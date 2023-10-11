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Бельгия пообещала направить Киеву F-16 к 2025 году
Правительство Бельгии решило направить снятые с вооружения самолеты F-16 Киеву к 2025 году, сообщила в эфире канала RTL министр обороны Бельгии Людивин Дедондер.
Как заявила Дедондер перед началом встречи министров обороны НАТО в Брюсселе и заседанием контактной группы по поставкам оружия на Украину,власти Бельгии приняли решение поставить Украине F-16 к 2025 году, передает ТАСС.
Ранее сообщалось, что Нидерланды рассчитывают поставить Киеву первые истребители F-16 в 2024 году.