Пушков назвал условие возвращения западных IT-компаний в Россию

Ушедшие из России иностранные IT-компании могут вернуться, но только при условии их полного «приземления», критерии которого прописаны в законе, который вступил в силу в июле прошлого года, заявил председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков.

Он отметил, что возвращение и восстановление полноценного функционирования компаний на территории России возможно только при условии их полноценного «приземления», передает «Российская газета».

Сенатор подчеркнул, что это должно быть не поэтапное, а полное выполнение требований федерального закона, который обязывает крупные зарубежные IT-компании с ежедневной аудиторией в РФ от 500 тыс. человек создать в РФ полноценные представительства, зарегистрировать личный кабинет на сайте Роскомнадзора и выполнить ряд других требований,

«Если они не выполнят хотя бы одно требование закона, им нужно давать от ворот поворот», – сказал Пушков.

Он считает, что граждане России прекрасно обойдутся без западных платформ, о чем свидетельствует недавний опыт блокировки продуктов компании Meta* (признана в России экстремистской, ее деятельность запрещена).

«Я помню разговоры, что люди чуть ли не выйдут на улицы, если отключить Facebook* и Instagram* (платформы, принадлежащие экстремистской организации Meta, запрещенной на территории РФ). Я не заметил этого. Кто-то вышел на улицы?» – сказал Пушков, добавив, что значение таких платформ для российского общества сильно преувеличено.

Ранее Тверской суд удовлетворил иск Генпрокуратуры о запрете деятельности компании Meta. Принадлежащие ей соцсети Facebook и Instagram запрещены на территории России за экстремистскую деятельность.

Основанием для обращения Генпрокуратуры в суд стало временное снятие запрета для жителей ряда стран на размещение в соцсетях Meta информации, содержащей призывы к насилию против российских граждан, в том числе против военнослужащих. Решение о запрете деятельности Meta не распространяется на мессенджер WhatsApp.