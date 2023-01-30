В Кремле оценили работу правительства во главе с Мишустиным

Появились жалобы на массовые отказы РЖД в перевозке нефтепродуктов на восток

«Коммерсант»: Нефтяники забеспокоились из-за массовых отказов ОАО РЖД принимать нефтепродукты в восточном направлении

Нефтекомпании жалуются на массовые отказы ОАО РЖД в разрешении на перевозку нефтепродуктов в восточном направлении, пишут российские СМИ со ссылкой на источники в отрасли.

По информации «Коммерсанта», с такими проблемами столкнулись ряд крупных НПЗ, в том числе Омский («Газпром нефть»), Киришский («Сургутнефтегаз»), Орский («Фортеинвест»), ТАНЕКО («Татнефть»), а также заводы «Башнефти» (входят в «Роснефть»). Источники издания отметили, что вопрос поднимался в штабах Минэнерго и биржевом комитете ФАС, однако проблема не решена.

Так, 23 января глава «Газпром нефти» Александр Дюков в письме гендиректору ОАО РЖД Олегу Белозерову пишет о проблеме накопления не принятых к перевозке груженых вагонов с продукцией Омского НПЗ. Он сообщил, что около 30% нефтепродуктов завода, отгружаемых со станций Комбинатская (Омская область) и Сокур (Новосибирская область), предназначены для потребителей в восточных регионах. При этом, по его словам, со второй половины 2022 года компания «систематически сталкивается с проблемами при обеспечении железнодорожных поставок».

В письме указано, что среднее число вагонов, простаивающих на станциях погрузки, в отдельные сутки превышало 400 единиц – 65% от суточной отгрузки завода. Дюков назвал этот показатель критичным, добавив, что в январе количество не принятых к перевозке груженых вагонов в восточном направлении «неуклонно увеличивается».

Дюков призвал «оперативно» решить проблему, установив ежесуточные квоты по приему вагонов с нефтепродуктами со станций Комбинатская и Сокур в восточном направлении на уровне 220 вагонов.

В ОАО РЖД заверили, что «держат на особом контроле и обеспечивают бесперебойную доставку нефтепродуктов в восточном направлении». Там отметили, что в условиях дефицита провозной способности БАМа и Транссиба прием грузов идет «с учетом приоритетов». В компании заявили, что по итогам прошлого года удалось увеличить объемы погрузки нефти и нефтепродуктов на Восточный полигон на 1,3 млн тонн, или 4,6%.

В ноябре газета ВЗГЛЯД писала, что для перенаправления российских грузов с европейского на восточное направление требуется построить второй БАМ и вторую Транссибирскую магистраль.