В России оценили содержание нового «пакета помощи» США Украине

Военный эксперт Крамник рассказал об усилении Западом украинской ПВО

Военный эксперт Илья Крамник оценил новый пакет военной помощи Вашингтона в адрес Киева, который составит 3 млрд долларов.

Он назвал эту помощь «пакетом с пакетами», так как внутри 29-й пакет в рамках PDA на сумму 2,85 млрд и заказ на 225 млн в рамках программы FMF. Крамник указал на то, что ни корабельного Sea Sparrow, ни сухопутного Skyguard на буксируемых шасси Украине не передавали, но в пакете есть снаряды и зенитные ракеты RIM-7 из состава комплекса Sea Sparrow/Skyguard.

Также Крамник указал на возможность интеграции таких ракет на пусковые установки 2П25 советского ЗРК 2К12 «Куб»/«Квадрат», что ранее показала Польша.

«Следующим шагом напрашивается помимо апгрейда «Буков» и передача Киеву «Кубов» из состава сил ПВО бывших стран Варшавского договора», – указал эксперт в своем Telegram-канале.

Он сделал вывод, что Украина усилит ПВО не только за счет поставок западных систем, но и за счет интеграции западных ракет в старые советские системы. Крамник прокомментировал и поставки американских БМП, которые могут стать проблемой, если начнутся системные отправки бронетехники странами-лидерами НАТО.

Ранее сообщалось, что большую часть средств нового пакета помощи Вашингтона Киеву планируется выделить из запасов Пентагона.

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