Генпрокурор поручил обеспечить правомерный переход прав собственности в новых регионах

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31 января, вторник  |  Последнее обновление — 15:37  |  vz.ru
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Чем закончится схватка угольщиков и нефтяников за БАМ и Транссиб

Игорь Онучин/ТАСС
За возможность отправить груз по железой дороге на Восток развернулась нешуточная борьба. В прошлом году приоритетное право на перевозку получили российские угольщики. Однако теперь их хотят подвинуть нефтяники, которые столкнулись с проблемой перевозок своих нефтепродуктов на фоне эмбарго. Кто победит в борьбе за железную дорогу? Подробности...
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Херсонщина запустила финальный этап интеграции в Россию

Херсонская область вводит российские законы и строит новый город Андрей Рубцов/ТАСС
Херсонская область углубляет слияние с Россией: упраздняет военно-гражданскую администрацию, переходит на российское законодательство и московское время. Как нововведения улучшат жизнь херсонцев и что еще предстоит сделать для повышения уровня жизни в регионе? Подробности...
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Как Берия спасал жизни фашистских военнопленных

Немцы под Сталинградом понесли чудовищные потери из-за голода и обморожений Валерий Христофоров/ТАСС
Ровно 80 лет назад, 31 января 1943 года сдался в плен фельдмаршал Паулюс – один из сотен тысяч таких же пленных немецких военнослужащих. Фактически это означало окончание Сталинградской битвы, переломной для хода Великой Отечественной войны. То, как советская власть и лично Берия отнеслись к немецким военнопленным, разрушает один из главных русофобских мифов о Второй мировой войне. Подробности...
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«Милитаризация Молдавии – это угроза»

В армии Приднестровья готовы к тому, что первыми по республике ударят не молдавские, а украинские войска government.gospmr.org
«Молдавия получает оружие, бронетехнику, боевые спецсредства, да еще и начинает маневры. Кроме того, Кишинев требует свернуть миротворческую операцию в Приднестровье, выдворить российских военных. Это чистой воды милитаризация», – заявил газете ВЗГЛЯД министр иностранных дел Приднестровья Виталий Игнатьев. Он также не исключает, что удар по республике первой нанесет не молдавская – с запада, а украинская армия – с востока. Подробности...
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Франция при продаже вертолетов приравняла Украину к Африке

Падение «Еврокоптера» Super Puma привело к гибели почти двух десятков человек REUTERS
Разбившийся в среду близ Киева вертолет Eurocopter H225 Super Puma, на котором погибла верхушка МВД Украины, не использовался в Европе, так как считался опасным из-за своих конструктивных недостатков. Но в 2018 году Киев закупил у Франции партию таких «Еврокоптеров». Эксперты говорят, что Париж побоялся бы продать H225 другой стране ЕС. Почему же эти вертолеты оказались на Украине? Подробности...
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Как стал возможен Освенцим

Сергей Худиев
Сергей Худиев, публицист, богослов
Немцы не были диким, отсталым племенем – они были одним из самых высокоразвитых народов на Земле. Поэтому национал-социализм и Холокост остаются такой мучительной загадкой – как до этого дошло? Подробности...

Как вели себя в плену фашистские генералы

Тимур Шерзад
Тимур Шерзад, журналист
Преданность военной корпорации оказалась для Паулюса важнее преданности Гитлеру. Он пошел на сотрудничество с НКВД и вступил в антифашистский союз, активно занявшись агитацией. Подробности...

Германия балансирует на грани войны и переговоров

Геворг Мирзаян
Геворг Мирзаян, доцент департамента политологии Финансового университета при Правительстве РФ
Анналена Бербок заявила, что Германия и остальная Европа ведут против России войну. И тем самым чуть не испортила тонкую дипломатическую игру Олафа Шольца. Подробности...
Обсуждение: 7 комментариев
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Эрдоган против Макрона. Чья возьмет?

Раскол властей Германии

Россия выдавливает Запад из Африки

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Какие танки Запад может отправить Украине

На этой неделе Германия и США пообещали Украине поставить свои главные тяжелые танки – Leopard 2A5s и M1A2 Abrams. Ранее о поставке своих тяжелых танков Challenger 2 объявила Великобритания. К вооружению Киева подключатся и другие страны Европы, на вооружении которых тоже есть «Леопарды» и «Абрамсы». Что представляют из себя эти машины
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Головы диких животных украсили женские платья в Париже

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Россияне окунулись в прорубь на Крещение

Крещение Господне – один из главный праздников христиан. В 2023 году в Москве для желающих окунуться было оборудовано 46 площадок. На каждой из них оборудовали майны, пункты обогрева и теплые раздевалки. Безопасность граждан обеспечивали медперсонал и сотрудники пожарно-спасательного гарнизона
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12:42
собственная новость

В Госдуме подвели итоги реализации нацпроектов в 2022 году

Нацпроекты показали свою гибкость и востребованность в условиях возникших перед Россией вызовов. За счет чего была оказана необходимая поддержка гражданам, отраслям экономики, а также новым регионам России. Об этом газете ВЗГЛЯД рассказал депутат Госдумы Олег Матвейчев, комментируя итоги реализации национальных проектов в 2022 году.
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11:59

Первый передвижной клуб культуры появился в Подмосковье

Первый многофункциональный передвижной культурный центр появился в Домодедово в Московской области Подмосковье, в нем есть все необходимое для концертов и кинопоказов: сцена, полный набор световой и звуковой мультимедийной аппаратуры.
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21:02
собственная новость

Центр реставрации книг решили создать в Кирове

Перспективы создания на базе библиотеки имени А. И. Герцена регионального центра реставрации книг обсудила министр культуры России Ольга Любимова с главой Кировской области Александром Соколовым.
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Какой из обещанных Украине западных танков кажется вам наиболее опасным?
  • Американский «Абрамс»

  • Британский «Челленджер»

  • Немецкий «Леопард»

  • Затрудняюсь ответить
Хотели бы вы сменить профессию?
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Какая из стран Прибалтики ведет наиболее русофобскую политику?
  • Латвия

  • Литва

  • Эстония
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    В России оценили условие Макфола Зеленскому для поставок вооружений Украине

    две задачи


    Юшков объяснил логику ответа России на потолок цен на нефть

    Видео

    грузопоток на восток


    Чем закончится схватка угольщиков и нефтяников за БАМ и Транссиб

    Сталинградская битва


    Как Берия спасал жизни фашистских военнопленных

    ФРГ против США


    Шольц начал борьбу с главной русофобкой Германии

    российские законы


    Херсонщина запустила финальный этап интеграции в Россию

    поставки вооружений


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    нити управления


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    наши люди


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    часть ядра


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    Генпрокурор поручил обеспечить правомерный переход прав собственности в новых регионах

    31 января 2023, 14:22

    Текст: Ольга Иванова

    Генпрокурор России Игорь Краснов поручил не допустить неправомерного перехода прав собственности на объекты недвижимости на новых территориях России.

    На встрече с президентом России Владимиром Путиным Краснов рассказал, что дал подчиненным указание обеспечить соблюдение прав и свобод, предусмотренных Конституцией России для новых соотечественников, сообщает РИА «Новости».

    Ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщал, что во вторник глава государства проведет встречу с генпрокурором Красновым, в ходе которой планируется обсуждать связанные с СВО темы.

    Эрдоган назвал честными и уважительными свои отношения с Путиным

    29 января 2023, 21:50

    Текст: Ольга Иванова

    Президент Турции Таийп Эрдоган назвал честными и уважительными свои отношения с российским лидером Владимиром Путиным и между двумя странами в целом.

    «В отношениях с Россией у нас есть уважение, доверие. А мои отношения с господином Путиным основаны на честности. И все наши просьбы касательно Татарстана, Дагестана и всех этих регионов находят ответ», – цитирует его ТАСС.

    Ранее Эрдоган заявил, что Турция сохранила и поддерживала отношения с российским лидером Владимиром Путиным, в то время как «все нападали на Россию».

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    Песков опроверг слова Джонсона об «угрозе» Путина «ракетным ударом»
    		    30 января 2023, 13:48
    Фото: Сергей Гунеев/РИА Новости
    Текст: Антон Никитин

    Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что слова бывшего премьер-министра Британии Бориса Джонсона о том, что российский президент Владимир Путин якобы «угрожал ракетным ударом», являются ложью.

    Песков подчеркнул, что Джонсон либо сознательно лжет, и тогда стоит вопрос о том, зачем он это делает, либо делает это неосознанно, и в таком случае слова экс-премьера Британии означают, что он вообще не понял, о чем говорил с российским президентом. «Тогда становится чуть-чуть не по себе за собеседников нашего президента», – приводит его слова РИА «Новости».

    Представитель Кремля отметил, что знает содержание разговора Путина с Джонсоном, и еще раз подчеркнул, что бывший британский премьер лжет. «Никаких угроз ракетными ударами не было», – сказал он.

    По словам Пескова, говоря о вызовах для безопасности России, президент Путин отмечал, что в случае вступления Украины в НАТО потенциальное размещение «натовских» или американских ракет у наших границ будет означать, что любая ракета долетит до Москвы за считаные минуты.

    Ранее в понедельник Джонсон рассказал о разговоре с Путиным, состоявшемся перед началом специальной военной операции России на Украине.

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    Путин отметил успехи Вологодской области в производстве черной икры

    30 января 2023, 14:45

    Текст: Ольга Иванова

    Президент Владимир Путин отметил успехи Вологодской области в производстве черной икры, об этом он упомянул во время встречи с губернатором региона Олегом Кувшинниковым.

    Кувшинников отчитался о достижениях области в сфере сельского хозяйства, а после этого Путин поинтересовался, первое ли место регион занимает по производству черной икры.

    Губернатор рассказал, что «Русский икорный дом» – это вологодская черная икра, а затем добавил, что область действительно занимает первое место по ее производству, передает ТАСС.

    «Здорово», – оценил в ответ Путин.

    Кроме того, Кувшинников рассказал, что власти Вологодской области после закрытия прежних направлений экспорта переориентировали продукцию лесопромышленного комплекса региона на новые рынки сбыта, сообщает РИА «Новости».

    По его словам, развивается компания «Северсталь», производящая минеральные удобрения «ФосАгро». Деревоперерабатывающий комплекс Вологодской области занимает третье место по заготовке древесины, 76% которой перерабатывается внутри страны.

    Кроме того, он спрогнозировал, что и в 2023 году, и в 2024 году рост промышленности Вологодской области продолжится.

    Путин в свою очередь заявил, что Вологодская область демонстрирует устойчивое, стабильное развитие, а по некоторым показателям она даже опережает другие регионы.

    Глава государства обратил внимание, что в предыдущие годы у региона «был определенный спад в инвестициях в основной капитал». «А в целом посмотрел, сейчас тоже вроде и в металлургической промышленности, и в деревопереработке инвестиции имеются, они пошли», – заметил он.

    Ранее на встрече с Кувшинниковым Путин заявил, что россияне должны участвовать в принятии градостроительных решений, быть участниками этого процесса.

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    Песков посоветовал Шольцу почитать исторические книги
    Песков: Шольцу стоило бы почитать исторические книги

    30 января 2023, 14:12

    Текст: Елизавета Шишкова

    Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков ответил на вопрос о том, какие книги он посоветовал бы прочитать канцлеру Германии Олафу Шольцу.

    Он отметил, что считает себя не в праве советовать, однако допускает, что Шольцу можно было бы прочесть исторический труд, передает ТАСС.

    При этом Песков подчеркнул, что президент России Владимир Путин «читает постоянно».

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    Песков посоветовал не тратить время на просмотр фильма Би-би-си
    Песков назвал лживыми материалы фильма Би-би-си «Путин против Запада» и рекомендовал его не смотреть

    30 января 2023, 13:27

    Текст: Вера Басилая

    Если фильм Би-би-си «Путин против Запада» будет в том же лживом ключе, что и эпизод с бывшим премьер-министром Великобритании Борисом Джонсоном, то рекомендовал бы не тратить время на его просмотр, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

    Отвечая на вопрос, какова будет реакция Кремля на выход фильма Би-би-си «Путин против Запада», Песков заявил, что пока была реакция на эпизод с экс-премьером Британии Борисом Джонсоном, передает ТАСС.

    «Если остаток фильма будет в этом же ключе, то не советую вам тратить время впустую», – отметил пресс-секретарь президента России.

    Ранее в трехсерийном документальном фильме «Путин против Запада» бывший премьер-министр Великобритании Борис Джонсон рассказал о разговоре с Путиным перед СВО. По версии Джонсона, Путин пытался внушить ему страх в ответ на предупреждения о недопустимости начала военных действий и угрожал ракетой.

    В Кремле назвали слова Джонсона ложью. По словам Пескова, никаких угроз ракетными ударами не было. «Говоря о вызовах для безопасности РФ, президент Путин отмечал, что в случае вступления Украины в НАТО потенциальное размещение «натовских» или американских ракет у наших границ будет означать, что любая ракета долетит до Москвы за считаные минуты», – пояснил пресс-секретарь президента.

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    Песков рассказал об отсутствии в графике Путина согласованных разговоров с Шольцем
    Песков: В графике Путина нет согласованных разговоров с Шольцем, но он открыт контактам

    29 января 2023, 12:22

    Текст: Дмитрий Зубарев

    Телефонного разговора лидеров РФ и ФРГ Владимира Путина и Олафа Шольца в графике президента России пока нет, но он открыт для общения, заявил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков.

    В ответ на вопрос, есть ли в планах уже такой разговор и есть ли в целом у президента России желание или намерение говорить с канцлером, Песков ответил, что пока согласованных разговоров в графике нет, но Путин был и остается открытым для контактов, передает РИА «Новости».

    Ранее канцлер ФРГ Олаф Шольц назвал важными продолжить телефонные переговоры с президентом России Владимиром Путиным.

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    СМИ рассказали о возможном визите Путина в Волгоград
    «Россия-1»: Путин приедет в Волгоград на 80-летие победы в Сталинградской битве

    29 января 2023, 14:25

    Текст: Дмитрий Зубарев

    России Владимир Путин на следующей неделе может посетить Волгоградскую область – в день 80-летия победы в Сталинградской битве, сообщили в программе «Москва. Кремль. Путин» на телеканале «Россия-1».

    Также, по данным программы, Путин проведет совещание с членами Совбеза России, передает ТАСС.

    Напомним, в субботу на «Мамаевом кургане» в Волгограде более ста реконструкторов воссоздали эпизод операции «Кольцо» к 80-летию победы в Сталинградской битве.

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    Путин обсудил с саудовским кронпринцем взаимодействие в ОПЕК+
    Путин обсудил с саудовским кронпринцем работу ОПЕК+

    30 января 2023, 17:54

    Текст: Ольга Иванова

    Президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с наследным принцем Саудовской Аравии Мухаммедом бен Сальманом Аль Саудом, сообщила пресс-служба Кремля.

    На сайте Кремля сообщается, что обсуждены вопросы дальнейшего развития двустороннего сотрудничества в политической, торгово-экономической и энергетической областях, а также взаимодействие в рамках ОПЕК+ по обеспечению стабильности мирового нефтяного рынка.

    Ранее глава МИД Саудовской Аравии Фейсал бен Фархан Аль Сауд указал на важность партнерства с Россией и заявил, что Эр-Рияд продолжит взаимодействовать с Москвой в различных сферах, в том числе по нефти.

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    СМИ: Путин может огласить послание Федеральному собранию в 20-х числах февраля

    30 января 2023, 19:46

    Текст: Ольга Иванова

    Послание президента России Владимира Путина Федеральному собранию может состояться в 20-х числах февраля, сообщил источник в Госдуме.

    В тоже время другой источник подтвердил ТАСС, что вероятность того, что глава государства выступит с посланием в двадцатых числа февраля, высока.

    Ранее сообщалось, что Путин намерен огласить послание Федеральному собранию в начале 2023 года. Путин пояснил, что не оглашал послание, так как динамика событий была очень большая, а ситуация развивается очень и очень динамично.

    Представитель Кремля Дмитрий Песков также говорил, что послание Федеральному собранию будет оглашено, но не в 2022 году. Тогда же он подчеркивал, что послание не может быть «оглашено» в письменном виде.

    Напомним, большая пресс-конференция Путина в 2022 году также не состоялась.

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    Путин заявил о важности участия россиян в принятии градостроительных решений

    30 января 2023, 14:35

    Текст: Ольга Иванова

    Россияне должны участвовать в принятии градостроительных решений, быть участниками этого процесса, заявил президент России Владимир Путин во время видеовстречи с губернатором Вологодской области Олегом Кувшинниковым.

    По словам Кувшинникова, в 2014 году были введены градостроительные советы, благодаря которым уже проведен 81 градсовет, 160 млрд рублей были выделены дополнительно из областного и федерального бюджета. Почти 2,5 тыс. объектов с 2014 года построено, капитально отремонтировано во всех муниципалитетах. Губернатор подчеркнул, что это действительно народная программа, так как бюджет формируют люди, передает РИА «Новости».

    «Так и нужно, продолжайте. Люди должны чувствовать себя участниками этого процесса, что не где-то там непонятно, по каким основаниям принимаются градостроительные решения, а именно по совету с людьми. Это абсолютно точно. Мы много раз на этот счет говорили. Если у вас это на практике получается, это очень здорово», – ответил ему Путин.

    Также президент пообещал федеральную поддержку проекту реставрации всех исторических объектов ансамбля Вологодского кремля к 880-летию Вологды.

    Кувшинников пригласил Путина посетить Вологду в 2027 году, когда город будет отмечать 880-летний юбилей.

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    В Кремле рассказали об отношениях Путина и Эрдогана

    30 января 2023, 14:22

    Текст: Ольга Иванова

    У президентов России и Турции Владимира Путина и Реджепа Тайипа Эрдогана особенные отношения, они основываются на доверии и уважении, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

    Он отказался комментировать турецко-французские отношения, при этом рассказал об отношениях между Путиным и Эрдоганом. Так, по его словам, отношения основываются на приверженности тем обязательствам, которые они на себя берут, сообщает РИА «Новости».

    Ранее Эрдоган заявил, что у президента Франции Эммануэля Макрона недостаточно квалификации, чтобы занимать пост президента Франции. Эрдоган назвал Макрона «нечестным», отметив при этом, что в Турции хотят, чтобы международная политика строилась на честности, поскольку без нее нет доверия.

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    Кремль подтвердил поездку Путина в Волгоград
    Песков заявил об однодневном визите Путина в Волгоград

    30 января 2023, 13:05

    Текст: Вера Басилая

    Президент Владимир Путин на этой неделе посетит Волгоград, визит займет один день, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

    В СМИ появились сообщения, что Путин собирается приехать в Волгоград на несколько дней. Песков подтвердил, что президент посетит на этой неделе Волгоград, но речь идет об однодневной поездке, передает РИА «Новости».

    Ранее сообщалось, что Путин посетит Волгоградскую область, визит его будет приурочен к 80-летию победы в Сталинградской битве.

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    Порошенко удивился популярности Путина среди коллег в 2014 году
    Экс-президент Украины Порошенко выразил удивление популярности Путина среди коллег в 2014 году

    31 января 2023, 14:35

    Текст: Александра Юдина

    Российский лидер Владимир Путин был очень популярен среди коллег во время посещения Нормандии в 2014 году в рамках 70-летия высадки союзников, заявил бывший президент Украины Петр Порошенко в документальном фильме Би-би-си «Путин против Запада».

    По его словам, к президенту России для приветственного рукопожатия выстроилась очередь, во много раз превосходящая очередь к экс-президенту США Бараку Обаме, передает РИА «Новости».

    В фильме также отмечается, что занимавший в тот момент пост президента Франции Франсуа Олланд хотел использовать торжественные мероприятия для налаживания отношений с Путиным. Он вспомнил, как глава России в качестве приветствия «принес бутылку водки в термосумке».

    «Я подумал, что это намерение заслуживает похвалы, даже если я не пью водку», – заверил Олланд.

    Осенью стало известно о росте популярности идей Путина на Западе. Как писала The Washington Post, в конце сентября Путин выступил с речью, которая прозвучала привлекательно в большей части Европы и США

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    Краснов назвал Путину число вернувшихся домой незаконно мобилизованных россиян

    31 января 2023, 14:00

    Текст: Алексей Дегтярев

    Несколько тысяч незаконно мобилизованных россиян уже вернулись домой, заявил генпрокурор Игорь Краснов в ходе встречи с президентом Владимиром Путиным.

    В ходе надзора возвращено домой более 9 тыс. граждан, которых мобилизовали незаконно, в их числе есть и те, которые по состоянию здоровья никоим образом не должны быть мобилизованными, заявил Краснов, передает ТАСС.

    Ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщал, что во вторник глава государства проведет встречу с генпрокурором Красновым, в ходе которой планируется обсуждать связанные с СВО темы.

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    Песков анонсировал поездку Путина в Волгоград на 80-летие победы в Сталинградской битве

    31 января 2023, 13:09

    Текст: Алексей Дегтярев

    Глава Российского государства Владимир Путин намеревается посетить Волгоградскую область 2 февраля, сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

    «Будет поездка, которая посвящена 80-летию победы Красной армии в Сталинградской битве», – цитирует Пескова ТАСС.

    Ранее в волгоградской мэрии сообщили, что на всех основных въездах в город установлены дорожные знаки «Сталинград» к 80-летию победы в Сталинградской битве.

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