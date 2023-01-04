Госдеп пожаловался на неравное число дипломатов в дипмиссиях России и США

Представитель Госдепа Прайс заявил о неравном числе американских дипломатов в России и российских в США

У России в США больше дипломатов, чем американских в России, Вашингтон же стремится к «взаимности», заявил официальный представитель госдепа Нед Прайс.

Прайс сказал, что США стремятся «по всему миру воплощать принцип взаимности» в дипломатических отношениях. «Мы рассчитываем на то же количество в Москве, что у русских в США», – приводит его слова РИА «Новости».

Он посетовал, что Москва ввела ограничения на количество персонала в диппредставительстве США, это ограничило возможности миссии. В США выразили надежду на то, что удастся добиться прогресса в вопросе работы дипмиссий. Отмечается, что работники постпредства при ООН в обсуждаемое число сотрудников не входят.

Кроме того, координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби сообщил, что стороны продолжают переговоры о возможности обмена заключенными, но Вашингтон не хочет вдаваться в детали работы по освобождению, в частности, американца Пола Уилана, передает ТАСС.

Напомним, Россия предлагала США обнулить все ограничения в работе дипмиссий двух стран и вернуться к нормальному функционированию.