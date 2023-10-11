Наши отношения с Финляндией являются прекрасным камертоном наших отношений с европейскими странами в принципе. Финляндия всегда ощущала себя неким центром финно-угорского мира – и при благоприятных внешних обстоятельствах вполне могла бы им стать.4 комментария
Кремль спросили о дате визита Путина в Китай
Представитель Кремля Песков: Определены даты визита Путина в Китай
Даты визита российского лидера Владимира Путина в Китай определены, Кремль своевременно о них сообщит, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
По его словам, определена дата визита Путина в Китай на форум «Один пояс – один путь», передает ТАСС.
Ранее Путин заявил, что с удовольствием принял предложение Си Цзиньпина посетить в октябре Китай для участия в форуме «Один пояс, один путь». По его словам, предстоящие переговоры лидеров стран в ходе международного форума «Один пояс, один путь» будут способствовать дальнейшему наращиванию всего комплекса конструктивных российско-китайских связей.