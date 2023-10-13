Россия не является соединением каких бы то ни было европейских и азиатских культур, европейских и азиатских цивилизаций в любых сочетаниях, в любых, если угодно, «процентовках». Россия ни в коей мере не евразийская держава.3 комментария
Путин: Армения «никуда не уходит» из СНГ
Армения «никуда не уходит» из СНГ, премьер-министр Никол Пашинян отсутствует на саммите в Бишкеке по «вполне понятным обстоятельствам», заявил президент России Владимир Путин.
«Что касается Армении, премьер-министр Пашинян мне звонил, мы с ним созванивались, говорили в том числе по поводу сегодняшнего саммита. Там есть обстоятельства, которые я считаю вполне понятными. Не буду об этом говорить, лучше спросить у премьер-министра Армении. Но насколько я понимаю, никуда Армения из СНГ не уходит», – приводит ТАСС слова Путина.
Напомним, на днях глава правительства Армении Никол Пашинян сообщил Жапарову, что из-за ряда обстоятельств не сможет принять участие в предстоящей встрече глав СНГ в Бишкеке.