Эксперт: Twitch в нынешнем формате не может работать в России

Сервис Twitch сознательно идет на нарушение российского закона и уклоняется от диалога с Росконадзором, поэтому ему могут грозить более жесткие меры, чем штраф. Об этом газете ВЗГЛЯД сказал ИТ-эксперт Никита Данюк. Ранее Таганский суд оштрафовал Twitch на 4 млн рублей за распространение фейков о спецоперации.

«Наше государство не ставит цель заблокировать какую-либо зарубежную онлайн-площадку. Однако, западные сервисы, в том числе Twitch, игнорируют предписания об удалении фейкового контента о спецоперации на Украине. Поэтому решение Таганского суда о штрафе для сервиса законно», – пояснил Никита Данюк, член комиссии Общественной палаты по развитию информационного сообщества, СМИ и массовых коммуникаций.

«При этом Twitch явно отдает себе отчет в том, что материалы с дискредитацией российской армии не могут существовать в нашем правовом поле. Очевидно, что видеостриминговый сервис пока идет по пути других представителей бигтеха и максимально дистанцируется от сотрудничества с российскими властями», – указал аналитик.

Собеседник также допустил полную блокировку Twitch в России, если руководство площадки не изменит политику своей работы с информацией сомнительного качества. «У сервиса выбор простой: или оставаться идеологически ангажированным, или работать на российскую аудиторию. Одно с другим совмещать не получится», – детализировал эксперт.

«Надеюсь, Twitch выполнит как закон о «приземлении», так и решения суда. Очень не хотелось бы лишать россиян этого сервиса, но и работать в нынешнем формате стриминг в России, конечно, не может», – заключил Данюк.

Во вторник Мировой суд Таганского района Москвы оштрафовал сервис Twitch – «дочку» Amazon – на 4 млн рублей за отказ удалить фейки о спецоперации, которые дискредитируют Вооруженные силы РФ, сообщает РИА «Новости».

Протокол был составлен, в том числе, за неудаление стрима экс-адвоката Марка Фейгина (признан в РФ иноагентом) с теперь уже бывшим советником офиса президента Украины Алексеем Арестовичем. Ранее суд шесть раз штрафовал Twitch за аналогичные правонарушения – на 19 миллионов рублей.

В июле замглавы комитета Госдумы по экономической политике Артем Кирьянов в разговоре с газетой ВЗГЛЯД пояснял, что Twitch «можно рассматривать как одного из операторов информационной борьбы против РФ». По его словам, сервис, игнорируя российские законы идет по пути Instagram* и Facebook* (продукты компании Meta*, признана экстремистской и запрещена в РФ).

Депутат уточнял, что Twitch принципиально отказывается исполнять требование закона о «приземлении» ИТ-гигантов в РФ, то есть осуществлять прозрачную деятельность и иметь полноценное представительство, которое будет взаимодействовать с Роскомнадзором.

В декабре прошлого года председатель Союза журналистов России Владимир Соловьев в ходе международного форума «Мы вместе» рассказал, что самая большая доля фейков приходится на центры специальной военной пропаганды из Британии, Германии, Соединенных Штатов и Украины.