Мишустин провел встречу с главой Росавтодора Новиковым

«Это праздник и строителей, и проектировщиков, и всех, кто так или иначе причастен к труду дорожников, благодаря ответственному отношению к делу которых возводятся магистрали, обеспечивается связанность территории нашей Родины. Хочу пожелать всем сотрудникам удачи, здоровья и новых достижений», – приводятся слова Мишустина в Telegram-канале правительства.

Новиков поблагодарил правительство за поддержку, оказываемую отрасли, а также рассказал об основных результатах деятельности Росавтодора.

В рамках исполнения пятилетнего плана дорожного строительства показатели по итогам девяти месяцев текущего года достигнуты. Из запланированных 227 км уже введено 52 км федеральных дорог.

На региональных дорогах выполнено 108 млн квадратных метров покрытия из запланированных 136 млн квадратных метров. Из 3,5 тыс. км федеральных дорог, подлежащих ремонту в 2023 году, 1,3 тыс. км введено в эксплуатацию. Семь регионов уже завершили программу по развитию дорожной деятельности на этот год и работают на опережение.

С учетом дополнительной поддержки, которую правительство оказало регионам в части выделения казначейского бюджетного кредита, планируется выполнить в этом году работу по покрытию 181 млн квадратных метров региональных дорог, что превышает прошлогодние значения.

В 2023 году значительно выросла интенсивность движения на российских дорогах. В частности, в последний летний сезон на федеральных дорогах она выросла на 61% по сравнению с летом 2022 года. Такая тенденция связана в том числе с ростом автомобилизации – количество автомобилей за последние четыре года выросло на 5 млн.

Кроме того, увеличился внутренний трафик в регионах, в том числе на Крымском мосту – по нему в летний период проезжало от 10 до 12 тыс. автомобилей в сутки. При этом в течение летнего сезона продолжались восстановительные работы, которые на данный момент подходят к завершению.

В Приморском крае ускорены работы на Кипарисовском путепроводе, что помогло устранить заторовую ситуацию. Реконструкция данного объекта будет завершена уже в 2023 году.

В Кабардино-Балкарии завершены работы по ремонту 30-километрового участка автодороги к национальному парку «Приэльбрусье». В Псковской области отремонтировано 23 км дороги к Псково-Печерскому монастырю.

В Республике Карелия обновлена дорога к национальному парку «Кижи». Ускорены работы по расширению до четырех полос 27-километрового участка трассы на Золотом кольце, от Владимира до Суздаля.

В Республике Алтай запланированы работы по расширению до четырех полос участка от аэропорта Горно-Алтайска до Манжерока, а также строительство нового моста. В городских агломерациях было отремонтировано 2,5 тыс. объектов вблизи медучреждений и 2,5 тыс. – возле образовательных учреждений. Особое внимание уделяется дорогам, которые находятся на городских маршрутах общественного транспорта.

Также Росавтодор проводит работу по созданию единой опорной сети транспортной инфраструктуры. Правительством принята стратегия развития единой опорной сети – это 136 тыс. км наиболее важных для граждан дорог, которые связывают пункты назначения, пользующиеся наибольшим спросом. Их совместно с регионами определил Росавтодор. 64 тыс. км из дорог, входящих в опорную сеть, – федеральные, а 72 тыс. км – региональные.

Проработаны параметры, которые необходимо учесть при развитии опорной сети в новых регионах. Выбраны все дороги, которые необходимо разделить на федеральные и региональные, местную и улично-дорожную сеть.