Россия не является соединением каких бы то ни было европейских и азиатских культур, европейских и азиатских цивилизаций в любых сочетаниях, в любых, если угодно, «процентовках». Россия ни в коей мере не евразийская держава.3 комментария
Песков: Путин и Алиев публично не обсуждали ситуацию вокруг Варданяна
Президенты России и Азербайджана Владимир Путин и Ильхам Алиев не обсуждали в открытой части ситуацию вокруг бывшего главы правительства самопровозглашенной Нагорно-Карабахской Республики Рубена Варданяна, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
По его словам, Путин и Алиев беседовали достаточно продолжительно один на один, о чем там шла речь, неизвестно, в публичной части встречи судьба Варданяна не обсуждалась, передает ТАСС.
Ранее президент России Владимир Путин на переговорах с азербайджанским коллегой Ильхамом Алиевым обсудил ситуацию вокруг Нагорного Карабаха.