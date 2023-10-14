  • Новость часаИзраиль дал дополнительно шесть часов жителям Газы для переезда на юг
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    Освобождение Запорожья научило новому способу взламывать оборону противника
    Киев забил тревогу из-за наступления ВС России по всей линии фронта
    Эксперт: Советы евреям не носить иудейские символы в Мюнхене – это очень страшный звоночек
    Журналист сравнил уехавших из России стэндап-комиков с детьми лейтенанта Шмидта
    ХАМАС отреагировал на позицию Путина по палестино-израильскому конфликту
    В Израиле пресекли попытку проникновения группы ливанских террористов
    Истребители F-15E Strike Eagle прибыли на Ближний Восток для «укрепления позиций США»
    Захарова и Эрдоган осудили Блинкена за национальную предвзятость к ситуации в Израиле
    Сальдо сообщил о скоплении морской пехоты ВСУ у Днепра
    Мнения
    Дмитрий Володихин Дмитрий Володихин В чем заблуждение евразийцев

    Россия не является соединением каких бы то ни было европейских и азиатских культур. Россия ни в коей мере не евразийская держава.

    18 комментариев
    Глеб Простаков Глеб Простаков Куда заведет Россию новая приватизация

    Сейчас России нужны новые технологии, восстановленное станкостроение, а также масштабное производство ширпотреба от мебели до автомобилей – в нишах, освободившихся после исхода западных компаний и санкций.

    16 комментариев
    Вадим Трухачёв Вадим Трухачёв Польша останется «бастионом» против России при любой власти

    Россия должна отнестись к Польше со всей серьезностью. Она в значительной степени опасна для нас вне зависимости от того, чем закончатся польские выборы 15 октября и какая фамилия будет у ее премьер-министра – Моравецкий или Туск. Разница здесь есть только для ЕС и Германии.

    13 комментариев
    14 октября 2023, 11:16

    Экс-глава Интерпола в Швеции забеспокоился из-за отказа страны от наличных

    Экс-глава Интерпола в Швеции Эрикссон забеспокоился из-за отказа страны от наличных денег

    Tекст: Александра Юдина

    Отказ Швеции от наличных денег может привести к угрозе национальной безопасности, выразил предположение газете The Telegraph экс-президент Интерпола Бьерн Эрикссон.

    По его словам, люди начали сознавать, что российскому лидеру Владимиру Путину ничего не стоит взять и все отключить, передает телеканал 360.

    При этом Эрикссон отметил, что упор на цифровые платежи приведет к рискам в случае отключения электроэнергии или при масштабной кибератаки на Швецию.

    «Отказ от наличных денег может также усилить угрозу образования преступных ячеек нового плана», – указал он.

    13 октября 2023, 18:28
    В США рассказали о двух новых котлах для ВСУ в Запорожской и Харьковской областях
    В США рассказали о двух новых котлах для ВСУ в Запорожской и Харьковской областях
    @ РИА Новости

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Вооруженные силы Украины оказались загнаны в ловушку российскими войсками в Запорожской и Харьковской областях, заявил бывший американский разведчик Скотт Риттер YouTube-каналу Through the eyes of.

    Он считает, что силы РФ вскоре возьмут украинских военных в котел. При этом Киев вместо отхода на позиции посылает подкрепления, чем делает только хуже, так как русские их уничтожают, передает РИА «Новости».

    Риттер прогнозирует, что конфликт вскоре завершится полным крахом украинской армии, так как у ВСУ кончаются люди и вооружение, а контрнаступление просто остановлено.

    Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что ВСУ потеряли с начала июня в ходе так называемого контрнаступления 90 тыс. человек.

    Коментарии (25)
    13 октября 2023, 18:44
    В Кремле назвали причину рекордного роста экономики Армении

    Песков: Высокий рост экономики Армении связан с интеграцией со странами СНГ

    Tекст: Валентина Григоренко

    Высокие темпы роста экономики Армении происходят из-за интеграции со странами СНГ, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

    Как указал Песков, СНГ сохраняет свою актуальность. По его словам, ни одна страна в мире не может сравниться с Арменией по темпам роста экономики. Представитель Кремля предположил, что в Армении на данный момент 15%, передает ТАСС.

    Песков уточнил, что «в лучшие времена только Китай такое демонстрировал». «Вы думаете, это просто так? Нет, это продукты интеграции», – выразил уверенность он.

    По его мнению, Россия продолжает диалог с Арменией, несмотря на то что премьер-министр Армении Никол Пашинян не приехал на саммит СНГ в Бишкек. Песков подчеркнул, что у Пашиняна могут быть свои причины на это, но Москва с уважением к этому относится. Армения была, есть и будет российским союзником и соседом, страной, с которой Россию объединяют общая история и общее будущее, заключил он.

    Ранее армянский премьер-министр Никол Пашинян заявил, что Армения и Россия находятся на сложном этапе отношений, но Ереван не меняет внешнеполитического вектора.

    Коментарии (17)
    13 октября 2023, 22:44
    Эксперт: Советы евреям не носить иудейские символы в Мюнхене – это очень страшный звоночек

    Политолог Корнилов прокомментировал советы евреям в Мюнхене не носить иудейские символы и вести себя незаметно

    Эксперт: Советы евреям не носить иудейские символы в Мюнхене – это очень страшный звоночек
    @ Markus Scholz/dpa/Global Look Press

    Tекст: Андрей Резчиков

    Антисемитские эксцессы будут происходить в разных странах Европы, но особенно опасно, когда нечто подобное происходит в Германии, сказал газете ВЗГЛЯД политолог Владимир Корнилов. Ранее в Мюнхене посоветовали евреям не носить иудейские символы.

    «Советы евреям не носить иудейские символы – это очень страшный звоночек, потому что подобное происходит не только в Мюнхене, но и по всей Европе. Сейчас во всех местах компактного проживания людей еврейской национальности усиливаются меры безопасности», – отмечает политолог Владимир Корнилов.

    «Подобные явления происходят не только в Мюнхене, хотя к этому городу приковано особое внимание в связи с предстоящим юбилеем «пивного путча» 1923 года (также известен как путч Гитлера или путч Гитлера и Людендорфа). Это происходит по всей Европе, а также в США, Канаде и Австралии. В некоторых странах запрещают пропалестинские акции, а евреев просят не появляться в местах проведения акций в поддержку жителей сектора Газа в национальных нарядах и с символикой Израиля», – добавил эксперт.

    Корнилов особо отметил заявление американского предпринимателя Илона Маска о том, что при подобных тенденциях Европу ожидает гражданская война. «В Британии, Франции, Германии мы видим много подобных эксцессов, и евреев действительно повсюду призывают соблюдать бдительность», – указал спикер.

    Как пишут немецкие СМИ, евреям посоветовали быть внимательнее и вести себя неприметно, избегать пропалестинских демонстраций и не носить открыто израильские или еврейские символы в Мюнхене.

    После атаки ХАМАС на Израиль в Берлине прошло несколько демонстраций в поддержку боевиков радикального палестинского движения. В среду суд немецкой столицы запретил проведение в городе пропалестинских демонстраций. Канцлер Олаф Шольц осудил антисемитские призывы и пообещал жестко пресекать любые правонарушения.

    По словам Шольца, несмотря на то что тысячи людей сплотились в поддержку Израиля, страна видела «позорные изображения на наших улицах, на которых средь бела дня приветствовались самые жестокие террористические акты». Так он отреагировал на демонстрации в Берлине и Дуйсбурге, где участникам раздавались сладости и пирожные, а некоторые танцевали и аплодировали, явно радуясь зверствам, совершаемым в Израиле.

    Шольц объявил о запрете в стране любой деятельности, восхваляющей преступления ХАМАС в Израиле, включая использование их символов или выражение похвалы убийствам, а также сожжение израильского флага. Шольц указал на особую ответственность Германии перед Израилем из-за ее предыдущей роли виновника Холокоста, в ходе которого были убиты 6 млн евреев.

    8 ноября 1923 года в Мюнхене начался «пивной путч» – восстание немецких радикальных групп во главе с Адольфом Гитлером. Путч был подавлен на следующий день, а фюрер арестован. В тюрьме Гитлер написал свой знаменитый автобиографический труд Mein Kampf (внесен в список экстремистских материалов Минюста РФ) об идеях национал-социализма, на страницах книги он не скрывал ненависть в отношении еврейского народа.

    В свою очередь президент Франции Эммануэль Макрон предупредил, что власти жестоко отреагируют на антисемитские действия и защиту терроризма. По его словам, страна не должна поддаваться «любой форме ненависти», а должна оставаться единой.

    В Амстердаме несколько еврейских школ были закрыты в пятницу, чтобы обеспечить безопасность учеников и учителей. Решение было принято после того, как бывший глава ХАМАС Халед Машаль призвал провести в пятницу по всему мусульманскому миру акции в поддержку палестинцев.

    Накануне премьер-министр Бельгии Александр Де Кро заявил, что его страна укрепляет безопасность своей еврейской общины, добавив, что наблюдается «повышенная бдительность в отношении антисемитских нападений».

    Премьер-министр Великобритании Риши Сунак пообещал выделить 3 млн фунтов стерлингов дополнительного финансирования для защиты еврейских школ и синагог в ответ на сообщения о том, что антисемитские инциденты увеличились в стране на 324% по сравнению с данными за тот же период прошлого года.

    Коментарии (43)
    13 октября 2023, 17:20
    Путин рассказал о продажах оружия с Украины на Ближний Восток
    Путин рассказал о продажах оружия с Украины на Ближний Восток
    @ Павел Бедняков/РИА Новости

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин заявил, что на Украине продают все, что продается, в частности, оружие, но усомнился, что это делается на уровне руководства в Киеве.

    «Продают все, что угодно, все, что можно продать. Если оружие продается, продают оружие. Тем более что это продают в Россию, хотя если и в России будут продавать, я не удивлюсь ничему. А уж не международном рынке через страны Африки, Ближнего Востока – это само собой разумеется, точно продают», – заявил глава государства на пресс-конференции по итогам визита в Киргизию, передает РИА «Новости».

    В распоряжении России имеется информация о продажах оружия Украиной, в том числе на Ближний Восток, сообщил Путин. Однако российский лидер усомнился, что за этим стоит украинское руководство.

    «У нас, конечно, есть данные о продажах вооружения в том числе на Ближний Восток… У меня нет симпатии к сегодняшнему руководству Украины – понятно – но то, что это делается на уровне руководства Украины, здесь я сомневаюсь в этом, конечно. А поток идет, конечно, там поток целый», – сказал он.

    Путин также усомнился, что Украина поставляет вооружение ХАМАС, но не исключил утечку оружия с ее территории. «Я сомневаюсь, что были поставки оружия с Украины, но я не сомневаюсь, что происходит утечка оружия с Украины. Уровень коррупции в Украине известен – очень высокий. Черный рынок складывается таким образом, что много желающих купить, а на Украине много желающих продать», – сказал президент.

    Ранее турецкие СМИ сообщили об использовании ХАМАС американского оружия с Украины.

    Коментарии (13)
    13 октября 2023, 14:52
    Израильский эксперт оценил позицию Москвы по ближневосточному конфликту

    Яков Кедми: России стоит признать ХАМАС террористической организацией

    Израильский эксперт оценил позицию Москвы по ближневосточному конфликту
    @ Михаил Почуев/ТАСС

    Tекст: Илья Абрамов

    Что касается позиции Москвы по отношению к конфликту Израиля и ХАМАС, то ее действительно можно назвать сбалансированной. Но, с моей личной точки зрения, вряд ли правильной, сказал газете ВЗГЛЯД бывший руководитель израильской спецслужбы «Натив» Яков Кедми.

    «Израиль наносит удары по Сирии, чтобы не дать самолетам из Ирана доставить оружие «Хезболле». В условиях, когда эта организация представляет нам угрозу, мы не можем допустить, чтобы она вооружалась современным оружием», – сказал Яков Кедми, бывший руководитель израильской спецслужбы «Натив».

    «Израиль ничего не имеет против Сирии и не атакует ее армию. Но если через территорию арабской республики будут продолжаться поставки оружия для «Хезболлы», то силы ЦАХАЛ будут вынуждены пресекать их. Усиление шиитской организации представляет серьезную угрозу безопасности Тель-Авива», – отмечает собеседник.

    «И мы тем более не предпринимаем каких-либо действий против Москвы. Израиль воспринимает Россию как важный элемент безопасности и стабильности на Ближнем Востоке, в том числе в Сирии. Наша страна поддерживает связи с Кремлем и прилагает все усилия, чтобы российский контингент в арабской республике оставался в безопасности», – пояснил он.

    «Что касается позиции Москвы по отношению к конфликту Израиля и ХАМАС, то ее действительно можно назвать сбалансированной. Но, с моей личной точки зрения, вряд ли правильной. Россия может поддерживать законные власти Палестины, но группировку, которая захватила власть в секторе Газа и теперь убивает мирных жителей, стоило бы признать террористической. Это было бы справедливо», – резюмировал Кедми.

    Ранее в МИД России предупредили Израиль о последствиях ударов по аэропортам Сирии. В ведомстве отметили, что такие действия представляют собой грубое нарушение суверенитета САР и базовых норм международного права, поскольку целями атаки оказались гражданские объекты.

    В дипведомстве также подчеркнули, что подобные акции Израиля в условиях палестино-израильского обострения могут спровоцировать вооруженную эскалацию в масштабах всего региона, чего ни в коем случае нельзя допустить.

    В свою очередь министерство иностранных дел Сирии обвинило Израиль в стремлении добиться обострения ситуации на Ближнем Востоке, сообщает ТАСС. «Это агрессивное нападение укладывается в контекст непрекращающихся попыток оккупационных властей, направленных на распространение кризисных явлений, обострение ситуации в регионе и отвлечение внимания от военных преступлений и преступлений против человечности, а также массовых убийств, совершаемых ими против невинных палестинцев в секторе Газа», – отмечают в сирийском дипведомстве.

    Напомним, ранее Израиль нанес удары по взлетно-посадочным полосам в аэропортах Дамаска и Алеппо в Сирии. В результате воздушные гавани городов получили повреждения взлетно-посадочных полос.

    Позже, в пятницу, президент России Владимир Путин заявил, что Москва исходит из безальтернативности решения палестино-израильского конфликта путем переговоров. По его словам, Израиль подвергся жестокой атаке и вправе защищать себя, однако урегулирование возможно только путем создания независимой Палестины со столицей в Восточном Иерусалиме.

    Коментарии (116)
    14 октября 2023, 01:27
    ХАМАС отреагировал на позицию Путина по палестино-израильскому конфликту
    ХАМАС отреагировал на позицию Путина по палестино-израильскому конфликту
    @ Михаил Метцель/Пресс-служба президента РФ/ТАСС

    Tекст: Кристина Цыцура

    Палестинское движение ХАМАС заявило, что высоко оценивает позицию президента России Владимира Путина в вопросе палестино-израильского конфликта.

    В сообщении говорится, что движение ХАМАС высоко оценивает позицию главы РФ в отношении конфликта с Израилем, блокады Газа и ударов по гражданскому населению, передает РИА «Новости».

    ХАМАС добавил, что приветствует усилия Москвы по «прекращению израильских ударов по сектору Газа».

    Ранее Путин призвал участников конфликта на Ближнем Востоке думать о гражданском населении.

    Коментарии (15)
    13 октября 2023, 15:29
    В США рассказали, как Шольц «вывел Киев из себя»

    Politico: Колебания Шольца по поставкам Taurus выводят Киев из себя

    В США рассказали, как Шольц «вывел Киев из себя»
    @ Christoph Soeder/dpa/Global Look Press

    Tекст: Ольга Никитина

    Колебания канцлера Германии Олафа Шольца в вопросе поставок киевскому режиму дальнобойных крылатых ракет Taurus «вызывают возмущение в Киеве», пишут американские СМИ.

    Тем не менее у Берлина есть немало причин для такой осмотрительности, считает газета Politico. Автор статьи полагает, что Германия не торопится поставлять ВСУ это оружие из-за особенностей взрывателя и возможности нанести удар по Крымскому мосту, передает РИА «Новости».

    Как объясняет издание, Крымский мост является для киевского режима «чрезвычайно важным». В публикации напоминают, что Киев уже предпринимал попытки уничтожить его. «Именно по этой причине Шольц не хочет поставлять ракеты Taurus», – говорится в публикации.

    Авторы статьи напоминают о словах Шольца, что он, как канцлер, обязан обеспечить, чтобы Германия «не стала участницей конфликта».

    Кроме того, в Германии опасаются, что Taurus может попасть в руки российских военных, и тогда Москва получит секретную информацию, пишет газета, называя это оружие «единственным реальным средством» Берлина «для нанесения ударов по объектам в глубине обороны».

    «Несмотря на опасения Шольца, давление на него усиливается, и не исключено, что он может сдаться», – заключается в статье.

    Между тем советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк ранее заявил, что у Киева якобы имеются «отработанные экспериментальные образцы» ракет с дальностью полета 750 км – 1000 км. Дальность полета Taurus составляет 500 км.

    Военный эксперт Константин Сивков заявил газете ВЗГЛЯД, что Киев не сможет наладить серийное производство дальнобойных ракет. Он предположил, что ВСУ дождутся поставок этих снарядов со стороны западных государств, а затем выдадут их за свои собственные.

    Коментарии (9)
    14 октября 2023, 09:58
    Киев забил тревогу из-за наступления ВС России по всей линии фронта

    Британский журнал Spectator: ВС России начали наступление по всей линии фронта

    Киев забил тревогу из-за наступления ВС России по всей линии фронта
    @ Станислав Красильников/РИА Новости

    Tекст: Александра Юдина

    Крупномасштабное наступление российских военных стало неожиданностью для украинского командования, пишет украинская журналистка и обозреватель британского журнала Spectator Светлана Моренец.

    В ее статье указано, что «Украина в огне» из-за того, что российские военные начали наступление по всей линии фронта, передает РИА «Новости».

    Моренец подчеркнула, что сейчас происходит около сотни боевых столкновений, а одно из самых решающих разворачивается в Авдеевке.

    По ее словам, ВС России намерены «сковать ВСУ» и «не допустить перемещения украинских резервов».

    Кроме того, Моренец заметила, что украинские солдаты в соцсетях описывают ситуацию как «ад».

    Ранее Wall Street Journal сообщила, что украинской армии не хватает танков и снарядов для захвата российских оборонительных линий, поэтому штурмы заканчиваются серьезными потерями.

    Коментарии (8)
    13 октября 2023, 12:56
    Эксперт оценил заявление Киева о создании ракет дальностью 1 тыс. км

    Военный эксперт Сивков: Украина выдает за собственную разработку полученные от Запада дальнобойные ракеты

    Эксперт оценил заявление Киева о создании ракет дальностью 1 тыс. км
    @ EYEPRESS/Reuters

    Tекст: Евгений Поздняков

    Украина не сможет наладить серийное производство дальнобойных ракет. Скорее всего, ВСУ дождутся поставок этих снарядов со стороны западных государств, а затем выдадут их за свои собственные. Об этом газете ВЗГЛЯД сказал военный эксперт Константин Сивков. Ранее на Украине заявили о наличии «отработанных экспериментальных образцов» боеприпасов с дальностью полета до одной тыс. км.

    «Из слов Подоляка не понятно, о каких именно ракетах идет речь. Если Украина решила увеличить дальность имеющихся баллистических снарядов, то достичь этого можно через наращивание их массы. В принципе, реализовать это относительно нетрудно», – сказал доктор военных наук Константин Сивков.

    «Однако если речь идет о крылатых ракетах, то создать их гораздо труднее. Тем не менее, на Украине оставались самолеты Ту-160, которые были способны запускать подобные ракеты. Теоретически, у ВСУ могли сохраниться некоторые советские образцы, из которых вполне реально соорудить нечто новое», – отмечает эксперт.

    «К тому же Подоляк говорит об экспериментальных образцах. На то, чтобы превратить это в серийные модели, уйдет немало времени. Современные ракеты должны быть оснащены качественными системами наведения. Сомневаюсь, что Украина в состоянии самостоятельно произвести их. Скорее всего, этим заявлением офис Зеленского попросту пытается намекнуть западным странам на необходимость увеличения финансирования ВСУ», – считает Сивков.

    «Нельзя исключать и того, что Подоляк начал выстраивать фундамент под передачу Украине дальнобойных ракет. Логика проста: США или государства ЕС направят союзнику новейшие снаряды, способные преодолевать расстояние в тысячу км, а в новостях нам расскажут о запусках боеприпасов украинского производства», – уточняет собеседник.

    «Если у противника появятся столь мощные ракеты, то, разумеется, это будет представлять существенную угрозу для безопасности России. В частности, перед ВСУ откроются возможности нанесения мощных ударов далеко вглубь страны. Вместе с тем, я уверен, что наши системы ПВО готовы к отражению любой угрозы», – резюмирует Сивков.

    Ранее на Украине заявили о наличии «отработанных экспериментальных образцов» боеприпасов с дальностью полета 750 – одна тыс. км. Об этом сообщил советник главы офиса Владимира Зеленского Михаил Подоляк. По его словам, ВСУ нуждается «не только в производстве дронов, но и в ракетном производстве». Он отметил, что страна могла бы добиться паритета в вооружении с Россией.

    Однако Подоляк подчеркнул, что это может быть достигнуто только при условии получения инвестиций из западных стран. Он также признал, что Украине не удастся сделать «за полгода, например, тысячу ракет или две». Тем не менее, по его мнению, власти государства «над этим работают».

    Напомним, Владимир Зеленский уже сообщал об успешном применении ВСУ оружия с дальностью 700 км. При этом он подчеркивал, что речь идет об образцах непосредственно украинского производства. Тогда военный эксперт Юрий Кнутов предположил, что противник, скорее всего, имеет в виду новые БПЛА. Он также отметил, что страна не в состоянии создавать «самые ценные запчасти» беспилотников и занимается исключительно сборкой дронов.

    В настоящий момент некоторые западные страны сообщают о готовности передать ВСУ дальнобойные ракеты. Так, президент США Джо Байден говорил об отправке на Украину снарядов ATACMS, способных преодолевать расстояние в 300 км. В свою очередь, правительство Германии заявляло о намерении «в ближайшее время» сообщить о возможности поставить боеприпасы Taurus.

    Коментарии (20)
    13 октября 2023, 16:50
    Путин рассказал, по какой цене Молдавия продолжает получать российский газ
    Путин рассказал, по какой цене Молдавия продолжает получать российский газ
    @ Александр Рюмин/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Молдавия, несмотря на заявления об отказе от российского газа, продолжает получать голубое топливо из России по ценам, которые предложила сама, сообщил президент России Владимир Путин.

    «Недавно мы услышали, что Молдавия отказалась от российского газа, ну, как пример просто. Так, оказывается, не отказалась, благополучно получает до сих пор. Да и где взять-то. Получает, причем по таким ценам, которые она сама и предложила российскому Газпрому. Мы же пошли навстречу Молдавии по ценообразованию. Сейчас не буду вдаваться в детали, там в одно полугодие одна цена, в другое – другая. Неважно. Важно то, что мы сделали так, как они просили», – сказал Путин во время пресс-конференции по итогам визита в Киргизию, передает РИА «Новости».

    В начале октября министр энергетики Молдавии Виктор Парликов заявил, что республика больше не будет закупать газ у российского Газпрома. Путин удивился, когда ему сообщили об отказе Молдавии покупать российский газ.

    Коментарии (46)
    13 октября 2023, 12:57
    Путин предостерег Израиль от наземной операции в секторе Газа

    Путин предупредил Израиль о последствиях в случае наземной операции в секторе Газа

    Путин предостерег Израиль от наземной операции в секторе Газа
    @ Павел Бедняков/POOL/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Проведение наземной операции Израиля в секторе Газа приведет к серьезным последствиям для всех сторон, потери мирного населения будут неприемлемые, заявил президент Владимир Путин на саммите глав государств СНГ.

    «Мы слышим о планах подготовки наземной операции в Газе. Мы с вами понимаем, что совсем уже, если сказать полупрофессионально, использование тяжелой техники в жилых районах – сложное дело, чреватое серьезными последствиями для всех сторон», – заявил Путин, передает ТАСС.

    Президент также предупредил, что уровень потерь среди мирного населения в случае проведения Израилем наземной операции в секторе Газа будет неприемлемым, использование тяжелой техники в жилых районах чревато серьезными последствиями для всех сторон.

    «Сейчас главное остановить кровопролитие», – подчеркнул президент.

    Напомним, официальный представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик сообщил, что Израиль велел миллиону палестинцев переместиться на юг сектора Газа за сутки. ООН призывает «отменить такой приказ».

    Коментарии (12)
    13 октября 2023, 17:04
    Путин: Вы зря читаете американские СМИ

    Путин обвинил американские СМИ в искажении действительности

    Путин: Вы зря читаете американские СМИ
    @ Павел Бедняков/POOL/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин по итогам визита в Киргизию призвал не доверять американским средствам массовой информации, так как они зачастую искажают действительность.

    «Вы зря читаете американские СМИ. Во-первых, они очень часто искажают действительность – достаточно послушать только бывшего президента Соединенных Штатов. Вы его послушайте, он даст вам хорошую характеристику сегодняшнему уровню развития американских средств массовой информации. Они вас нехорошему научат», – сказал Путин, комментируя публикации американских СМИ о якобы запустении российской авиабазы Кант в Киргизии, передает ТАСС.

    Ранее президент Киргизии Садыр Жапаров назвал гарантом безопасности в Центральной Азии авиабазу Кант ВС России.

    Коментарии (8)
    13 октября 2023, 21:57
    Зеленский начал просить оружие на Западе во временное пользование

    Зеленский попросил передать Украине системы ПВО в аренду на зиму

    Зеленский начал просить оружие на Западе во временное пользование
    @ Zuma\TASS

    Tекст: Валентина Григоренко

    Украина попросила у стран Запада системы ПВО «хотя бы на зимний период», заявил украинский лидер Владимир Зеленский на брифинге по итогам встречи в Одессе с и.о. премьера Нидерландов Марком Рютте.

    Как указал Зеленский, Киев обращается к некоторым странам, чтобы они передали системы ПВО на зимний период. «Есть системы, которые придут и будут у нас, и есть системы, которые мы ищем и нашли, чтобы взять на зимний период», – сказал он, передает ТАСС.

    По его словам, власти Украины активно работают над увеличением количества систем ПВО, в частности, в целях защиты энергетических объектов и коридора для вывоза зерна.

    «У нас есть мощный план того, что нам нужно. Он действительно разработан в деталях, и у наших партнеров это есть – у всех европейских партнеров, партнеров из США, из Азии и так далее. Это сложное задание, каждый месяц у нас добавляются системы. Не могу сказать вам, где будут эти системы, и не могу сказать количество», – добавил Зеленский.

    Он отметил, что самым главным в пакете помощи от Нидерландов считает передачу дополнительных ракет для зенитного ракетного комплекса Patriot.

    Накануне Зеленский попросил участников контактной группы по поставкам вооружений Киеву в формате Рамштайн передать Киеву системы ПВО большой дальности.

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    13 октября 2023, 20:19
    Захарова и Эрдоган осудили Блинкена за национальную предвзятость к ситуации в Израиле
    Захарова и Эрдоган осудили Блинкена за национальную предвзятость к ситуации в Израиле
    @ Пресс-служба МИД РФ/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Госсекретарь США Энтони Блинкен в разговоре с главой МИД Турции заявил, что подходит к ситуации в Израиле как представитель еврейской национальности. Представитель МИД России Мария Захарова поинтересовалась, в каком качестве Блинкен выступал против российской резолюции по неонацизму.

    «А против резолюции ГА ООН, осуждающей героизацию неонацизма, в этом же качестве приказывал американским дипломатам голосовать?» – написала Захарова в своем Telegram-канале.

    Ранее президент Турции Тайип Эрдоган заявил, что госсекретарь США Энтони Блинкен в ходе переговоров с главой турецкого МИД сказал, что «подходит к Израилю не как госсекретарь, а как представитель еврейской национальности», передает ТАСС.

    «Что это за политик, что это за подход? А что вы ответите, если вам скажут, что подходят к региону как мусульмане? К вашим собеседникам следует подходить не на основе религиозной принадлежности, а человечности», – возмутился Эрдоган, выступая на церемонии закрытия делового форума Турция – Африка.

    Ранее Эрдоган назвал происходящее на Ближнем Востоке массовым убийством.

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    13 октября 2023, 17:35
    Путин: Израиль подвергся беспрецедентной атаке, которой не было в истории
    Путин: Израиль подвергся беспрецедентной атаке, которой не было в истории
    @ lia Yefimovich/dpa/picture-alliance/ТАСС

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Израиль был беспрецедентно атакован, но отвечает достаточно жестокими методами, заявил журналистам президент РФ Владимир Путин.

    «Израиль столкнулся, конечно, с такой беспрецедентной атакой, которой в истории не было – не только по масштабу, но и по характеру исполнения, – что там говорить, надо вещи называть своими именами. Израиль отвечает масштабно и тоже достаточно жестокими методами», – сказал глава Российского государства, передает ТАСС.

    В первую очередь, подчеркнул Путин, необходимо думать о гражданском населении в ситуации вокруг палестино-израильского конфликта. «Конечно, мы понимаем логику событий. Но несмотря на все ужесточение с обеих сторон, все-таки я полагаю, что, конечно, нужно думать о гражданском населении», – сказал он.

    Напомним, в результате атак ХАМАС погибли не менее 1,2 тыс. израильтян. При ударе Израиля по сектору Газа погибли не менее 950 человек.

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