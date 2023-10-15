Алиев поднял государственный флаг Азербайджана в Ханкенди

В МИД резко отреагировали на заявление ПАСЕ о Путине

МИД: ПАСЕ показала свою никчемность, объявив Путина нелегитимным президентом

Tекст: Александра Юдина

По словам спецпредставителя МИД по вопросам сотрудничества в области обеспечения права на свободу вероисповедания, задолго до начала президентской избирательной кампании своим поступком маргинальная ПАСЕ в очередной раз продемонстрировала свою никчемность, передает ТАСС.

Представитель МИД указал на то, что членам организации невдомек, что легитимность высших органов власти, включая президентскую, определяется только волей людей их избирающих, а не заказными заключениями международных организаций.

Накануне ПАСЕ удивила в очередной раз, приняв резолюцию о признании так называемого голодомора на Украине 1932–1933 годов геноцидом. Комментируя решение ПАСЕ, вице-спикер Совфеда Константин Косачев заявил: «Еще хоть у кого-нибудь остались вопросы, почему мы не в ПАСЕ?».