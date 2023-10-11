Победитель трека конкурса «Лидеры России» из Армении получил российское гражданство

Победитель трека «Международный» конкурса «Лидеры России» из Армении получил российское гражданство

Президент Владимир Путин своим указом постановил принять в гражданство РФ Арама Акопяна из Республики Армения. Молодой специалист по международным отношениям стал 28-м победителем трека «Международный» конкурса управленцев «Лидеры России», получившим российское гражданство по упрощенной процедуре, говорится в пресс-релизе, поступившем в газету ВЗГЛЯД.

Сейчас 24-летний Арам Акопян живет в Москве и учится в аспирантуре МГУ имени М.В. Ломоносова на факультете мировой политики. Он дважды награжден благодарственными письмами президента России за активное участие в общественно-политической жизни страны и вклад в реализацию приоритетных социальных проектов.

«Я предпринимал несколько попыток окончательно связать свою жизнь с Россией и очень рад, что это важное и долгожданное событие состоялось. Гражданство необходимо не для галочки. Получение паспорта поможет полноценно интегрироваться в российское общество, профессионально расти, а также реализовать свои идеи и проекты на правах гражданина РФ. Жизнь в другой стране я никогда не рассматривал, потому что изучаю историю, международные отношения и знаю: Россия всегда была справедливым государством как по отношению к своему народу, так и по отношению к другим странам», – считает Акопян.

Он родился в городе Раздане. В школьные годы занимался актерским мастерством и даже работал актером, но связать жизнь решил с другой профессией. В 2016 году поступил в филиал МГУ имени М.В. Ломоносова в городе Ереване на факультет «Международные отношения», выучив за несколько месяцев с нуля русский язык и историю России. В вузе основал студенческое объединение «Клуб молодых дипломатов». Участвовал во Всемирном фестивале молодежи и студентов в Сочи и первом Глобальном форуме молодых дипломатов, организованном Советом молодых дипломатов МИД России.

В 2018 году Акопян основал международную неправительственную организацию «Международное молодежное правительство», которая на пике развития насчитывала более 2,5 тысяч членов из 28 стран мира. Молодые политики занимались гуманитарными и образовательными проектами, в частности, восстановили одну из деревенских школ в Республике Гана, организовывали медицинскую помощь малоимущим детям и молодежи в разных странах, занимались популяризацией истории и культуры народов Сибири среди иностранных студентов и открывали бесплатные языковые школы.

В 2020 году Арам Акопян переехал в Москву и поступил в магистратуру Дипломатической Академии МИД России на факультет мировой экономики. В 2021 году подал заявку на участие в четвертом сезоне конкурса управленцев «Лидеры России» и стал одним из победителей трека «Международный». Затем прошел программу профессиональной переподготовки «Мастер государственного управления для руководителей» в Высшей школе государственного управления РАНХиГС.

«Конкурс «Лидеры России» стал для меня вызовом: в 22 года мне предстояло сравниться с опытными управленцами. Я понимал, что проект может стать карьерным лифтом и поможет реализоваться в России. На конкурсе я познакомился с новыми людьми, профессионалами в разных областях, которые с удовольствием делились опытом и знаниями. После победы в треке я смог получить гражданство, что было так важно для меня, и был приглашен пройти конкурсный отбор в ВШГУ РАНХиГС. Это уникальная образовательная программа, которая дает бесценные знания на основе лучших практик России в сфере управления. Уверен, что многие возможности еще впереди», – отметил победитель трека «Международный».

На данный момент в гражданство Российской Федерации приняты 28 победителей трека «Международный» конкурса управленцев «Лидеры России». Это участники из Азербайджана, Армении, Беларуси, Болгарии, Греции, Грузии, Израиля, Казахстана, Молдовы, Польши, США, Узбекистана и Франции.