Зеленский заявил, что конфликт на Украине уже находится в завершающей фазе. Если сложить слова Кирби и Зеленского и перефразировать знаменитый афоризм Чехова о ружье, можно сказать, что «если в предпоследнем акте пьесы появилась веревка, то в последнем кто-нибудь должен на ней повеситься».6 комментариев
В США заявили об утрате армией ключевой способности
Отставной генерал Болдук: Армия США стала неспособна на несколько одновременных операций в мире
Армия США за время президентства Джо Байдена стала «крайне слабой», она испытывает кадровый голод, а трудности с логистикой привели к тому, что она больше не может проводить одновременно несколько военных операций в мире, заявил отставной генерал армии США Дон Болдук.
Болдук в эфире телеканала Fox News рассказал, что американская армия не способна привлекать новых рекрутов и не может удержать на службе солдат. По его словам, это вызывает тревогу у многих представителей сферы национальной безопасности, передает ТАСС.
Газета Washington Post писала ранее, что ВС США находятся в кризисе из-за усиливающегося кадрового голода на фоне падающего престижа военной службы. На восстановление набора рекрутов эксперты отвели год.
Ранее Байден заявлял, что нет необходимости в отправке американских военных в зону конфликта на Ближнем Востоке.