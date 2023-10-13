Путин: Армения «никуда не уходит» из СНГ

Путин поручил рассмотреть создание Центрально-Евразийского коридора

Путин поручил изучить вопрос создания транспортного коридора через Монголию в Китай

Tекст: Валерия Городецкая

Как говорится в сообщении на сайте Кремля, Путин поручил рассмотреть вопрос о формировании Центрально-Евразийского коридора и до 15 февраля предоставить доклад с предложениями о возможных мероприятиях по его созданию. Ответственным назначен премьер-министр России Михаил Мишустин.

Кроме того, президент поручил правительству России совместно с правительством Красноярского края заняться развитием международного аэропорта Красноярск им. Д.А. Хворостовского, в частности, поддержанием в нормативном состоянии взлетно-посадочной полосы и реконструкцией перрона, определив сроки реализации и источники финансирования.

В перечень поручений главы государства также вошли финансирование и реализация до 2026 года проекта по строительству линии скоростного подземно-наземного легкого рельсового транспорта в Красноярске и разработка программы развития туризма в Красноярском крае.

Ранее Путин заявил о росте перспектив развития транспортного коридора «Север – Юг»