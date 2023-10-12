Нетаньяху потребовал санкций против контактирующих с ХАМАС стран

Премьер Израиля Нетаньяху заявил о необходимости ввести санкции против контактирующих с ХАМАС стран

Tекст: Александра Юдина

По его словам, отношение к этой организации у мирового сообщества должно быть таким же непримиримым, как к «Исламскому государству*» (ИГ, организация запрещена в России), передает ТАСС.

Более того, Нетаньяху счел возможным ввести санкции против тех стран, которые продолжают контактировать с ХАМАС.

«Они должны быть извергнуты из сообщества наций. Ни один лидер не должен встречаться с ними, ни одна страна не должна давать им приют, те, кто это делает, должен подвергнуться санкциям», – заявил он.

Ранее Нетаньяху заявил, что члены ХАМАС «могут уже сейчас считать себя мертвыми».