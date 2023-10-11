Посол России в Израиле призвал россиян воспользоваться действующими рейсами

Tекст: Елизавета Шишкова

Он настоятельно рекомендовал тем, кто хочет уехать, улететь рейсами российских и иностранных перевозчиков, которые продолжают пока осуществлять рейсы.

При этом в случае негативного развития событий российская сторона будет действовать соответствующим образом. «Никого без внимания из наших сограждан не оставим», – заверил Викторов, передает ТАСС.

При этом, подчеркнул посол, сотрудники посольства России в Израиле готовятся к эвакуации, однако необходимости в ней пока нет.

Москва обеспокоена обострением палестино-израильского конфликта и не приемлет убийства или причинения смерти мирным гражданам, подчеркнул посол.

Также он отметил, что заложники, особенно старики и дети, должны быть освобождены.

«Необходимо срочно переходить к запуску переговорного прямого палестино-израильского процесса, который был бы всеобъемлющим, и урегулировать все остающиеся до сих пор неурегулированными вопросы», – сказал Викторов.

Ранее Викторов не исключил возможность организации вывозных рейсов для россиян из Тель-Авива.