  • Новость часаЦАХАЛ заявил о нанесении ответных ударов по Ливану
  • Лента новостей
  • Эксклюзив
  • Новости
    •
    Польские русофобы будут мешать друг другу
    В МИД резко отреагировали на заявление ПАСЕ о Путине
    В США рассказали, как изменятся границы Украины
    В Норвегии обвинили олимпийского чемпиона Большунова во лжи
    Путин поблагодарил руководство ВС России и бойцов на передовой за мужество и героизм
    ПВО ночью сбила 27 БПЛА Украины над территорией России
    The Statesman: Киев на грани из-за ситуации на фронте
    Более 30 российских детей вернулись из Сирии в Россию
    Фильм «Сказка» Сокурова не получил прокатное удостоверение
    Мнения
    Ольга Андреева Ольга Андреева Путин сделал то, чего не могли сделать российские гуманитарии

    Только в цивилизационном контексте становится понятно, почему Запад упорно столетиями видел в нас врага, почему Россия так же упорно сопротивлялась имплементации западных ценностей.

    24 комментария
    Дмитрий Володихин Дмитрий Володихин В чем заблуждение евразийцев

    Россия не является соединением каких бы то ни было европейских и азиатских культур. Россия ни в коей мере не евразийская держава.

    30 комментариев
    Глеб Простаков Глеб Простаков Куда заведет Россию новая приватизация

    Сейчас России нужны новые технологии, восстановленное станкостроение, а также масштабное производство ширпотреба от мебели до автомобилей – в нишах, освободившихся после исхода западных компаний и санкций.

    26 комментариев
    15 октября 2023, 11:03

    Силы России уничтожили склад с боеприпасами ВСУ в Херсонской области

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Соединения группировки войск «Днепр» уничтожили склад с боеприпасами и пункт временной дислокации одного из подразделений ВСУ, сообщил представитель оперативных служб Херсонской области.

    Как сообщил источник ТАСС соединениями группировки войск «Днепр» в островной зоне был уничтожен пункт временной дислокации одного из подразделений ВСУ, в районе Очакова, потери ВСУ составили 12 человек, также был уничтожен склад с боеприпасами подразделения ВСУ в Велитенском.

    Источник добавил, что на херсонском направлении уничтожены позиция ВСУ в районе острова Алексеевский и 120 мм минометный расчет в районе Антоновки. На каховском направлении уничтожена позиция ВСУ, в районе Михайловки.

    Ранее ВС России уничтожили гаубицу «Мста-Б» и пушку «Гиацинт-Б» на Херсонском направлении.

    14 октября 2023, 09:58
    Киев забил тревогу из-за наступления ВС России по всей линии фронта

    Британский журнал Spectator: ВС России начали наступление по всей линии фронта

    Киев забил тревогу из-за наступления ВС России по всей линии фронта
    @ Станислав Красильников/РИА Новости

    Tекст: Александра Юдина

    Крупномасштабное наступление российских военных стало неожиданностью для украинского командования, пишет украинская журналистка и обозреватель британского журнала Spectator Светлана Моренец.

    В ее статье указано, что «Украина в огне» из-за того, что российские военные начали наступление по всей линии фронта, передает РИА «Новости».

    Моренец подчеркнула, что сейчас происходит около сотни боевых столкновений, а одно из самых решающих разворачивается в Авдеевке.

    По ее словам, ВС России намерены «сковать ВСУ» и «не допустить перемещения украинских резервов».

    Кроме того, Моренец заметила, что украинские солдаты в соцсетях описывают ситуацию как «ад».

    Ранее Wall Street Journal сообщила, что украинской армии не хватает танков и снарядов для захвата российских оборонительных линий, поэтому штурмы заканчиваются серьезными потерями.

    Коментарии (27)
    12 октября 2023, 19:40
    Вернувшихся в Россию известных релокантов решили проверить на дискредитацию армии

    Госдума поручила проверить релокантов на дискредитацию армии и руководства России

    Вернувшихся в Россию известных релокантов решили проверить на дискредитацию армии
    @ Vladimir Baranov/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Госдума приняла поручение о проверке уехавших из России, а потом вернувшихся релокантов на дискредитацию армии и руководства России, заявил депутат Государственной думы Александр Хинштейн.

    Парламентарий заявил в своем Telegram-канале, что в списке на проверку оказались артисты, бизнесмены, блогеры, которые ранее уехали и поливали грязью Россию, а теперь возвращаются и не несут никакого наказания за свои слова и поступки. По его предложению, проверят также и сына председателя правительства Самарской области Юрия Кудряшова, известного своими антироссийскими заявлениями.

    Ранее сообщалось, что проживающий в Британии российский миллиардер Михаил Фридман якобы покинул страну и появился в Москве.

    Председатель Госдумы Вячеслав Володин заявил, что покинувшим Россию релокантам, которые совершили «подлые поступки, радуясь выстрелам» по российской территории и «желая победы нацистскому кровавому киевскому режиму», по возвращении на Родину «обеспечен Магадан». Позже Володин заявил, что релоканты в ряде случаев могут подпасть под статью о госизмене, и предложил размещать их не в Магадане, а там, «где нет лета», на рудниках.

    Между тем пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что с теми релокантами, которые поддержали Киев, нам не по пути, остальных Родина ждет.

    Коментарии (54)
    14 октября 2023, 13:52
    Российские войска нанесли поражение ВСУ под Угледаром и Никольским
    Российские войска нанесли поражение ВСУ под Угледаром и Никольским
    @ Станислав Красильников/РИА Новости

    На Южно-Донецком направлении подразделения группировки «Восток» во взаимодействии с армейской авиацией нанесли поражение скоплениям живой силы 79-й десантно-штурмовой и 72-й механизированной бригад ВСУ около Угледара и Никольского Донецкой народной республики (ДНР), сообщил на брифинге официальный представитель Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

    Потери противника составили до 170 военнослужащих, машина пехоты, две бронемашины, сообщается в Telegram-канале Минобороны России.

    На Купянском направлении подразделениями «Западной» группировки в ходе активных действий при поддержке авиации отражены семь атак штурмовых групп 14-й, 32-й, 115-й механизированных бригад ВСУ возле Ивановки, Синьковки и Тимковки Харьковской области.

    У Лимана Первого Харьковской области пресечена деятельность украинской диверсионно-разведывательной группы (ДРГ), сообщил Конашенков.

    Потери ВСУ за последние сутки составили до 215 военнослужащих убитыми и ранеными, танк, две машины пехоты, три пикапа, а также польская самоходная артустановка Krab.

    На Краснолиманском направлении ми действиями подразделений группировки «Центр», ударами армейской авиации отражены две атаки штурмовых групп 67-й механизированной бригады ВСУ севернее Серебрянки ДНР.

    Нанесено поражение живой силе и технике 21-й, 63-й, 67-й механизированных бригад ВСУ рядом с Торским, Ямполовкой ДНР и Червоной Дибровой Луганской народной республики (ЛНР). Ликвидированы около 30 военнослужащих, две машины пехоты, три бронемашины, отчитались в Минобороны.

    На Донецком направлении подразделениями «Южной» группировки во взаимодействии с авиацией отражена атака противника, нанесено поражение живой силе и технике ВСУ в под Андреевкой, Клещеевкой, Курдюмовкой и Марьинкой ДНР.

    Потери противника на этом направлении составили до 185 военнослужащих, три бронtмашины, американская артсистема М777, гаубица Д-20, самоходная артустановка «Акация» и «Гвоздика», а также станция РЭБ «Буковель», подытожили в оборонном ведомстве.

    Коментарии (20)
    12 октября 2023, 14:48
    Военный эксперт объяснил отступление ВСУ под Купянском

    Военный эксперт Рожин: Основные сражения под Купянском будут проходить по линии Двуречное – Синьковка – Петропавловка

    Военный эксперт объяснил отступление ВСУ под Купянском
    @ Евгений Биятов/РИА Новости

    Tекст: Евгений Поздняков

    В связи с обстановкой на Купянском направлении для противника обостряется необходимость обеспечения логистики на восточном берегу Оскола. ВС РФ получают серьезные возможности для продвижения вперед. Об этом газете ВЗГЛЯД сказал военный эксперт Борис Рожин. Ранее ВСУ отошли на вторую линию обороны под Купянском.

    «За последнюю неделю на Купянском направлении противник понес серьезные потери. Это вынудило ВСУ оставить занимаемые позиции и отойти на вторую линию обороны. Происходящее развитие событий позволило российским войскам продвинуться вперед и занять несколько новых опорных точек», – сказал военный эксперт Борис Рожин

    «В настоящий момент украинская армия удерживает территорию по линии Двуречное – Синьковка – Петропавловка. В дальнейшем основные сражения пройдут именно здесь, поскольку ВСУ важно продолжать прикрывать окраины Купянска. Кроме того, у противника возникла острая необходимость обеспечения логистики на восточном берегу Оскола», – подчеркивает собеседник.

    «На этом участке идет активная борьба за коммуникации. Российские войска ведут активное уничтожение мостов и переправ, в то время как украинские силы пытаются оперативно их восстанавливать. Для них это имеет принципиальное значение, поскольку без должных линий логистики сдержать наше наступление к западу от Сватово будет невозможно», – резюмирует Рожин.

    Ранее ВСУ отошли на вторую линию обороны под Купянском. Об этом РИА «Новости» сообщил подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко. По его словам, большая часть украинских подразделений под натиском российских сил покинула ряд опорных пунктов на участке Синьковка – Петропавловка. Он отметил, что многие формирования противника уже утратили свою боеспособность.

    Марочко подчеркнул, что некоторые подразделения не так давно срочно доукомплектовывались необученным личным составом. Напомним, на Купянском направлении «Западная» группировка ВС РФ при поддержке авиации и артиллерии отразила 10 контратак штурмовых групп 32-й, 115-й механизированной и 10-й горно-штурмовой бригад ВСУ в районах Ивановки и Синьковки Харьковской области, а также Макеевки ЛНР. Об этом сообщается на официальном Telegram-канале министерства обороны.

    В ведомстве подчеркнули, что подразделения улучшили свое положение по переднему краю. Суточные потери противника в среду составили до 280 человек убитыми и ранеными, танк и два автомобиля. В ходе контрбатарейной борьбы поражены артиллерийская система М777 производства США, самоходные артиллерийские установки Krab польского производства и «Гвоздика». В районе города Волчанск Харьковской области был уничтожен склад боеприпасов подразделения иностранных наемников.

    Коментарии (5)
    14 октября 2023, 21:14
    На Украине заявили о деморализации ВСУ после лобовой атаки

    Экс-советник Кучмы Соскин: После лобовой атаки солдаты ВСУ деморализованы

    Tекст: Вера Басилая

    Провальное контрнаступление ВСУ привело к деморализации украинских военных, росту недовольства среди солдат, заявил бывший советник Леонида Кучмы Олег Соскин на своем YouTube-канале.

    Соскин рассказал, что командиры отправляли в лобовую атаку солдат ВСУ, после чего у украинских военных выросла деморализация, а также растет недовольство, передает РИА «Новости».

    По мнению эксперта, ВСУ за четыре месяца так называемого контрнаступления не смогли достичь крупного успеха, понесли тяжелые потери в личном составе, лишились многих вооружений.

    Ранее The Statesman сообщил, что Киев находится на грани из-за ситуации на фронте и сокращения помощи от Запада.

    Коментарии (8)
    14 октября 2023, 17:28
    Ургант выступил в МГИМО в качестве шоумена

    Телеведущий Иван Ургант выступил в МГИМО в качестве шоумена

    Ургант выступил в МГИМО в качестве шоумена
    @ Скриншот из видео

    Tекст: Вера Басилая

    Телеведущий Иван Ургант выступил в МГИМО в качестве шоумена по приглашению журналиста и профессора университета Юрия Кобаладзе.

    Источник RT сообщил, что таким образом Кобаладзе хотел «повеселить аудиторию», а Ургант выступил в университете бесплатно.

    Отмечается, что деканат и ректорат МГИМО узнали о том, что юморист был на творческой встрече в вузе из интернета и якобы были удивлены, ведь к журналистике, и преподаванию это отношения не имеет. 

    Напомним, в апреле Иван Ургант пообещал вернуться на Первый канал.

    Коментарии (67)
    12 октября 2023, 15:00
    ВС РФ нанесли поражение украинским войскам под Урожайным и Новомихайловкой
    ВС РФ нанесли поражение украинским войскам под Урожайным и Новомихайловкой

    Tекст: Алексей Дегтярев

    На Южно-Донецком направлении группировка «Восток» нанесла поражение украинским подразделениям у Урожайного и Новомихайловки в ДНР, сообщило Минобороны России.

    Поражены живая сила и техника украинских 58-й мотопехотной, 79-й десантно-штурмовой бригад, уточнило министерство в своем Telegram-канале.

    ВСУ потеряли до 165 человек, поражены машина РСЗО «Град», американская самоходная гаубица М109 Paladin и САУ «Акация».

    На Купянском направлении «Западная» группировка отразила семь атак украинских штурмовиков 4-й танковой, 14-й, 32-й и 115-й механизированных бригад у Синьковки, Ивановки (Харьковская область) и Макеевки (ЛНР).

    Поражена живая сила и техника 14-й механизированной бригады ВСУ и 103-й бригады теробороны у города Купянска и поселка Берестовое (Харьковская область).

    Украинская сторона потеряла до 105 человек, танк, польскую САУ Krab, гаубицу М109 Paladin и также орудие Д-30.

    Группировка «Центр» на Краснолиманском направлении отразила три атаки украинских штурмовиков 21-й и 67-й механизированных бригад у Ямполовки (ДНР) и Червоной Дибровы (ЛНР). ВСУ потеряли на этом направлении 55 человек, две бронемашины и две гаубицы Д-30.

    «Южная» группировка на Донецком направлении отразила три атаки ВСУ у Клещеевки и Первомайского (ДНР). Авиация поразила живую силу и технику 10-й горно-штурмовой, 53-й, 93-й и 110-й механизированных бригад ВСУ у Белогоровки (ЛНР), Курдюмовки, Авдеевки и Марьинки (ДНР). ВСУ потеряли до 340 человек, танк и пять бронемашин.

    При контрбатарейной борьбе поражены французская самоходная гаубица Caesar, два орудия Д-20 и гаубица Д-30. У Авдеевки, Орловки и Ласточкино (ДНР) уничтожены три склада боеприпасов.

    На Запорожском направлении отражены две атаки 23-й и 65-й механизированных бригад ВСУ у Работино (Запорожская область). Там украинская сторона потеряла до 30 человек, танк, две боевые бронированные машины, американскую артиллерийскую систему М777, орудие Д-20, и американскую гаубицу М119.

    На Херсонском направлении ВСУ потеряли до 50 человек, 11 автомобилей и гаубицу Д-30. Также уничтожены станция РЭБ и склад боеприпасов у города Берислав (Херсонская область).

    Коментарии (11)
    12 октября 2023, 19:48
    В Сети появились кадры уничтоженного узла снабжения ВСУ в Очеретино
    В Сети появились кадры уничтоженного узла снабжения ВСУ в Очеретино
    @ кадр из видео

    Tекст: Вера Басилая

    Опубликованы кадры уничтоженной ВС России железнодорожной станции Очеретино, которую ВСУ использовали как узел снабжения гарнизона в Авдеевке в ДНР.

    В Очеретино во время авианалета уничтожен железнодорожный узел и сразу несколько автоколонн с украинскими боевиками и вооружением, которые ВСУ спешно пытались перебросить к передовой.

    На опубликованных в соцсетях кадрах видно, как выглядит железнодорожная станция Очеретино, которая использовалась ВСУ как узел снабжения своего гарнизона в Авдеевке.

    Ранее в Минобороны сообщили, что продвижению российских войск на Донецком направлении помог сосредоточенный огневой удар по ВСУ у населенных пунктов Авдеевка, Северная, Очеретино, Новокалиново.

    Напомним, один из ключевых укрепрайонов ВСУ – Авдеевская промышленная агломерация под Донецком – внезапно оказался под угрозой окружения российскими войсками.

    Коментарии (10)
    13 октября 2023, 12:56
    Эксперт оценил заявление Киева о создании ракет дальностью 1 тыс. км

    Военный эксперт Сивков: Украина выдает за собственную разработку полученные от Запада дальнобойные ракеты

    Эксперт оценил заявление Киева о создании ракет дальностью 1 тыс. км
    @ EYEPRESS/Reuters

    Tекст: Евгений Поздняков

    Украина не сможет наладить серийное производство дальнобойных ракет. Скорее всего, ВСУ дождутся поставок этих снарядов со стороны западных государств, а затем выдадут их за свои собственные. Об этом газете ВЗГЛЯД сказал военный эксперт Константин Сивков. Ранее на Украине заявили о наличии «отработанных экспериментальных образцов» боеприпасов с дальностью полета до одной тыс. км.

    «Из слов Подоляка не понятно, о каких именно ракетах идет речь. Если Украина решила увеличить дальность имеющихся баллистических снарядов, то достичь этого можно через наращивание их массы. В принципе, реализовать это относительно нетрудно», – сказал доктор военных наук Константин Сивков.

    «Однако если речь идет о крылатых ракетах, то создать их гораздо труднее. Тем не менее, на Украине оставались самолеты Ту-160, которые были способны запускать подобные ракеты. Теоретически, у ВСУ могли сохраниться некоторые советские образцы, из которых вполне реально соорудить нечто новое», – отмечает эксперт.

    «К тому же Подоляк говорит об экспериментальных образцах. На то, чтобы превратить это в серийные модели, уйдет немало времени. Современные ракеты должны быть оснащены качественными системами наведения. Сомневаюсь, что Украина в состоянии самостоятельно произвести их. Скорее всего, этим заявлением офис Зеленского попросту пытается намекнуть западным странам на необходимость увеличения финансирования ВСУ», – считает Сивков.

    «Нельзя исключать и того, что Подоляк начал выстраивать фундамент под передачу Украине дальнобойных ракет. Логика проста: США или государства ЕС направят союзнику новейшие снаряды, способные преодолевать расстояние в тысячу км, а в новостях нам расскажут о запусках боеприпасов украинского производства», – уточняет собеседник.

    «Если у противника появятся столь мощные ракеты, то, разумеется, это будет представлять существенную угрозу для безопасности России. В частности, перед ВСУ откроются возможности нанесения мощных ударов далеко вглубь страны. Вместе с тем, я уверен, что наши системы ПВО готовы к отражению любой угрозы», – резюмирует Сивков.

    Ранее на Украине заявили о наличии «отработанных экспериментальных образцов» боеприпасов с дальностью полета 750 – одна тыс. км. Об этом сообщил советник главы офиса Владимира Зеленского Михаил Подоляк. По его словам, ВСУ нуждается «не только в производстве дронов, но и в ракетном производстве». Он отметил, что страна могла бы добиться паритета в вооружении с Россией.

    Однако Подоляк подчеркнул, что это может быть достигнуто только при условии получения инвестиций из западных стран. Он также признал, что Украине не удастся сделать «за полгода, например, тысячу ракет или две». Тем не менее, по его мнению, власти государства «над этим работают».

    Напомним, Владимир Зеленский уже сообщал об успешном применении ВСУ оружия с дальностью 700 км. При этом он подчеркивал, что речь идет об образцах непосредственно украинского производства. Тогда военный эксперт Юрий Кнутов предположил, что противник, скорее всего, имеет в виду новые БПЛА. Он также отметил, что страна не в состоянии создавать «самые ценные запчасти» беспилотников и занимается исключительно сборкой дронов.

    В настоящий момент некоторые западные страны сообщают о готовности передать ВСУ дальнобойные ракеты. Так, президент США Джо Байден говорил об отправке на Украину снарядов ATACMS, способных преодолевать расстояние в 300 км. В свою очередь, правительство Германии заявляло о намерении «в ближайшее время» сообщить о возможности поставить боеприпасы Taurus.

    Коментарии (20)
    13 октября 2023, 18:20
    Небензя: Украинское контрнаступление можно считать законченным
    Небензя: Украинское контрнаступление можно считать законченным
    @ Serhii Nuzhnenko/REUTERS

    Tекст: Вера Басилая

    Российские войска несколько дней как перешли к активным боевым действиям по всему фронту, заявил постоянный представитель России при ООН Василий Небензя.

    На созванном по инициативе России заседании по западным поставкам вооружений Киеву Василий Небензя заявил, что так называемый контрнаступ Украины можно уже считать законченным. ВС России уже как несколько дней перешли к активным боевым действиям практически по всей линии фронта, передает ТАСС.

    Газета ВЗГЛЯД писала, почему украинское военное руководство вынуждено признавать фактический провал «контрнаступа», на который в Киеве возлагали столь много надежд.

    Коментарии (9)
    15 октября 2023, 06:58
    Российские огнеметные системы нанесли удары по укрытиям ВСУ под Купянском

    Tекст: Ольга Иванова

    Российские тяжелые огнеметные системы нанесли удары по укрытиям ВСУ на купянском направлении, сообщил начальник пресс-центра группировки «Запад» Сергей Зыбинский.

    Также были уничтожены самоходная артустановка Krab и четыре минометных расчета украинских войск, передает РИА «Новости».

    Напомним, на Южно-Донецком направлении подразделения группировки «Восток» во взаимодействии с армейской авиацией нанесли поражение скоплениям живой силы 79-й десантно-штурмовой и 72-й механизированной бригад ВСУ около Угледара и Никольского Донецкой народной республики (ДНР).

    Коментарии (11)
    14 октября 2023, 07:40
    Сальдо сообщил о скоплении морской пехоты ВСУ у Днепра
    Сальдо сообщил о скоплении морской пехоты ВСУ у Днепра
    @ Алексей Коновалов/ТАСС

    Tекст: Кристина Цыцура

    Вооруженные силы Украины стянули резервы в видео морской пехоты и понтонеров к правому берегу Днепра, сообщил губернатор Херсонской области Владимир Сальдо.

    Сейчас солдаты ВСУ продолжают рейды на лодках на острова, пытаясь накопить на правом берегу недалеко от реки военные запасы, передает ТАСС слова Сальдо.

    Отмечается, что военные ВС России продолжают контролировать обстановку и «готовы к любому сценарию».

    Коментарии (12)
    14 октября 2023, 18:32
    В Госдуме рассказали о пользе выдачи в ЕС «паспортов демократии»

    Депутат Пискарев: Выдача в ЕС «паспорта демократии» уехавшим поможет выявить предателей

    Tекст: Вера Басилая

    Выдача в Европе «паспортов демократии» сбежавшим из России упростит работу правоохранительным органам по выявлению предателей, заявил председатель комиссии Госдумы по расследованию фактов вмешательства иностранных государств во внутренние дела России Василий Пискарев.

    Он подчеркнул, что тем, кто предал свою страну за бочку варенья, корзину печенья и «аусвайс», придется ответить по закону, и парламентариям ЕС можно сказать спасибо за упрощение работы в выявлении предателей и изменников Родины, передает ТАСС.

    Депутат считает, что этот документ смогут получить лишь те, кто «проявит себя усердием в очернении родной страны и помощи западным спецслужбам».

    Ранее Госдума приняла поручение о проверке уехавших из России, а потом вернувшихся релокантов на дискредитацию армии и руководства России.

    Председатель Госдумы Вячеслав Володин заявил, что покинувшим Россию релокантам, которые совершили «подлые поступки, радуясь выстрелам» по российской территории и «желая победы нацистскому кровавому киевскому режиму», по возвращении на Родину «обеспечен Магадан». Позже Володин заявил, что релоканты в ряде случаев могут подпасть под статью о госизмене, и предложил размещать их не в Магадане, а там, «где нет лета», на рудниках.

    Президент России Владимир Путин заявил, что каждый россиянин, где бы он ни находился, должен отвечать за нарушение российских законов.

    Коментарии (5)
    13 октября 2023, 13:37
    На Западе высоко оценили скорость российского танкостроения
    На Западе высоко оценили скорость российского танкостроения
    @ Марина Молдавская/ТАСС

    Tекст: Ольга Никитина

    Западные обозреватели проанализировали данные украинской стороны о якобы увеличении случаев поражения новейших танков Т-90М на фронте. Однако, как объяснили западные эксперты, для киевского режима это не повод для радости.

    Украинская сторона насчитала, что Россия по состоянию на середину сентября якобы лишилась на поле боя 40 единиц Т-90М. «Хотя, на первый взгляд, это может показаться недостатком для ВС РФ и преимуществом для ВСУ, ситуация далека от однозначной. Рост потерь Т-90 на самом деле соответствует росту числа этих танков, поставляемых на линию фронта. По сути, Россия теряет больше ОБТ Т-90, потому что ей есть что терять», – говорится в статье World Defence News, содержание которой приводит «Военное обозрение».

    Предположительные потери, как считают авторы публикации, являются ожидаемым риском при увеличении развертывания техники.

    «Для Украины ситуация более серьезная. Неспособность производить новые танки делает их зависимыми от иностранной помощи, которая является ограниченной», – пишет западное издание.

    Так, завод имени Малышева в Харькове, являясь главным танковым предприятием Украины, не производил новых танков уже три десятилетия. Вместо этого он занят восстановлением и модернизацией старых танков советской эпохи. Да и удары по нему наносились уже несколько раз.

    «Для сравнения: Россия потенциально в состоянии произвести за шесть месяцев достаточно новых танков Т-90МС, чтобы превзойти все имеющиеся на Украине современные западные ОБТ», – делает вывод автор.

    Ранее китайские СМИ восхитились российским «летающим» танком.

    Коментарии (8)
    13 октября 2023, 13:03
    Российские десантники сожгли два танка и БМП с пехотой ВСУ под Артемовском

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Расчет ПТРК «Фагот» ВДВ уничтожил два украинских танка и американскую БМП Bradley с пехотой ВСУ, сообщили в Минобороны России.

    Как рассказал боец расчета с позывным «Бурят», при выполнении задачи были уничтожены два танка противника и Bradley, также были потери в пехоте противника, передает ТАСС.

    В Минобороны добавили, что расчет ПТРК также уничтожил наблюдательный пункт ВСУ в лесной посадке под Артемовском.

    Ранее в плен под Артемовском сдались двое десантников 77-й бригады ВСУ.

    Коментарии (0)
    Главное
    МОК осудил призывы полного отстранения российских спортсменов
    Путин: Китай в отношениях с другими ничего никому не навязывает
    Развозжаев объяснил громкие звуки в районе Северного мола в Севастополе
    MWM: Запад вынудит Зеленского сесть за стол переговоров в ближайшее время
    В Госдуме рассказали о пользе выдачи в ЕС «паспортов демократии»
    Российская альпинистка Оленева погибла после падения в расщелину в Непале
    Тренер ХК «Торпедо» назвал преступлением игру «такими клюшками»

    Россия нашла, чем заменить для военных советские Ан-26 и Ан-72

    Перед Россией стоит задача заменить в парке Вооруженных сил устаревшие транспортники Ан-26 и Ан-72, которые летают уже более полувека. Глава Минобороны Сергей Шойгу заявил, что решение по ним найдено, но подробности не раскрыл. Эксперты называют три возможных претендента на обновление парка ВС РФ – Ил-112В, ТВРС-44 «Ладога» и совершенно новый проект Ил-212. У кого из них шансы встать на вооружение выше? Подробности

    Перейти в раздел

    Почему Россия сохраняет нейтралитет в конфликте на Ближнем Востоке

    Владимир Путин заявил о необходимости создания независимого государства Палестина – это станет основой для урегулирования конфликта на Ближнем Востоке. С другой стороны, президент России признал право Израиля на самооборону. Таким образом, Москва вновь обозначила свой нейтралитет в данном вопросе. Почему равноудаленность стала основной позицией России в происходящих событиях и какие выгоды этот подход сулит Москве? Подробности

    Перейти в раздел

    Украина почувствовала прелюдию российского полномасштабного наступления

    Украинское командование оказалось не готово к крупномасштабному наступлению российских войск. Как пишут западные СМИ, активизация происходит не только под Авдеевкой, но и на других участках по всей линии фронта. Большие проблемы для ВСУ создают беспилотники и управляемые авиабомбы. В экспертной среде отмечают: происходящее – лишь прелюдия наступления российской армии, нельзя позволить противнику уйти в оборону и укрепиться в осенне-зимний период. Подробности

    Перейти в раздел

    Наследие КПСС все еще мстит литовской элите

    Давно ушедшая в историю структура внезапно взбудоражила литовских парламентариев. Сейм страны принял закон о том, чтобы кандидаты в депутаты теперь публично обозначали свое членство в КПСС. Почему это именно сейчас стало в Литве столь актуально и как былые разоблачения в связях с КГБ и компартией ранее потрясали литовское общество? Подробности

    Перейти в раздел

    Чем опасна новая тактика ВСУ при атаке на Севастополь

    ВСУ вновь попытались атаковать Крым и Севастополь. На этот раз противник использовал комбинированный удар десятью крылатыми ракетами и тремя безэкипажными катерами. В Минобороны сообщили, что семь ракет были перехвачены, а БЭК – ликвидированы. При этом поврежденные ударом противника два корабля будут восстановлены и вернутся на службу. В чем заключаются тактические особенности очередной атаки противника и как России следует на нее ответить? Подробности

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • США меняют отношение к Израилю

      Госсекретарь США Энтони Блинкен прилетел в Израиль для того, чтобы пообещать поддержку в войне против ХАМАС, но не удержался – и решил между делом пнуть Россию. Например, заявил, что его дед бежал из России от антисемитских погромов, хотя честнее было бы сказать – бежал из Киева.

    • Украинский футболист сбежал в Россию

      Украинские СМИ пишут о побеге игрока футбольного клуба «Шахтер» Александра Распутько, который, находясь в Бельгии вместе с командой, не явился на сбор и попросил политического убежища в России. Это история не про спорт, а про то, что Киеву нужно отправить на фронт еще полмиллиона человек.

    • Путин летит в Китай. Главное

      Определена дата визита президента России Владимира Путина в КНР: по приглашению председателя Си Цзиньпина он посетит форум «Один пояс – один путь», который пройдет в Пекине 17-18 октября. Что это за форум? И чего можно ждать от этого визита?

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел
  • Экономика
  • Политика
  • Общество
  • В мире
  • Происшествия
  • Мнения
  • Видео
  • Фото
    •
  • Игры
  • О газете
    •

    Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

    ..............