В Белоруссии заявили о готовности войск к защите Союзного государства

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6 января, пятница  |  Последнее обновление — 14:14  |  vz.ru
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Зеленский добился уникальных результатов по уничтожению Украины

На фоне блэкаутов свечка становится неотъемлемым атрибутом украинской власти president.gov.ua
По итогам 2022 года Владимир Зеленский добился уникальных и во многом трагических результатов. Ему удалось сократить население Украины до уровня столетней давности, поставить страну в кабальную зависимость от Запада и лишить сограждан элементарных благ цивилизации. Какие еще «успехи» могут оказаться в послужном списке Зеленского?  Подробности...
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Русское подполье на Украине вызывает огонь на себя

СБУ регулярно отчитывается о выявлении сторонников Москвы Reuters
Волна репрессий, которая обрушилась на Украинскую православную церковь, заставила на время забыть о других жертвах террора СБУ. Но забывать о них не следует, особенно о тех, кто сидит за решеткой. Как много политзаключенных остается в руках властей Украины? Может ли Москва им помочь? Каково в целом положение наших сторонников, тайком ожидающих прихода российской армии на подконтрольные ВСУ территории?  Подробности...
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Почему Киеву не хватило духу на рождественское перемирие

По распоряжению Верховного главнокомандующего боевые действия прекращаются на 36 часов Константин Михальчевский/РИА Новости
Владимир Путин поддержал предложение патриарха Кирилла ввести на время празднования Рождества Христова перемирие в зоне спецоперации. Прекращение огня должно действовать с 12.00 6 января до 24.00 7 января. Украинскую сторону также призвали дать людям в зоне боевых действий возможность спокойно посетить храмы, но Киев ответил категорическим отказом на все предложения о перемирии. Эксперты видят в таком поведении украинской власти ясные признаки дехристианизации. Подробности...
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«Русский Новый год» приводит в ярость националистов Латвии

Даже новогодние праздники стали в Прибалтике поводом для русофобии Игорь Онучин/РИА Новости
Латвия усиливает накал русофобии и «дерусификации». В этой стране начали заводить дела на любителей «русского Нового года» – тех, кто прилюдно отмечал наступление Нового года в 23.00, то есть по московскому времени. Таких в нынешней Латвии считают «подозрительными», «нелояльными» и даже достойными депортации. С другой стороны, растет и дерзость местных русских – дерзость отчаяния. Подробности...
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Почему «Доброе дело» закончилось трагедией

Когда пожарные прибыли на место трагедии, приют почти выгорел дотла Данил Айкин/ТАСС
При пожаре в нелегальном приюте «Доброе дело» в Кемерово погибли более 20 человек. Выжившие доставлены в местную больницу. Арендатором сгоревшего приюта оказался пастор Андрей Смирнов. Заведение, которое некоторые его критики называли «сектой», работало на протяжении трех лет, а в последнее время пыталось помешать проверке МЧС. Предварительная причина пожара уже названа. Подробности...
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Запад обманывает надежды Зеленского на новейшую бронетехнику

Василий Стоякин
Василий Стоякин, директор Центра политического маркетинга
Британия заявляет, что вместе с союзниками «может в будущем передать танки Украине». Уже принято решение о поставках Киеву американских и немецких бронемашин — но вовсе не танков («Леопард» или «Абрамс»). Почему Зеленский так настойчиво просит у Запада именно танки и почему Запад так упорно их Зеленскому не дает? Подробности...

Рождество – вечная радость среди временных скорбей

Сергей Худиев
Сергей Худиев, публицист, богослов
Но существует праздник и в другом смысле – не как временный побег от реальности, а как обнаружение реальности более глубокой. Оказывается, за скорбями и тяготами земной жизни можно найти надежду и утешение, которые ничто не может отнять или разрушить. Подробности...

Россия опровергла все учебники либеральной экономики

Владислав Исаев
Владислав Исаев, политолог
Конечно, боевые действия на Украине еще далеки от завершения. А уж отмена всех введенных против России санкций тем более маячит в какой-то совсем уж неведомой дали. Но очевидно, что об экономической победе Запада над Россией не может быть и речи. Подробности...
Обсуждение: 18 комментариев
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В 2023 году будет интересно

Сто лет назад родился СССР

Обсуждение: 5 комментариев

Войны не будет, сербы расходятся

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Новый 2023 год встречают флешмобами и благотворительными акциями

Наступающий 2023 год в России встретили не только традиционными ёлками, но и праздничными акциями. К примеру, работники московского транспорта устроили флешмоб Дедов Морозов в столичном метро с раздачей подарков пассажирам кольцевой линии
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Состав ВМФ России пополнился новыми кораблями

29 декабря в состав ВМФ России приняты атомный подводный крейсер «Генералиссимус Суворов», малый ракетный корабль «Град» и морской тральщик «Анатолий Шлемов». В церемонии подъема флагов на новых кораблях участвовал Верховный главнокомандующий Владимир Путин
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Начаты летные испытания авиадвигателя нового поколения ПД-8

Объединенная двигателестроительная корпорация (ОДК) Ростеха начала летные испытания силовой установки ПД-8. Она предназначена для ближнемагистрального пассажирского лайнера SSJ NEW и самолета-амфибии Бе-200
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12:42
собственная новость

В Госдуме подвели итоги реализации нацпроектов в 2022 году

Нацпроекты показали свою гибкость и востребованность в условиях возникших перед Россией вызовов. За счет чего была оказана необходимая поддержка гражданам, отраслям экономики, а также новым регионам России. Об этом газете ВЗГЛЯД рассказал депутат Госдумы Олег Матвейчев, комментируя итоги реализации национальных проектов в 2022 году.
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11:59

Первый передвижной клуб культуры появился в Подмосковье

Первый многофункциональный передвижной культурный центр появился в Домодедово в Московской области Подмосковье, в нем есть все необходимое для концертов и кинопоказов: сцена, полный набор световой и звуковой мультимедийной аппаратуры.
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21:02
собственная новость

Центр реставрации книг решили создать в Кирове

Перспективы создания на базе библиотеки имени А. И. Герцена регионального центра реставрации книг обсудила министр культуры России Ольга Любимова с главой Кировской области Александром Соколовым.
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Насколько успешным для вас был 2022 год?
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Насколько вы ограничиваете себя в еде за новогодним столом?
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    НОВОСТЬ ЧАСА: WarGonzo сообщил о прорыве Российской армией обороны Соледара
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    Главная тема


    Зеленский добился уникальных результатов по уничтожению Украины

    «нацистам не жаль людей»


    Медведев отреагировал на отказ Зеленского прекратить огонь на Рождество

    поставки ЗРК Patriot


    Байден заявил о критически важной точке в боевых действиях на Украине

    известный режиссер


    Никита Михалков попал в реанимацию

    Видео

    конфликт на Балканах


    Новую войну за Косово отменили только на время

    подведение итогов


    Россия добилась в 2022 году исторически значимых результатов

    АПЛ «Генералиссимус Суворов»


    Создание подводного флота возвращается к темпам советского времени

    объекты энергетики


    Удары по Украине подверглись корректировке

    указ «О военном налоге»


    Как советские граждане оплатили победу над Гитлером

    год золотого медведя


    Александр Разуваев: Запад пообещал появление новой мировой валюты

    поражает воображение


    Тимур Шерзад: Как сотня русских бойцов выстояла против десяти тысяч

    историческое наследство


    Тимофей Бордачёв: В чем особенности скандинавской русофобии

    на ваш взгляд


    Насколько вы ограничиваете себя в еде за новогодним столом?

    В Белоруссии заявили о готовности войск к защите Союзного государства

    В Белоруссии заявили о готовности группы войск с Россией к защите Союзного государства

    6 января 2023, 13:55

    Текст: Вера Басилая

    Совместная белорусско-российская региональная группировка войск готова к защите Союзного государства, она имеет оборонительные цели и способна остудить «горячие головы» на Западе, сообщили в Министерстве обороны Белоруссии.

    Замминистра обороны Белоруссии Андрей Жук заявил, что региональная группировка войск к защите Союзного государства готова, Россия и Белоруссия в дальнейшем будут совершенствовать подготовку военных, передает РИА «Новости».

    Он отметил, что в Белоруссии начинается летно-тактическое учение, после чего будут различного рода штабные тренировки, в частности «Щит Союза – 2023».

    В свою очередь госсекретарь белорусского совбеза Александр Вольфович отметил, что региональная группировка войск имеет исключительно оборонительные цели и рассчитана, прежде всего, на защиту западных границ Союзного государства.

    «Региональная группировка войск – один из элементов стратегического сдерживания. Элемент, который, наверное, должен остудить горячие головы на Западе в части какой-то агрессивной политики в отношении Союзного государства», – подчеркнул Вольфович.

    Ранее Министерство обороны Белоруссии заявило, что Минск и Москва в рамках обеспечения безопасности Союзного государства наращивают региональную группировку войск и планируют совместные летно-тактические учения для повышения уровня боеподготовки авиационных подразделений.

    Президент Белоруссии Александр Лукашенко посетил 230-й общевойсковой полигон Обуз-Лесновский под Барановичами в Брестской области, где размещается российская часть совместной группировки войск.

    Киев отреагировал на предложение прекращения огня на Рождество
    		    5 января 2023, 18:46
    Фото: Nicolae Dumitrache/AP/ТАСС
    Текст: Алексей Дегтярев

    Советник главы офиса украинского президента Михаил Подоляк заявил, что Русская православная церковь занимается пропагандой, так киевские власти отреагировали на предложение патриарха Кирилла установить рождественское перемирие в зоне СВО.

    РПЦ якобы не является авторитетом мирового православия и занимается пропагандой, заявил Подоляк, передает «Коммерсант».

    Также он обвинил церковь в поддержке спецоперации и в призыве к «милитаризации» России.

    Напомним, в четверг патриарх Кирилл предложил ввести рождественское перемирие в зоне проведения специальной военной операции.

    Позже президент России Владимир Путин объявил о прекращении огня по всей линии боевого соприкосновения в зоне спецоперации. Глава государства отметил, что соответствующее решение принято после обращения патриарха Кирилла.

    Путин призвал Киев поддержать режим прекращения огня и дать возможность верующим посетить службы в Рождественский сочельник и на Рождество.

    Коментарии (69)
    Галкин на концерте озвучил официальное приветствие ВСУ
    		    5 января 2023, 17:34
    Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press
    Текст: Алексей Дегтярев

    Артист Максим Галкин (признан иноагентом) во время выступления в Дубае поддержал выкрик из зала «слава Украине» и ответил «героям слава», видео с этим инцидентом опубликовано в Сети.

    Галкин в ходе концерта заявил, что его «попросили быть нейтральным», но он не смог этого сделать. Кто-то из зрителей крикнул «Слава Украине», на что артист ответил «героям слава».

    Видеозапись опубликовали в Сети.

    Приветствие «Слава Украине! Героям слава!» активно использовалось украинскими неонацистами ОУН* и УПА* в начале Второй мировой войны. В 2018 году президент Украины Петр Порошенко предложил сделать слова «Слава Украине!» с ответом «Героям слава!» официальным воинским приветствием в Вооруженных силах Украины, законопроект был принят в Верховной раде.

    Напомним, певец Валерий Меладзе на корпоративе в Дубае поддержал украинскую националистическую кричалку по просьбе поклонника. После этого Меладзе попытался оправдаться перед фанатами.

    * Организация (организации) ликвидированы или их деятельность запрещена в РФ

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    Военный эксперт оценил заявление главы ГУР Украины о наступлении ВСУ в марте
    		    5 января 2023, 17:52
    Фото: REUTERS/Anna Kudriavtseva
    Текст: Михаил Мошкин

    «Можно ожидать, что попытки наступления ВСУ будут организованы еще в феврале. Возможно, даже раньше, если морозы, которые сейчас начинаются, «схватят» грунт», – сказал газете ВЗГЛЯД военный эксперт Михаил Онуфриенко. Ранее глава военной разведки Украины Кирилл Буданов заявил, что ВСУ перейдут к активному наступлению весной – возможно, в марте.

    «Экспертных оценок того, где ВСУ могут попытаться развернуть наступление, достаточно много, в том числе, и на Западе. Так, называется направления на Мелитополь – Бердянск», – заметил военный аналитик Михаил Онуфриенко. Впрочем, считает он, прорывы ВСУ в Запорожской области с выходом к Бердянску фигурируют в максималистских прогнозах. «Более реалистичным вариантом называют тактическое наступление в том районе, где ВСУ и ранее пытались развить активные действия: направление Сватово – Кременная на северо-востоке ЛНР», – указал собеседник.

    В заявлениях о наступлении украинских войск в марте или еще более поздний период, вызывают вопросы те сроки, которые там упоминаются, подчеркнул Онуфриенко. По его мнению, достаточно странно вести речь о весеннем наступлении – и говорить об этом «в начале января, когда ставка делается на то, что морозы схватят землю, и появится возможность перемещения тяжелой техники».

    «Можно ожидать, что попытки наступления будут организованы еще в феврале. Возможно, даже раньше, если морозы, которые сейчас начинаются, «схватят» грунт», – полагает Онуфриенко.

    «В целом же, делать сейчас прогнозы на весну не имеет особого смысла. Неизвестно, какие планы будет реализовывать Генштаб России на линии фронта протяженностью более 1 тыс. километров, – рассуждает военный эксперт. – Совершенно очевидно, что на данный момент, по итогам 2022 года, цели специальной военной операции не достигнуты, даже если считать этими целями только освобождение территорий Луганской и Донецкой республик».

     

    «Если исходить из того, что по Конституции, Херсонская и Запорожская область – часть российской территории, то тем более речь идет о том, что в наступившем году ВС России придется интенсифицировать наступательные боевые действия – а не находиться только в обороне с частичным и локальным наступлением в районе Артемовска», – прогнозирует Онуфриенко.

    Если же неизбежно начнется наступление российской армии, то говорить о каком-либо наступлении ВСУ можно будет лишь как о попытке купировать продвижение наших сил, заставив перебросить часть вооружений на отражение украинских наступлений, подчеркивает эксперт. По его оценке, такое положение вещей сложится еще раньше, чем наступит весенняя распутица.

    Впрочем, сделал оговорку собеседник, давать очень подробные прогнозы – неблагодарное занятие, если учесть, что ВС России еще не использовали потенциал, возникший благодаря частичной мобилизации. «Люди поступили на фронт, во вторую линию обороны, – также напомнил Онуфриенко. – Повсеместно возводятся оборонительные позиции. Часть из них я видел, и могу подтвердить, что это действительно мощные рубежи обороны, которые преодолеть очень непросто».

    В среду Кирилл Буданов, руководитель Главного управления разведки (ГУР) Минобороны Украины в интервью американской новостной службе ABC News заявил, что Киев планирует развернуть активные наступательные действия весной. Месяцем наиболее ожесточенных боевых действий станет март, цитирует РИА Новости слова главы украинской военной разведки. Заметим, что в конце декабря, в интервью Би-Би-Си, Буданов заявил, что боевые действия на фронте зашли в тупик. По словам Буданова, которое приводило издание «Коммерсант», ВСУ не могут победить на всех направлениях, равно как и Россия. Поэтому украинская армия «с нетерпением ждет поставок более совершенного оружия», заявил глава военной разведки Украины.

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    Дробницкий объяснил шестикратный провал с избранием главы нижней палаты Конгресса США
    Американист Дробницкий рассказал о причинах патовой ситуации в Палате представителей Конгресса США
    		    5 января 2023, 16:22
    Фото: Graeme Sloan/Sipa USA/Reuters
    Текст: Михаил Мошкин

    Двадцать конгрессменов-республиканцев – правых консерваторов не желают видеть Кевина Маккарти спикером нижней палаты Конгресса. Они опасаются, что Маккарти будет соглашателем. И в борьбе против него, консерваторы неожиданно нашли союзников среди крайне левых демократов, сказал газете ВЗГЛЯД американист Дмитрий Дробницкий. Палата представителей после шести голосований так и не смогла избрать своего главу.

    «У лидера республиканцев в Палате представителей Конгресса – Кевина Маккарти может случиться дежа-вю – его «прокатили» на выборах спикера палаты в 2015 году, и сейчас происходит нечто похожее. В нынешнем случае, группа консервативных конгрессменов, несмотря на увещевания экс-президента Дональда Трампа, считает, что Маккарти – опасный кандидат, поскольку он будет соглашателем, он недостаточно консервативен и «уперт», – пояснил эксперт-американист Дмитрий Дробницкий.

    Во вторник Палата представителей впервые за 100 лет не смогла с первого раза избрать нового спикера. Заседание в четверг завершилось аналогично – в течение шести  туров голосования кандидатура главы палаты не была определена. «Новая попытка намечена на 20.00 по московскому времени», – сообщил Дробницкий.

    У республиканцев в нижней палате Конгресса 220 голосов, против 212 у демократов. Все представители Демпартии голосуют за одного кандидата – Хакима Джеффриса. В республиканском большинстве мнения разделились:  но из-за раскола во фракции, часть голосовала не за Маккарти, а за альтернативного кандидата Байрона Дональдса. Упомянутая Дробницким группа консерваторов видит на посту спикера конгрессмена из Огайо Джима Джордана либо Энди Биггса. «Сам Джордан отнекивается, но, вполне возможно, что он может стать кандидатурой, за которую все проголосуют», – отметил американист.

    «Группа из 20 конгрессменов жестко уперлась, но без них – никак вопрос не решить. Надо ожидать, что в среде республиканцев будет идти торг, будут даваться невообразимые обещания, –отмечает Дробницкий. – С другой стороны, даже если кого-то из демократов удастся уговорить проголосовать за Маккарти, может упереться левое крыло Демпартии». Как ни парадоксально, здесь левые демократы тактически могут сыграть на руку самым правым из республиканцев. Дробницкий упомянул разговор между конгрессменами от Республиканской партии – и Александрией Окасио-Кортес (одной из лидеров «демократических социалистов» в Демократической партии – для которых Маккарти также неприемлем).

    «Расклад очень интересный, – заметил Дробницкий. – За счет того, что большинство у республиканцев очень невелико, теоретически им может не потребоваться голоса всех 220 конгрессменов за одного кандидата – достаточно, чтобы остальные воздержались». Но пока договоренностей о консолидированном голосовании нет, нужно давать какие-то заверения, добавил эксперт. По его мнению, «видимо, Кевину Маккарти по-прежнему не верят». В том числе, не верят в то, что он не пойдет на соглашение с демократическим истеблишментом.

    «Как я уже говорил, повторяется ситуация 2014-15 годов, когда весь Конгресс был «красным» – республиканским, но Маккарти так и не смог добиться спикерского поста, который тогда достался Полу Райану. Поэтому и сейчас возникли альтернативные фигуры типа Биггса или Джордана – напомнил Дробницкий. – Республиканцы сами себя тормозят. Они не могут привести своих конгрессменов к присяге, сформировать комитеты и так далее. Они даже не могут расформировать комиссию по расследованию событий 6 января 2021 года – штурма Капитолия».

    Нет гарантий, что патовая ситуация не продлится дальше – и что ее разрешит заседание, которое открывается в 20 часов по Москве, добавил эксперт.

    Напомним, что в ноябре 2022 года, по итогам промежуточных выборов всех 435 членов Палаты представителей и 35 из 100 сенаторов, Республиканская партия не одержала ожидаемой убедительной победы, и смогла сформировать лишь относительное большинство.

    После того, как 3 января попытка избрать спикера нижней палаты завершилась провалом, экс-президент Трамп призвал однопартийцев по республиканской партии поддержать кандидатуру Маккарти. С аналогичной просьбой в четверг обратился предприниматель Илон Маск. Действующий президент Джо Байден, со своей стороны, назвал «позором» затянувшийся процесс избрания спикера. 

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    Коментарии (2)
    Слова Бербок о Путине разозлили пользователей Сети
    Бербок раскритиковали за реакцию на объявленное Путиным рождественское перемирие
    		    6 января 2023, 10:18
    Фото: Christophe Gateau/dpa/picture-alliance/ТАСС
    Текст: Елизавета Шишкова

    Негативная реакция министра иностранных дел Германии Анналены Бербок на предложение президента России Владимира Путина о временном прекращении огня на Украине вызвала критику со стороны пользователей Twitter (заблокирован в России).

    «Похоже, она либо вообще не знает, чего хочет Путин, либо намеренно игнорирует. Неудивительно, что мирные переговоры также категорически отвергаются», – цитирует одного из комментаторов РИА «Новости».

    «Поведение Запада ежедневно уносит человеческие жизни. Если бы США и ЕС хотели мира, они бы прекратили вооружать Украину. Остановите, наконец, это безумие», – добавил еще один пользователь.

    «Почему бы вам просто не выступить за продление режима прекращения огня? Очень странное поведение», – добавили другие.

    «Если бы Германия хотела активно добиваться мира, то использовала бы дипломатию, а не поставку вооружений», – отметил комментатор.

    Бербок ранее заявила, что если бы Путин хотел мира, то он бы вывел российские войска с территории Украины, и конфликт был бы завершен.

    Напомним, президент Владимир Путин поручил ввести режим прекращения огня на Украине с 12.00 6 января 2023 года до 24.00 7 января. После этого министр обороны Сергей Шойгу распорядился ввести такой режим на 36 часов.

    Коментарии (22)
    WarGonzo сообщил о прорыве Российской армией обороны Соледара
    		    6 января 2023, 12:00
    Фото: Андрей Рубцов/ТАСС
    Текст: Вера Басилая

    Российские войска прорвали оборону города Соледара в Донецкой народной республике (ДНР) и взяли под контроль поселок Бахмутское, сообщил военкор Семен Пегов .

    По данным Telegram-канала WarGonzo, в ходе тяжелых наступательных действий подразделениям ВС РФ удалось взять под контроль населенный пункт Бахмутское и продвинуться в центр Соледара. Также сообщается, что противник из-за фланговых прорывов вынужден отступать севернее центра.

    Военный корреспондент Семен Пегов входит в координационную группу по вопросам специальной военной операции на Украине. Пегов ведет Telegram-канал WarGonzo.

    Ранее советник главы офиса Владимира Зеленского Алексей Арестович признал, что вооруженные силы Украины несут серьезные потери в районах Артемовска и Соледара в Донецкой народной республике.

    Коментарии (33)
    Байден заявил о критически важной точке в боевых действиях на Украине
    Байден счел нынешний этап боевых действий на Украине критически важным и призвал помочь Киеву
    		    6 января 2023, 01:28
    Фото: Sarah Silbiger/Pool/CNP/Global Look Press
    Текст: Антон Антонов

    Боевые действия на Украине находятся в критически важной точке, Россия «не пытается замедлить темпы», заявил глава американского государства Джо Байден.

    На заседании своего кабинета Байден сказал, что США должны делать все возможное для помощи Украине в ее противостоянии с Россией. Он рассказал о «продолжительном обсуждении» ситуации на Украине с канцлером Германии Олафом Шольцем, передает ТАСС.

    Байден заявил, что США «помогут Украине защищаться от российских ударов с воздуха». По его словам, ЗРК Patriot уже продемонстрировали свою эффективность на Украине, хотя, как указывали в Киеве, подготовка к передаче систем только началась. Байден же сказал, что «они работают, и россияне начинают осознавать, что они работают хорошо и сильно помогают».

    Напомним, в совместном заявлении по итогам телефонных переговоров Байдена и Шольца сообщалось, что США передадут Украине БМП Bradley, а Германия – БМП Marder, а также присоединится к США в поставках дополнительной батареи ЗРК Patriot.

    Коментарии (12)
    Байден высказался о рождественском прекращении огня на Украине
    Байден высказался об объявленном Путиным рождественском прекращении огня на Украине

    5 января 2023, 20:50

    Текст: Алексей Дегтярев

    Американский президент Джозеф Байден отреагировал на объявленный российским президентом Владимиром Путиным в зоне СВО режим прекращения огня.

    «Я думаю, он пытается найти немного кислорода», – заявил Байден, отвечая на вопрос о том, что тот думает о рождественском перемирии, передает ТАСС.

    Президент Владимир Путин после предложения патриарха Кирилла о введении Рождественского перемирия поручил ввести режим прекращения огня. После этого глава Минобороны Сергей Шойгу распорядился ввести такой режим на 36 часов.

    Коментарии (23)
    Шойгу распорядился о введении 36-часового режима прекращения огня на Украине

    5 января 2023, 19:41

    Текст: Алексей Дегтярев

    Министр обороны России Сергей Шойгу отдал распоряжение о введении режима прекращения огня по линии соприкосновения в зоне проведения спецоперации.

    Глава ведомства в соответствии с поручением президента России Владимира Путина отдал указания ввести на 36 часов режим прекращения огня по всей линии боевого соприкосновения сторон на Украине, сообщило министерство в своем Telegram-канале.

    Режим вводится с 12.00 6 января до 24.00 7 января.

    Напомним, в четверг президент России после предложения патриарха Кирилла о введении Рождественского перемирия поручил ввести режим прекращения огня по всей линии боевого соприкосновения в зоне спецоперации.

    Киев в ответ обвинили РПЦ в пропаганде.

    Коментарии (150)
    Путин объявил о прекращении огня на период Рождества
    		    5 января 2023, 18:13
    Фото: Михаил Климентьев/ТАСС
    Текст: Алексей Дегтярев

    Президент России Владимир Путин поручил ввести режим прекращения огня по всей линии боевого соприкосновения в зоне спецоперации, сообщили в пресс-службе Кремля.

    «Учитывая обращение Святейшего патриарха Кирилла, поручаю министру обороны Российской Федерации [Сергею Шойгу] ввести с 12.00 6 января 2023 года до 24.00 7 января 2023 года режим прекращения огня по всей линии боевого соприкосновения сторон на Украине», – говорится в указании главы государства, опубликованном на сайте Кремля.

    В сообщении отмечается, что в районах боевых действий живет множество граждан, исповедующих православие. Москва призывает Киев объявить режим прекращения огня и дать возможность верующим посетить службы в Рождественский сочельник, и на само Рождество.

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    Минск заявил о наращивании группировки войск России и Белоруссии
    		    5 января 2023, 16:40
    Фото: Виктор Толочко/РИА Новости
    Текст: Вера Басилая

    Минск и Москва в рамках обеспечения безопасности Союзного государства наращивают региональную группировку войск и планируют совместные летно-тактические учения для повышения уровня боеподготовки авиационных подразделений, сообщает белорусское Министерство обороны.

    Отмечается, что в рамках обеспечения безопасности Союзного государства идет наращивание региональной группировки войск Белоруссии и России. 

    «В целях повышения уровня боевой подготовки авиационных подразделений вооруженных сил Республики Беларусь и Российской Федерации, входящих в состав авиационного компонента РГВ(С), планируется проведение совместного летно-тактического учения», – говорится в сообщении в Telegram-канале Минобороны Белоруссии.

    От российской стороны в данном мероприятии примет участие воинское формирование воздушно-космических сил, пояснили в ведомстве.

    В Минобороны Белоруссии напомнили, что решение о создании РГВ «было принято и реализуется исключительно в интересах усиления охраны и обороны Союзного государства (СГ)», исходя из складывающейся обстановки вблизи границ СГ.

    Ранее сообщалось, что военнослужащие России и Белоруссии проходят боевое слаживание на полигоне «Брестский».

    Президент Белоруссии Александр Лукашенко на встрече с министром обороны России Сергеем Шойгу заявил, что белорусские и российские военные готовятся как единая армия, проводят в республике боевое слаживание, чтобы отразить любую агрессию.

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    В ООН высказались о режиме прекращения огня на Украине на 36 часов
    В ООН высказались об инициативе России прекратить огонь на Украине на время Рождества

    5 января 2023, 21:52

    Текст: Алексей Дегтярев

    Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш приветствует решение о прекращении огня, заявил официальный представитель руководителя организации Стефан Дюжаррик.

    «Возможность того, что в этот святой период стороны проявят уважение и прекратят боевые действия, всегда приветствуется генеральным секретарем», – цитирует Дюжаррика ТАСС.

    Напомним, в четверг российский президент Владимир Путин поручил ввести режим прекращения огня по всей линии боевого соприкосновения. Министр обороны Сергей Шойгу отдал распоряжение о вводе такого режима на 36 часов.

    Американский президент Джо Байден, комментируя эти новости, заявил, что российская сторона таким образом пытается «найти немного кислорода».

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    Германия и Норвегия договорились построить газопровод
    		    5 января 2023, 16:02
    Фото: Jens Büttner/dpa/Global Look Press
    Текст: Алексей Дегтярев

    Вице-канцлер ФРГ Роберт Хабек и премьер Норвегии Йонас Гар Стере договорились о постройке трубопровода для доставки природного газа и впоследствии водорода в Германию.

    Хабек и Стере в Осло согласовали стратегическое партнерство, согласно договоренности, должен быть построен трубопровод для водорода в Германию, передает Deutsche Welle* (признан иноагентом в России).

    Конструкцию планируется возвести к 2030 году. Сначала норвежская международная энергетическая компания Equinor займется поставками природного газа по этой ветке, позже по трубе планируется пустить водород, производимый с помощью возобновляемой энергии.

    Его будет принимать немецкая компания RWE. Стере подчеркнул, что водород важен для «зеленой трансформации» и для ФРГ, и отметил, что Норвегия намерена строить водородные электростанции.

    Также стороны планируют сотрудничать в сфере подземного хранения углекислого газа по технологии Carbon Capture and Storage (CCS). В Германии введен запрет на такую технологию, но вице-канцлер намерен изменить закон. По словам Хабека, «лучше закачивать СО2 в землю, чем выпускать его в атмосферу».

    В 2011 году официально заработал магистральный газопровод между Россией и Германией «Северный поток – 1». Он проходит по дну Балтийского моря. Позже началась реализация другого схожего проекта – «Северный поток – 2», который был доведен до состояния готовности к эксплуатации.

    В начале осени 2022 года на «Северных потоках» произошли взрывы. Российский президент Владимир Путин отмечал, что произошедшее является очевидным терактом. По его словам, взрывы на трубопроводах являются актом государственного терроризма, это сделано в интересах тех, кто заинтересован в транзите российского газа исключительно через Украину.

    В январе 2023 года в Еврокомиссии подчеркнули, что новых данных по взрывам на «Северных потоках нет.

    * СМИ, включенное в реестр иностранных средств массовой информации, выполняющих функции иностранного агента

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    Зеленский отверг предложение о прекращении огня
    Зеленский назвал предложение России о прекращении огня попыткой скрыть подготовку к «агрессии против Европы»
    		    5 января 2023, 23:57
    Фото: Ukraine Presidency/
    Keystone Press Agency/Global Look Press
    Текст: Антон Антонов

    Украинский президент Владимир Зеленский утверждает, что предложение России о временном прекращении огня якобы является попыткой «скрыть в тишине подготовку к новой волне агрессии против Украины и Европы». США и ЕС также раскритиковали предложение России.

    Зеленский в видеообращении в Telegram заявил по-русски, что России «не удастся» это сделать. По его версии, Москва пытается «остановить продвижение» вооруженных сил Украины в Донбассе, чтобы «подогнать ближе» войска. При этом он не пояснил, на каком направлении России потребовалось «остановить продвижение» ВСУ.

    Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил в Twitter (соцсеть заблокирована в России), что Зеленский «предложил четкую формулу мира из десяти шагов». По словам министра, российское прекращение огня «нельзя и не следует воспринимать всерьез».

    Тем временем США заявили, что считают предложение России «циничной уловкой» для пополнения сил и перегруппировки. Однако глава пресс-службы Госдепа Нед Прайс отказался уточнить, рекомендуют ли США Украине не прекращать огонь. По его словам, Киев принимает решение по данному вопросу сам, передает ТАСС.

    Официальный представитель европейской внешнеполитической службы Петер Стано заявил об «отсутствии доверия ко всему, что исходит из Кремля». По его словам, «для того чтобы одностороннее объявление о прекращении огня было убедительным, необходимо увидеть конкретные действия России, например, реальное прекращение военных атак, вывод войск и техники со всей территории Украины». Без этого, заявил Стано, «одностороннее прекращение огня выглядит как попытка России выиграть время», передает РИА «Новости».

    В четверг российский президент Владимир Путин поручил ввести режим прекращения огня по всей линии боевого соприкосновения. Министр обороны Сергей Шойгу отдал распоряжение о вводе такого режима на 36 часов. Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш приветствовал решение о прекращении огня.

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    Коментарии (39)
    США передумали отправлять танки Abrams на Украину
    Washington Post: Белый дом отказался от планов поставлять Киеву танки Abrams
    		    5 января 2023, 15:51
    Фото: army.mil
    Текст: Елизавета Шишкова

    Белый дом не планирует отправлять Киеву танки Abrams по техническим причинам, сообщила газета Washington Post со ссылкой на американского чиновника.

    Более крупные боевые танки Abrams, которые весят 55 тонн и работают на турбинном двигателе, расходующем топливо с огромной скоростью, американская администрация не планирует поставки, передает РИА «Новости».

    По данным газеты, танки Abrams часто ломаются и требуют колоссального опыта в обслуживании.

    Ранее военный эксперт Питер Сучиу рассказал, какие три вида вооружений США никогда не передадут Украине.

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