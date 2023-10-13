Фонд «Защитники Отечества» и Всероссийское казачье общество решили сотрудничать

ВсКО и фонд «Защитники Отечества» подписали соглашение о сотрудничестве

Документ о сотрудничестве подписали атаман Всероссийского казачьего общества Николай Долуда и председатель Фонда Анна Цивилева.

В долгосрочной перспективе взаимодействие сторон будет осуществляться в сфере оказания помощи и поддержки казакам – ветеранам боевых действий, принимавшим участие в СВО, а также казакам, принимавшим участие в боевых действиях в составе ВС ДНР, Народной милиции ЛНР, воинских формирований и органов ДНР и ЛНР начиная с мая 2014 года; членам семей казаков, погибших (умерших) в ходе выполнения задач СВО, говорится на сайте ВсКО.

В частности, Цивилева подчеркнула, что фонд «Защитники Отечества» будет оказывать всестороннюю поддержку казакам – участникам СВО.

«Мы знаем, что после возвращения из зоны СВО казаки сталкиваются со сложностями в оформлении мер поддержки, включающих медицинскую и социальную реабилитацию, лекарственное обеспечение, санаторно-курортное лечение, а также психологическую, юридическую помощь. Фонд «Защитники Отечества» не оставит без внимания обращения казаков и семей погибших бойцов, чтобы каждый из них чувствовал заботу и поддержку, получил необходимую помощь в решении возникающих вопросов», – сказала она.

В свою очередь Долуда поблагодарил Цивилеву за возможность системной поддержки казаков-добровольцев со стороны фонда.

«Помощь фонда в вопросе получения казаками – участниками спецоперации социальной поддержки – трудно переоценить. Сегодня, как и военнослужащие Вооруженных сил РФ, казаки на всех направлениях спецоперации выполняют боевые задачи, связанные с обеспечением суверенитета и национальной безопасности страны. Поэтому ощущение заботы государства для них очень важно», – отметил Долуда.