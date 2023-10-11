  • ВСУ потеряли два танка и БМП у Вербового в Запорожской области
  • Лента новостей
  • Эксклюзив
  • Новости
    •
    Европейскую экономику спасают остатки российского топлива
    В метро Москвы столкнулись два поезда
    Рар поддержал заявление Маска о неизбежной гражданской войне в Европе
    Пашинян оценил отношения России и Армении
    В кибуце Кфар-Аза после нападения ХАМАС обнаружили тела 200 израильтян
    Песков разъяснил позицию России по конфликту Израиля и Палестины
    Посол Израиля оценил мнение о якобы причастности России к атаке ХАМАС
    Зеленский заявил о последней стадии конфликта Украины с Россией
    В Магадане отказались принимать предателей и релокантов
    Мнения
    Владимир Можегов Владимир Можегов Финляндия как пример пересборки отношений с Европой

    Наши отношения с Финляндией являются прекрасным камертоном наших отношений с европейскими странами в принципе. Финляндия всегда ощущала себя неким центром финно-угорского мира – и при благоприятных внешних обстоятельствах вполне могла бы им стать.

    4 комментария
    Евгений Крутиков Евгений Крутиков Пашинян продолжает сдавать Армению

    Армянский премьер-министр – настолько уникальное явление, что ему сложно найти аналог или сравнение. Он чуть ли не в одиночку и под улюлюкание уличной группы поддержки разрушил то, что до него – через кровь и сверхусилия – строили другие.

    10 комментариев
    Андрей Полонский Андрей Полонский Католическая церковь знает божественную тайну России

    Живущему так или иначе в проекции Фатимских откровений о России епископату Католической церкви очень трудно желать ее распада или признавать «ошибкой» ее историю и культуру.

    14 комментариев
    11 октября 2023, 13:37

    Кремль спросили о дате визита Путина в Китай

    Представитель Кремля Песков: Определены даты визита Путина в Китай

    Tекст: Александра Юдина

    Даты визита российского лидера Владимира Путина в Китай определены, Кремль своевременно о них сообщит, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

    По его словам, определена дата визита Путина в Китай на форум «Один пояс – один путь», передает ТАСС.

    Ранее Путин заявил, что с удовольствием принял предложение Си Цзиньпина посетить в октябре Китай для участия в форуме «Один пояс, один путь». По его словам, предстоящие переговоры лидеров стран в ходе международного форума «Один пояс, один путь» будут способствовать дальнейшему наращиванию всего комплекса конструктивных российско-китайских связей.

    10 октября 2023, 15:14
    Путин заявил о необходимости выполнить решение ООН о создании суверенной Палестины

    Путин заявил о необходимости создания суверенного палестинского государства в соответствии с решением ООН

    Путин заявил о необходимости выполнить решение ООН о создании суверенной Палестины
    @ Abdalkarim Museitef/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Необходимо решить вопрос с формированием суверенного палестинского государства, заявил президент России Владимир Путин в ходе переговоров с иракским премьером Мухаммедом ас-Судани.

    Американская сторона, пытавшаяся монополизировать ближневосточное урегулирование, не брала в расчет коренные интересы палестинского народа, сказал Путин, передает ТАСС.

    «Имею в виду прежде всего необходимость реализации решений Совбеза ООН по созданию независимого суверенного палестинского государства», – подчеркнул он.

    Ранее глава израильского правительства Биньямин Нетаньяху приравнял напавших на страну радикалов палестинской организации ХАМАС к террористам «Исламского государства» (ИГ, организация запрещена в России).

    Газета ВЗГЛЯД писала, для чего Израилю нужна блокада региона и каковы шансы на успех полномасштабной сухопутной операции в ответ на атаки ХАМАС.

    Коментарии (41)
    9 октября 2023, 15:43
    Путин присвоил звание Героя России посмертно рядовому Дмитрию Егорову
    Путин присвоил звание Героя России посмертно рядовому Дмитрию Егорову
    @ mil.ru

    Tекст: Валерия Городецкая

    Рядовому Дмитрию Егорову присвоено звание Героя России посмертно, соответствующий указ президента опубликован на официальном сайте правовых актов.

    Президент России Владимир Путин присвоил звание Героя России посмертно рядовому Дмитрию Егорову, погибшему в бою с силами ВСУ у населенного пункта Новомайорское ДНР.

    «За мужество и героизм, проявленные при исполнении воинского долга, присвоить звание Героя Российской Федерации рядовому Егорову Дмитрию Николаевичу (посмертно)», – говорится в тексте указа.

    В июле Путин впервые присвоил звание Героя России казаку-добровольцу Олегу Ликонцеву.

    Коментарии (4)
    10 октября 2023, 15:29
    Путин назвал обострение в Израиле провалом политики США на Ближнем Востоке
    Путин назвал обострение в Израиле провалом политики США на Ближнем Востоке
    @ Сергей Гунеев/РИА новости

    Tекст: Кристина Цыцура

    Президент России Владимир Путин выразил сожаление в связи с обострением конфликта в Израиле, назвав происходящее примером провальной политики Соединенных Штатов на Ближнем Востоке.

    Об этом президент заявил в ходе встречи с премьер-министром Ирака Мухаммедом ас-Судани, передает ТАСС.

    «И украинский кризис продолжается, и, к сожалению, мы видим резкое обострение ситуации на Ближнем Востоке. Я думаю, что многие согласятся со мной в том, что это яркий пример провала политики Соединенных Штатов на Ближнем Востоке, которые пытались монополизировать урегулирование, но, к сожалению, не были озабочены поиском компромиссов, приемлемых для обеих сторон, а наоборот продвигали свои собственные представления о том, как это должно быть сделано, оказывали давление на обе стороны», – сказал Путин.

    Ранее в Кремле назвали безосновательными заявления Киева о том, что Россия якобы желала развязать войну на Ближнем Востоке.

    Коментарии (13)
    9 октября 2023, 04:27
    Симоньян напомнила об отказе России от Гавайев

    Симоньян в ответ на заявления о якобы имперских амбициях России напомнила об отказе от Гавайев

    Tекст: Антон Антонов

    Россия, которую обвиняют в имперских амбициях, в свое время отказалась от Гавайев, заявила главред медиагруппы «Россия сегодня» и телеканала RT Маргарита Симоньян.

    Симоньян пояснила, что России чужды имперские амбиции, а «самой большой страной в мире» она стала, поскольку разные территории и государства «просились по разным причинам в Российскую Империю сами», передает РИА «Новости» со ссылкой на «Россию 1».

    Как заявила Симоньян, Россия при этом «много раз в своей истории отказывалась от лакомых кусочков». «Вот все ли знают, что мы отказались в какой-то момент от Гавайев? Прекрасные были бы у нас сейчас Гавайи», – заявила она.

    Симоньян, говоря о речи президента России Владимира Путина на «Валдае», заявила, что это был очень серьезный разговор и потрясающий анализ ситуации в мире. При этом Путин проявил юмор и обаяние.

    «Я задавала вопрос, например, точно знаю, что со мной никто не согласовывал этот вопрос, вообще (не знали), буду ли я задавать какой-либо вопрос. Я думаю, что так обстояли дела с большинством вопросов», – сказал она.

    По ее словам, Путин «говорил про империализм, забытое такое слово советских времен, нам не часто об этом напоминают, а зря». Она указала, что Россию обвиняют в империализме государства, которые «придумали империализм, стали такими богатыми благодаря империализму и своим имперским амбициями».

    Также Симоньян отметила, что голос оставшихся в Европе «здоровых сил», которые по-прежнему исповедуют традиционные ценности, приглушен, он слышен «в разговорах где-то за пивом в баре».

    Напомним, в ходе юбилейного заседания дискуссионного клуба «Валдай» Путин заявил о том, что цивилизационный подход к международным отношениям позволит выстроить справедливый миропорядок. Президент предложил шесть основных принципов будущего мироустройства.

    Коментарии (0)
    10 октября 2023, 08:48
    Лавров увидел рост рисков глобального конфликта

    Лавров: Риски глобального конфликта растут, Запад спровоцировал серьезный кризис в мире

    Tекст: Ольга Никитина

    Западное меньшинство проводит агрессивную и узкокорыстную линию, в результате их действий в международных отношениях возник серьезный кризис, заявил министр иностранных дел Сергей Лавров.

    В статье (текст опубликован на сайте МИД) руководителя российского внешнеполитического ведомства «Соблюдение принципов Устава ООН во всей их совокупности и взаимосвязи – залог международного мира и стабильности» говорится о росте рисков глобального конфликта, передает ТАСС.

    Глава МИД указал, что направленность действий Североатлантического альянса в Азиатско-Тихоокеанском регионе на развал сложившейся вокруг Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН) региональной архитектуры порождает риски возникновения нового взрывоопасного очага геополитической напряженности. При этом попытки распространить зону ответственности НАТО на все Восточное полушарие производятся под лукавым лозунгом «неделимости безопасности Евро-Атлантики и Индо-Тихоокеанского региона», отметил Лавров.

    Под эту задачу, как отметил глава МИД, и создаются военно-политические альянсы вроде AUKUS, куда входят Австралия, Великобритания и США, «тройки» США – Япония – Республика Корея, «четверки» Токио – Сеул – Канберра – Веллингтон. Причем направленность таких усилий против России и Китая не скрывается, констатировал Лавров.

    Кроме того, глава российского внешнеполитического ведомства отметил, что Запад уделяет особое внимание экспансии на постсоветском пространстве. После распада СССР, написал Лавров, США неприкрыто вознамерились подмять под себя Украину. Он привел слова врио первого заместителя госсекретаря США Виктория Нуланд, «публично и даже с гордостью» прозвучавшие в конце 2013 года, о том, что на пестование послушных политиков в Киеве Вашингтон потратил 5 млрд долларов.

    Накануне Лавров заявил, что в палестино-израильском противостоянии произошел беспрецедентно острый виток, который подтвердил нежизнеспособность нынешнего статус-кво в зоне конфликта.

    Коментарии (0)
    10 октября 2023, 10:01
    Премьер Ирака ас-Судани приехал на переговоры с Путиным в Москву

    Tекст: Александра Юдина

    Премьер-министр Ирака Мухаммед ас-Судани приехал в Москву на запланированные переговоры с российским лидером Владимиром Путиным.

    Известно, что самолет с главой кабмина Ирака приземлился в международном аэропорту Внуково–2, передает РИА «Новости».

    Напомним, в июле этого года премьер-министр Ирака Мухаммед ас-Судани принял приглашение посетить Москву.

    Как заявили в Кремле, 11 октября президент России и премьер-министр Ирака примут участие в пленарном заседании Российской энергетической недели.

    Коментарии (0)
    10 октября 2023, 18:56
    Президент Мали поблагодарил Путина за оказанную Россией помощь

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Президент переходного периода Мали Ассими Гоита в ходе телефонной беседы с президентом России Владимиром Путиным выразил благодарность российской стороне за помощь, сообщили в пресс-службе Кремля.

    Разговор глав государств прошел во вторник по инициативе малийской стороны, сообщается на сайте Кремля.

    Политики таже обсудили реализацию договоренностей, достигнутых на переговорах в ходе саммита Россия-Африка в июле 2023 года. Они подтвердили настрой на укрепление торгово-экономических связей, сотрудничества в борьбе с терроризмом.

    Гоита также выразил признательность за оказываемую Россией разноплановую помощь.

    Коментарии (0)
    10 октября 2023, 22:34
    Путин и Эрдоган призвали Израиль и Палестину прекратить огонь

    Путин и Эрдоган выразили готовность содействовать мирным переговорам Израиля и Палестины

    Tекст: Вера Басилая

    Президент России Владимир Путин и турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган обсудили ситуацию в зоне палестино-израильского конфликта и призвали обе стороны немедленно возобновить переговоры, следует из сообщения Кремля.

    Президенты России и Турции Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган в телефонном разговоре подчеркнули, что Израиль и Палестина должны незамедлительно прекратить огонь. Кроме того, Россия и Турция готовы содействовать возобновлению мирных переговоров сторонами конфликта, следует из сообщения на сайте Кремля.

    Путин и Эрдоган отметили, что долгосрочное мирное урегулирование кризиса возможно исключительно на основе утвержденной Совбезом ООН «двугосударственной» формулы, которая предусматривает создание независимого палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме.

    Напомним, Анкара через дипломатические каналы сообщила Израилю и Палестине о готовности стать посредником в решении конфликта, сообщил турецкий дипломатический источник.

    Коментарии (0)
    10 октября 2023, 21:56
    Путин и Эрдоган обсудили конфликт между Израилем и Палестиной

    Путин и Эрдоган обсудили предотвращение роста напряженности между Израилем и Палестиной

    Tекст: Ольга Иванова

    Президенты России и Турции Владимир Путин и Тайип Эрдоган провели телефонные переговоры, сообщили в канцелярии турецкого лидера.

    В ходе беседы лидеры двух стран обсудили ход конфликта между Израилем и Палестиной и меры по предотвращению роста напряженности, передает ТАСС.

    По словам Эрдогана, Турция будет прилагать все усилия для обеспечения спокойствия в зоне израильско-палестинского конфликта.

    Напомним, Анкара через дипломатические каналы сообщила Израилю и Палестине о готовности стать посредником в решении конфликта, сообщил турецкий дипломатический источник.

    Коментарии (0)
    9 октября 2023, 14:23
    Песков: У Путина даже теоретически нет реальных конкурентов на выборах

    Tекст: Ольга Никитина

    Президент России Владимир Путин пользуется беспрецедентной поддержкой населения, вряд ли кто-то хотя бы теоретически может составить ему конкуренцию на выборах, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

    Песков, комментируя предложение главы Чечни Рамзана Кадырова отменить президентские выборы на фоне СВО, отметил, что «Путин в нашей стране – особенно сейчас, в период беспрецедентной консолидации всего общества вокруг президента и его идей, – является абсолютно лидирующим политиком».

    «Политиком, которому вряд ли кто-то даже теоретически может составить хоть какую-то конкуренцию в электоральном плане», – приводит его слова ТАСС.

    Представитель Кремля добавил, что с этой истиной вряд ли можно спорить, и предположил, что именно это имеет в виду Кадыров.

    При этом пока Путин никак не высказывался насчет того, намерен ли он участвовать в президентских выборах 2024 года.

    Песков добавил, что Кремль в вопросе проведения президентских выборов ориентируется на слова самого Владимира Путина, который подчеркивал, что все демократические процедуры и требования Конституции должны быть соблюдены.

    В Кремле не раз заявляли, что уровень консолидации общества вокруг Путина очень высок. В частности, Песков говорил об этом в контексте того, что в качестве добровольцев служб, задействованных в специальной военной операции (СВО), участвуют не только мужчины, но и женщины.

    Коментарии (0)
    9 октября 2023, 18:56
    Путин поручил создать систему оценки качества оказания социальных услуг

    Tекст: Алексей Дегтярев

    В России планируется создать систему оценки гражданами качества оказания социальных услуг, соответствующее поручение дал президент Владимир Путин.

    Правительству и НКО «Агентство стратегических инициатив по продвижению новых проектов» должны обеспечить создание системы оценки гражданами качества оказания услуг организациями социальной сферы. Соответствующее поручение опубликовано на сайте Кремля.

    При этом должна быть использована федеральная государственная информационная система «Единый портал государственных и муниципальных услуг».

    Задачу необходимо выполнить до 15 ноября. Ответственными назначены премьер-министр Михаил Мишустин и глава агентства Светлана Чупшева.

    Коментарии (0)
    9 октября 2023, 14:33
    Путин обсудил с Любимовой деятельность Минкультуры в новых регионах

    Путин обсудил с министром Любимовой деятельность Минкультуры в новых регионах

    Tекст: Ольга Никитина

    Президент Владимир Путин обсудил с министром культуры России Ольгой Любимовой деятельность Минкультуры в Донецкой и Луганской народных республиках, Запорожской и Херсонской областях.

    «Ольга Борисовна, давайте начнем с того, что в регионах происходит по линии вашего министерства», – передает ТАСС слова главы государства, прозвучавшие в начале встречи.

    Любимова в свою очередь доложила главе государства о том, что в новых субъектах уже открыто около тысячи библиотек и домов культуры, почти 1600 детских школ искусств и 77 музеев.

    Глава ведомства добавила, что когда министерство начинало работу, на четыре региона было два работающих кинозала. «Два кинозала на четыре [региона]?» – переспросил Путин. Сейчас, по словам Любимовой, в субъектах открыт 51 кинотеатр.

    Министр культуры также отметила, что ведомство развивает детские центры. Она обратила внимание, что теперь у семей есть возможность отвести ребенка на дополнительные занятия, и это «очень правильный рывок вперед». «Я понимаю», – отметил в ответ президент.

    Кроме того, Путин изучил презентацию Минкультуры, обратив внимание на открытый 5 сентября музеем-заповедником «Петергоф» Краеведческий музей в ЛНР.

    Также Любимова доложила президенту о планах открыть музейный центр Рязанского историко-архитектурного музея-заповедника и музейно-театральный квартал «Бахрушинский музей» в центре Москвы. Помимо этого, глава Минкультуры рассказала о поддержке российского кино и росте количества зрителей. «Посещаемость все равно больше чем в два раза увеличилась», – подчеркнул Путин.

    Встречу Путина с главой Минкультуры ранее анонсировали в Кремле.

    Коментарии (0)
    10 октября 2023, 16:23
    Путин призвал стороны конфликта в Израиле минимизировать ущерб мирным жителям

    Tекст: Ольга Никитина

    Все стороны конфликта в Израиле должны стремиться свести к нулю ущерб гражданскому населению, заявил президент России Владимир Путин на переговорах с премьер-министром Ирака Мухаммедом ас-Судани.

    «В любом случае, что бы там ни происходило, я знаю, и ваша позиция, уважаемый господин премьер-министр, и наша позиция заключается в том, что ущерб гражданскому населению должен быть минимизирован и сведен к нулю. Причем мы призываем к этому все конфликтующие стороны», – приводит его слова ТАСС.

    Кроме того, российский лидер заявил о необходимости создания суверенного палестинского государства.

    Напомним, Тель-Авив решил полностью блокировать сектор Газа. В регион прекращаются поставки света, воды и еды. Газета ВЗГЛЯД писала, для чего Израилю нужна блокада региона.

    Коментарии (0)
    10 октября 2023, 14:35
    В Кремле начались переговоры Путина с премьер-министром Ирака ас-Судани

    Tекст: Александра Юдина

    Российский лидер Владимир Путин начал переговоры с премьер-министром Ирака Мухаммед ас-Судани, сообщили в Кремле.

    Отмечается, что встреча с участием делегаций проходит в представительском кабинете Кремля, передает РИА «Новости».

    В июле этого года премьер-министр Ирака Мухаммед ас-Судани принял приглашение посетить Москву.

    Как заявили в Кремле, 11 октября президент России и премьер-министр Ирака примут участие в пленарном заседании Российской энергетической недели.

    Коментарии (0)
    11 октября 2023, 04:52
    Названа дата проведения форума «Один пояс, один путь» в Китае

    МИД КНР: Третий форум международного сотрудничества «Один пояс, один путь» пройдет в Пекине 17-18 октября

    Tекст: Вера Басилая

    Третий форум международного сотрудничества «Один пояс, один путь» с запланированным участием президента России Владимиром Путиным пройдет в Пекине 17-18 октября, сообщил официальный представитель МИД КНР Хуа Чуньин.

    На форуме должны состояться переговоры президента России Владимира Путина и председателя КНР Си Цзиньпина, а главной темой мероприятия станет «Высококачественное строительство «Одного пояса, одного пути», совместное достижение общего развития и процветания», передает РИА «Новости».

    В сообщении Хуа Чуньин говорится, что Си Цзиньпин примет участие в церемонии открытия форума и выступит с речью, а также проведет приветственный банкет и двусторонние мероприятия на высшем уровне для гостей.

    Ранее Путин поздравил Си Цзиньпина с 74-й годовщиной образования КНР, отметив, что предстоящие переговоры лидеров стран в ходе международного форума «Один пояс, один путь» будут способствовать дальнейшему наращиванию всего комплекса конструктивных российско-китайских связей.

    Президент Владимир Путин заявил, что с удовольствием принял предложение Си Цзиньпина посетить в октябре Китай для участия в форуме «Один пояс, один путь».

    Коментарии (0)
    Главное
    NYT раскрыла причины неготовности Израиля к нападению ХАМАС
    Кремль отреагировал на повреждение газопровода между Финляндией и Эстонией
    Киргизия ратифицировала соглашение с Россией по объединенной системе ПВО
    Партия «Альтернатива для Германии» обновила рекорд популярности
    В Румынии от Зеленского потребовали вернуть территории
    В России нашли решение по легким транспортникам на смену Ан-72 и Ан-26
    Курение вейпов в России предложили разрешить только в отведенных местах

    Чем опасен обвал облигаций США для остального мира

    Рекордное за всю 250-летнюю историю США падение американских гособлигаций еще далеко от завершения, считает одна из крупнейших в мире инвесткомпаний BlackRock. Это событие важно для всей мировой экономики, так как последствия проблем в США могут коснуться всех, в том числе и Россию. Подробности

    Перейти в раздел

    Решение Москвы по ядерным испытаниям способно отрезвить Америку

    Владимир Путин заявил о возможности отзыва ратификации Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний (ДВЗЯИ). По словам президента, это связано с отсутствием аналогичных действий со стороны США. Данное решение предстоит принять Госдуме. Как пересмотр статуса ДВЗЯИ отразится на глобальной ядерной безопасности и что этот шаг дает России стратегически? Подробности

    Перейти в раздел

    Россия создает новый котел для ВСУ в Донбассе

    Российская армия успешно развивает наступление в районе Авдеевки. Задействована штурмовая авиация, ствольная и реактивная артиллерия. Наблюдатели сообщают о мощнейшей за всю СВО артиллерийской подготовке, которая сорвала ротацию ВСУ. О чем говорит активизация ВС РФ на данном участке фронта и к каким последствиям она может привести? Подробности

    Перейти в раздел

    Европейскую экономику спасают остатки российского топлива

    «Нехватка российского дизельного топлива – главный дестабилизирующий фактор европейской экономики», признает европейская пресса. И дело не только в дизеле, не менее важным российским ресурсом, потребление которого Европа даже увеличивает, является сжиженный природный газ. Как все это увязывается с санкциями и декларациями об отказе ЕС от российских энергоносителей? Подробности

    Перейти в раздел

    Чем опасна новая тактика ВСУ при атаке на Севастополь

    ВСУ вновь попытались атаковать Крым и Севастополь. На этот раз противник использовал комбинированный удар десятью крылатыми ракетами и тремя безэкипажными катерами. В Минобороны сообщили, что семь ракет были перехвачены, а БЭК – ликвидированы. При этом поврежденные ударом противника два корабля будут восстановлены и вернутся на службу. В чем заключаются тактические особенности очередной атаки противника и как России следует на нее ответить? Подробности

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Зеленскому не повезло с войной в Израиле

      Резкое обострение арабо-израильского конфликта стало полной неожиданностью для многих. Но для властей Украины эта бойня может иметь особенно неприятные последствия, несмотря на географическую удаленность от Ближнего Востока. На это есть три причины.

    • Война с Израилем. Чего ждать?

      Вооруженные силы Израиля приступили к массированным бомбардировкам сектора Газа в ответ на нападение ХАМАС на север страны. Новая война на Ближнем Востоке идет уже третий день, ее начало стало для мира полной неожиданностью. Как долго это может продлиться и к чему приведет?

    • Макрон метит в лидеры всей Европы

      Президент Франции Эммануэль Макрон сумел удачно воспользоваться разногласиями в ЕС и постепенно увеличивает влияние Парижа и свою собственную роль в европейской политике. Таково мнение аналитиков Bloomberg. Да, формально Франция остается мощной и влиятельной державой. Но Макрона явно перехваливают.

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел
  • Экономика
  • Политика
  • Общество
  • В мире
  • Происшествия
  • Мнения
  • Видео
  • Фото
    •
  • О газете
    •

    Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

    ..............