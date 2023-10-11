  • СМИ сообщили об инциденте у ядерного центра в Израиле
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    С чем столкнется армия Израиля в секторе Газа
    Танки начали получать серийную защиту от дронов-камикадзе
    Авиаэксперт назвал замену легким транспортникам Ан-72 и Ан-26
    Рар поддержал заявление Маска о неизбежной гражданской войне в Европе
    Путин назвал одну из причин эскалации конфликта в Израиле
    Глава Пентагона назвал сроки начала применения Украиной F-16
    Аэропорт Тель-Авива остановил все рейсы
    Зеленский заявил о последней стадии конфликта Украины с Россией
    ХАМАС отверг обвинения в убийствах детей
    Мнения
    Дмитрий Скворцов Дмитрий Скворцов Российские деньги потянулись на Родину

    Возвращение российских капиталов из Европы – это уход из зоны риска туда, где есть перспективы роста экономики и защита инвестора. То самое, чем ранее Запад привлекал к себе капиталы из других стран. Но теперь это начало работать в обратную сторону.

    2 комментария
    Владимир Можегов Владимир Можегов Финляндия как пример пересборки отношений с Европой

    Наши отношения с Финляндией являются прекрасным камертоном наших отношений с европейскими странами в принципе. Финляндия всегда ощущала себя неким центром финно-угорского мира – и при благоприятных внешних обстоятельствах вполне могла бы им стать.

    9 комментариев
    Евгений Крутиков Евгений Крутиков Пашинян продолжает сдавать Армению

    Армянский премьер-министр – настолько уникальное явление, что ему сложно найти аналог или сравнение. Он чуть ли не в одиночку и под улюлюкание уличной группы поддержки разрушил то, что до него – через кровь и сверхусилия – строили другие.

    20 комментариев
    11 октября 2023, 18:42

    Победитель трека конкурса «Лидеры России» из Армении получил российское гражданство

    Победитель трека «Международный» конкурса «Лидеры России» из Армении получил российское гражданство

    Арам Акопян из Армении стал 28-м победителем трека «Международный» конкурса управленцев «Лидеры России» – флагманского проекта президентской платформы «Россия – страна возможностей», который получил по упрощенной процедуре российское гражданство.

    Президент Владимир Путин своим указом постановил принять в гражданство РФ Арама Акопяна из Республики Армения. Молодой специалист по международным отношениям стал 28-м победителем трека «Международный» конкурса управленцев «Лидеры России», получившим российское гражданство по упрощенной процедуре, говорится в пресс-релизе, поступившем в газету ВЗГЛЯД.

    Сейчас 24-летний Арам Акопян живет в Москве и учится в аспирантуре МГУ имени М.В. Ломоносова на факультете мировой политики. Он дважды награжден благодарственными письмами президента России за активное участие в общественно-политической жизни страны и вклад в реализацию приоритетных социальных проектов.

    «Я предпринимал несколько попыток окончательно связать свою жизнь с Россией и очень рад, что это важное и долгожданное событие состоялось. Гражданство необходимо не для галочки. Получение паспорта поможет полноценно интегрироваться в российское общество, профессионально расти, а также реализовать свои идеи и проекты на правах гражданина РФ. Жизнь в другой стране я никогда не рассматривал, потому что изучаю историю, международные отношения и знаю: Россия всегда была справедливым государством как по отношению к своему народу, так и по отношению к другим странам», – считает Акопян.

    Он родился в городе Раздане. В школьные годы занимался актерским мастерством и даже работал актером, но связать жизнь решил с другой профессией. В 2016 году поступил в филиал МГУ имени М.В. Ломоносова в городе Ереване на факультет «Международные отношения», выучив за несколько месяцев с нуля русский язык и историю России. В вузе основал студенческое объединение «Клуб молодых дипломатов». Участвовал во Всемирном фестивале молодежи и студентов в Сочи и первом Глобальном форуме молодых дипломатов, организованном Советом молодых дипломатов МИД России.

    В 2018 году Акопян основал международную неправительственную организацию «Международное молодежное правительство», которая на пике развития насчитывала более 2,5 тысяч членов из 28 стран мира. Молодые политики занимались гуманитарными и образовательными проектами, в частности, восстановили одну из деревенских школ в Республике Гана, организовывали медицинскую помощь малоимущим детям и молодежи в разных странах, занимались популяризацией истории и культуры народов Сибири среди иностранных студентов и открывали бесплатные языковые школы.

    В 2020 году Арам Акопян переехал в Москву и поступил в магистратуру Дипломатической Академии МИД России на факультет мировой экономики. В 2021 году подал заявку на участие в четвертом сезоне конкурса управленцев «Лидеры России» и стал одним из победителей трека «Международный». Затем прошел программу профессиональной переподготовки «Мастер государственного управления для руководителей» в Высшей школе государственного управления РАНХиГС.

    «Конкурс «Лидеры России» стал для меня вызовом: в 22 года мне предстояло сравниться с опытными управленцами. Я понимал, что проект может стать карьерным лифтом и поможет реализоваться в России. На конкурсе я познакомился с новыми людьми, профессионалами в разных областях, которые с удовольствием делились опытом и знаниями. После победы в треке я смог получить гражданство, что было так важно для меня, и был приглашен пройти конкурсный отбор в ВШГУ РАНХиГС. Это уникальная образовательная программа, которая дает бесценные знания на основе лучших практик России в сфере управления. Уверен, что многие возможности еще впереди», – отметил победитель трека «Международный».

    На данный момент в гражданство Российской Федерации приняты 28 победителей трека «Международный» конкурса управленцев «Лидеры России». Это участники из Азербайджана, Армении, Беларуси, Болгарии, Греции, Грузии, Израиля, Казахстана, Молдовы, Польши, США, Узбекистана и Франции.

    10 октября 2023, 22:49
    В Израиле заявили об отмене «всех правил ведения войны»
    В Израиле заявили об отмене «всех правил ведения войны»
    @ Ilia Yefimovich/dpa/picture-alliance/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Израиль отменил все правила ведения войны, военных судов не будет, израильские солдаты не будут нести ответственность, заявил министр обороны Израиля Йоав Галант.

    В своем обращении министр обороны Израиля подчеркнул, что израильские военные не будут нести ответственность, правила войны отменены, передает Sputnik Беларусь.

    Ранее глава израильского Минобороны Йоав Галант заявил, что Израиль переходит к «полноценному наступлению» на сектор Газа.

    Военно-политический кабинет Израиля в воскресенье официально объявил о переходе страны в состояние войны, заявили в канцелярии израильского премьера Биньямина Нетаньяху. Соответственно, одобрено и начало крупных боевых операций.

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    11 октября 2023, 11:40
    Зеленский заявил о последней стадии конфликта Украины с Россией
    Зеленский заявил о последней стадии конфликта Украины с Россией
    @ President Of Ukraine/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Александра Юдина

    Конфликт Киева с Москвой уже находится в завершающей фазе, выразил мнение румынской прессе на канале «Диджи-24»украинский президент Владимир Зеленский.

    По его словам, происходит последняя – самая трудная – часть военного конфликта, при этом Киев опасается недостатка денег и вооружения, передает ТАСС

    В ответ на напоминание о том, что Румыния направила Киеву артиллерийские боеприпасы, Зеленский отметил, что помощь Румынии очень важна, при этом добавил, что «было бы чудесно», если бы Румыния могла помочь Украине системами ПВО.

    Касательно вопроса о существование молдавского языка, президент Украины заверил, что не видит в этом глобальной проблемы, однако пообещал решить этот вопрос «через две недели».

    В заключение Зеленский обозначил, что планирует баллотироваться на ближайших президентских выборах в случае, если война будет продолжаться.

    Ранее Зеленский заявлял, что эскалация в Израиле рискует отвлечь внимание международного сообщества от конфликта на Украине, и это будет иметь последствия.

    Газета ВЗГЛЯД писала, что США придется выбирать между помощью Украине и Израилю, который в минувшие выходные подвергся беспрецедентной атаке со стороны палестинского радикального движения ХАМАС.

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    11 октября 2023, 09:27
    Посол Израиля назвал ерундой мнения о якобы причастности России к атаке ХАМАС

    Посол Израиля Бен Цви назвал полной ерундой мнения о якобы причастности России к атаке ХАМАС

    Посол Израиля назвал ерундой мнения о якобы причастности России к атаке ХАМАС
    @ Валерий Шарифулин/ТАСС

    Tекст: Ольга Никитина

    Израиль не верит, что Россия каким-либо образом причастна к атаке палестинской радикальной группировки ХАМАС на страну, заявил израильский посол в Москве Александр Бен Цви.

    «Это полная ерунда. Мы не верим, что Россия в какой-то форме в этом участвовала», – сказал он газете «Коммерсант».

    Сторонники обвинений в адрес России утверждают, что атака на Израиль якобы отвечает интересам Москвы, поскольку теперь внимание и ресурсы США будут переключены с Украины на Ближний Восток. Израильский посол подчеркнул, что эти люди сильно ошибаются, полагая, что Штаты направят в Израиль какие-то серьезные ресурсы.

    Александр Бен Цви отметил, что Соединенные Штаты действительно являются стратегическим партнером Израиля и поставляют стране вооружения. «Кстати, бывает и наоборот», – указал он, отметив, что в этом вопросе ничего не изменится. «И в России это понимают», – добавил дипломат.

    По его словам, подобные версии о якобы российской причастности к ситуации в Израиле являются чистой конспирологией.

    Накануне пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, комментируя слова Владимира Зеленского о желании России развязать войну на Ближнем Востоке, назвал подобные предположения безосновательными и указал, что в Кремле негативно относятся к таким заявлениям.

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    11 октября 2023, 12:45
    Кремль отреагировал на сообщения о повреждении газопровода между Финляндией и Эстонией

    В Кремле назвали тревожными сообщения о повреждении газопровода между Финляндией и Эстонией

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Новость о повреждении газопровода между Финляндией и Эстонией оказалась тревожной, Россия будет ждать более подробной информации об этом, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

    Он уточнил, что технической информацией Кремль не располагает, однако новость достаточно тревожная. Песков отметил, что опасные прецеденты по осуществлению терактов против объектов критической инфраструктуры в Балтийском регионе уже были созданы, в частности атаки против «Северных потоков», передает ТАСС.

    «Конечно, мы будем ожидать более подробной информации», – отметил представитель Кремля.

    Напомним, президент Финляндии Саули Ниинисте назвал диверсию возможной причиной утечки газа на газопроводе между Финляндией и Эстонией.

    При этом сообщалось, что сейсмологи из Норвегии зафиксировали вероятный взрыв в ночь на воскресенье в районе газопровода Balticconnector.

    Коментарии (21)
    11 октября 2023, 12:02
    Рар оценил слова Маска о неизбежной гражданской войне в Европе

    Германский эксперт Рар: Создание Европейского халифата может стать реальностью

    Рар оценил слова Маска о неизбежной гражданской войне в Европе
    @ Global Look Press/Keystone Press Agency

    Tекст: Евгений Поздняков

    Массовый и неконтролируемый наплыв мигрантов в скором времени приведет к социальному взрыву в ЕС. Приток беженцев с Ближнего Востока и Африки рискует изменить культурный и демографический облик региона. Об этом газете ВЗГЛЯД сказал германский политолог Александр Рар. Ранее Илон Маск назвал гражданскую войну в Европе «неизбежной».

    «К высказываниям Илона Маска я бы отнесся серьезно. Он хорошо понимает мир и не стесняется пренебрегать правилами языка «политической корректности». Действительно, протесты и уличные бои ближневосточных мигрантов с полицией во Франции вспыхивают настолько часто, что их уже называют прелюдией к гражданской войне», – сказал германский политолог Александр Рар.

    «В Германии набирает обороты схожая ситуация. Немало западных мыслителей предсказывают массовое нашествие представителей африканского и арабского мира в южные страны ЕС. При этом выступать они будут уже не в качестве беженцев, но завоевателей. Произойти это может уже в ближайшее десятилетие», – полагает эксперт.

    «Создание Европейского халифата может стать реальностью. В некоторых государствах Евросоюза уже существуют районы, где правоохранительные органы полностью утратили контроль над происходящим. В таких кварталах жизнь граждан полностью подчинена правилам шариата», – подчеркивает собеседник.

    «Массовый и неконтролируемый наплыв мигрантов в скором времени приведет к социальному взрыву в ЕС. Европейские лидеры пытаются предотвратить это, но пока безуспешно. Для качественных изменений нужно урезать социальные пособия иностранцам и перераспределить выплаты в пользу местных бедствующих граждан», – уточняет Рар.

    «Однако сделать это под давлением идеалов либеральной демократии невозможно. Политика мультикультурализма, продвигаемая западными идеологами, провалилась. Нас ждут столкновения между поборниками «прогрессивных» ценностей и исламистами. Кроме того, демографические особенности двух обществ также выступают на стороне беженцев», – считает собеседник.

    «Эксперты давно говорят о скорых климатических катастрофах в Африке. Поток мигрантов усилится: все больше молодых людей с континента будут пытаться осесть в богатых странах ЕС. Появляются и новые проблемы. Так, в прошлом году Евросоюз столкнулся с необходимостью помощи беженцам с Украины», – акцентирует эксперт.

    «Новое направление массовой миграции усугубило имеющиеся социальные проблемы. В ЕС надеются, что большинство из прибывших после окончания конфликта вернутся домой. К тому же западные страны готовы предоставить колоссальные средства на восстановление экономики Украины», – отмечает Рар.

    «Отмечу, что проблема массовой миграции более актуальна для «старой Европы». Восточноевропейские страны в этом отношении применяют иную политику: они закрывают собственные границы для «пришельцев», вынуждая, например, Германию и Францию забирать к себе большую долю переселенцев», – считает эксперт.

    Резюмируя, Рар подчеркнул, что «подобное различие в подходах к решению сложившейся проблемы приводит к ярым конфликтам между руководителями различных государств ЕС». «Но восточноевропейские страны отстаивают свои позиции», – заключил он.

    Ранее Илон Маск назвал гражданскую войну в Европе «неизбежной». Об этом он заявил на своей странице в социальной сети X (бывший Twitter, заблокирован в России). Так предприниматель отреагировал на статью британского политического обозревателя Константина Кисина. В ней автор обрушился с критикой на ряд стран ЕС, открывающих свои границы для людей с другими ценностями.

    Кроме того, в публикации отмечаются попытки «демонизации» противников данной миграционной политики из числа руководства Евросоюза. В своем ответе на статью Кисина, Маск написал, что «если нынешние тенденции сохранятся, гражданская война в Европе неизбежна».

    Напомним, вопрос о прибывающих в регион беженцах является крайне острым для всей организации. Недавно Польша заблокировала решение ЕС о расселении нелегальных мигрантов по странам сообщества. Вето на реализацию проекта наложил премьер-министр страны Матеуш Моравецкий.

    Против данной инициативы также выступил и глава правительства Венгрии Виктор Орбан. Он заявил, что Брюссель юридически изнасиловал Варшаву и Будапешт, «навязав им миграционный пакт». По его словам, в рамках обсуждений инициативы не может быть компромисса «ни сегодня, ни в ближайшие годы».

    При этом Орбан подчеркнул, что Венгрия готова защищать свои границы «как от мигрантов, так и от брюссельских бюрократов». Напомним, документ, вызвавший дискуссию внутри ЕС, предусматривает расселение беженцев на основе установленных квот, а в случае отказа – выплату в общий фонд средств на их содержание.

    Венгрия и Польша выступили против пакта. Власти этих стран заявили, что документ может быть принят только на основе общего согласия. При этом Брюссель планирует добиться его одобрения простым большинством голосов. Последние решения ЕС, касающиеся подготовки документа, принимались без участия представителей Будапешта и Варшавы.

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    11 октября 2023, 00:33
    Пашинян оценил отношения России и Армении

    Пашинян заявил о сложном этапе отношений России и Армении

    Пашинян оценил отношения России и Армении
    @ AP/TASS

    Tекст: Вера Басилая

    Армения и Россия находятся на сложном этапе отношений, но Ереван не меняет внешнеполитического вектора, заявил армянский премьер-министр Никол Пашинян общественному ТВ Армении.

    Он отметил, что никакого вектора в отношениях Армения никогда не меняла. По его словам, проблема не в отношениях России и Армении, а в сложностях между сверхдержавами, передает ТАСС.

    Премьер Армении подчеркнул, что  вопрос ратификации Римского статута никак не направлен против России и был запущен до выдачи Международным уголовным судом (МУС) ордера на арест президента России Владимира Путина.

    Пашинян уточнил, что в сентябре 2020 года Еревану стало ясно, что определенные системы безопасности не работают, и возможностью которые повышения безопасности для Армении стал Римский статут, который предоставляет возможность регулирования отношений с отдельными странами на двусторонней основе.

    Ранее замглавы МИД Михаил Галузин заявил, что присоединение Армении к Римскому статуту Международного уголовного суда (МУС) является абсолютно недружественным шагом.

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    10 октября 2023, 21:15
    Сейсмологи зафиксировали время и мощность повреждения газопровода Balticconnector
    Сейсмологи зафиксировали время и мощность повреждения газопровода Balticconnector
    @ Lehtikuva/Mikko Stig/REUTERS

    Tекст: Валерия Городецкая

    Норвежские сейсмологи заявили, что зафиксировали вероятный взрыв в ночь на воскресенье в районе газопровода Balticconnector между Финляндией и Эстонией в Балтийском море.

    Как сообщило норвежское сейсмологическое объединение NORSAR, у берега Финляндии в Балтийском море 8 октября в 1.20 по местному времени (совпадает с мск) был зафиксирован вероятный взрыв, передает РИА «Новости».

    Магнитуда сейсмологического события оценивается в 1, что, по данным NORSAR, ниже, чем у взрыва на «Северных потоках» в сентябре прошлого года.

    Ранее президент Финляндии Саули Ниинисте назвал диверсию возможной причиной утечки газа на газопроводе между Финляндией и Эстонией.

    Коментарии (19)
    11 октября 2023, 10:30
    В Магадане отказались принимать предателей и релокантов

    Губернатор Носов: Магадан не примет предателей и релокантов

    В Магадане отказались принимать предателей и релокантов
    @ Александр Кряжев/РИА Новости

    Tекст: Ольга Никитина

    Колыма не принимает подлых людей и предателей, региону нужны трудолюбивые и талантливые люди, заявил губернатор Магаданской области Сергей Носов.

    Так Носов отреагировал на заявление председателя Госдумы Вячеслава Володина, который накануне пригрозил Магаданом релокантам, которые покинули Россию и совершили «подлые поступки, радуясь выстрелам» по российской территории и «желая победы нацистскому кровавому киевскому режиму».

    Носов призвал избавиться от старых клише, тем более что произрастают они «от релокантов прошлого». «На Колыме живут прекрасные люди. Живут и работают настоящие патриоты своей страны», – приводит его слова РИА «Новости».

    Колыма, как подчеркнул губернатор, динамично развивается и следует поручениям президента и правительства России. Региону нужны грамотные, образованные и профессиональные люди, указал Носов.

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    11 октября 2023, 00:40
    В Израиле убит бывший советский ученый Сергей Гредескул
    В Израиле убит бывший советский ученый Сергей Гредескул
    @ @AteoBreaking

    Tекст: Вера Басилая

    Проживавший в Израиле советский физик-теоретик Сергей Гредескул был убит вместе со своей супругой в городе Офаким во время атаки ХАМАС.

    Во время нападения ХАМАС Сергей Гредескул находился в доме с супругой, их убили во дворе, физику был 81 год, пишет «Московский комсомолец».

    Сергей Андреевич Гредескул родился в 1942 году. Получил образование в Харьковском государственном университете и был учеником Евгения Лифшица.

    С 1991 по 2012 годы был  профессором в израильском Университете им. Бен Гуриона, в городе Беэр-Шева. Совместно с другим советским физиком-теоретиком – академиком АН СССР Ильей Лифшицем и Львом Пастуром написал монографию «Введение в теорию неупорядоченных систем» и около ста научных статей. Лауреат Государственной премии Украинской Советской Социалистической республики.

    В 1991 году, после развала СССР переехал в Израиль.

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    11 октября 2023, 01:56
    В Румынии от Зеленского потребовали вернуть территории

    Румынский сенатор Шошоакэ потребовала от Зеленского вернуть земли

    Tекст: Вера Басилая

    Румынский сенатор Диана Шошоакэ призвала приехавшего в Бухарест президента Украины Владимира Зеленского «вернуть территории» Румынии.

    Сенатор призвала Зеленского уважать национальное меньшинство румын на Украине и вернуть Румынии территории. Она прокричала свои требования в парламенте проходившим мимо нее румынской и украинской делегациям во главе с президентом Украины, передает РИА «Новости».

    Ранее румынский парламент отменил заседание с выступлением украинского президента Владимира Зеленского.

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    10 октября 2023, 21:41
    В кибуце Беэри на границе с Газой обнаружили более ста тел бойцов ХАМАС
    В кибуце Беэри на границе с Газой обнаружили более ста тел бойцов ХАМАС
    @ Yousef Masoud/SOPA Images/Sipa USA/Reuters

    Tекст: Кристина Цыцура

    Тела более сотни бойцов ХАМАС были обнаружены в израильском кибуце Беэри возле границы с сектором Газа, сообщил канал i24 News.

    Всего обнаружено 103 тела, они были найдены в израильской общине Беэри, передает ТАСС.

    Ранее в этом же кибуце волонтеры израильской общественной организации ЗАКА обнаружили не менее 100 тел израильтян после атаки радикалов ХАМАС. Напомним, Израиль подвергся ракетной атаке из сектора Газа. Затем бойцы ХАМАС проникли в приграничные районы на юге Израиля.

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    11 октября 2023, 09:18
    В России нашли решение по легким транспортникам на смену Ан-72 и Ан-26

    Шойгу: В России найдено решение по легким транспортникам на смену Ан-72 и Ан-26

    В России нашли решение по легким транспортникам на смену Ан-72 и Ан-26
    @ Марина Лысцева/ТАСС

    Tекст: Ольга Никитина

    Решение по легким транспортным самолетам, которые должны прийти на смену Ан-72 и Ан-26, найдено, сообщил министр обороны России Сергей Шойгу по итогам посещения авиастроительного завода «Авиастар» (входит в ПАО «Ил») в Ульяновске, где глава военного ведомства проверил выполнение гособоронзаказа.

    Шойгу проинспектировал производство самолетов Ил-76МД-90А и ремонт Ан-124-100, а также провел рабочее совещание, в ходе которого назвал важнейшим и давно назревшим вопросом транспортные самолеты, которые должны прийти на смену Ан-72 и Ан-26.

    «Решение найдено. Теперь надо определиться со сроками, как скоро и как быстро мы сможем это решение воплотить в жизнь», – приводятся его слова в Telegram-канале Минобороны.

    Также в ходе совещания министр обороны предложил принять решения и рассмотреть все вопросы по тяжелым транспортным самолетам Ан-124. Он отметил, что число этих самолетов должно быть удвоено к 2025 году. «У нас теперь уже появились и двигатели, у нас есть возможности, и мощности для модернизации этих самолетов», – сказал министр.

    Глава Минобороны отметил, что с учетом специальной военной операции загруженность военно-транспортной авиации увеличилась в разы. «Мы превзошли загрузку, которая была по военно-транспортной авиации в самые напряженные времена Советского Союза почти в два раза», – отметил он.

    В мае обновленный после модернизации военно-транспортный самолет Ил-76МД-90А, прошедший летные и наземные испытания, был передан Минобороны России.

    Коментарии (29)
    11 октября 2023, 15:07
    Танки Т-90М начали серийно оснащать козырьками для защиты от дронов-камикадзе
    Танки Т-90М начали серийно оснащать козырьками для защиты от дронов-камикадзе
    @ Владимир Гердо/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Концерн «Уралвагонзавод» госкорпорации Ростех начал штатно оснащать танки Т-90М козырьками, обеспечивающими дополнительную защиту от дронов-камикадзе.

    На видео отправки в войска очередных машин запечатлен танк Т-90М «Прорыв» с установленной в заводских условиях штатной конструкцией, представляющей из себя козырек из металлических профилей над башней, передает ТАСС.

    Ранее подобную защиту бойцы на фронте устанавливали самостоятельно, теперь новые танки будут оснащаться ей на заводе. В Ростехе отметили, что конструкция хорошо защищает машины и экипажи от дронов-камикадзе и сбрасываемых с беспилотников боеприпасов.

    Ранее сообщалось, что «Уралвагонзавод» поставила Минобороны партию танков Т-90М «Прорыв» и Т72Б3М с допзащитой.

    Коментарии (17)
    10 октября 2023, 23:45
    Опубликованы кадры уничтожения Су-25 ВСУ на аэродроме Долгинцево в Кривом Роге

    Tекст: Вера Басилая

    В Сети распространяются кадры уничтожения Су-25 ВСУ на аэродроме Долгинцево в Кривом Роге приблизительно в 70 км от линии фронта.

    Военкор Андрей Руденко отметил в своем Telegram-канале, что украинский истребитель был уничтожен новым барражирующим боеприпасом с дальностью поражения до 120 км.

    Ранее «Ланцет» поразил украинский МиГ-29 на дальности свыше 80 км благодаря новшествам.

    Коментарии (12)
    11 октября 2023, 12:09
    NYT раскрыла причины неготовности Израиля к нападению ХАМАС

    NYT: Атака ХАМАС стала возможна из-за ряда ошибок израильских спецслужб

    Tекст: Александра Юдина

    Атака палестинского движения ХАМАС на Израиль стала возможна из-за допущенных представителями израильских спецслужб и военными ошибок, сообщает The New York Times.

    По данным высокопоставленных сотрудников службы безопасности Израиля, на которых ссылается газета, слабым местом стала неспособность сотрудников разведки установить контроль над ключевыми каналами связи, которые используют ХАМАС, передает RT.

    Кроме того, издание отмечает, что другим слабым местом службы безопасности Израиля является серьезная зависимость от оборудования, которое используется для наблюдения за границами и которое ХАМАС удалось отключить.

    Помимо прочего, дополнительной причиной к возможности атаки NYT назвала сосредоточение большей части израильских командиров на одной пограничной базе, которая была захвачена в самом начале обострения конфликта.

    Согласно официальным данным, в результате атак радикального палестинского движения ХАМАС погибли не менее 1,2 тыс. израильтян, ранения получили более 2,7 тыс. В секторе Газа в результате эскалации конфликта погибли, по последним данным, 950 человек.

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