Наши отношения с Финляндией являются прекрасным камертоном наших отношений с европейскими странами в принципе. Финляндия всегда ощущала себя неким центром финно-угорского мира – и при благоприятных внешних обстоятельствах вполне могла бы им стать.6 комментариев
Посол России в Израиле призвал россиян воспользоваться действующими рейсами
Россиянам, находящимся в Израиле, стоит воспользоваться действующими регулярными рейсами, а не ждать ухудшения обстановки, заявил посол России в еврейском государстве Анатолий Викторов в ходе дискуссии на площадке международного клуба «Валдай».
Он настоятельно рекомендовал тем, кто хочет уехать, улететь рейсами российских и иностранных перевозчиков, которые продолжают пока осуществлять рейсы.
При этом в случае негативного развития событий российская сторона будет действовать соответствующим образом. «Никого без внимания из наших сограждан не оставим», – заверил Викторов, передает ТАСС.
При этом, подчеркнул посол, сотрудники посольства России в Израиле готовятся к эвакуации, однако необходимости в ней пока нет.
Москва обеспокоена обострением палестино-израильского конфликта и не приемлет убийства или причинения смерти мирным гражданам, подчеркнул посол.
Также он отметил, что заложники, особенно старики и дети, должны быть освобождены.
«Необходимо срочно переходить к запуску переговорного прямого палестино-израильского процесса, который был бы всеобъемлющим, и урегулировать все остающиеся до сих пор неурегулированными вопросы», – сказал Викторов.
Ранее Викторов не исключил возможность организации вывозных рейсов для россиян из Тель-Авива.