Российский посол допустил организацию вывозных рейсов из Израиля в Россию

Российский посол не исключил организацию вывозных рейсов из Израиля в Россию

Tекст: Елизавета Шишкова

Также прорабатывается возможность эвакуации граждан России их сектора Газа. Москва прорабатывает этот вопрос в сугубо предварительном порядке с учетом всех обстоятельств.

Викторов пояснил, что если будут проводится такие мероприятия, то речь будет идти о вывозе россиян из сектора Газа в третью страну, куда будут направлены самолеты России, передает ТАСС.

Викторов также подтвердил гибель мужчины с двойным гражданством России и Израиля.

Между тем Минобрнауки России готово оказать помощь израильским, палестинским и другим студентам, оказавшимся в зоне конфликта в Израиле. Вскоре будет запущена горячая линия ведомства, сообщил замглавы ведомства Константин Могилевский.

Минобрнауки находится на постоянной связи с МИД России. Представитель министерства находится также в составе посольства России в Тель-Авиве.

Ранее посольство России в Израиле сообщило о четверых пропавших россиянах в стране.