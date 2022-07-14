Депутат: Twitch превратился в инструмент информационной борьбы против России

Если стриминговая платформа Twitch продолжит игнорировать российские законы, то ей грозит замедление или даже блокировка, как это произошло с Instagram* и Facebook*, сказал газете ВЗГЛЯД депутат Госдумы Артем Кирьянов. В четверг Роскомнадзор принял «меры понуждения» в отношении Twitch.

«Компания Twitch идет по пути ранее запрещенных на территории России интернет-платформ (Instagram*, Facebook*) и принципиально отказывается исполнять требование закона о «приземлении» IT-гигантов в РФ, то есть осуществлять прозрачную деятельность и иметь полноценное представительство, которое способно и готово отвечать на вопросы регулятора о причинах неисполнения российских законов», – считает зампредседателя думского комитета по экономической политике Артем Кирьянов.

Такая позиция компании, добавил депутат, «не является случайной и была продуманной». «Twitch можно рассматривать как одного из операторов информационной борьбы против Российской Федерации», – подчеркнул Кирьянов.

Собеседник напомнил, что на сегодня к Twitch применены минимальные санкции, которые заключаются в информировании пользователей сервиса о нарушении компанией требований российских законов. Но «мы можем ожидать замедления и блокировки Twitch, поскольку позиция компании заключается в игнорировании российских законов, требований правоприменителя и регулятора». «Это выбор иностранной компании. Российская Федерация готова к диалогу и задача блокировки ресурса не стоит», – заверил Кирьянов.

В четверг Роскомнадзор принял решение о применении мер понуждения в отношении американской стриминговой платформы Twitch за неудаление противоправной информации. Этот сервис специализируется на тематике компьютерных игр, в том числе трансляциях геймплея и киберспортивных турниров.

В отношении Twitch был составлен административный протокол по ч. 2 ст. 13.41 КоАП РФ («Отказ удалить владельцем сайта или информационного ресурса информации в случае, если обязанность по удалению такой информации предусмотрена законодательством РФ») за неудаление фейков о проведении Россией специальной военной операции на территории Украины.

Как сообщается на сайте ведомства, поисковые системы теперь будут информировать пользователей о нарушении компанией российских законов. Эти меры будут действовать до полного устранения компанией нарушений российского законодательства.

Ранее видеосервис Twitch был оштрафован мировым судом в Москве на 2 млн рублей за отказ локализовать данные российских пользователей в РФ.