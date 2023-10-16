Судя по всему, Москва готовится отозвать ратификацию договора о запрете ядерных испытаний. Но при этом к столь ожидаемой многими ядерной эскалации не переходит. В чем логика?0 комментариев
Запасы газа в Европе достигли исторического максимума
GIE: Запасы газа в Европе достигли исторического максимума
Общие запасы газа в ЕС достигли абсолютного максимума за всю историю наблюдений, ПХГ заполнены на 97,89% , следует из данных Gas Infrastructure Europe (GIE).
Сейчас в ПХГ Европы находится 107,75 млрд куб. м газа. Отмечается, что страны ЕС заполнили газом свои подземные хранилища на необходимые 90% к отопительному сезону еще в середине августа, передает ТАСС.
Ранее абсолютный максимум наполненности ПХГ Евросоюза наблюдался 28 октября 2019 года – 97,84%.
Между тем, уже в конце августа Германия и несколько других стран ЕС приступили к использованию газа из подземных хранилищ (ПХГ) на фоне небольшого снижения температур и низкой доли ветрогенерации в регионе.
Газета ВЗГЛЯД писала, почему Евросоюз увеличивает закупки СПГ и дизеля из России.