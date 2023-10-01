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«Волонтеры Победы» открыли школу для новых субъектов
Движение «Волонтеры Победы» организовало просветительский проект для добровольцев из новых субъектов России, в течение месяца участники школы пройдут образовательную программу в онлайн-формате, пообщаются с федеральными экспертами из сферы сохранения исторической памяти, лидерами социальных инициатив и ветеранами Великой Отечественной войны.
«Мы рады, что молодежь и жители новых субъектов с нами. Благодаря онлайн-формату подключиться к школе «Волонтеров Победы» могут ребята вне зависимости от того, в каком месте наших новых субъектов они проживают. И главное, что всех нас объединяет то, что мы живем, учимся, растем и работаем в нашей прекрасной и большой России. За время участия в проекте ребята из Донбасса и Новороссии смогут узнать больше о работе нашего движения, в целом о добровольчестве и получить другие знания, которые помогут им развиваться. Наша команда уверена, что впереди нас ждет замечательная история, которую мы будем писать вместе!» – отметила исполнительный директор ВОД «Волонтеры Победы» Анастасия Рябова.
В ходе обучения молодые люди примут участие в тренингах по созданию команд и лидерству, научатся организовывать мероприятия, пообщаются с современными героями, участниками специальной военной операции, а также обсудят актуальные вопросы по развитию волонтерства в новых регионах и погрузятся в изучение традиций России. Организаторы отмечают, что вся программа проекта направлена на развитие и формирование сообщества лидеров добровольчества сферы сохранения исторической памяти в новых субъектах. По итогам онлайн-обучения сто лучших участников в возрасте от 18 лет будут приглашены на итоговое очное мероприятие в Москве.
В день открытия проекта к участникам обратился и.о. министра молодежной политики ДНР Кирилл Макаров
«На территории новых субъектов начала работать школа «Волонтеров Победы ««Это Родина моя!». Безусловно сохранение исторической памяти о подвиге предков несет особенные смысловые и духовные задачи в области развития молодежи. Уверен, что эта школа даст определенные навыки, которыми должен обладать любой волонтер Российской Федерации. Желаю всем участникам школы успехов», – сказал он.
Идея проведения проекта возникла благодаря тому, что деятельность движения в новых субъектах набирает обороты, а в ряды добровольцев присоединяются каждый день все больше новых единомышленников. Региональные отделения движения «Волонтеры Победы» в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях являются одними из лидеров социальных изменений в своих регионах.