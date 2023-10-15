Эксперты конкурса «Лидеры России» оценят финалистов Уральского федерального округа

Tекст: Дмитрий Зубарев

Как говорится в сообщении, поступившем в газету ВЗГЛЯД, с приветственным словом к участникам обратились заместитель полномочного представителя президента Российской Федерации в Уральском федеральном округе Борис Кириллов и исполняющий обязанности губернатора Свердловской области Алексей Шмыков.

«Передаю участникам финала самые добрые пожелания от полномочного представителя президента России в Уральском федеральном округе Владимира Якушева, который много лет является наставником конкурса. В небольшом аппарате полпреда сегодня работают три полуфиналиста и один победитель этого проекта, что, безусловно, говорит об отношении к «Лидерам России». На окружном финале собрались люди активные и эффективные, которые готовы выходить из зоны комфорта и двигаться вперед, чтобы достигать высоких результатов в самых разных сферах управленческой деятельности. Мы ждем от вас новых инициатив и предложений, которые можно будет реализовать в регионах и муниципалитетах на благо людей», – отметил Кириллов.

«От имени губернатора Евгения Куйвашева и правительства Свердловской области приветствую вас нашей гостеприимной земле. Вам предстоит проходить конкурсные испытания на площадке выставочного центра, где проводятся мероприятия мирового уровня, развивающие экономику всего Урала и страны. Уверен, такая атмосфера будет вам благоприятствовать. Вы все участники финала престижного управленческого проекта, а значит, состоявшиеся руководители и настоящие лидеры, востребованные на самом высоком уровне в государственных и коммерческих компаниях. В ближайшие дни на оценочных мероприятиях вам предстоит делать свою обычную работу – принимать решения, находить нестандартные ответы, и нести за это ответственность. Желаю вам плодотворной работы, обретения новых друзей, успехов в реализации планов и карьерного роста», – сказал Шмыков.

Среди субъектов УФО по количеству участников лидируют: Свердловская область (94 человека), Челябинская область (51), Тюменская область и Ханты-Мансийский автономный округ – Югра (по 43 человека). Из Ямало-Ненецкого автономного округа на финал приехало 24 управленца, из Курганской области – четыре.

Среди участников окружного финала 70% мужчин и 30% женщин. Средний возраст конкурсантов составляет 38 лет, при этом количество молодых управленцев от 18 до 35 лет составляет почти 36%.

Лидеры примут участие в оценочных мероприятиях, которые проводятся по обновленной методике: эксперты оценят, как финалисты проявляют себя в разных управленческих ролях. Имена победителей окружного финала будут объявлены в воскресенье. Лучшие управленцы УФО выйдут в суперфинал пятого сезона конкурса «Лидеры России».

Окружные финалы уже прошли в Санкт-Петербурге (СЗФО) и Новосибирске (СФО). После УФО последует ДФО (20-22 октября, Владивосток), ПФО (27-29 октября, Нижний Новгород) и СКФО (10-12 ноября, Пятигорск). 24-26 ноября в Ростове-на-Дону встретятся конкурсанты ЮФО и новых регионов РФ: Донецкой и Луганской народных республик, Херсонской и Запорожской областей. Завершится серия 6-10 декабря в Москве: на одной площадке с управленцами ЦФО конкурсные испытания пройдут зарубежные участники. По итогам окружных финалов определятся 300 суперфиналистов пятого сезона. Имена победителей юбилейного конкурса будут известны в 2024 году.

Конкурс управленцев «Лидеры России» проводится с 2017 года по поручению президента Российской Федерации. В апреле 2023 года стартовал пятый сезон проекта. За все время на участие в конкурсе подано более одного миллиона заявок из 150 стран мира.

Ранее победитель трека «Международный» конкурса «Лидеры России» из Армении Арам Акопян получил российское гражданство.