Байден отреагировал на избрание нового спикера Палаты представителей

Эксперты объяснили нарушение Макроном военного табу по Украине

Политолог Кортунов: Макрон пытается продемонстрировать Западу, что придерживается общей линии в вопросе Украины

Эммануэль Макрон решил продемонстрировать свою приверженность линии Запада. Однако теперь возникает угроза прямого столкновения НАТО и России. Такое мнение высказали сенатор Алексей Пушков и политолог Андрей Кортунов. Ранее The Telegraph сообщила, что президент Франции своим решением передать Украине колесные танки нарушил негласное военное табу.

«На Западе есть общая тенденция постепенного и, как они считают, осторожного расширения военной поддержки Украины. Это особенно актуально в последнее время, когда положение ВСУ серьезно осложнилось», – сказал газете ВЗГЛЯД гендиректор Российского совета по международным делам (РСМД) Андрей Кортунов.

«Можно спорить, насколько Макрон «бежит впереди паровоза», поскольку аналогичные решения сейчас, судя по всему, принимаются и в Берлине, и в Вашингтоне. Но если говорить о президенте Франции, то его положение в каком-то смысле особенное», – продолжил эксперт.

«На протяжении нескольких месяцев Макрон неоднократно говорил о необходимости диалога между Москвой и Киевом, а также учета позиции России по вопросам безопасности в Европе. В связи с этим он стал объектом критики со стороны более радикальных западных политиков. И теперь он просто пытается продемонстрировать, что Франция готова следовать общей линии Запада», – предполагает собеседник.

«При этом получить какие-то политические очки внутри Франции Макрону не удастся, поскольку французы переключаются на решение своих внутренних проблем. Все, что президент мог взять от Украины, он уже взял», – заметил политолог.

Кортунов также усомнился в том, что в скором времени поставка наступательного вооружения Украине станет системной. «Процесс будет разбит на несколько стадий», – уточнил он.

«Во-первых, не стоит забывать, что на Западе не хотят допустить победы России. Но и слишком серьезные достижения Украины им не на руку. Во-вторых, существует ряд бюрократических процедур, которые создают препятствия для свободной передачи подобной техники. В частности, многим странам для этого понадобится согласование парламентов», – обращает внимание эксперт.

«Также встает вопрос логистики. Ведь чем более сложное оружие поставляется, тем тяжелее его доставить, а также обучить украинских военных им пользоваться. Тут есть некие пределы, которые могут постепенно сдвигаться. Но процесс не одномоментный, он требует времени и денег, – заверил политолог.

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«В этих условиях России надо понимать, что несмотря на всякого рода разногласия, Запад остается единым и какие-то эскалационные риски вполне возможны. Вариантов, как их сдержать, у Москвы достаточно. У нашей страны есть возможности, чтобы усложнить жизнь нашим геополитическим противникам», – подчеркнул Кортунов.

В свою очередь сенатор Алексей Пушков в Telegram-канале указал, что сам факт передачи боевых машин пехоты ход боевых действий не изменит. Однако, по его словам, может стать прологом к поставкам Украине других наступательных видов вооружений, что чревато втягиванием НАТО в прямую военную конфронтацию с Россией.

Сенатор добавил, что решение Макрона также многое говорит о настроениях в европейских верхах и о степени их ожесточенности против России.

Ранее британская газета The Telegraph написала, что президент Франции Эммануэль Макрон своим решением передать Украине боевые машины пехоты AMX-10 RC нарушил негласное военное табу.

Обозреватели Джо Барнс и Ник Гаттеридж отмечают, что Париж первым отправил Киеву боевые машины западного производства, неожиданно нарушив негласное военное табу, перейдя красную черту. Они также добавили, что своей инициативой Макрон превзошел США, Германию и Британию, которая находилась в числе лидеров по военному обеспечению Украины.

Решение о передаче техники французский президент озвучил в середине этой недели. Он также обещал новые поставки гаубиц CAESAR. При этом до сих пор не известно, о каком количестве машин может идти речь.

На фоне этого в четверг глава французского МИД Катрин Колонна заявила, что Париж считает своим долгом оказывать военную помощь Украине, пишет ТАСС. Однако, подобные действия, уверена дипломат, не сделают Францию соучастником конфликта.

«Наша цель сейчас – это обеспечение организованности и стабильности в мире, чтобы создать условия, при которых каждый сможет жить в стабильной и мирной атмосфере», – заявила Колонна.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что эта поставка свидетельствует об отсутствии «рациональных причин» не передавать танки западного образца. Он также назвал решение Макрона ясным сигналом всем союзникам Украины.

Напомним, боевая машина AMX-10 RC разрабатывалась в 1970-х годах для отслеживания продвижения советских вооруженных сухопутных войск. Использовалась в качестве разведывательной техники и истребителя танков французскими войсками, в том числе во время операции «Бархан» в Африке, которая официально завершилась в ноябре прошлого года.

По оценке западных экспертов, маневренность и скорость AMX-10 RC позволяет наносить быстрый удар. Машина может быть развернута впереди колонны основных боевых танков во время военных операций. Однако его относительно легкая броня, признают на Западе, является существенным недостатком перед тяжелыми российскими орудиями.

Ранее газета ВЗГЛЯД подробно разбирала, как поставки западных танков Украине изменят ситуацию на фронте.

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