В ЕК заявили о почти полной заполненности хранилищ газа в ЕС в начале года из-за теплой погоды

Хранилища газа в Евросоюзе на начало 2023 года заполнены более чем на 80%, так как спрос снизился из-за теплой погоды, сообщил представитель Еврокомиссии Тим Макфи.

При этом точных цифр он не привел, но обозначил последнюю зафиксированную цифру в 83%. «Это очень хороший показатель на этот период года. Из-за теплой погоды спрос на газ был снижен», – передает РИА «Новости» слова Макфи.

Ранее сообщалось, что отбор газа из подземных хранилищ ЕС практически сравнялся с рекордной закачкой после окончания рождественских праздников в Европе.