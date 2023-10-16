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    Сергей Миркин Сергей Миркин Война на Ближнем Востоке – веревка для Зеленского

    Зеленский заявил, что конфликт на Украине уже находится в завершающей фазе. Если сложить слова Кирби и Зеленского и перефразировать знаменитый афоризм Чехова о ружье, можно сказать, что «если в предпоследнем акте пьесы появилась веревка, то в последнем кто-нибудь должен на ней повеситься».

    6 комментариев
    Ольга Андреева Ольга Андреева Путин сделал то, чего не могли сделать российские гуманитарии

    Только в цивилизационном контексте становится понятно, почему Запад упорно столетиями видел в нас врага, почему Россия так же упорно сопротивлялась имплементации западных ценностей.

    34 комментария
    Дмитрий Володихин Дмитрий Володихин В чем заблуждение евразийцев

    Россия не является соединением каких бы то ни было европейских и азиатских культур. Россия ни в коей мере не евразийская держава.

    30 комментариев
    16 октября 2023, 08:25

    В США заявили об утрате армией ключевой способности

    Отставной генерал Болдук: Армия США стала неспособна на несколько одновременных операций в мире

    Tекст: Ольга Никитина

    Армия США за время президентства Джо Байдена стала «крайне слабой», она испытывает кадровый голод, а трудности с логистикой привели к тому, что она больше не может проводить одновременно несколько военных операций в мире, заявил отставной генерал армии США Дон Болдук.

    Болдук в эфире телеканала Fox News рассказал, что американская армия не способна привлекать новых рекрутов и не может удержать на службе солдат. По его словам, это вызывает тревогу у многих представителей сферы национальной безопасности, передает ТАСС.

    Газета Washington Post писала ранее, что ВС США находятся в кризисе из-за усиливающегося кадрового голода на фоне падающего престижа военной службы. На восстановление набора рекрутов эксперты отвели год.

    Ранее Байден заявлял, что нет необходимости в отправке американских военных в зону конфликта на Ближнем Востоке.

    15 октября 2023, 11:59
    Путин оценил возможность ядерной войны

    Путин: Никто в здравом уме не должен допускать возможность ядерной войны

    Путин оценил возможность ядерной войны
    @ REUTERS

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Ни один человек в здравом уме не должен допускать возможность войны между ядерными державами, заявил президент Владимир Путин в интервью программе «Москва. Кремль. Путин» на телеканале «Россия 1».

    Так по просьбе ведущего Павла Зарубина он прокомментировал рекомендацию комиссии Конгресса США готовиться к одновременной войне и с Россией, и с Китаем, в том числе учитывая вариант ядерного противостояния.

    «Если говорить про войну между великими ядерными державами – это другая история совсем, – отметил Путин, сравнивая такое противостояние со специальной военной операцией и конфликтом на Ближнем Востоке. – Я не думаю, что людям в здравом уме эта мысль должна или может прийти в голову. Но если она приходит, это заставляет нас только настораживаться».

    По словам Путина, Россия в отношениях с Западом, следуя известному древнему принципу, «готовится к войне», но желает мира.

    «Я не думаю, что это какие-то здоровые мысли приходят в голову здоровым людям, потому что говорить о том, что США готовятся к войне с Россией, ну… Мы все готовимся к войне, потому что следуем известному древнему принципу: хочешь мира – готовься к войне. Но мы исходим из того, что мы хотим мира», – передает ТАСС слова Путина.

    Глава российского государства обратил внимание, что горячий конфликт Запада с Россией, если таковой произойдет, не ограничится рамками специальной военной операции, «это будет совсем другая война». «Вы посмотрите на Ближнем Востоке, там что, разве специальная военная операция? Вот разве можно сравнить?» – обратил внимание президент России.

    Коментарии (22)
    14 октября 2023, 11:32
    Американский флот поздравили открыткой с флагманом Северного флота ВМФ России
    Американский флот поздравили открыткой с флагманом Северного флота ВМФ России
    @ Министерство обороны РФ/РИА Новости

    Tекст: Александра Юдина

    Конгрессмен Кори Миллс поздравил американских моряков публикацией открытки с флагманом Северного флота ВМФ России.

    Уточняется, что Миллс поздравил «с 248 годовщиной основания американского флота» на фоне российского атомного ракетного крейсера «Петр Великий», передает Ura.ru.

    Поздравление Миллс выложил в соцсети X, однако после того, как комментаторы указали ему на ошибку, он удалил пост.

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    13 октября 2023, 15:29
    В США рассказали, как Шольц «вывел Киев из себя»

    Politico: Колебания Шольца по поставкам Taurus выводят Киев из себя

    В США рассказали, как Шольц «вывел Киев из себя»
    @ Christoph Soeder/dpa/Global Look Press

    Tекст: Ольга Никитина

    Колебания канцлера Германии Олафа Шольца в вопросе поставок киевскому режиму дальнобойных крылатых ракет Taurus «вызывают возмущение в Киеве», пишут американские СМИ.

    Тем не менее у Берлина есть немало причин для такой осмотрительности, считает газета Politico. Автор статьи полагает, что Германия не торопится поставлять ВСУ это оружие из-за особенностей взрывателя и возможности нанести удар по Крымскому мосту, передает РИА «Новости».

    Как объясняет издание, Крымский мост является для киевского режима «чрезвычайно важным». В публикации напоминают, что Киев уже предпринимал попытки уничтожить его. «Именно по этой причине Шольц не хочет поставлять ракеты Taurus», – говорится в публикации.

    Авторы статьи напоминают о словах Шольца, что он, как канцлер, обязан обеспечить, чтобы Германия «не стала участницей конфликта».

    Кроме того, в Германии опасаются, что Taurus может попасть в руки российских военных, и тогда Москва получит секретную информацию, пишет газета, называя это оружие «единственным реальным средством» Берлина «для нанесения ударов по объектам в глубине обороны».

    «Несмотря на опасения Шольца, давление на него усиливается, и не исключено, что он может сдаться», – заключается в статье.

    Между тем советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк ранее заявил, что у Киева якобы имеются «отработанные экспериментальные образцы» ракет с дальностью полета 750 км – 1000 км. Дальность полета Taurus составляет 500 км.

    Военный эксперт Константин Сивков заявил газете ВЗГЛЯД, что Киев не сможет наладить серийное производство дальнобойных ракет. Он предположил, что ВСУ дождутся поставок этих снарядов со стороны западных государств, а затем выдадут их за свои собственные.

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    13 октября 2023, 08:54
    В США назвали уникальные возможности российского Су-57

    Military Watch: Истребитель Су-57 превосходит зарубежные аналоги по мощи

    В США назвали уникальные возможности российского Су-57
    @ Михаил Терещенко/ТАСС

    Tекст: Ольга Никитина

    Российский истребитель пятого поколения Су-57 выделяется в своем поколении, обладая не только уникальной возможностью применяться в различных ситуациях в реальных боях, но также высокой дальностью стрельбы наряду с широким арсеналом дальнобойных ракет, пишут американские СМИ.

    В статье журнала Military Watch говорится, что одно из важнейших преимуществ российского истребителя заключается в возможности использовать ракету Р-37М, которая показала высокую эффективность в ходе спецоперации на Украине. Благодаря ей Су-57, по данным издания, способен поражать воздушные цели на дистанции в два раза большей, чем его аналоги из США или Китая, передает РИА «Новости».

    Еще одним выдающимся качеством российского истребителя журнал называет высокое разнообразие и дальность применяемых им ракет класса «воздух–земля». Кроме того, самолеты смогут применять и уменьшенную версию гиперзвуковой ракеты «Кинжал», говорится в публикации.

    Особо отмечается, что Су-57 – это единственный в мире истребитель пятого поколения, участвовавший в реальных воздушных боях.

    В конце сентября ОАК передала Минобороны очередные серийные самолеты Су-57 и Су-35С, которые произвел Комсомольский-на-Амуре авиационный завод.

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    13 октября 2023, 13:37
    На Западе высоко оценили скорость российского танкостроения
    На Западе высоко оценили скорость российского танкостроения
    @ Марина Молдавская/ТАСС

    Tекст: Ольга Никитина

    Западные обозреватели проанализировали данные украинской стороны о якобы увеличении случаев поражения новейших танков Т-90М на фронте. Однако, как объяснили западные эксперты, для киевского режима это не повод для радости.

    Украинская сторона насчитала, что Россия по состоянию на середину сентября якобы лишилась на поле боя 40 единиц Т-90М. «Хотя, на первый взгляд, это может показаться недостатком для ВС РФ и преимуществом для ВСУ, ситуация далека от однозначной. Рост потерь Т-90 на самом деле соответствует росту числа этих танков, поставляемых на линию фронта. По сути, Россия теряет больше ОБТ Т-90, потому что ей есть что терять», – говорится в статье World Defence News, содержание которой приводит «Военное обозрение».

    Предположительные потери, как считают авторы публикации, являются ожидаемым риском при увеличении развертывания техники.

    «Для Украины ситуация более серьезная. Неспособность производить новые танки делает их зависимыми от иностранной помощи, которая является ограниченной», – пишет западное издание.

    Так, завод имени Малышева в Харькове, являясь главным танковым предприятием Украины, не производил новых танков уже три десятилетия. Вместо этого он занят восстановлением и модернизацией старых танков советской эпохи. Да и удары по нему наносились уже несколько раз.

    «Для сравнения: Россия потенциально в состоянии произвести за шесть месяцев достаточно новых танков Т-90МС, чтобы превзойти все имеющиеся на Украине современные западные ОБТ», – делает вывод автор.

    Ранее китайские СМИ восхитились российским «летающим» танком.

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    14 октября 2023, 12:02
    В американской разведке заявили об успехах ВС России в ДНР

    Экс-разведчик США Риттер заявил, что российская армия добилась впечатляющих успехов в ДНР

    В американской разведке заявили об успехах ВС России в ДНР
    @ Станислав Красильников/РИА Новости

    Tекст: Александра Юдина

    Российские военные добились впечатляющих успехов в ДНР, заявил YouTube-каналу Gegenpol экс-разведчик США Скотт Риттер.

    По его словам, у Киева закончились подкрепления, наблюдается военный распад ВСУ, а действующий американский президент Джо Байден ничего не может с этим сделать, передает РИА «Новости».

    Риттер добавил, что США находятся в политическом кризисе из-за вопроса о дальнейшей поддержке Украины.

    «Факт в том, что ВСУ проигрывают в войне», – резюмировал экс-разведчик.

    Ранее на Западе предположили «полное уничтожение» Украины.

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    14 октября 2023, 02:06
    Блинкен заявил об угрозе «вторжения Азербайджана в Армению»
    Блинкен заявил об угрозе «вторжения Азербайджана в Армению»
    @ REUTERS

    Tекст: Кристина Цыцура

    Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил нескольким американским конгрессменам о якобы существующей опасности вторжения Азербайджана в Армению в ближайшее время, пишет Politico со ссылкой на источники.

    По данным СМИ, это может произойти в ближайшие недели, поэтому госдеп может пересмотреть свой подход к предоставлению военной помощи Баку, передает РИА «Новости».

    В публикации указывается, что законодатели оказывали давление Блинкена по поводу мер в отношении Азербайджана.

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    14 октября 2023, 04:32
    Сенатор в США потребовала уволить помощника президента по нацбезопасности

    Tекст: Кристина Цыцура

    Помощница президента США Джо Байдена по национальной безопасности Марша Блэкберн потребовала уволить члена Сената Конгресса США Джейка Салливана.

    По ее словам, Салливан регулярно вводит в заблуждения все правительство относительно состояния угроз безопасности в мире.

    Как заявила Блэкберн, за восемь дней до обострения палестино-израильского конфликта Салливан говорил, что «сегодня на Ближнем Востоке спокойнее, чем было за последние два десятилетия», передает ТАСС.

    Также сенатор раскритиковала политику Салливана в отношении Ирана, посчитав ее излишне мягкой.

    Ранее канал CNN со ссылкой на источники сообщал, что разведка предупреждала администрацию США о возможной эскалации на Востоке за несколько недель до 7 октября.

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    14 октября 2023, 06:58
    Истребители F-15E Strike Eagle прибыли на Ближний Восток для «укрепления позиций США»
    Истребители F-15E Strike Eagle прибыли на Ближний Восток для «укрепления позиций США»
    @ Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Кристина Цыцура

    Американские истребители F-15E Strike Eagle прибыли на Ближний Восток, чтобы «укрепить позиции США», сообщает Центральное командование ВС страны.

    Самолеты сейчас находятся в зоне ответственности Центрального командования США, чтобы усилить воздушные операции на Ближнем Востоке, передает РИА «Новости» со ссылкой на сообщение.

    Ранее в восточную часть Средиземного моря прибыл американский авианосец «Джеральд Форд» с ударной группой. Также сообщалось, что США могут отправить еще один авианосец «Дуайт Эйзенхауэр» к побережью Израиля.

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    13 октября 2023, 15:50
    ВС России поразили ЗРК С-300 и пусковую установку «Точка-У» ВСУ

    Минобороны: ВС России за неделю поразили ЗРК С-300 и пусковую установку «Точка-У» ВСУ

    Tекст: Ольга Никитина

    Авиация, ракетные войска и артиллерия ВС России за неделю поразили украинский штурмовик Су-25, ЗРК С-300, пусковую установку системы «Точка-У» и две РЛС СТ-68У, сообщили в Минобороны.

    В Telegram-канале военного ведомства сообщается, что штурмовик Су-25 воздушных сил Украины сбит истребительной авиацией ВКС России около Преображенки Запорожской области.

    Кроме того, пусковая установка ракетного комплекса «Точка-У» поражена под Пересечным Харьковской области, ЗРК С-300 около Николаев, а две РЛС обнаружения и сопровождения воздушных целей СТ-68У в районе Маловарваровки Николаевской области, говорится в сообщении.

    Российскими силами уничтожены склады авиационных средств поражения в Дубиевке Черкасской области и Прилуках Черниговской области, хранилища авиатоплива на аэродромах «Озерное» под  Житомиром и «Миргород» в Полтавской области.

    Морской авиацией ЧФ в акватории Черного моря уничтожен безэкипажный катер ВСУ.

    Помимо этого, средствами ПВО за неделю перехвачены 19 снарядов РСЗО HIMARS, «Ольха» и «Ураган», семь управляемых авиабомб JDAM, 12 противорадиолокационных ракет HARM и две противокорабельные ракеты «Нептун». Кроме того, уничтожены 218 беспилотников.

    «С начала проведения спецоперации уничтожены 488 самолетов, 250 вертолетов, 7 тыс. 790 беспилотников, 441 ЗРК, 12 тыс. 546 танков и других бронемашин, 1 тыс. 163 машины РСЗО, 6 тыс. 753 орудия полевой артиллерии и минометов, а также 14 тыс. 143 единицы спецтехники», – сообщило Минобороны.

    Ранее в Сети появились кадры уничтожения Су-25 ВСУ на аэродроме Долгинцево в Кривом Роге приблизительно в 70 км от линии фронта.

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    14 октября 2023, 03:14
    В МИД России заявили о необходимости Москвы учитывать ядерный арсенал Запада

    Tекст: Кристина Цыцура

    Россия должна учитывать совокупный ядерный арсенал Вашингтона, Лондона и Парижа, который может быть направлен против Москвы на фоне заявлений о намерении нанести ей стратегическое поражение, заявил замглавы российской делегации в ООН Константин Воронцов.

    Отмечается, что в условиях готовности консолидированного на антироссийской основе ядерного блока НАТО нанести России «стратегическое поражение» Москве приходится учитывать этот фактор, передает РИА «Новости».

    По его словам, приостановление действия ДСНВ – вынужденный, легитимный и полностью обоснованный шаг со стороны России.

    Напомним, с 1 июня США прекратили передавать России информацию о статусе и местонахождении своих стратегических вооружений.

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    14 октября 2023, 00:58
    Небензя: Ответственность за ситуацию на Востоке в большой степени лежит на США

    Tекст: Кристина Цыцура

    Ответственность за обострение палестино-израильского конфликта в большей степени лежит на США, заявил постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя.

    «Позвольте мне внести ясность, ответственность за назревающую войну на Ближнем Востоке в значительной степени лежит на Соединенных Штатах», – передает ТАСС его слова.

    Также он добавил, что происходящее на Ближнем Востоке стало возможным на фоне нарушений Израилем резолюций СБ ООН.

    Небензя добавил, что Россия признает право Израиля на самозащиту, но считает неприемлемыми действия, нацеленные на коллективное наказание палестинцев.

    Ранее Москва призвала освободить заложников палестино-израильского конфликта и создать гуманитарный коридор для эвакуации гражданского населения.

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    16 октября 2023, 04:16
    В США посоветовали Зеленскому нанять охрану

    Экс-сотрудник ЦРУ Джонсон призвал Зеленского нанять охрану в связи с возможной угрозой США

    Tекст: Александра Юдина

    Украинский президент Владимир Зеленский совершил серьезные просчеты, когда доверился Вашингтону, теперь ему пора задуматься о своей безопасности, заявил в интервью Dialogue Works экс-аналитик ЦРУ Ларри Джонсон.

    По его словам, Киев в скором времени поймет, что совершил ошибку, доверившись Штатам, передает РИА «Новости».

    «Всякий раз, когда вы слышите от США: «О, доверьтесь нам, мы вас прикроем!», вам лучше нанять охрану, потому что у вас будут неприятности», – подчеркнул Джонсон.

    Также эксперт отметил, что в Белом доме приняли решение отодвинуть Украину на второй план и перенести пристальное внимание на «более важный приоритет» – Израиль.

    Ранее глава МИД России Сергей Лавров заявил, что Зеленский «всех достал».

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    13 октября 2023, 23:46
    CNN: Разведка предупреждала администрацию США о возможной эскалации на Востоке

    Tекст: Кристина Цыцура

    Разведка США за несколько недель до 7 октября сообщала американской администрации о том, что возможно обострение палестино-израильского конфликта, передает CNN со ссылкой на источник.

    По данным телекомпании, администрация президента США Джо Байдена получила как минимум два доклада с оценкой ситуации на основе данных, полученных от израильской стороны, передает ТАСС.

    Так, 28 сентября сообщалось, что ХАМАС планирует нанести ракетный удар по границе с Израилем, 5 октября ЦРУ сообщило о росте мер по развитию армии со стороны ХАМАС, а 6 октября сообщалось о необычайном росте активности со стороны ХАМАС.

    Но в докладе не было никаких тактических деталей по поводу операции ХАМАС.

    «Проблема в том, что все это было «не ново». Это давно стало нормой в отношениях между ХАМАС и Израилем», – считает собеседник CNN.

    Напомним, юг Израиля был обстрелян из сектора Газа тысячами ракет, после чего в приграничные районы проникли сотни боевиков движения ХАМАС.

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    15 октября 2023, 08:56
    МИД опроверг нарушение Россией санкций СБ ООН против КНДР

    МИД: Россия не нарушает санкции СБ ООН против КНДР

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Россия не нарушает санкции Совбеза ООН в отношении КНДР, но категорически против введения новых ограничительных мер, заявил посол по особым поручениям МИД России Олег Бурмистров.

    По его словам, Россия как ответственный член мирового сообщества строго придерживается своих международных обязательств в отношении Пхеньяна по линии СБ ООН, передает РИА «Новости».

    Бурмистров добавил, что при этом Москва категорически против введения новых ограничительных мер. Дипломат отметил, что задача резолюций заключалась не в том, чтобы наказывать Северную Корею, а поощрять смягчением санкционного режима, что крайне необходимо в условиях сложной гуманитарной ситуации в КНДР.

    Однако, подчеркнул Бурмистров, «коллективный Запад» «не проявил желания двигаться по политическому треку».

    Ранее координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби сообщил, что администрация США намерена ввести дополнительные санкции против России и КНДР из-за того, что они якобы наращивают военно-техническое сотрудничество.

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