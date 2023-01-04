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Госдеп пожаловался на неравное число дипломатов в дипмиссиях России и США
Представитель Госдепа Прайс заявил о неравном числе американских дипломатов в России и российских в США
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У России в США больше дипломатов, чем американских в России, Вашингтон же стремится к «взаимности», заявил официальный представитель госдепа Нед Прайс.
Прайс сказал, что США стремятся «по всему миру воплощать принцип взаимности» в дипломатических отношениях. «Мы рассчитываем на то же количество в Москве, что у русских в США», – приводит его слова РИА «Новости».
Он посетовал, что Москва ввела ограничения на количество персонала в диппредставительстве США, это ограничило возможности миссии. В США выразили надежду на то, что удастся добиться прогресса в вопросе работы дипмиссий. Отмечается, что работники постпредства при ООН в обсуждаемое число сотрудников не входят.
Кроме того, координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби сообщил, что стороны продолжают переговоры о возможности обмена заключенными, но Вашингтон не хочет вдаваться в детали работы по освобождению, в частности, американца Пола Уилана, передает ТАСС.
Напомним, Россия предлагала США обнулить все ограничения в работе дипмиссий двух стран и вернуться к нормальному функционированию.
В Бельгии удивились результату антироссийских санкций
RTBF: Жизнь россиян не изменилась после ужесточения западных санкций
Антироссийские санкции не побуждают россиян выходить на улицы с акциями протеста, так как их повседневная жизнь не изменилась после ужесточений со стороны Запада, признал корреспондент Луи Портал бельгийской телерадиокомпании RTBF после посещения Москвы.
По словам журналиста, покинувшие Россию западные бренды косметики, моды или продуктов питания попросту были заменены. Так, высвободившиеся места в торговых центрах очень быстро заняли российские, турецкие или китайские компании. При этом отсутствие некоторых брендовых предметов роскоши расстраивает лишь состоятельных россиян, которые, в свою очередь, могут путешествовать по Европе и позволить себе приобрести желаемые вещи там», передает РИА «Новости».
Публицист отметил, что в большей степени пострадала промышленность, так как столкнулась с нехваткой электронных компонентов. По мнению Портала, чтобы российская экономика «встала на колени», чего хотели бы некоторые западные чиновники еще в марте, потребуется много месяцев, если не лет.
Газета ВЗГЛЯД рассказывала, почему у Запада не получилось сломать Россию извне.
США предрекли полный коллапс из-за поражения Украины
Американский политик Янг заявил, что Запад ждет коллапс после сокрушительного поражения на Украине
Западный империализм рухнет в результате сокрушительного поражения США и НАТО от российской армии на Украине, заявил американский политик Джеффри Янг.
Янг написал в Twitter (заблокирован в России), что империализму Запада придет конец после обвала доллара и сокрушительного поражения на поле боя США, НАТО и «марионеточного нацистского правительства Украины».
По его словам, санкции Вашингтона ударят по самим США так сильно, что рухнет экономика, он называл это «идеальным штормом», передает РИА «Новости».
Ранее офицер военно-воздушных сил США в отставке Кристиан Орр предрек США конец света в случае электромагнитного удара.
Офицер назвал самую опасную военную угрозу для США
Американский офицер Орр сравнил электромагнитный удар по США с концом света
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Электромагнитный удар по Соединенным Штатам будет самой опасной военной угрозой для страны, он станет катастрофой, не поддающейся измерению, означающей конец света, заявил офицер военно-воздушных сил США в отставке Кристиан Орр.
Офицер считает, что успешный ЭМИ-удар по США стал бы катастрофой, означающей конец света, но администрация президента Джо Байдена бездействует, передает РИА «Новости» со ссылкой на сайт 19FortyFive.
Автор считает, что электромагнитный импульс, который может быть вызван взрывом термоядерного оружия в атмосфере, способен уничтожить или серьезно повредить энергосистему и любые электронные устройства.
Орр заявил, что Байден никак не защищает США от подобной угрозы, ведь нанести такой удар, по его мнению, могут Иран, Россия и Китай.
Как отметил офицер, администрации при Трампе и Обаме принимали различные законы для обеспечения защиты от такой угрозы, но в основном от электромагнитных импульсов, вызванных природными явлениями, как, например, от солнечных бурь.
Ранее в США предупредили о возможном отключении электричества на годы.
Внук генерала де Голля рассказал о заговоре против России
Внук экс-президента Франции генерала де Голля заявил о давней подготовке Западом заговора против России
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Количество и глубина антироссийских санкций говорят о том, что Запад заранее планировал заговор против России, рассказал в беседе с ассоциацией «Франко-Российский диалог» Пьер де Голль, внук бывшего президента Франции генерала Шарля де Голля.
По его словам, введенные санкции являются «самой настоящей экономической войной», от которой США однозначно приобретают выгоду. Более того, Де Голль отметил, что в экономическом и финансовом кризисе вины России нет, так как россияне «просто защищаются от 11 тыс. санкций и крайнего девятого пакета», что, по его мнению, «вполне законно и естественно», передает «Лента.ру» со ссылкой на издание AgoraVox.
Кроме того, Де Голль раскритиковал действия Запада по замораживанию российских активов и добавил, что «ни один другой народ со времен преследований евреев во время Второй мировой войны не испытал такого грабежа, как русский народ сегодня».
Ранее в Бельгии признали, что антироссийские санкции не побуждают россиян выходить на улицы с акциями протеста, так как их повседневная жизнь не изменилась после ужесточений со стороны Запада.
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Западный эксперт назвал причины стойкости экономики России
Экономист Беккер заявил, что противостоять санкциям России помогли энергоресурсы и политика ЦБ
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Руководитель Восточноевропейского института Стокгольмской школы экономики Турбьерн Беккер в эфире шведского телеканала SVT обозначил три причины устойчивости экономики России к санкциям.
Первой причиной эксперт назвал идущие доходы от продажи нефти и газа. Несмотря на санкции продажа российских энергоресурсов ведется по-прежнему активно, передает РИА «Новости».
Второй причиной Беккер обозначил грамотные действия российского Центробанка, который в кратчайшее время справился с проблемами, возникшими в финансовой сфере.
Третьей причиной, по словам экономиста, является опыт предыдущих кризисов. Беккер напомнил, что российские специалисты и ранее решали возникшие из-за санкций проблемы и пережили ряд экономических кризисов. Так, по его мнению, в России вспомнили опыт кризиса 1998 года, мирового финансового кризиса 2008-2009 годов, а также кризиса и сильного падения цен на нефть в 2014-м.
В конце прошлого года президент Владимир Путин расширил перечень специальных экономических мер, которые вводятся в ответ на санкции Запада, дополнив их повышенными пошлинами.
Актер из «Мстителей» сильно пострадал при уборке снега
Актер из «Мстителей» Реннер пострадал при уборке снега, он в тяжелом состоянии
Известный супергерой Соколиный глаз в фильмах киновселенной Marvel актер Джереми Реннер пострадал во время уборки снега, его состояние оценивается как «критическое, но стабильное», сообщает портал «Дедлайн».
По информации представителя актера, Реннер пострадал из-за погодных условий в районе города Рино в штате Невада, где во время новогодних праздников прошла снежная буря, передает ТАСС.
Известно, что актер был доставлен в больницу воздушным путем. При этом не уточняется, что именно случилось с актером.
Напомним, из-за зимней бури более 1 млн жителей США оказались без электричества. Метеорологи сообщают, что с бурей, которая сопровождается резким похолоданием, обильными дождями, снегопадами и гололедицей, столкнулось более половины населения США.
СМИ сообщили, что в результате снежной бури в США как минимум девять человек погибли.
Палата представителей США трижды не смогла избрать нового спикера
Американские законодатели с трех попыток не смогли избрать нового спикера Палаты представителей Конгресса США
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Лидер республиканцев Кевин Маккарти по итогам третьего тура выборов спикера Палаты представителей Конгресса США не смог заручиться поддержкой большинства, заседание нижней палаты американского законодательного органа на этом было завершено, следует из трансляции телеканала C-SPAN.
Кандидат от демократов Хаким Джеффрис в ходе голосования получил поддержку 212 американских законодателей, тогда как Маккарти, несмотря на контроль республиканцев над нижней палатой, поддержали лишь 202 конгрессмена, при необходимых для победы 218 голосах, передает ТАСС.
При этом по итогам третьего тура голосования число республиканцев, которые не поддержали своего лидера, увеличилось до 20 по сравнению с 19 во втором и первом турах. Все они поддержали другого однопартийца – Джима Джордана.
Накануне Палата представителей США впервые за 100 лет не смогла с первого раза избрать нового спикера нижней палаты Конгресса США.
Последний раз подобная ситуация имела место в 1923 году. Тогда для утверждения нового спикера потребовалось целых девять туров голосования. Выборы будут продолжаться до тех пор, пока один из кандидатов не наберет достаточное количество голосов. Палата представителей возобновит заседание в среду в полдень по местному времени (20.00 мск).
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Госдеп пообещал отправить нового посла США в Россию
Глава пресс-службы Госдепа Прайс: Новый посол Соединенных Штатов в России Трейси прибудет в Москву в ближайшие дни
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Новый посол Соединенных Штатов в России Линн Трейси прибудет в Москву в ближайшие дни, сообщил глава пресс-службы Госдепартамента США Нед Прайс.
Как отметил представитель американского внешнеполитического ведомства, Трейси недавно была утверждена на должность посла США в России. По его словам, Трейси с нетерпением ждет, чтобы приступить к своим обязанностям в Москве. Прайс уточнил, что новый посол ранее работала заместителем главы американской дипломатической миссии в Москве и знает отношения между США и Россией «как никто другой», передает ТАСС.
Представитель американского внешнеполитического ведомства отметил важность работы послов в других странах, особенно в случае с Россией, с которой США необходимо поддерживать каналы связи, имеющие чрезвычайную важность во время напряженности.
Прайс сообщил, что в ближайшие дни у посла будет возможность возглавить миссию в Москве. Он заверил, что в Госдепартаменте США с нетерпением ждут, что новый посол приступит к своим обязанностям.
Напомним, в конце декабря минувшего года директор департамента Северной Америки МИД РФ Александр Дарчиев заявил о «последнем издыхании» отношений России и США.
США исключили переговоры по Украине на основе новых границ России
Белый дом: Сохранение в составе России новых территорий не может быть основой для переговоров по Украине
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Власти США считают, что урегулирование на Украине должно основываться на соблюдении принципов Устава ООН, сохранение в составе РФ новых территорий не может быть основой для реальных переговоров, сообщила пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер.
По версии представителя администрации США, «справедливый мир» якобы должен учитывать принципы ООН о суверенитете и территориальной целостности Украины. Жан-Пьер выступила с утверждением, Россия повышает ставки и аннексирует украинскую территорию и настаивает на ее сохранении в своем составе. Как заявила пресс-секретарь Белого дома, это совершенно не является основой для реальной дипломатии. Она также повторила, что США видят свою задачу в продолжении поддержки Украины на поле боя, чтобы Киев оказался в наиболее выгодном положении для переговоров, передает ТАСС.
Напомним, Россия начала специальную операцию по демилитаризации и денацификации Украины, требуя признать Крым российским, а ДНР и ЛНР – независимыми государствами. Также был выдвинут ряд политических условий. Однако из-за позиции Киева географические задачи СВО претерпели изменения: ДНР, ЛНР, Херсонская и Запорожская области захотели вернуться в Россию, президент утвердил принятие этих регионов в состав нашей страны.
Польша закупила в США 116 танков Abrams
Польша дополнительно купила у США 116 танков Abrams
Польша закупила у США дополнительно 116 танков Abrams, первые экземпляры поступят в страну в этом году, сообщает министерство национальной обороны республики.
Сообщается, что договор с США заключен на поставку 116 танков M1A1 Abrams, которые будут приспособлены к требованиям вооруженных сил Польши, а также сопутствующей техники, передает РИА «Новости».
Кроме танков, в логистический пакет входят запасные части и расходные материалы, а также передвижные контейнерные мастерские по ремонту вооружения и диагностическое оборудование. Также предполагается обучение и подготовка инструкторов, экипажей и технического персонала.
Польские военные уточнили, что закупленные танки поступят на вооружение 18-й механизированной дивизии, расположенной на востоке страны.
Ранее Госдеп США одобрил возможность продажи польскому руководству основных боевых танков M1A1 Abrams и оборудования для них на сумму 3,75 млрд долларов.
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Американцы назвали проблемы, с которыми столкнется Байден в 2023 году
Американцы ожидают, что для президента США Джо Байдена 2023 год будет проблемным, пишет обозреватель Джеймс Рейнл в статье для Daily Mail со ссылкой на результаты опроса Института Гэллапа.
Восемь из десяти американцев считают, что 2023 год станет периодом экономических трудностей, повышения налогов и роста бюджетного дефицита, а шесть из десяти полагают, что цены будут расти высокими темпами, и в следующем году упадет фондовый рынок, передает РИА «Новости».
Также 90% американцев ожидают еще один год политических конфликтов. Исследователи подсчитали, что 72% американцев прогнозируют рост уровня преступности, а 56% предсказывают многочисленные забастовки профсоюзов.
В опросе приняли участие 1800 человек, и большинство из них ответили пессимистично на вопросы об экономике, политике, социальной и международной сферах, сообщил автор.
Ранее сенатор-республиканец Марко Рубио в статье для издания The American Conservative заявил, что десятилетия правления некомпетентных американских элит привели Соединенные Штаты к краю пропасти. Он заявил, что Америку постигло опустошение, институты были разрушены, вера маргинализирована, а всеобщее теперь благо игнорируется.
До этого американский политик Янг заявил, что США ждет коллапс после сокрушительного поражения на Украине.
Обозреватель журнала The National Interest Сиддхартха Кази предупредил о возможном отключении света на долгие годы в США.
Напомним, в конце декабря зампред СБ России Дмитрий Медведев предрек выделение Калифорнии и Техаса в самостоятельные государства и гражданскую войну в США.
Председатель КНШ ВС США и главком ВС Украины обсудили ход СВО России
Председатель Комитета начальников штабов ВС США Милли и главком ВС Украины Залужный обсудили ход спецоперации РФ
Председатель Комитета начальников штабов (КНШ) ВС США генерал Марк Милли обсудил по телефону с главнокомандующим Вооруженными силами Украины генералом Валерием Залужным ход специальной военной операции РФ, говорится в письменном заявлении официального представителя КНШ полковника Дэвида Батлера.
По словам официального представителя Комитета начальников штабов (КНШ) ВС США, Милли и Залужный обменялись прогнозами и оценками относительно сложившейся ситуации вокруг российской спецоперации. Председатель КНШ вновь подтвердил непоколебимую поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины, передает ТАСС.
Ранее США исключили переговоры по Украине на основе признания новых границ России.
В США призвали к выходу страны из НАТО
AT: США должны выйти из НАТО после завершения конфликта на Украине
После окончания украинского конфликта Соединенные Штаты должны выйти из НАТО и перестать финансировать Европу и обеспечивать ее безопасность, заявил обозреватель The American Thinker Стив Маккэнн.
Журналист в статье для The American Thinker усомнился в целесообразности НАТО для США, он возмутился тем фактом, что Соединенные Штаты, которые «переживают бешеную инфляцию», выделяют огромные средства Украине, в то время, как европейским странам украинский конфликт угрожает самым непосредственным образом. Также Маккэнн назвал наглецом Зеленского, который требует от США выделения новых миллиардов, при этом «бездарный Джо Байден и члены обеих партий в Конгрессе готовы тратить «столько, сколько потребуется» денег американских налогоплательщиков на Украину, передает РИА «Новости».
Маккэнн считает, что ответ на все заданные вопросы заключается в существовании НАТО и намерении правительства США защищать любой ценой Европу.
После распада СССР Вашингтон потратил почти триллион долларов на расходы в рамках альянса, все больше изображая Россию как непримиримого злодея, особенно после выборов в США в 2016 году, пишет Маккэнн.
Он призвал Белый дом прекратить тратить миллиарды денег американских налогоплательщиков на оборону Европы и на конфликт, который не имеет никакого отношения к национальной безопасности США. Маккэнн видит большую угрозу именно от Китая и считает, что на борьбе с этой страной надо сосредоточиться.
Автор материала считает, что США во имя своего будущего должны выйти из НАТО и перестать помогать Европе после подписания мирного договора между Украиной и Россией.
Ранее президент США Джо Байден подписал оборонный бюджет объемом 858 млрд долларов, согласно документу, помимо прочего, выделяется не менее 800 млн долларов на помощь Украине в сфере обеспечения безопасности, 10 млрд долларов выделяются на военную помощь Тайваню и 6 млрд долларов на сдерживание России в Европе.
В МИД заявили о стремлении Косово взять курс на эскалацию при поддержке Запада
МИД: Косово берет курс на эскалацию при поддержке США и ЕС
Лидеры непризнанного Косово взяли курс на эскалацию, страны Запада обязаны убедить Приштину отказаться от воинственных планов и начать выполнять свои обязательства, заявил замглавы МИД Александр Грушко.
По его словам, косовские «власти» опираются на открытую и скрытую поддержку со стороны западных кураторов. Все, кто оказывает влияние на действия косовских лидеров, должны заставить Приштину начать поиск политического решения конфликта, передает РИА «Новости».
Грушко подчеркнул, что ЕС и США обязаны заставить Приштину отказаться от воинственных планов и начать выполнять все наложенные на себя обязательства.
Газета ВЗГЛЯД рассказывала, что вооруженные силы Сербии выведены из режима полной боевой готовности временно, это – отсрочка новой войны, если не будет обезврежена мина замедленного действия, заложенная США под Балканы.
На Украине заявили о начале подготовки к передаче Киеву систем ПВО Patriot
Глава МИД Украины Кулеба заявил, что подготовка к передаче Киеву систем ПВО Patriot уже началась
Подготовка к передаче Украине ракетных комплексов Patriot уже началась, развертывание систем ожидается в максимально короткие сроки, заявил глава украинского министерства иностранных дел Дмитрий Кулеба.
Кулеба во время онлайн-брифинга назвал революционным решением передачу Украине американских систем Patriot, развертывание которых ожидается в максимально короткие сроки. По словам главы МИД Украины, их передача уже началась, передает РИА «Новости».
Также Кулеба заявил, что сейчас президент Украины Владимир Зеленский и его дипломатическая команда работают над новыми решениями по предоставлению Киеву новых типов западных вооружений.Речь идет о поставке западных танков и другой бронетехники.
Ранее американский портал Military Watch сообщил, что поставки ракетных комплексов Patriot начнутся в первой половине 2023 года, но использовать их будет можно только в 2024 году, также есть большой риск их моментального уничтожения.
Экс-офицер разведки американской морской пехоты Скотт Риттер заявил, что американские системы противовоздушной обороны Patriot, поставленные Соединенными Штатами украинской стороне, не выживут на таком поле боя, как Украина.
Президент России Владимир Путин выразил уверенность, что ВС России способны «пощелкать» комплексы Patriot.