляет инжиниринговый дивизион Росатома. Жизненный цикл реакторов ВВЭР-1200 составляет 60 лет с возможностью продления срока работы еще на 20 лет. В настоящее время ведется строительство первого и второго энергоблоков станции.

    Коментарии (4)
    5 октября 2023, 04:28
    Клинтон признала рост популярности политики Путина в США

    Клинтон заявила о необходимости бороться с ростом популярности политики Путина в США

    Клинтон признала рост популярности политики Путина в США
    @ Global Look Press/Keystone Press Agency

    Tекст: Антон Антонов

    В США фиксируют рост популярности политики президента России Владимира Путина, с этим приходится бороться, заявила бывший госсекретарь Хиллари Клинтон.

    «Этот бой – наш бой», – заявила Клинтон, отметив, что «не понимает американцев, встающих на сторону Путина». По ее мнению, российские власти рады разногласиям в Конгрессе США, поскольку это мешает военной помощи Украине, передает РИА «Новости» со ссылкой на PBS.

    Однако, по ее словам, конгрессмены смогут договориться и продолжат оказывать Киеву необходимую помощь. Клинтон сказала, что наблюдается «идеологический и, к сожалению, партийно-политический раскол», хотя «большая часть Конгресса по-прежнему выступает за поддержку Украины». Она призвала «пережить данный период».

    Также Клинтон заявила, что Россия устраивает «тайные и открытые операции, направленные на подрыв демократии и склонение политических лидеров на свою сторону». «Когда я вижу повторение российских тезисов, которые впервые прозвучали на Russia Today или в выступлениях российских чиновников, я считаю это очком в пользу Путина», – приводит ее слова ТАСС.

    Напомним, в США конгрессмены впервые в истории страны отстранили от должности спикера Палаты представителей. Своего поста лишился республиканец Кевин Маккарти, которого некоторые однопартийцы сочли виновным в сговоре с демократами для продолжения поддержки Украины.

    Коментарии (5)
    5 октября 2023, 19:56
    Путин объяснил поставки газа через Украину
    Путин объяснил поставки газа через Украину
    @ Сергей Гунеев/РИА Новости

    Tекст: Ольга Иванова

    Россия платит Украине за транзит газа на Запад, потому что исполняет свои контрактные обязательства, заявил президент России Владимир Путин на заседании Международного дискуссионного клуба «Валдай».

    «Мы деньги платим (Украине за транзит газа), потому что это транзитная страна, а поставляем транзитом через Украину только потому, что мы исполняем свои контрактные обязательства перед нашими контрагентами в Европе», – приводит слова Путина РИА «Новости».

    Он добавил, что Россия получает деньги за поставки, а это укрепляет ее финансовое состояние.

    Ранее газета ВЗГЛЯД писала, что на Украине объяснили, почему продолжают брать деньги у Газпрома и качать российский газ. Оказывается, это происходит исключительно ради европейских партнеров, чтобы они не замерзли. Однако в украинском «Нафтогазе» лукавят. Издание разбиралось, какие выгоды получает Украина от транзитного бизнеса и чего лишится, когда его придется закрыть.

    Коментарии (18)
    5 октября 2023, 17:15
    Путин: СВО направлена на прекращение войны, которую 10 лет ведет Запад
    Путин: СВО направлена на прекращение войны, которую 10 лет ведет Запад
    @ Владимир Смирнов/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Россия не начинала так называемую войну на Украине, а пытается ее закончить, заявил президент России Владимир Путин на заседании международного дискуссионного клуба «Валдай».

    «Я не раз говорил о том, что мы не начали так называемую «войну на Украине». Напротив, мы пытаемся ее закончить. Не мы устраивали государственный переворот в Киеве в 2014 году – государственный переворот, кровавый, антиконституционный», – – цитирует РИА «Новости» Путина.

    «Мы в это время занимались поддержкой крымчан и севастопольцев. Мы не устраивали ни госпереворота, и не мы запугивали крымчан и севастопольцев этническими чистками в нацистском духе. Не мы пытались принудить Донбасс к повиновению с помощью обстрелов и бомбежек. Не мы грозились расправиться с теми, кто хочет говорить на своем родном языке», – добавил президент.

    По его словам, Украиной против Донбасса была развязана натуральная война: «На протяжении девяти лет бомбили, стреляли, танки применяли».

    «Война, начатая киевским режимом при активной, прямой поддержке Запада идет уже десятый год, а специальная военная операция направлена на то, чтобы прекратить ее. И она напоминает о том, что на односторонние шаги, кто бы их ни предпринимал, неизбежно будут встречать ответные действия. Действие, как известно, рождает противодействие. Так поступает любое ответственное государство, суверенная, самостоятельная и уважающая себя страна», – подчеркнул президент.

    Коментарии (9)
    5 октября 2023, 20:25
    Путин рассказал о фрагментах ручных гранат в телах погибших в самолете Пригожина
    Путин рассказал о фрагментах ручных гранат в телах погибших в самолете Пригожина
    @ Виталий Шустров/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Глава СК России Александр Бастрыкин доложил, что в телах погибших в авиакатастрофе с Евгением Пригожиным найдены осколки гранат, внешнего воздействия на самолет не было, заявил президент России Владимир Путин во время пленарного заседания международного дискуссионного клуба «Валдай».

    «Бастрыкин доложил, что в телах погибших в авиакатастрофе с Евгением Пригожиным были обнаружены фрагменты ручных гранат, внешнего воздействия на самолет не было. К сожалению, на наличие алкоголя или наркотических средств в крови погибших экспертиза не проводилась, хотя мы знаем, что после известных событий в компании в Петербурге ФСБ обнаружила не только 10 млрд наличными, но и 5 кг кокаина. На мой взгляд, надо было провести такую экспертизу, но она не была проведена», – цитирует РИА «Новости» Путина.

    Напомним, в Кремле пообещали обнародовать итоги расследования крушения самолета Пригожина. Также Песков заявил, что международного расследования крушения самолета Пригожина не будет.

    Газета ВЗГЛЯД рассказывала, что будет с ЧВК «Вагнер» без Пригожина.

    Коментарии (2)
    4 октября 2023, 22:29
    Путин и Бжания обсудили центр «Сириус»

    Путин поинтересовался мнением Бжании об образовательном центре «Сириус»

    Tекст: Антон Антонов

    Глава Российского государства Владимир Путин встретился с президентом Абхазии Асланом Бжанией и обсудил с ним центр «Сириус», где обучаются дети из Абхазии.

    «Аслан Георгиевич, знаю, что у вас в «Сириусе» ваши дети учатся тоже», – сказал Путин на встрече. Бжания ответил: «Да, обучаются наши дети здесь». Президент России отметил, что «возможности здесь большие». Он выразил надежду на продолжение сотрудничества в гуманитарной сфере и, в частности, в сфере поддержки талантливых детей, сообщается на сайте Кремля.

    Бжания рассказал, что «уже в третий раз» посетил «Сириус». «Мне как-то организовывали экскурсию и до этого, сейчас это свежо в памяти», – сказал президент Абхазии, отметив, что и сам «из семьи советских педагогов».

    «То, что было тогда, и то, что сейчас здесь, какие инновации, какие возможности – это, конечно, капитал в будущее, которое в обязательном порядке даст ощутимый результат», – заявил он. Бжания подчеркнул, что рад созданию рядом с Абхазией центра «Сириус» (находится в Краснодарском крае, который граничит с Абхазией).

    Путин также поздравил Абхазию с праздниками, которые страна недавно отмечала, – Днем признания и Днем победы и независимости. Он отметил рост товарооборота между Россией и Абхазией, работу совместных предприятий и сотрудничество «по очень разным направлениям». Также Путин указал, что «развиваются все мероприятия по программе адаптации к экономическим условиям работы в России, к социальным, совместная программа развития социально-экономической сферы Абхазии».

    Бжания отметил, что «отношениям придан дополнительный импульс», идет «процесс гармонизации», который «сближает позиции в рамках создания единого социально-экономического пространства и оборонного пространства». Кроме того, «недавно был принят документ, который позволяет гражданам Абхазии приобрести российское гражданство в упрощенной форме». Бжания подчеркнул желание Абхазии «участвовать в интеграционных процессах, которые инициируются российской стороной», и поблагодарил Россию за эту работу.

    Напомним, Путин встретился с учащимися и преподавателями образовательного центра «Сириус». Он призвал использовать опыт «Сириуса» для возрождения образования в новых регионах.

    Коментарии (0)
    5 октября 2023, 00:27
    Путин обещал расширять меры поддержки учителей

    Путин поздравил педагогов с Днем учителя и обещал расширять меры их поддержки

    Путин обещал расширять меры поддержки учителей
    @ kremlin.ru

    Tекст: Антон Антонов

    В России будут расширять меры поддержки учителей, заявил глава Российского государства Владимир Путин, поздравив «всех учителей, наставников, педагогов с Днем учителя».

    Путин подчеркнул, что учитель – «это призвание, благородная, важнейшая по сути своей миссия». Учителя «помогают каждому раскрыть свои способности, лучшие человеческие качества, обрести знания и духовные ценности», заявил президент, слова которого приводятся на сайте Кремля.

    «Своих школьных наставников, их советы, душевное участие мы неизменно, даже спустя долгие годы вспоминаем с любовью и признательностью», – сказал он, отметив важность «таланта, профессионализма, неравнодушия» в профессии, которые позволяют «сохранить преемственность поколений, сберечь и приумножить достижения».

    Путин подчеркнул, что для движения вперед «в той высокой динамике, которую требует сегодняшний мир», в России создается «современная образовательная среда». Он указал, что учителя привлечены к обновлению учебников и образовательных программ.

    Президент сообщил, что в России будут «активно строить школы, ремонтировать уже существующие школьные здания». «А это в том числе более комфортные условия работы и для самих преподавателей», – сказал он.

    Путин указал на усиление важности конкурсов профессионального мастерства. По его словам, «Год педагога и наставника – это еще один знак глубокого, искреннего уважения» к работе учителей.

    Глава государства пожелал им «здоровья, счастья, благополучия и, конечно, профессиональных успехов». «Для вас это в первую очередь успехи и победы ваших учеников, которые без всякого преувеличения определят будущее нашей страны», – заявил он.

    Напомним, Путин, общаясь с учащимися и преподавателями образовательного центра «Сириус», также поздравил педагогов с наступающим Днем учителя и пожелал всего доброго в профессиональной судьбе каждого.

    Коментарии (2)
    5 октября 2023, 19:48
    Путин не исключил возможность выхода РФ из договора о запрете ядерных испытаний

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Российская сторона может повести себя зеркально по отношению к американской, которая решила не ратифицировать запрет испытаний ядерного оружия, заявил президент Владимир Путин на заседании клуба «Валдай».

    «Я слышу уже призывы начать испытания ядерного оружия, вернуться к испытаниям <...> США подписали соответствующий международный акт, договор о запрете на испытания ядерного оружия, и Россия его подписала. Россия подписала и ратифицировала, а США подписали, но не ратифицировали», – цитирует Путина РИА «Новости».

    Глава государства отметил, что не может пока сказать, нужны ли России испытания ядерного оружия, но российское руководство может повести себя зеркально в отношениях с американским.

    «Но это вопросы депутатов Государственной думы, теоретически можно отозвать эту ратификацию, если мы это сделаем, этого будет вполне достаточно», – указал президент.

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    Чем опасна новая тактика ВСУ при атаке на Севастополь

    ВСУ вновь попытались атаковать Крым и Севастополь. На этот раз противник использовал комбинированный удар десятью крылатыми ракетами и тремя безэкипажными катерами. В Минобороны сообщили, что семь ракет были перехвачены, а БЭК – ликвидированы. При этом поврежденные ударом противника два корабля будут восстановлены и вернутся на службу. В чем заключаются тактические особенности очередной атаки противника и как России следует на нее ответить? Подробности

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    • Главный враг Зеленского в США

      События в Конгрессе США развиваются по худшему для Украины сценарию. Из-за отказа части республиканцев финансировать ВСУ свой пост потерял спикер Палаты представителей Кевин Маккарти, и это первый такой случай в истории США. Инициатор отставки – соратник Дональда Трампа Мэтт Гетц, ставший самым эффективным врагом Владимира Зеленского в Вашингтоне.

    • Британцы еще мечтают о разгроме России

      Бывший министр обороны Британии Бен Уоллес, многое сделавший для ВСУ и лично для Владимира Зеленского, призвал Киев отправить на фронт побольше молодежи. Уоллес по-прежнему верит в «военный разгром России» и даже в начало «битвы за Крым». Но реальность будет совсем другой.

    • Бербок покусилась на русские земли

      В Киеве проходит саммит ЕС на уровне глав МИД Евросоюза – первый в своем роде. На саммите глава МИД Германии Анналена Бербок пообещала достроить Евросоюз до Луганска, другими словами, покусилась на территориальную целостность России. Даже американцы сейчас отстраняются от конфликта на Украине, но Европа решила страдать до последнего.

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